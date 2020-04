BDMG dá condições especiais de crédito para empreendedoras até 30 de junho

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anunciou que vai prorrogar as condições especiais de financiamento de sua linha de crédito voltada para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres.

Em março, por conta do Dia Internacional da Mulher, o banco ofereceu taxas de juros reduzidas a partir de 0,8% ao mês. Agora, para minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, as condições vão vigorar até o dia 30 de junho.

Podem acessar o crédito empresas mineiras que tenham participação societária feminina igual ou superior a 50% do capital social há pelo menos seis meses. Na linha, chamada Empreendedoras de Minas, o prazo de carência dobrou de três a seis meses e o financiamento poderá ser pago em até 48 parcelas fixas.

“Estas condições mais acessíveis reforçam o empenho do BDMG em apoiar o empreendedorismo feminino em Minas neste momento de desafios causado pela pandemia”, afirma o presidente do BDMG, Sergio Gusmão.

As empreendedoras podem contratar o crédito pelo site do BDMG, onde é possível fazer uma simulação das condições disponíveis. Os correspondentes bancários também têm autorização para conceder o crédito.

A ação segue o plano anunciado pelo Governo de Minas, no dia 8 de abril, de apoiar o micro e pequeno empreendedor mineiro em tempos de covid-19. Em 2020, o governo se compromete a desembolsar 1,1 bilhão de reais para o segmento. O banco já havia anunciado a possibilidade de renegociação de dívidas, a redução de juros e a agilização de processos de concessão de crédito.