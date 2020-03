BB adia parcelas de financiamentos de micro e pequenas empresas

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira que micro e pequenas empresas poderão prorrogar o pagamento das próximas duas parcelas de seus financiamentos junto ao banco, em medida para ajudar o segmento a garantir pagamento de funcionários e fornecedores.

O banco afirmou que as parcelas prorrogadas serão migradas para o final do cronograma de pagamento das dívidas. A instituição também afirmou que a incidência de juros será diluída ao longo do financiamento.

“O objetivo é garantir que as micro e pequenas empresas não necessitem dispor de seus caixas para pagar empréstimos neste momento, liberando recursos para garantir o pagamento de funcionários e fornecedores”, afirmou o BB em comunicado à imprensa.

O BB anunciou na semana passada reforço de suas linhas de crédito com 100 bilhões de reais, dos quais 24 bilhões de reais serão destinados à pessoa física e 48 bilhões de reais para empresas.