Band passa a exibir “O Sócio”, programa de Marcus Lemonis

A partir da próxima quinta-feira, 4, a Band exibe o reality O Sócio. A nova atração da emissora é comandada por Marcus Lemonis, empresário e investidor, dono de uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões.

Em cada episódio, o bilionário enfrentará os desafios de salvar uma pequena ou média empresa à beira da falência. Investindo uma quantidade substancial de seu próprio dinheiro em troca de um porcentual da empresa e de seus lucros. A intenção é salvar a empresa, promovendo o estagiário ou demitindo os empregados do topo da empresa.

No programa de estreia, Marcus conhece um apaixonado por carros, Pete Athans, que se afundou ao usar as economias de sua vida toda para construir uma empresa de troca de carros usados no estado de Illinois, nos EUA. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30.