Banco Votorantim e Neon negociam compra de participação

O Banco Votorantim está em negociações avançadas para comprar uma participação na startup financeira Neon Pagamentos. O banco já é parceiro bancário da empresa desde o ano passado. Segundo EXAME apurou, quem está liderando as negociações do lado do banco é seu diretor corporativo e de investimentos Ricardo Fajnzylber e, do lado da Neon, o sócio Jean Sigrist.

A Neon Pagamentos se associou ao Banco Votorantim em maio do ano passado, quando seu antigo parceiro financeiro, o Banco Neon (ex-Banco Pottencial) sofreu liquidação extrajudicial por irregularidades e condição financeira debilitada. Desde então, é o Votorantim quem faz a liquidação das operações financeiras e guarda o dinheiro dos clientes da Neon Pagamentos, que funciona como um banco digital.

Os rumores de que o Votorantim está interessado em uma participação no Neon se arrastam há meses, uma vez que o banco tem investido no braço digital e vem firmando parcerias com diversas startups. A expectativa é que o Votorantim abra capital este ano e, segundo estimativa da Eleven Financial, pode ser avaliado em um valor de mercado entre 10 e 13 bilhões de reais.

Procurada, a Neon negou que esteja vendendo uma participação ao Banco Votorantim. O Banco Votorantim, por sua vez, diz que não comenta rumores de mercado.