Banco Inter vai antecipar R$ 250 milhões sem custos a pequenos negócios

O Banco Inter anunciou que vai antecipar, sem custos, 250 milhões de reais a empresas e negócios individuais ligados a vendas pagas com cartão de crédito, medida para apoiar empreendedores afetados pela pandemia do coronavírus.

“Ao zerar o custo da operação, damos um importante apoio para que varejistas e comerciantes – mais impactados nessa situação de pandemia – possam continuar funcionando e mantendo seus postos de trabalho”, afirmou em comunicado o vice-presidente comercial do Banco Inter, Marco Túlio Guimarães.

O benefício vale para clientes do banco com empresa aberta há pelo menos um ano e para vendas com prazo de até 90 dias. O empresário que precisar de um prazo maior pagará taxa de 1% ao mês, por até 36 meses.

O banco também anunciou outra linha de até 300 milhões de reais para pequenos e médios varejistas dos shoppings administrados pela brMalls.

Essa linha terá prazos de seis meses a 20 anos, com taxa de juros a partir de 1% ao mês. Os tomadores poderão usar imóveis comerciais ou residenciais como garantia para a operação.