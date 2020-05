Banco Carrefour lança plataforma para divulgar pequenos negócios na crise

O Banco Carrefour, por meio do Cartão Atacadão, lança a iniciativa #JuntosPeloSeuNegócio, para ajudar a divulgar os produtos e serviços de pequenas empresas em meio à crise causada pelo novo coronavírus. A plataforma dá visibilidade ao trabalho de micro e pequenos empreendedores, que podem se cadastrar gratuitamente no site do projeto.

A empresa, que está em contato diário com pequenos comerciantes por meio do Cartão Atacadão, percebeu que precisava ajudar os clientes para além de sua atuação bancária e financeira. “Notamos a dificuldade que este grande grupo está tendo para seguir trabalhando, oferecendo seus serviços e, consequentemente, mantendo a sua renda durante este período”, diz Carlos Mauad, presidente do Banco Carrefour. O #JuntosPeloSeuNegócio nasce com o propósito de dar luz aos serviços locais.

O projeto foi idealizado pela empresa em abril e lançado ao público no começo de maio. Com pouco menos de uma semana no ar, a página já possui mais de 140 empreendimentos cadastrados — a maioria do setor de alimentação, como bares, restaurantes e pequenos mercados.

Os primeiros estabelecimentos na plataforma são de São Paulo, Pernambuco e Bahia, onde estão as maiores bases de clientes do Cartão Atacadão. “Precisávamos começar um contato inicial com nossos clientes para entender quais as necessidades e para que assim que tivéssemos a página pronta, já contássemos com alguns estabelecimentos cadastrados”, diz Mauad. Agora qualquer empresa do país já pode se cadastrar.

Para ser listado na página, o empreendedor precisa contar um pouco sobre seu negócio, informar o ramo de atuação e deixar dados de contato, como telefone, endereço e redes sociais. O banco checa a existência do negócio e confere os dados fornecidos antes de cadastrar a empresa no portal.

No site, as empresas vão ser divididas por região, para o que público possa priorizar os comerciantes mais próximos de si. O Banco Carrefour vai divulgar a iniciativa em seus canais próprios e para a base de clientes. “A ideia aqui é que a informação chegue para o maior número possível de pessoas, considerando tanto o dono de estabelecimento que quer inserir seu negócio no #JuntosPeloSeuNegócio, quanto para o público em geral, que procura algum tipo de serviço e quer ajudar o comércio local”, diz Mauad.

Além do #JuntosPeloSeuNegócio, a empresa mantém um blog informativo do Cartão Atacadão com conteúdos periódicos sobre organização financeira, ideias para adaptação de negócios na crise e dicas de higiene de produtos.