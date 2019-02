As franquias mais caras para investir no Brasil

1/21 (Marcos Santos / USP Imagens)

São Paulo – Nos últimos anos, o mercado dese democratizou, oferecendo oportunidade de um negócio para quem não tinha capital além de 80 mil reais. Fora das, no entanto, a maior parte das marcas ainda exige investimentos mais altos, ou por serem grandes empreendimentos ou por serem marcas muito consolidadas. “O investidor que está disposto a desembolsar esta quantia, apenas para lucrar no futuro, é a pessoa que sabe ganhar dinheiro, ou seja, faz contas, estratégias e previsões de faturamento”, diz Luis Henrique Stockler, sócio-diretor da consultoria baStockler. Com base no banco de dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), EXAME.com selecionou as franquias com investimentos que começam em 500 mil reais e ultrapassam 1 milhão de reais.