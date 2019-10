Assim como em qualquer empreendimento, o estilo de cultura e de liderança nas franquias variam de rede para rede. Quando as práticas e valores de um negócio se alinham com os objetivo de lideranças que realmente sabem transformar, os resultados aparecem.

É o que mostra a sexta edição do estudo “Top 25 do Franchising Brasileiro”, realizado pelo Grupo Bittencourt. A consultoria em franchising antecipou a pesquisa a EXAME. O estudo será apresentado hoje (1), durante o Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias e Negócios, em São Paulo. O tema deste ano foi “Cultura Organizacional e Liderança nas Redes de Franquias”.

De 15 de julho a 14 de agosto, o questionário foi respondido por 300 franqueadoras de grande, médio e pequeno porte de todo o país, sendo que 95% dos respondentes estão em posições no alto escalão de gestão. Participaram franqueadoras dos setores de alimentação, beleza e bem estar, casa e construção, comunicação, entretenimento e lazer, hotelaria e turismo, informática e eletrônicos, limpeza a conservação, moda, saúde, serviços automotivos, serviços educacionais e serviços e outros negócios.

De acordo com Lyana Bittencourt, diretora executiva do grupo, a cultura organizacional forte traz resultados muito positivos para os negócios quando alinhada à estratégia e à liderança.

De forma inversa, também é possível melhorar o desempenho das empresas por meio da mudança de cultura — mas é preciso conhecer a cultura existente para só então começar a moldar e cultivar uma cultura alvo. Segundo a pesquisa, 61% das empresas já implantaram mudanças em sua cultura organizacional. “A mudança deve começar nas entranhas da companhia, e não nas ações de recursos humanos”, destaca Lyana.

Conheça as 25 melhores franquias do Brasil em cultura e liderança (em ordem alfabética). As informações foram apuradas pelo Grupo Bittencourt junto às franqueadoras:

1 — Arezzo

Fundada em 1972, a marca de varejo de calçados femininos fashion Arezzo tem mais de 356 lojas distribuídas em 180 municípios e está presente em todos os estados brasileiros.

2 — Bibi

Fundada em 1949, a Calçados Bibi produz mais de 2 milhões de pares ao ano. Presente em mais de 70 países, no Brasil está em mais de 3.500 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 100 lojas.

3 — Casa Bauducco

Criada em 2012, a Casa Bauducco tem mais de 50 unidades distribuídas em São Paulo capital e interior, Rio de Janeiro (capital e Niterói), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Balneário Camboriú (SC). O espaço traz na decoração a história da Família Bauducco. Ao todo, são mais de 70 iguarias à disposição.

4 — Casa do Construtor

A Casa do Construtor é uma rede de franquias para construção civil, no segmento de locação de equipamentos de pequeno porte. Com 25 anos no mercado, tem atualmente 250 unidades e 150 franqueados. A rede tem como meta atingir mil lojas até 2025.

5 — Caverna do Dino

Criada em 2006, a Caverna do Dino oferece soluções para o enxoval do bebê e moda infantil. A marca possui mais de 40 lojas espalhadas pelo país.

6 — Chilli Beans

Rede especializada em óculos e acessórios, a Chilli Beans tem mais de 800 pontos de venda no Brasil e em Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Bolívia e Tailândia.

7 — China in Box

A rede de delivery de comida chinesa China in Box atua há mais de 20 anos no mercado de franquias, adaptando pratos dessa culinária ao paladar brasileiro. O cardápio da marca tem mais de 50 opções entre entradas, pratos e sobremesas.

8 — CNA

A rede de escolas de idiomas CNA tem mais de 45 anos de atuação no ensino de espanhol e inglês. Cerca de 400 mil alunos estudam nas unidades da rede em aproximadamente 600 escolas.

9 — Grau Técnico

A rede de franquia em ensino técnico particular oferece preparação para o mercado de trabalho em áreas como enfermagem, radiologia, administração, segurança do trabalho, eletrotécnica, logística, edificações e recursos humanos, dentre outros. Possui unidades em 18 estados e no Distrito Federal.

10 — Griletto

A rede de franquias de grelhados do Brasil oferece opção de alimentação em shoppings e centros comerciais. Desde 2015, o Griletto faz parte do grupo Halipar.

11 — Cia Hering

A marca de vestuário feminino e masculino Cia Hering está presente desde 1880. Atualmente, a rede detém 719 lojas no Brasil e 20 no exterior, com presença no Uruguai, Bolívia e Paraguai.

12 — Home Angels

A Home Angels é uma empresa de cuidadores de pessoas que atua desde 2009. Está presente em todo o Brasil, com mais de 100 unidades franqueadas. Os cuidadores são profissionais formados e treinados para prestar atendimento a pessoas que por circunstâncias transitórias ou definitivas, precisam de cuidados específicos.

13 — iGUi

As empresas iGUi iniciaram suas atividades na cidade de Gravataí (RS), a partir da Indústria da Piscina, fundada em junho de 1995. A marca iGUi foi criada em 2002 e atualmente possui mais de 800 franquias, sendo 600 delas no Brasil. Tem mais de 40 fábricas e está presente em mais de 50 países.

14 — Imaginarium

Criada em 1991, a Imaginarium (Grupo Uni.co) consolidou-se como marca em presentes criativos e inovadores, com até 400 novos itens lançados por ano. A marca contabiliza 254 operações por todo o país: 242 lojas em shoppings e 12 lojas de rua. Em 2019, a Imaginarium prevê a abertura de mais 15 operações franqueadas e tem previsão de crescer 10%.

15 — Influx English School

Escola de idiomas Escola de idiomas

A rede de escolas de inglês está presente em todas as regiões do Brasil, com mais de 150 escolas e mais de 50 mil alunos. Aplica um método de ensino que une as abordagens comunicativa e lexical. Oferece o ensino de inglês em nível avançado em dois anos e meio.

16 — Jorge Bischoff

Jorge Bischoff Jorge Bischoff

A rede de franquias de calçados femininos conta com mais de 80 lojas e seus produtos também estão presentes em boutiques selecionadas em mais de 50 países, somando cerca de 700 pontos de vendas multimarcas. Três lojas-conceitos são as grandes vitrines da grife — elas estão localizadas em Gramado, na Serra Gaúcha; na rua Oscar Freire, em São Paulo; e em Miami, nos Estados Unidos.

17 — McDonald’s

A Arcos Dorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios. A companhia opera ou franqueia mais de 2.200 restaurantes McDonald’s, com mais de 90 mil funcionários.

18 — Morana

Uma das maiores redes de acessórios femininos do Brasil, presente em mais de 270 pontos de venda no país e Estados Unidos e Portugal. A Morana está no mercado há mais de 15 anos.

19 — O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país, com mais de 3.700 pontos de venda em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados.

Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos. Seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais.

20 — Portobello Shop

A Portobello Shop tem mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil, com especialistas para realizar atendimento personalizado desde o entendimento da obra até a construção do projeto de decoração.

21 — Rei do Mate

A rede Rei do Mate conta com 300 lojas instaladas em 17 estados. Com 40 anos de fundação e completando 27 anos de franchising, a rede de casa de mate se posiciona como cafeteria no formato franchising.

22 — Intimissimi

A marca do setor do vestuário interior, fundada em 1996, está presente em 40 países no mundo com 1.390 lojas.

23 — Maple Bear

A Maple Bear oferece educação bilíngue canadense. São mais de 300 escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, em 16 países. No Brasil, são mais de 100 escolas atendendo 20 mil estudantes em todas as regiões.

24 — Reserva

Criada em 2004, a Reserva soma 70 lojas próprias nas principais capitais do Brasil, 22 franquias e tem presença em 1.400 multimarcas pelo país. A empresa se desdobrou em cinco marcas, que empregam 1,5 mil funcionários.

25 — Ri Happy

No segmento de lojas de brinquedos, a Ri Happy completou 30 anos de atividades em 2018. A marca faz parte do Grupo Ri Happy e atualmente conta com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil.