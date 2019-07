A Allya, startup com um aplicativo de descontos personalizados a funcionários, é novamente a mais desejada pelas grandes corporações. É o que mostra a nova edição do ranking 100 Top Open Startups, que elenca os negócios escaláveis e inovadores mais atrativos, entre mais de 8,6 mil startups cadastradas, na opinião de 15 mil executivos de mais de 2,2 mil empresas com faturamento de 100 milhões de reais ou mais.

A pesquisa, elaborada pela rede 100 Open Startups, leva em consideração critérios como posicionamento da startup; plataforma e parcerias; desenvolvimento de fornecedores; e investimento. São considerados contratos ativos entre junho de 2018 e maio de 2019. O limite de faturamento em 2018 ou investimento recebido deve ser de 10 milhões de reais por cada startup.

As 212 startups ranqueadas receberam mais de 142 milhões de reais em investimentos, a maior parte deles entre 100 mil e 300 mil dólares (31,4%). Oito em cada dez desses negócios já possuem produto e receita, faturando de forma acumulada 193 milhões de reais em 2018. Para 2019, projetam um faturamento 324 milhões de reais.

Juntas, as startups ranqueadas empregam 2455 funcionários e possuem 1.535 contratos ativos de relacionamento com 896 corporações. A maioria dos fundadores (54,2%) já havia empreendido anteriormente. A cidade de São Paulo concentra 44% dessas startups, seguida por Belo Horizonte (17,3%), Curitiba (10,5%) e Florianópolis (8%).

Veja, a seguir, as 100 startups brasileiras mais desejadas pelas empresas:

Posição Startup O que faz 1 Allya Fazemos o salário das pessoas render mais! 2 Fhinck Fhinck uses artificial intelligence to monitor processes and identify where to increase productivity at backoffice operations. 3 Opinion Box As soluções de pesquisa de mercado online e customer experience mais inovadoras do país. 4 Guiando Gestão dos custos de telecom, TI e facilities para o mercado corporativo, através de soluções inovadoras focadas na redução dos custos. 5 Comprovei Quer fidelizar e satisfazer seus clientes? Somos a COMPROVEI, visibilidade para a logística de entregas de grandes e médias empresas! 6 Pix Force Aplicamos visão computacional e machine learning para interpretação automática de imagens e vídeos, conforme necessidade do cliente. 7 Descola Somos uma escola de inovação online. Ajudamos grandes empresas na era da transformação digital capacitando novas habilidades para o futuro. 8 Pris Software Simplificamos a gestão e damos visibilidade ao pacote de remuneração variável das empresas. Incluindo Planos de Incentivos de Longo Prazo (como Stock Options) e de Curto Prazo (como bônus anual). 9 Simplifica Fretes Contratar um transporte agora ficou muito mais fácil, simples e seguro. Através da plataforma Simplifica Fretes conectamos você as melhores transportadoras do mercado. 10 VRGlass Plataformas, conteúdo e hardware em Realidade Virtual, Aumentada e Mista. 11 VG Resíduos The only online system in order to approach industries, transporters and recycle waste and still meet the environmental requirements. 12 Gofind Localizador de produtos para empresas e consumidores encontrarem itens específicos em lojas nas proximidades. Machine learning insights. 13 Incentive.me Plataforma de incentivo, engajamento e fidelidade que conecta empresas, vendedores e consumidores. 14 GoEpik Indústria 4.0 – inteligência de processos. Criamos inteligência de processos que inova, conecta e transforma a gestão da organização. 15 x Good Brains Startup de tecnologia inteligente em São Paulo. Desenvolvemos soluções e produzimos conteúdo utilizando Realidade Aumentada/Virtual. 16 Novidá Plataforma de inteligência em processos operacionais que envolvam pessoas na sua execução, utilizando tecnologias como IoT, IA e RTLS. 17 Standout Standout® é a solução de e-trade marketing para que marcas/indústrias criem vitrines de produto diferenciadas para e-commerces em real time diretamente na página de produto dos varejistas. 18 Rampfy APP conectado aos sistemas da empresa que antecipa informações para evitar perdas e impulsionar resultados. 19 Witseed Unimos educação, cinema e tecnologia para revolucionar a experiência da educação, produzindo conteúdo com as maiores empresas do Brasil. 20 Flowsense Customer centric location intelligence and engagement solutions for companies wth mobile apps. 21 Home Agent Home Agent, primeira empresa Atendimento ao Cliente do Brasil (Call Center) a operar 100% em Home Office. 22 Ubivis Industrial IoT, analytics & machines operation via real time Artificial Intelligence. Augmented Reality. Autonomous Industrial Machines. 23 TNS Nanotecnologia We are a chemical technology company, our focus is to aggregate value to the market with innovative chemical solutions that guarantee health. 24 Forsee Plataforma de soluções 4.0 que em 5 meses permitiu aumento de 30% no EBITDA, +47% de vendas, +38% de produtividade e -33% de estoques. 25 Waggi Brasil Waggl é uma plataforma de crowdsourcing para empresas inovarem produtos, serviços e resolver problemas coletivamente por meio da tecnologia. 26 Linte Oferecemos soluções de automação de documentos, gerenciamento de processos e contratos, por meio de um workflow personalizado. 27 MEI Fácil MEI Fácil é a parceira de inclusão financeira do microempreendedor individual. 28 Happmobi Desenvolvemos soluções para educação a distância com mapeamento de dados para identificação de GAPs. 29 Fix Tecnologia e Serviços S/A Mudamos a forma das pessoas chamarem um encanado, eletricista na sua casa. 30 Send4 Transformamos o processo de trocas/devoluções em uma experiência fácil e rápida, eliminando custos de atendimento e backoffice 31 Eunerd A EUNERD gerencia serviços em campo para grandes empresas que necessitam de atendimento rápido de profissionais qualificados em todo Brasil 32 TrackerUp External team monitoring system, simple and intuitive! 33 Aiko Solução para gestão de frota de equipamentos no agronegócio, mineração e indústrias. Incluindo gestão/bloqueio de abastecimentos de máquinas. 34 Wiimove O wiimove é uma solução corporativa multimodal que integra caronas, fretados e gestão de estacionamento para reduzir custos corporativos. 35 Justto Resolução eficiente de conflitos – Uma ferramenta, múltiplas negociações. 36 Boomera A Boomera é uma empresa brasileira, fabricante de produtos, que aplica na prática os conceitos da Economia Circular. 37 Startup Mundi Nunca foi tão importante pensar como uma startup. O game experience para acelerar inovação aberta e educação empreendedora. 38 Postmetria Plataforma Multicanal de Big Data, que identifica por Inteligência Artificial o grau de Satisfação Espontânea de Consumidores (Social NPS). 39 MondoDX Soluções de Realidade Aumentada para INDUSTRY4.0 e RETAIL baseadas em software / hardware de baixo custo com TCO próximo de zero. 40 Blox — Inteligência em Currículos Flexíveis Blox é um sistema educacional de gestão curricular pensado para instituições de ensino Médio, Superior e Universidades Corporativas. 41 Intelup Intelup is focused in connecting and optimizing production process in industry applying our industry 4.0 software platform. 42 Sintecsys Desenvolvemos uma solução que monitora e detecta, de maneira automática, incêndios em florestas e plantações e monitora 24 horas o campo. 43 Peerdustry Manufatura Compartilhada Reduzimos o custo da carteira de compras de indiretos usinados, fabricando as peças em nossa rede de fornecedores com máquinas ociosas. 44 Imersys Imersys. Extended Reality (VR / AR / MR) para impacto social. Desenvolvedora da plataforma educacional Ambia. 45 Mastertech Capacitação em habilidades digitais em larga escala: Programação, Negócios Digitais, Marketing Digital, Ciência de Dados e UX Design. 46 Pin People Software de Employee Experience que permite medir e melhorar a experiência do colaborador para transformação digital e retenção de talentos. 47 3,2,1 Beauty A 3,2,1 Beauty oferece serviços de beleza e bem estar in company, com agendamento e pagamento online. 48 Prosumir Aproveitamento Energético A PROSUMIR é uma empresa que oferece soluções inovadoras para geração de energia, cogeração e eficiência energética. 49 QualityStorm O QualityStorm é uma solução para digitalização do processo de inspeção de qualidade focada na facilidade de operação. 50 Mereo Melhoria de desempenho de pessoas e organizações por meio de uma plataforma integrada de gestão de talentos. 51 TruckPad Marketplace que conecta caminhoneiros autônomos e contratantes de fretes. 52 Saveadd Solução de assessoria e gerenciamento de improdutivos , através da análise de valor e risco. 53 Learn Platform AI-Driven Plataforma de aprendizagem AI-Driven, que aumenta a experiência do usuário com alto nível de compartilhamento, personalização e engajamento. 54 Escribo Innovation for Learning Escribo equips teachers so that their children can meet learning standards and become proficient in the digital literacy skills. 55 Pricefy Pricefy é uma plataforma que gerencia a comunicação das ofertas no PDV, através de geração de etiquetas, cartazes e sinalização digital. 56 Technomar Engenharia Ltda Digital Twin: modelo numérico complexo. Fornece informações em tempo real de ativos. Capaz de prever falhas e redução de custos operacionais. 57 7 Waves Ajudamos o indivíduo que existe em cada colaborador na descoberta, planejamento e conquista de objetivos corporativos e pessoais. 58 BITi9 O Robbi9 é um assistente virtual para aumentar a produtividade e reduzir custos, automatizando as tarefas de forma simples e rápida. 59 Round Pegs Somos uma Plataforma de inovação digital para descobrir e priorizar ideias, e analisar o mercado para uma decisão executiva de investimento. 60 MVISIA Desenvolvemos a primeira linha totalmente nacional de câmeras inteligentes, com processamento local, para controle de processos industriais. 61 LogPyx Oferecemos o Revolog, uma solução de localização/tracking com IOT com particular aplicação para gestão de pátios logísticos. 62 Looqbox Trazer informações de uma maneira rápida e eficiente, através da linguagem natural. Somos o Google do seu banco de dados. 63 Vidya Technology We develop and sell hardware and software to asset integrity and corrosion monitoring for complex industrial plants operation. 64 dLieve Tecnologia Logística Sistema de gestão em tempo real de entregas e serviços, roteirização e disparo de previsão do horário de chegada (sms email) p/ clientes. 65 4Vants Desenvolvimento de Tecnologia 4VANTS é uma empresa de inteligência artificial que identifica e analisa ativos em imagens. 66 Kludo Gamificação para Treinamentos. Uma nova forma de aprendizagem, reduzindo custos, aumentando o engajamento e permitindo o cálculo do ROI. 67 Molegolar Design resilient buildings which adapt to user’s space needs by the combination of modules, allowing the property to enlarge/reduce. 68 Byond Aplicamos tecnologias IIoT na resolução de problemas de rastreabilidade e monitoramento de produtos e ativos da indústria de manufatura. 69 SVA Tecnologia e Sistemas S.A. Empresa desenvolvedora de tecnologia de monitoramento através de vídeo analítco utilizando visão computacional e inteligência artificial. 70 Vibbra! Rede exclusiva dos 7% melhores freelancers de desenvolvimento de software, design, gestão de projetos e análise de negócios do Brasil. 71 Forebrain Forebrain uses cognitive sciences to help brands to understand consumers? hidden motivations via innovative marketing research services. 72 Loox Studios Desenvolvimento e licença de plataformas, aplicativos e conteúdos de Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Mista. 73 Regenera Biotecnologia LTDA. Soluções em biotecnologia a partir do ambiente marinho. Primeiro e único banco de microrganismos de origem marinha do Brasil. 74 Viewy We are a Virtual Reality Agency that focuses on developing immersive strategies for sales, training a marketing purposes 75 FolhaCerta FolhaCerta is a workforce management App that solves all the labor routines with smart workflows to provide information-ready for the HR department. 76 Biosolvit Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos materiais e somos desenvolvedores do absorvedor de petróleo mais eficiente do Mundo. 77 Sirros IoT Sua industria rumo ao futuro 4.0: aumente sua produtividade, diminua seus custos e monitore sua eficiência com nossos recursos IoT. 78 Engage Plataforma gamificada de aprendizagem que aumenta em 4x a participação dos colaboradores nos treinamentos. 79 Proj4me Um sistema online de gestão de projetos simples, intuitivo e muito visual, pensado cirurgicamente para a pequena empresa. 80 Kemia Tratamento de Efluentes Soluções inovadoras para o tratamento de efluentes através de processos eletrolíticos e tecnologias combinadas. 81 Pix Mídia A solução permite o gerenciamento remoto de conteúdo em telas, e tem aplicação em comunicação corporativa, endomarketing e recursos humanos 82 Banib Conecta Plataforma online para criação de passeios virtuais em 360º para realizar vistorias de obras e reduzir riscos em ambientes industriais. 83 Dialog Temos uma plataforma de rede social corporativa e intranet para empresas melhorarem a comunicação interna e engajamento de colaboradores. 84 SciCrop Auxiliamos empresas da cadeia do agronegócio e grandes produtores no processo de transformação digital através de inovação e tecnologia. 85 Zehnk Technology do Brasil S.A. Áreas de backoffice mais baratas, ágeis e automatizadas. Seja Lean com Software, Método e Dados.Encontre a virtude entre inovação e tradição. 86 NeuralMind Soluções em leitura e análise inteligente de documentos e de imagens, usando as mais avançadas técnicas de Inteligência artificial. 87 Inngage Tecnologia para Engajamento de Usuários. Ajudando empresas a se comunicarem melhor com seus clientes através de seus aplicativos móveis. 88 Nama Automatize as conversas com seus usuários. Tenha robôs de Inteligência Artificial para melhorar o atendimento e reduzir os custos. 89 Phi Innovatons Empresa fornecedora de tecnologia e soluções para Industria 4.0, monitorando dados de máquinas e processos industriais. 90 Carefy Plataforma de gestão de pacientes internados com sinalização de inconformidades para melhora da assistência e otimização de custos em saúde. 91 WayCarbon WayCarbon is a technology based company that works to promote the transition of society to a low carbon economy. 92 Oficina de Valor Transformar dados em insights e execuções inteligentes com conhecimento embarcado em processos automatizados. 93 Sentimotor Inteligência Artificial para tomada de decisões estratégicas e comerciais a partir da análise de sinais em sites, jornais e redes sociais. 94 Acordo Online Provemos ferramentas digitais para aumentar a escala e a efetividade de cobrança de débitos em atraso. 95 Tarvos Pioneira no desenvolvimento de soluções para o monitoramento automatizado de pragas e doenças agrícolas. 96 Cubi Energia A CUBi torna a energia elétrica visível ao gestor da indústria ao oferecer uma solução completa de gestão e otimização do consumo de energia. 97 Sharenergy A Sharenergy propõe um modelo de negócio inovador que permite as pessoal usufruir da energia solar fotovoltaica sem ter que arcar com o investimento inicial. 98 Kriativar Usamos o que há de melhor em tecnologia (AR, VR, AI) para promover mudanças na educação e nos processos das empresas. 99 Kunla Plataforma para mães em comunidades atuarem como agentes de recrutamento e seleção de profissionais para posições operacionais. 100 Beenoculus A Beenoculus Tecnologia é líder em soluções de realidade virtual, aumentada e mediada na América Latina atendendo o mercado com infraestrutura, produção e distribuição de conteúdo dessas novas mídias.

A participação das empreendedoras

Das 212 startups do ranking, 24 possuem algum sócio do sexo feminino. Entre 2015 e 2019, as startups capitaneadas por mulheres atraíram 17 milhões de reais em investimentos. O valor representa 12% do total investido nas startups da base da Open 100 no mesmo período. Ainda é menor que a média global do primeiro trimestre de 2019, que foi de 17% de acordo com o Crunchbase News.

O grupo das 24 startups com sócias mulheres teve um faturamento somado em 2018 de 13,4 milhões de reais, ou 560 mil reais por startup. As 188 startups lideradas por homens tiveram um faturamento de 180,2 milhões de reais, ou 850 mil reais por startup.

Apesar de diferença de ganhos, as startups com empreendedoras são mais otimistas quanto aos ganhos futuros. Para os negócios com lideranças femininas, a expectativa é que o faturamento aumente 101% em 2019. Já as lideranças masculinas preveem crescer 64%. Elas também empregam mais. Até o final de maio deste ano, as startups com sócias do sexo feminino empregavam em média 13 funcionários. Já os negócios inovadores liderados por homens, 12,4 funcionários.

No 100 Top Open Startups, há 15 negócios inovadores com alguma liderança feminina — 85% possuem apenas sócias mulheres. Veja quais são elas:

Posição Startup 17 Standout 25 Waggi Brasil 26 Linte 36 Boomera 37 Startup Mundi 45 Mastertech 46 Pin People 47 3,2,1 Beauty 61 LogPyx 65 4Vants Desenvolvimento de Tecnologia 82 Banib Conecta 86 NeuralMind 90 Carefy 92 Oficina de Valor 98 Kriativar

Demais startups da base fundadas por mulheres: N2B Brasil, Shopper Update Management, Neomode, Boletão, Ibang, Sugarzyme, Archie, Forelegal Tecnologia e WannaClass.

Próximos passos: mais anjos

O investimento anjo nas startups que fazem parte do ranking cresceu de 24,6 milhões de reais em 2018 para R$ 33,4 milhões até o momento em 2019. Cerca de 80% dos negócios estão procurando mais investimento para crescer.

Essa percepção, somada ao interesse de um terço da base de 15 mil executivos em dedicar mais tempo e recursos ao crescimento das startups, fez a 100 Open Startups inaugurar a plataforma 100 Open Angels.

Lançada no final do mês passado, o programa conectará startups da rede a investidores anjo. Na primeira rodada de investimentos, 25 das startups listadas no último ranking estarão captando investidores anjos.

Os super angels (investimentos de 500 mil reais e acima, por investidores qualificados), angels (investimentos de 50 mil reais) e crowd angels (investimentos de cinco mil reais) criam seu perfil e podem demonstrar interesse na startup de escolha. Se ela corresponder, ambos se encontram presencialmente em eventos da 100 Open Startups.

A preferência de negociação é dada na ordem da quantia de investimento. Os super angels e angels já negociaram com as startups; nesta semana, será a vez dos crowd angels.

Após os encontros, uma oferta pública restrita será feita na plataforma de equity crowdfunding Basement/Kria. A startup retira o dinheiro e repassa as métricas de seu negócio regularmente aos investidores. A 100 Open Startups realiza eventos mensais nos quais os investidores e as startups podem se encontrar presencialmente.

A rede estima um prazo de três anos para o aportador sacar o valor investido com rendimentos, diante de algum evento de liquidez (aquisição ou venda secundária de participação, por exemplo). Mais de 20 milhões de reais já foram prometidos pelos anjos. O objetivo é chegar a 1,5 milhão de reais por startup nessa primeira rodada, total de 37,5 milhões de reais.

“Compilaremos as próximas que os investidores querem aportar, chegando a 100 startups investidas pelo programa e 150 milhões de reais arrecadados nos próximos 12 meses. Cada rodada deve levar três meses para ser executada”, afirma Bruno Rondani, CEO do 100 Open Startups.

Seja pelo interesse das empresas ou dos executivos, as startups brasileiras querem surfar a grande onda de otimismo com negócios inovadores.