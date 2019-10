As 100 maiores startups da Y Combinator — com 1 brasileira na lista

A Y Combinator é uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício (Estados Unidos), com uma taxa de aprovação menor do que a da Universidade de Harvard. Criada em 2005, a Y Combinator investiu em mais de duas mil companhias e ajudou a levantar gigantes como a plataforma de hospedagens Airbnb, o site de arquivos Dropbox e o canal de streaming de jogos Twitch. Neste ano, uma novidade: um de seus maiores sucessos é uma startup brasileira.

A Quero Educação, startup que distribuiu bolsas de estudo para ensino fundamental, médio, superior e de idiomas a mais de 500 mil alunos, está na lista das Melhores Companhias da Y Combinator em 2019. A edtech de São José dos Campos (São Paulo) participou de dois programas de aceleração da Y Combinator, o YC Core Program 2016 e YC Growth Program 2018.

As startups foram organizadas no Melhores Companhias da Y Combinator em 2019 por avaliação de mercado (valuation), com valores específicos não abertos ao público. A lista é encabeçada pelas startups Stripe, Airbnb e Cruise. Também estão na lista a Brex, fintech criada por brasileiros com sede no Vale do Silício; a colombiana Rappi, que tem o Brasil como um de seus principais mercados; e a Grin, mexicana de patinetes que se uniu com a brasileira de patinetes e bicicletas Yellow para formar a holding Grow.

A Y Combinator tem mais de 100 companhias avaliadas em mais de 150 milhões de dólares, sendo que 19 delas têm avaliação igual ou superior a um bilhão de dólares (unicórnios). Ao todo, as 100 startups da lista têm um valuation combinado de 155 bilhões de dólares e criaram mais de 50 mil empregos. Apenas a Quero Educação tem 700 funcionários.

Cerca de 13% dos negócios está sediado fora do Vale do Silício, como a própria Quero Educação. Mais da metade (51%) das startups do ranking atua com software e serviços para empresas (B2B). Depois aparecem as de tecnologia e serviços financeiros (16%) e as de serviços e produtos para o consumidor (11%).

Veja, a seguir, as melhores startups da Y Combinator em 2019: