Argamassa brasileira acelera obra e reduz consumo de água em 95%

Construção consome tempo e dinheiro e ainda poder poluir o meio ambiente. De olho nesses problemas, a empresa Biomassa Brasil criou produtos sustentáveis na linha de argamassas e tintas especiais. A Argamassa Polimérica Pronta, por exemplo, reduz o custo de alvenaria em 40% e o consumo de água em 95%, além de acelerar até quatro vezes o tempo de realização da obra.

A empresa participou do Braskem Labs Scale, programa de aceleração de empreendedores realizado pela Braskem que tem como foco encontrar soluções inovadoras que melhorem a vida das pessoas por meio da química e do plástico.

Com duração de quatro meses, o programa oferece capacitação personalizada, treinamentos e mentorias individuais com executivos da própria empresa. Há também um Demo Day, evento que atrai investidores ou clientes para os participantes. Veja no vídeo abaixo o depoimento de um executivo da Braskem sobre sua experiência no programa.

E você, tem um negócio que melhora a vida das pessoas? Participe do Braskem Labs Scale.

INSCRIÇÕES ABERTAS em www.braskemlabs.com.