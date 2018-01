App que vai ao supermercado por você ganha aporte milionário

São Paulo – Cada vez mais setores incorporam o avanço do varejo online. Já é comum comprarmos um livro, um eletrodoméstico ou um smartphone pela internet – mas as startups querem fazer até comprar frutas e verduras pela internet ser um processo simples.

Um dos negócios inovadores que está apostando em digitalizar o setor é a Supermercado NOW. A startup surgiu em 2015, com a proposta de fazer as compras no lugar do usuário e entregar na residência de escolha após duas horas (ou algum horário posterior agendado).

De lá para cá, o negócio possui cinco mil clientes ativos na Grande São Paulo e ultrapassou os cinco milhões de reais de faturamento anual. Agora, conquistou mais um investimento-anjo e continuará seus planos de expansão.

Ideia de negócio

A ideia para o Supermercado NOW surgiu em 2015, quando os então futuros empreendedores Cristiane Dias, Diego Kawaoka e Marco Zolet olharam para um negócio estadunidense que operava de maneira similar e até hoje faz muito sucesso: o Instacart, que já possui 190 mercados parceiros.

“Baseamos o negócio nesse empreendimento de fora, mas também em uma necessidade pessoal minha e de meus sócios. Não tínhamos tempo para fazer as compras no supermercado e sentimos que havia uma demanda por fazer essa tarefa de forma diferente”, conta Zolet, CEO da Supermercado NOW.

Zolet se desligou da empresa em que era executivo em setembro de 2015, com o objetivo de discutir o projeto da startup. Alguns pontos anotados pelos sócios foram agilidade de entrega, horários personalizados e uma seleção adequada de produtos mais sensíveis, como frutas e verduras.

O modelo de negócio da startup, incluindo a proposta tanto para consumidores quanto para os supermercados, foi definido dois meses depois.

“Além do consumidor poder receber suas compras em casa em poucas horas, os supermercados podem estar presentes no varejo online e aumentar suas vendas sem muito custo – para desenvolver uma plataforma de e-commerce e uma estrutura logística adequadas, seria preciso aportar um grande capital.”

Como funciona?

O usuário entra na plataforma, coloca seu CEP e consegue identificar 30 estabelecimentos das oito redes parceiras da Supermercado NOW, na cidade de São Paulo e na região do ABC.

Após escolher o supermercado ideal, o usuário monta sua cesta de produtos – cujo preço é o mesmo das gôndolas, diz a startup. Também é possível colocar observações, como preferências quanto ao estado de amadurecimento e tamanho de legumes e frutas.

Quando o carrinho já está montado, o usuário pode agendar o horário de entrega. O mínimo é de duas horas após o pedido. Há uma prévia do valor e o cliente pode fechar a compra. O pagamento é feito pelo cartão de crédito, de forma online.

A lista de produtos é então enviada a um “shopper” – pessoa cadastrada na plataforma e treinada para seleção dos itens e para a entrega, como um motorista do aplicativo Uber –, que vai ao mercado escolhido e depois à casa do cliente na hora agendada.

A taxa de entrega é integralmente repassada ao shopper. A monetização da Supermercado NOW é feita pela cobrança às redes de supermercado: há uma taxa para cada venda realizada pela plataforma.

Hoje, a startup possui uma base de 20 mil clientes – sendo que cinco mil deles são ativos. O ticket médio é de 250 reais, com duas compras de tal valor por mês.

Em 2017, o faturamento do negócio ultrapassou 5 milhões de reais – a startup não revela números mais precisos. “Enquanto 2016 foi um ano de validação, o plano de 2017 foi para adquirir clientes e crescer. Nosso faturamento aumentou 890%, comparando esses dois anos.”

Novo aporte e planos de expansão

Durante o ano de 2016, todo o investimento na startup veio dos três sócios. No começo de 2017, os empreendedores receberam o primeiro aporte de investimento-anjo, no valor de 1 milhão de reais.

O Supermercado NOW acabou de receber um aporte de 3,2 milhões de reais, dos mesmos investidores da primeira rodada e de outros três investidores, originados um family office (escritório com recursos de famílias de altíssima renda).

“O uso desse novo aporte é para suportar nosso crescimento para 2018”, afirma Zolet. A startup irá dobrar o seu time, investindo em áreas como marketing, operações e tecnologia. Também irá focar em aquisição de novos clientes, aprofundando a atuação em São Paulo. Com tudo isso, o plano é crescer o faturamento entre cinco e seis vezes em 2018, em comparação anual.

“A gente ainda tem um potencial grande a explorar. O mercado de supermercados no Brasil é de 340 bilhões de reais, mas apenas 0,3% dessas compras acontecem de forma online. Nos EUA, essa penetração é de 3%”, explica o sócio. “Nossa expectativa é que as transações digitais em supermercados se tornem um mercado brasileiro de 15 a 20 bilhões de reais.”

Em 2019, a Supermercado NOW começará a expandir para fora da cidade, indo para locais como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. O break even (ponto de equilíbrio entre receitas e despesas) deve ser atingido no segundo semestre do mesmo ano.