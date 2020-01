Aplicativo iti, do Itaú, faz parceria com Mary Kay de olho nas consultoras

São Paulo – A partir de hoje, as consultoras independentes de beleza da Mary Kay vão poder vender os mais de 300 produtos da marca sem precisar de maquininha de cartão nem de dinheiro trocado. Basta que elas tenham o aplicativo de pagamentos iti, do Itaú, instalado no celular.

Essa é a primeira parceria do iti com foco no empreendedor. Para se ter ideia, apenas em dezembro, o app registrou um aumento de 50% na quantidade de transações realizadas para usuários PJ.

Com o aplicativo integrado à plataforma da Mary Kay, as transações podem ser feitas a qualquer hora do dia, sete dias por semana. O valor da venda é debitado na mesma hora, mesmo nas vendas a crédito, sem custo de antecipação e com taxa de 1%.

“Um dos pontos importantes nesta parceria é o capital de giro: com um retorno financeiro imediato, essas profissionais já conseguem reinvestir no seu negócio para alavancar suas vendas. ”, afirma Lívia Chanes, diretora do iti, em nota.

Pelos cálculos da Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas (Abevd), o País é o sexto no ranking do segmento de vendas diretas, atrás apenas de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados Unidos.