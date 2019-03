Aluguel de cozinhas para “restaurantes na nuvem” ganha força na China

Nas maiores cidades da China, os restaurantes não estão dando conta do apetite dos clientes que pedem comida por meio de aplicativos de celular. O fenômeno está provocando a expansão do mercado de aluguel de espaços de cozinha, sem mesas, cadeiras, nem garçons.

Uma startup de cozinha compartilhada, a Panda Selected, planeja anunciar um investimento de US$ 50 milhões de um grupo de patrocinadores internacionais. A empresa com sede em Pequim está comprando imóveis para se manter à frente de rivais locais e de uma concorrente endinheirada de Los Angeles comandada por Travis Kalanick, o bilionário cofundador da Uber Technologies.

O novo investimento na Panda é liderado pela Tiger Global Management, uma das patrocinadoras da Uber antes de Kalanick ter sido obrigado a sair em 2017. Entre as demais investidoras estão a DCM e a Glenridge Capital e a última rodada elevou seu capital total para US$ 80 milhões, informou a empresa. O acordo avalia a Panda Selected em US$ 300 milhões, disseram pessoas a par do assunto, que pediram para não serem identificadas porque a informação não foi divulgada.

As cozinhas são compartilhadas entre os restaurantes para reduzir as despesas gerais e a Panda Selected fornece local, suprimentos e marketing. A empresa ganha dinheiro por meio de tarifas mensais e também com tarifas adicionais por serviços como análise de dados para ajudar os vendedores a ajustarem os cardápios para melhorar as vendas nas plataformas de entrega Meituan e Ele.me.

O fundador Haipeng Li iniciou o negócio em 2016 e atualmente tem mais de 100 cozinhas na China, com planos de dobrar esse número nos próximos oito meses. As cozinhas da Panda Selected têm cerca de 400 a 500 metros quadrados e podem acomodar 15 a 20 restaurantes por espaço, disse Li. A empresa não é rentável, mas espera atingir o ponto de equilíbrio neste ano, disse.

Empresas de fora da China estão testando o conceito de compartilhamento, às vezes chamado de cozinha na nuvem ou restaurante virtual. A Deliveroo, que tem sede em Londres, disponibiliza cozinhas móveis em todo o Reino Unido para que as marcas de restaurantes de luxo ofereçam seus cardápios a clientes fora da região central de Londres. Um ex-executivo da Deliveroo abriu uma empresa em Paris que não tem garçons, nem salão de restaurante, e sim cozinhas de marca que preparam comida para viagem.

Uma das startups mais capitalizadas do ramo é a CloudKitchens, de Kalanick. A empresa busca se expandir para a China, segundo reportagem do South China Morning Post.

Li disse acreditar que a Panda Selected tem uma vantagem local que o dinheiro não pode comprar. “Abrir cozinhas compartilhadas exige conhecimento local”, disse. “A legislação é diferente em cada país.”