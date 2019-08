Além da rua e do shopping center: 25 franquias em lugares incomuns

Toda rua ou centro de compra parece já ter diversas redes franqueadas — e não é apenas uma impressão. O crescimento do setor de franquias nos últimos anos, com 7,1% de expansão e receita de quase 175 bilhões de reais apenas em 2018, incentivou uma grande abertura de unidades.

As franqueadoras buscam, agora, lugares mais incomuns para continuar abrindo lojas e aumentar sua capilaridade. Por isso, EXAME selecionou algumas opções de franquias para quem quer fugir dos formatos mais tradicionais. As informações foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Lembre-se: o futuro franqueado tem a obrigação de pesquisar sobre os setores pretendidos, analisar bem o contrato de franquia e perguntar para outros franqueados sobre a experiência com a franqueadora antes de assinar o contrato de franqueamento.

Veja, a seguir, algumas opções de franquias para fugir das tradicionais lojas de rua ou de shopping center:

1 — 5àsec

–

A rede de lavanderias franqueadas 5àsec tem unidades em postos de gasolina e em supermercados. A marca tem 25 anos de operação brasileira e 448 unidades. Uma franquia fatura mensalmente 55 mil reais em média, com taxa de lucratividade entre 20 e 30%.

Investimento inicial: 390 mil reais

Prazo de retorno: 30 a 40 meses

2 — Armazém Fit Store

–

A rede de alimentação saudável Armazém Fit Store tem o modelo Slim, que pode ser instalado em prédios comerciais. Por enquanto, há uma unidade no modelo. O faturamento médio mensal é de 55 mil reais, com taxa de lucratividade média de 15%.

Investimento inicial: 149 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

3 — Banca do Automóvel

–

A Banca do Automóvel, franquia de acessórios para carros, foi fundada há dois anos e tem duas unidades em operação. As lojas podem ser instaladas em postos de gasolina, supermercados e outros pontos com grande fluxo. O faturamento médio mensal de uma franquia vai de 50 a 70 mil reais, com taxa de lucratividade média entre 15 e 20%.

Investimento inicial: 75 mil reais

Prazo de retorno: 10 a 14 meses

4 — Blue Sol Energia Solar

–

A rede de energia solar fotovoltaica Blue Sol franqueia desde 2016 e tem 29 unidades em operação. Uma franquia atua em instalações comerciais e residenciais, com faturamento médio mensal de 44 mil reais, com taxa de lucratividade média de 20 a 24%.

Investimento inicial: 100 a 239 mil reais

Prazo de retorno: 21 a 24 meses

5 — Casa da Empada

–

A rede de alimentação Casa da Empada tem unidades em estações de metrô, faculdades e supermercados. Fundada em 1987, a marca tem 25 unidades em operação. Uma franquia fatura de 40 mil e 60 mil reais mensalmente, com lucratividade entre 33 e 62 mil reais.

Investimento inicial: 125 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

6 — Clinicão

–

A rede de franquias veterinárias Clinicão, criada há 26 anos, possui quatro unidades em operação. Uma delas está em um prédio comercial. O faturamento médio mensal é de 40 mil reais, com taxa de lucratividade entre 18 e 20%.

Investimento inicial: 135 mil reais

Prazo de retorno: 20 a 24 meses

7 — Cuidare

–

Unidades da rede de cuidadores Cuidare podem ser instaladas em coworkings, hospitais e prédios comerciais. Fundada em 2013, a marca tem 60 unidades em operação. O faturamento média mensal de uma franquia vai de 54 a 180 mil reais, com taxa de lucratividade média entre 16 e 23%.

Investimento inicial: 25 a 38 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

8 — CVC

–

Além de estar presente em ruas e shopping centers, a rede de agências de viagem CVC está em supermercados com espaços de 20 metros quadrados. Fundada em 1973, a marca tem 1.300 lojas pelo país. Franquias no modelo compacto tem um faturamento médio mensal de 430 mil reais, com taxa de lucratividade média entre 10 a 15%.

Investimento inicial: 60 mil

Prazo de retorno: 24 a 28 meses

9 — Enjoy

–

A rede de inglês profissionalizante Enjoy permite instalar escolas em centros empresariais. Criada em 2006, a marca tem 53 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 100 a 150 mil reais, com lucro médio mensal de 25 a 62 mil reais.

Investimento inicial: 260 mil reais

Prazo de retorno: 16 meses

10 — Ginástica do Cérebro

–

A rede de franquias de educação e treinamento Ginástica do Cérebro, fundada em 2012, tem 24 unidades em operação. Um quarto das escolas está em prédios comerciais. Uma franquia fatura 15 mil reais por mês em média, com taxa de lucratividade de 40%.

Investimento inicial: 41 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

11 — HNT

–

O fast food de frangos Hot and Tender tem unidades em postos de gasolina, supermercados, contêineres dentro de lojas, drive-thrus e eventos como o festival Rock in Rio. Criada em 1995, a HNT tem 35 restaurantes em operação. Um contêiner tem faturamento médio mensal de 60 mil reais, com taxa de lucratividade média de 15 a 20%.

Investimento inicial: 180 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

12 — iGUi Trata Bem

–

O Trata Bem, modelo de atendimento da rede de piscinas iGUi, tem um contêiner que pode ser instalado em condomínios, estacionamentos, pedágios e postos de gasolina. Criado em 2012, o Trata Bem tem 150 unidades. Uma franquia fatura de 20 a 35 mil reais em média mensalmente, com taxa de lucratividade de 40%.

Investimento inicial: 41 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

13 — KFC

–

A rede de alimentação especializada em frango Kentucky Fried Chicken (KFC) abriu recentemente uma unidade em estrada, na Rodovia Anhanguera (São Paulo). A marca tem 63 unidades no Brasil. Uma unidade fatura 250 mil reais mensalmente, com taxa de lucratividade média de 15 a 25%.

Investimento inicial: 1,4 milhão de reais

Prazo de retorno: 36 meses

14 — La Churreria Gourmet

–

A rede de alimentação La Churreria Gourmet foi fundada em 2015 e possui cinco unidades em operação. As franquias podem ser abertas em aeroportos, condomínios, estações de metrô, supermercados e rodoviárias. Cada unidade franqueada tem faturamento médio mensal de 35 mil reais, com taxa de lucratividade média de 35%.

Investimento inicial: 65 mil reais

Prazo de retorno: 14 meses

15 — Meu Açaí Express

–

A rede de alimentação Meu Açaí Express pode ser instalada em hospitais, postos de gasolina e hospitais. Pelo modelo Bike Food, também é possível levar uma bicicleta com produtos para diversos locais. Criada em 2018, a marca tem cinco unidades em operação. Cada Bike Food tem faturamento médio mensal entre 10 e 18 mil reais, com taxa de lucratividade média entre 27 e 35%.

Bike Food Investimento inicial: 44 mil reais

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

16 — Mr. Cheney

–

A rede de biscoitos com receita america Mr. Cheney tem unidades que podem ser instaladas em aeroportos, faculdades, hospitais e livrarias. A marca, criada em 2005, tem 75 lojas em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 60 mil reais, com taxa de lucratividade entre 15 e 30%.

Investimento inicial: 270 a 450 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

17 — Mr. Kids

–

A rede de vending machines Mr. Kids possui unidades em supermercados e dentro de lojas (store in store). Criada em 2012, a marca tem mais de sete mil máquinas em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia vai de 1,8 a 30 mil reais, com taxa de lucratividade média de 35 a 40%.

Investimento inicial: 18,7 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

18 — Nutty Bavarian

–

A rede de castanhas Nutty Bavarian está presente em shopping centers, mas também em aeroportos, estações de metrô, supermercados e no ponto turístico Bondinho Pão de Açúcar (Rio de Janeiro). A rede tem 147 unidades em operação. Uma franquia fatura 32 mil reais mensalmente, com taxa de lucratividade média de 12 a 15%.

Investimento inicial: 99 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

19 — Piticas

–

A Piticas, rede de vestuário pop e geek, tem unidades em aeroportos, rodoviárias e supermercados. A marca, criada em 2010, tem 363 lojas em operação. Cada franquia fatura de 40 a 70 mil reais em média mensalmente, com taxa de lucratividade média de 10 a 20%.

Investimento inicial: 160 a 200 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

20 — Posé Beleza Expressa

–

A rede de franquias Posé Beleza Expressa foi fundada há dez anos e tem 32 unidades de operação. Uma delas está em um hotel de Goiânia (Goiás). O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 30 a 110 mil reais, com taxa de lucratividade média de 15 a 28%.

Investimento inicial: 348 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

21 — Odontocompany

–

A rede de clínicas odontológicas Odontocompany tem franquias instaladas em prédios comerciais e sindicatos. Fundada em 1990, a marca tem 560 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma clínica vai de 67 a 157 mil reais. A taxa de lucratividade média é de 25%.

Investimento inicial: 189 a 307 mil reais

Prazo de retorno: 20 a 24 meses

22 — Rei do Mate

Rei do Mate Rei do Mate

Além de lojas de rua e de shopping center, a rede de alimentação Rei do Mate tem unidades em aeroportos, hospitais, postos de gasolina, terminais rodoviários e universidades. Franqueando desde 1993, tem 300 unidades em operação. Uma loja fatura 75 mil reais por mês em média, com taxa de lucratividade média de 15%.

Investimento inicial: 250 a 500 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

23 — RenoveJá

–

A RenoveJá é uma rede de franquias de construção, operando no modelo de plataforma online para conectar produtores e compradores (marketplace). A marca, criada em 2012, tem 35 unidades em operação e atua dentro de lojas de construção (store in store). O faturamento médio mensal de um quiosque é de 40 mil reais, com taxa de lucratividade média de 20%.

Investimento inicial: 50 a 70 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

24 — Stockyards

–

A Stockyards, rede de franquias de alimentação especializadas em carnes Angus, tem unidades em postos de gasolina. Com quatro unidades em operação, cada franquia da Stockyards fatura 300 mil reais mensalmente, com taxa de lucratividade média de 15 a 25%.

Investimento inicial: 550 mil

Prazo de retorno: 30 meses

25 — Strike Brasil

–

A rede de franquias de personalização e aumento de performance automotiva Strike Brasil, fundada em 2011, tem 26 unidades em operação. Uma franquia pode ser instalada centros automotivos e postos de gasolina. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 35 mil reais, com taxa de lucratividade de 35%.

Investimento inicial: 90 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses