Agência de Fomento Paulista atinge R$ 300 mi em financiamentos

São Paulo – A Agência de Fomento Paulista/Nossa Caixa Desenvolvimento atingiu os R$ 300 milhões de desembolso no mês de março, quando comemorou dois anos de atividades. O valor beneficia 390 empresas do estado de São Paulo.

O presidente da Agência, Milton Luiz de Melo Santos, afirma que a meta para 2011 é bastante ousada e estima que a instituição chegue a R$ 750 milhões de desembolso neste ano.

Além disso, a Agência de Fomento Paulista vai investir em Fundos de Capital Semente, para os quais serão destinados R$ 30 milhões. Esses recursos beneficiam empresas inovadoras. “Esperamos ampliar nosso volume de financiamento para projetos que contenham inovação tecnológica em alta escala”, destaca Milton.

Pesquisa

Um levantamento feito pela Agência desde maio de 2009 ao fim de 2010 mostra que os créditos liberados no período geraram cerca de 2 mil empregos diretos no estado. O estudo foi realizado com 32 empresas, quase 10% do universo de companhias financiadas, que declararam ter contratado 303 pessoas após os investimentos.

Segundo a Agência, oito empregos foram gerados para cada R$ 1 milhão investido. Conforme Milton, o sucesso está justamente nos retornos sociais.

O resultado mais forte veio das pequenas empresas, com faturamento de até R$ 2,4 milhões ao ano. A relação entre os recursos desembolsados e os novos empregos neste segmento ficou de 11 para cada R$ 1 milhão emprestados.

“A pesquisa constata que as pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego. São intensivas em mão de obra e nosso objetivo é atender a esse público”, diz Santos.

Agências

A Agência de Fomento Paulista atua como banco de desenvolvimento e tem como objetivo financiar investimentos de pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 240 mil e R$ 100 milhões.

Como não possui agências, a instituição do governo paulista opera por meio de parcerias com 50 entidades empresariais, pelas quais seus associados podem iniciar o processo de tomada de crédito.

Também é possível buscar financiamento na sede da Agência de Fomento Paulista, na rua da Consolação, 371, no centro de São Paulo, ou pelo site.