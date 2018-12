Administrador investe em hobby e vira o “churrasqueiro das estrelas”

Apaixonado por churrasco desde a infância, Marcelo Fernandes de Melo decidiu levar sua paixão a sério. Há seis anos, criou em Barretos, sua cidade natal, a FM Parrillas, empresa especializada na produção de churrasqueiras artesanais personalizadas e acessórios para churrasco. Com o sucesso das primeiras vendas, feitas para amigos, Melo resolveu comprar uma serralheria e investir na produção. Atualmente, ele tem como seus clientes uma lista de famosos, como atores, duplas sertanejas e chefs de cozinha renomados – além de participar de programas de televisão – e já exporta para diversos países.

Na entrevista a seguir, Melo conta como foi o processo de começar a empreender até se tornar uma referência no mercado:

Como surgiu a ideia de criar uma empresa que fabricasse churrasqueiras personalizadas?

Eu sou formado em administração de empresas, tinha um bom emprego, mas percebi que não era aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de fazer churrasco, desde criança. Certa vez fui a uma churrascaria na Argentina, experimentei cortes diferentes de carne e adorei. Percebi que era uma área que me atraía muito.

Quando um amigo comprou uma casa, eu desenhei e fiz uma churrasqueira para ele com o auxílio de um serralheiro, que era muito experiente e fazia tudo com muita arte e técnica. E outros três amigos gostaram tanto do produto que eu pensei: por que não começar a fabricar churrasqueiras?

E foi aí que tudo começou. Comprei uma serralheria em Barretos, minha cidade natal, e comecei a produzir e desenhar os produtos seguindo as técnicas que o serralheiro havia me passado.

Quais os modelos de churrasqueira que a FM Parrillas produz?

Temos diversos modelos, desde as tradicionais até modelos mais sofisticados, como as retrôs, as portáteis, as de bancada e o nosso modelo mais diferenciado, que é a Smoker, um defumador de dois metros de largura.

O nosso grande diferencial é que personalizamos cada produto para os clientes e colocamos as iniciais do nome das pessoas e a numeração de cada churrasqueira.

Quantas churrasqueiras são vendidas por mês? E quais os valores?

Em média, vendemos 30 churrasqueiras por mês para todo o Brasil. O preço de um produto pode variar bastante conforme o tamanho, formato e utilidade, mas vai de R$ 4 mil em uma churrasqueira mais simples até R$ 40 mil em uma mais sofisticada.

Você já pensa em exportar os produtos?

Sim, recentemente nós já começamos a exportar nossos produtos para países como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália e Suíça. O próximo passo é a Austrália.

Atualmente, quais os principais canais para divulgação e vendas dos seus produtos?

Nossa maior divulgação é feita hoje pelo Instagram (@fmparrillas) e também pelo “boca a boca” dos clientes. Em relação às vendas, 90% de tudo que comercializamos hoje é feito pelo WhatsApp.

Entre seus clientes há muitos famosos. Como eles chegaram até você?

Hoje na nossa cartela de clientes temos celebridades aqui no Brasil, como cantores, atores e chefs de cozinha. Eles nos conheceram principalmente pelo Instagram e pela minha participação em programas de TV com quadros de culinária.

Você poderia citar alguns?

Tenho como cliente os chefs de cozinha Dario Cecchini, Erick Jacquin e Felipe Bronze, os atores Bruno Gagliasso e André Marques, o Bruno, da dupla Bruno & Marrone, o Léo, da dupla Victor & Léo, Cesar Menotti e Fabiano, entre outros.

Os equipamentos do reality show “BBQ Brasil”, do SBT, são todos da FM Parrillas, e o estúdio gourmet do programa “Mais Você”, da Ana Maria Braga, também conta com uma churrasqueira nossa.

Com o seu negócio, você também se tornou uma pessoa conhecida em eventos e festivais de churrasco, certo?

Sim. Junto com o crescimento da FM Parrillas, também comecei a ser convidado para participar de grandes eventos e festivais de churrasco em todo o Brasil. Muitos famosos também nos convidam para fazer churrascos particulares, como fiz para os cantores Jorge Aragão e Seu Jorge e para o apresentador Luciano Huck.

Recentemente, participei do programa “Tempero de Família”, apresentado pelo Rodrigo Hilbert, no canal GNT. Lá ensinamos a melhor maneira de como se fazer uma picanha no espeto.

Você fez algum curso para abrir o negócio?

Mesmo antes de abrir a empresa eu sempre fiz cursos em diversas áreas. Mas, o mais importante até agora, foi o Empretec, do Sebrae. Ele foi o gatilho que eu precisava para começar os meus negócios. O curso mexeu com o meu espírito empreendedor, me fez pensar e começar a tomar ações e atitudes para criar coragem e abrir o negócio.

Quais as dicas que você pode dar para quem quer abrir um negócio?

Em primeiro lugar, ela deve identificar o que gosta de fazer para fazer bem feito. Assim, ela vai conseguir trabalhar de uma forma leve, suave e com garra de vencer. É preciso ter paixão pelo negócio. A segunda dica é se preparar. Fazer cursos, estudar o mercado e ter um planejamento completo, que começa antes de abrir a empresa.

Veja, abaixo, o vídeo com a história de Marcelo Fernandes de Melo, da FM Parrillas: