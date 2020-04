ACE lança software gratuito de gestão de ideias de inovação para empresas

A ACE, empresa brasileira de inovação corporativa e investimentos em startups, lança nesta segunda-feira 20 o software gratuito Mynnovation Ideas, para que companhias possam gerir as ideias de inovação dadas por seus funcionários. O programa faz parte da plataforma Mynnovation, lançada em outubro de 2019.

Até então, o programa oferecia ferramentas para gestão de projetos de inovação, com métricas específicas para este tipo de trabalho. Conforme os clientes foram usando o produto, a ACE percebeu que havia um espaço para uma nova ferramenta dedicada ao processo de coleta e seleção de ideias.

“A ideia é parte crucial do processo de inovação. Muitas empresas não têm processos estabelecidos para cuidar dessas ideias”, diz Sulivan Santiago, diretor de tecnologia da ACE. Com o Ideas, a empresa terá um espaço de análise, discussão e seleção das sugestões dos colaboradores. Os gestores vão poder lançar desafios e dar feedbacks sobre as propostas recebidas.

Para os tempos atuais, com a crise causada pelo novo coronavírus, a solução pode ser uma forma de encontrar alternativas criativas para novas fontes de receita. “As empresas podem tentar coletar e analisar ideias de outra forma. Mas como garantir que elas sabem selecionar? Às vezes falta método, e o nosso software consegue automatizar o processo e dar escala”, diz Santiago.

A ACE explica que decidiu deixar o novo software gratuito por entender que o valor da inovação só existe na fase de execução. “Coletar ideias tem seu desafio, mas a maior incerteza das empresas acontece na execução”, afirma Santiago.

Projetos do Mynnovation

Desde que foi lançado em 2019, o Mynnovation conquistou 14 clientes corporativos, que usam o programa para gerir projetos internos ou serviços prestados por startups para a empresa. O software é precificado pelo número de usuários que o utilizam. Quanto mais pessoas usando, mais barato fica. “Em média, fica entre 10.000 e 15.000 por ano. Para uma pessoa só, custa 150 reais”, diz Santiago.

Entre os clientes do produto está a empresa de cosméticos Natura, que usa o Mynnovation Management para administrar o contato das startups parceiras com as diferentes áreas da empresa. Dessa forma, o gestor de inovação consegue acompanhar o fluxo de trabalho da startup e o progresso do projeto de forma automática.