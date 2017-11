A Black Friday desta startup vai ajudar estudantes carentes

São Paulo – Quer aproveitar descontos e ainda ajudar a educação no Brasil? A startup Me Salva! resolveu fazer uma Black Friday diferente esse ano: reverter o consumo do dia em doações.

A plataforma de ensino apelidou o dia de Love Friday e, a cada curso e pacote de aulas vendido – com 50% de desconto -, a empresa vai doar 10 bolsas a estudantes carentes do 1° ano do ensino médio.

Seus cursos funcionam como reforços de conteúdos focados em diferentes áreas e objetivos dos estudantes, como ENEM, Ensino Médio, Engenharia, Área da Saúde ou Negócios. O propósito da startup é ser a melhor parceira dos estudantes, com metodologia própria e atendimento personalizado.

A ação vai acontecer até o dia 30 de novembro. Segundo Miguel Andorffy, fundador do Me Salva!, a proposta é uma inversão de valores. “Queremos transformar o consumismo em ação social. Por isso, redefinimos a Black Friday em Love Friday: uma promoção com foco em transformar a educação do Brasil”, disse.

Para selecionar os novos bolsistas, instituições que trabalham com jovens de baixa renda podem se inscrever no processo seletivo que está disponível no site.

Confira alguns dos descontos na tabela a seguir ou pela página da Love Friday: