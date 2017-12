8 rotinas de CEOs e líderes para te inspirar a ser mais produtivo

Há quem tenha aversão à palavra “rotina”. Outros não sabem viver sem. E há ainda quem está no meio, pensando se que aquilo realmente funciona ou se seriam capazes de ter a disciplina necessária.

Não importa qual é a sua categoria, inspiração nunca é demais. Hoje, o NaPrática.org reuniu as rotinas de algumas das pessoas mais bem sucedidas e influentes do mundo, como CEOs, altos executivos e chefes de estado.

São grandes líderes que precisam ter energia para tomar decisões importantes todos os dias, encontrar tempo para inúmeras reuniões, estarem sempre informados e ainda arranjar tempo para suas famílias e seu constante autodesenvolvimento.

Como cada um é diferente, o principal conselho é: teste as possibilidades até encontrar aquilo que funciona para você. Com um pouco de esforço e referência, verá que pode transformar sua rotina para melhor.

As rotinas de 8 CEOs e chefes de estado

Jack Dorsey, CEO do Twitter e da Square

Quanto começou sua jornada dupla, Dorsey trabalhava oito horas por dia em cada uma das empresas.

Hoje sua rotina é um pouco menos intensa (a dedicação é maior para a Square, uma empresa de pagamentos), mas ainda guarda uma similaridade importante: a consistência.

Para Dorsey, essa é a chave para uma rotina bem sucedida – isso e investir em um bom blecaute para o quarto na hora de dormir.

Medite

Assim que acorda, às 5h e depois de seis horas de sono, Dorsey medita por 30 minutos.

Pratique exercícios físicos rápidos

Logo depois da meditação, ele faz três sessões de 7 minutos exercícios físicos. Em seguida, já prepara seu café.

Crie dias temáticos

Cada dia da semana era voltado para uma área dos negócios em ambas as empresas. Segundas eram para gestão, terças para produtos, quartas para marketing e comunicação, quintas para desenvolvimento e parcerias e sextas para cultura e recrutamento.

Priorize suas folgas

Aos sábados, Dorsey fazia o que gostava, como escalar montanhas. Os domingos eram para autoconhecimento, como reflexões, feedbacks, estratégias e organização para o dia seguinte.

O que você pode fazer

Mesmo que você não tenha uma agenda tão apertada (ainda bem!), ainda pode se beneficiar ao organizar seus afazeres categorias, como períodos ou dias dedicados a um tema, por exemplo.

Barack Obama, ex-presidente dos EUA

Obama era o primeiro a admitir: decidir tantas coisas o tempo todo deixa qualquer um exausto. Quando suas decisões tem tantas consequências, no entanto, é importante encontrar um jeito de tomá-las da melhor maneira possível.

No caso do ex-presidente, o jeito foi minimizar as distrações triviais e cuidar de si mesmo tanto quanto a Casa Branca permitia.

Tenha um uniforme

Tomar muitas decisões por dia cansa – algo conhecido como decision fatigue ou “fadiga de decisão” –, e escolher o que vestir é uma decisão também.

“Você pode ver que eu só uso ternos cinzas ou azuis. Não quero ter que decidir o que vou comer ou vestir porque tenho muitas outras decisões para tomar”, explicou Obama. (Steve Jobs também escolheu seu uniforme, composto por jeans e uma blusa preta de gola alta, por motivos similares.)

Crie um sistema simples de feedback

Obama respondia os memorandos que iam parar em sua mesa com uma de três respostas: “concordo”, “discordo” ou “vamos discutir”. Assim, era possível organizar feedbacks e reuniões de maneira mais rápida e eficaz.

Prepare-se para o dia seguinte

Sua equipe se acostumou a vê-lo trabalhar noite adentro, período em que ele adiantava tarefas e se preparava para o dia seguinte, que começava às 7h.

Com todos os outros dormindo e a Casa Branca silenciosa, Obama conseguia trabalhar sozinho e sem interrupções, que podem ter um custo mais alto do que você imagina.

Faça exercícios diariamente

Além de tempo reservado na agenda para jogos de basquete, Obama passava pelo menos uma hora por dia na academia, alterando entre musculação e cardio. O motivo é simples: saúde. “Você precisa se exercitar ou vai quebrar em algum momento”, disse.

Priorize tempo para si mesmo e para sua família

Além do tempo para se exercitar e trabalhar à noite, Obama também considerava sagrado seu horário de jantar, quando conversava com as filhas, relaxava e pensava em outras coisas – algo fundamental já que, algumas horas depois, começava tudo de novo.

O que você pode fazer

Pense no que faria seu rendimento melhorar e crie um plano para isso. Ter mais energia? Consulte um nutricionista ou um treinador (ou ambos!) para ajudar seu corpo.

Menos distrações? Faça uma lista do que te distrai (como encontrar o que vestir) e quanto tempo você perde. Depois, pense em como eliminar ou diminuir esses obstáculos.

Bill Gates, copresidente da Bill & Melinda Gates Foundation

Além de recomendar dezenas de livros por ano, Bill Gates viaja pelo mundo pesquisando e incentivando a ciência, a educação e a saúde global ao lado da esposa, Melinda.

Entre um compromisso e outro, ainda encontra tempo para palestras, parcerias e outros tipos de encontro que aparecem no inbox do homem mais rico do mundo.

Durma bem

No caso de Gates, são pelo menos 7 horas de sono por dia.

Una o útil ao agradável

Gates se exercita com frequência. Em 2008, ele contou que costumava pular na esteira pouco depois de acordar e assistir materiais educativos, como a série Great Courses da Teaching Company.

Esteja sempre informado

Pela manhã, Gates lê os principais jornais dos Estados Unidos: The New York Times, The Wall Street Journal, and The Economist.

Realmente organize sua agenda

Para dar conta de tudo, Gates organiza seu tempo em intervalos de cinco minutos e reserva tempo especificamente para a leitura de livros.

Anote para não esquecer

Ao invés de deixar uma coisa para fazer outra de repente, Gates anota suas ideias e planos para usá-los depois.

E não se esqueça de relaxar

Como Bill Gates relaxa? Lavando pratos. “Gosto do jeito que eu faço”, explicou. Não importa qual é o seu jeito: apenas relaxe.

O que você pode fazer

Passa tempo na academia ou no trânsito? Pesquise podcasts, audiobooks, programas de rádio ou séries que podem ajudá-lo a aumentar seus conhecimentos ou se desenvolver e maximize seu tempo.

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX

Famosamente produtivo, Elon Musk está à frente de duas empresas em ascensão – e várias outras em menor escala – cheias de desafios e pressões diários. Não só à frente: ele sabe de praticamente tudo que acontece. Como é possível?

Durma bem e acorde cedo

Musk levanta às 7h, depois de seis horas de sono.

Invista em algo que torne suas manhãs melhores

No caso dele, não é um bom café da manhã (algo que ele costuma pular), mas uma ducha matinal.

Quebre seu tempo em intervalos

Como Bill Gates, a agenda de Musk é repleta de intervalos de cinco minutos.

Divida seu tempo de uma maneira clara

Para dar conta das duas empresas, Musk dedica seus dias separadamente. Segundas e sextas são na SpaceX. Terças, quartas e quintas são na Tesla. Há também meio dia por semana dedicado à ONG OpenAI, que lida com inteligência artificial, e outros projetos.

Use seu tempo de um jeito que funcione para você

Musk já disse que não gosta de tirar férias. Por isso, os fins de semana podem ser tanto na SpaceX quanto com os cinco filhos pequenos – sem desgrudar do e-mail, muito mais útil para ele do que uma ligação.

Exercite-se

Cuidar do corpo é importante para aguentar tanta pressão. Menos regrado que Barack Obama, vai à academia uma ou duas vezes por semana.

Não se esqueça de ler

Musk é um leitor voraz e sempre arranja tempo para se informar.

O que você pode fazer

Priorize tempo para ler, entenda como Elon Musk aprende e extraia o máximo de suas leituras e referências. E se você prefere um café da manhã mais caprichado ou uma boa ducha, acredite que reservar esse tempo pela manhã vai valer a pena.

Sheryl Sandberg, COO do Facebook

A mulher mais importante do Facebook e uma das executivas mais famosas do mundo, Sandberg trouxe ao Vale do Silício uma ferramenta bastante analógica, mas essencial em seu dia a dia: um caderno.

Comece cedo

É ela quem deixa os dois filhos na escola, logo de manhã. Às 7h, já está no escritório.

Termine cedo

Às 17h30, ela já está na porta. Recentemente viúva – ela falou sobre a situação aos alunos de Berkeley –, Sandberg faz questão de jantar com as crianças todos os dias.

Anote suas tarefas

Um caderno comum, daqueles com espiral, é sua ferramenta de produtividade favorita. Ali estão diversas listas de afazeres. Quando a lista inteira está completa, Sandberg arranca a página.

Entenda que reunião é aquela

Para que uma reunião não seja perda de tempo, Sandberg e os outros precisam ter clareza sobre seu objetivo e seu tipo. “Estamos nessa sala para tomar uma decisão ou discutir algo?”, disse.

Faça check-ins com sua equipe

Para dar conta das operações diárias e manter-se informada sobre o que está acontecendo, Sandberg tem uma série diária de “check-ins”, ou reuniões de rotina.

Entenda como sua equipe está

Quando as reuniões são de liderança, cada um dos membros fala um pouco sobre sua experiência emocional e profissional naquele momento.

Sempre procure insights

Mesmo quando está na internet por lazer, Sandberg ainda aproveita para notar o uso de redes sociais e anotar seus insights.

Desligue seu telefone antes de dormir

É o que ela faz para dormir (às 21h30) mais tranquila.

O que você pode fazer

Institua checkins rápidos com sua equipe ou com você mesmo, para entender em horários e dias específicos como seus projetos estão caminhando.

Angela Merkel, chanceler da Alemanha

Tida como a mulher mais poderosa do mundo, Merkel é famosa por ter muita disciplina – e trabalhar horas e horas seguidas.

Invista em tempo de qualidade com a família

Diariamente, ela toma café com seu marido. Frequentemente falam sobre assuntos do dia, incluindo política. Quando tem tempo livre, Merkel faz trilhas, assiste partidas de futebol e vai à ópera.

Inspire-se na abordagem científica

Química por formação, Merkel não deixou de lado seu treinamento científico quando entrou na política. Ao invés de decidir algo na hora, ela prefere deliberar, pensar em cenários e experimentos teóricos.

“Acho que sou corajosa em momentos decisivos. Mas preciso de um bom tempo inicial e tento considerar o máximo de coisas possíveis antes”, disse em uma autobiografia.

Durma a quantidade de horas necessária (para você)

No caso de Merkel, podem ser até quatro horas de sono em dias úteis – a União Europeia não espera! Nos fins de semana, pelo menos, as noites são mais longas.

O que você pode fazer

Pratique um pouco do “método científico” de tomada de decisões de Merkel: escreva quais são as informações que você tem em mãos, quais são os possíveis resultados de todas as ações e então tome a sua.

Sundar Pichai, CEO do Google

Como chefe de uma das maiores empresas do mundo, Pichai é avaliado de perto – por clientes, usuários, investidores, jornalistas. Para dar conta de tanta coisa, ele criou uma rotina bastante específica.

Acorde cedo

Para ele, isso significa entre 6h30 e 7h.

Volte a tempo de colocar as crianças para dormir

É algo que ele faz todos os dias.

Informe-se

Matinalmente, Pichai lê os jornais The Wall Street Journal (em versão impressa, diverte-se) e The New York Times.

Prefira chá ao café

Ele, que é indiano, brinca que este é “um hábito muito inglês.”

Escute antes de falar

Em reuniões, ele é frequentemente o último a falar. Quando fala, leva em conta tudo que já foi dito e costuma oferecer uma ideia que “funciona para todos”.

Caminhe para pensar

Mesmo no meio de uma reunião, ele pode se levantar e sair andando. Gosta de pensar enquanto caminha e costuma voltar com uma solução, sempre concisa e limpa.

Não leve trabalho para casa

No caso de Pichai, isso significa deixar todos os protótipos no escritório – todos!

O que você pode fazer

Experimente marcar uma reunião para resolver um problema ao ar livre e veja se as coisas fluem melhor. (Steve Jobs também adorava essa ideia.)

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook

Fotos de Mark Zuckerberg brincando com a filha pequena, lendo em casa ou trabalhando em sua fundação filantrópica não são raras em sua timeline – o fundador e CEO do Facebook gosta de compartilhar um pouco de sua rotina na rede social.

Cheque tudo assim que acordar

Mark Zuckerberg acorda às 8h e imediatamente se atualiza: abre Facebook, Facebook Messenger e WhatsApp.

Exercite-se

Logo depois, Zuckerberg faz seus exercícios. Isso acontece pelo menos três vezes por semana.

Tenha um uniforme

Assim como Barack Obama, Zuckerberg não quer perder tempo com roupas. Por isso, seu visual de trabalho consiste em jeans, tênis e uma camiseta cinza.

Invista em uma boa equipe

Só para cuidar de sua página no Facebook – que ele utiliza praticamente todos os dias para se comunicar com a comunidade –, são 12 pessoas. Suas tarefas incluem moderar comentários e postar updates.

Não pare de estudar

Em 2015, Mark Zuckerberg publicamente se desafiou a ler um livro a cada duas semanas. Antes disso, também divulgou que estava estudando mandarim.

Tire tempo para coisas importantes

Quando sua primeira filha nasceu, em dezembro de 2015, Zuckerberg usou uma licença-paternidade de dois meses.

Tenha rituais

Antes de colocar a filha para dormir, Zuckerberg, que é um judeu praticante, entoa uma prece judaica tradicional.

O que você pode fazer

Pense em algo que poderia encerrar seu dia de uma maneira melhor. Seria uma meditação? Uma massagem? Dois episódios seguidos de sua série favorita com o telefone desligado? Uma boa xícara de chá. Institua um ritual logo antes de dormir e veja o que ele faz por você.

Jeff Bezos, CEO da Amazon

Jeff Bezos é fundador e CEO da Amazon, uma das maiores empresas do mundo – e que está, aos poucos, se tornando um conglomerado também, envolvendo bens de consumo, entretenimento, varejo, tecnologia e mais.

Além disso, ele também lidera a Blue Horizon, uma startup de new space focada em exploração espacial.

Durma enquanto for necessário

Bezos não utiliza um alarme. Quando ele acorda, está bom. E são pelo menos oito horas de sono por dia!

Junte exercício e informação

Assim como Bill Gates, Bezos pula na esteira de manhã e aproveita para se atualizar ao mesmo tempo. No seu caso, ele lê os jornais do dia.

Conviva com sua família

Ele investe em um café da manhã ao lado da esposa, a escritora MacKenzie Bezos, e dos filhos. Para manter essa agenda, Bezos nunca marca reuniões muito cedo.

Marque reuniões pensando em como dividir pizzas

Para garantir que o grupo é pequeno suficiente para que a reunião seja realmente útil, Bezos criou a “regra das duas pizzas”. Se duas pizzas não podem alimentar todo mundo que está na sala, tem gente demais.

Relaxe no fim do dia

Como Bill Gates, Bezos adora lavar os pratos depois do jantar. “Tenho convicção de que é a coisa mais sexy que faço”, brincou. Quando pode, ele também leva as crianças para um submarino. Juntos, navegam em busca de foguetes velhos da NASA, que caíram no mar após o uso.

O que você pode fazer

Pense em alguma regra como aquela das duas pizzas que resolva algum obstáculo em sua vida profissional, como reuniões demais ou gargalos de tempo, e pense logo em como aplicá-la.

*Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar