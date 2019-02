7 livros para sua empresa ser a melhor nas redes sociais

Indicação de livros para entender melhor a relação entre empresas e redes sociais

Escrito por Mônica Lobenschuss, especialista de em marketing digital

Para vender mais e usar cada vez melhor a força das redes sociais, é preciso investir em educação, com cursos, webminars e livros, por exemplo.

Por isso, selecionamentos para você as principais indicações de leitura nessa área, que trazem muito aprendizado e cases de sucesso do mundo real. Confira as indicações:

1. Marketing nas Mídias Sociais em 30 Minutos (Susan Gunelius)



Aprenda como divulgar a sua empresa nas mídias sociais, usando exemplos reais e dicas para criar um plano de marketing digital.

2. Mídias sociais para pequenas e médias empresas (Edson Melo de Sousa e Silvia Giurlani)



Indicado para quem deseja começar a entender o poder das redes sociais. Traz ensinamentos básicos sobre os primeiros passos e os benefícios de cada estratégica.

3. Estratégia em Mídias Sociais (Fábio Cipriani)



Essa obra é recomendada para auxiliar a trazer a sua empresa para as novas formas de divulgação online das redes sociais, com mais fidelização de clientes e vendas.

4. Marketing 3.0 (Kotler)



Conheça o novo modelo de marketing, com estratégias nas redes sociais, que avalia as complexidades dos clientes e como eles estão optando por produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades de participação, por exemplo.

5. Socialnomics (Erik Qualman)



O livro traz o perfil das redes sociais e como aproveitar as oportunidades de negócio nesse ambiente, inclusive com dicas para reduzir despesas e ampliar a divulgação.

6. O Poder das Redes Sociais (Tara Hunt)



A obra conta como usar as redes socais para ter mais influência nas decisões dos clientes, a partir da reputação da marca e do seu networking.

7. ABC das Mídias Sociais (Chris Brogan)



Trata-se de um manual com sugestões de como usar as mídias sociais para tornar seu negócio mais lucrativo, a partir de exemplos de casos positivos e negativos de marketing digital.

Aproveite as dicas da EXAME.com e amplie o seu conhecimento sobre o tema. Com certeza, você aprenderá novas formas de aproveitar as oportunidades presentes nas redes sociais para fazer a sua empresa crescer ainda mais.

E, se você também tiver livros interessantes nessa área, mande as suas sugestões e compartilhe com os outros leitores!

Mônica Lobenschuss é fundadora da Social Lounge.