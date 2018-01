5 livros para quem quer ser um empreendedor de alto crescimento

Mesmo que os anos passem, você precisa manter a mesma energia e o mesmo dinamismo daquele dia, quando abriu as portas pela primeira vez e atendeu o cliente número um. Precisa ter dentro de si a mesma ousadia de quando o futuro era uma página em branco, e tudo o que você queria era transformar aquelas inquietações em um negócio de impacto.

É natural. O calendário sempre vai insistir em virar as folhas e empurrá-lo para viver o dia 2. Parece inevitável. Quanto mais o tempo passa, maior sua empresa fica, mais demoradas são as decisões, mais engessados os processos e mais distante fica qualquer forma de disrupção. Por isso, é tão importante para o empreendedor parar em determinada parte do caminho para recuperar o fôlego. Encher os pulmões de ânimo, vontade e coragem. Para quando tiver que mergulhar novamente na rotina e operação do seu negócio, você tenha dentro de si inspiração suficiente para mais um ano inteiro.

Para te ajudar a se manter sempre no dia 1, fizemos, em parceria com o 12Minutos, uma seleção especial dos livros mais recomendados pelos mentores Endeavor.

São publicações clássicas – algumas sem edição em português – que apresentam os caminhos de crescimento para empresas e empreendedores, da estratégia de expansão à transformação pessoal para acompanhar a velocidade com que tudo acontece.

Cada livro vai te ajudar a:

1- Construir um negócio disruptivo que crie algo inédito no mundo;

2- Aprender a lidar com situações difíceis e crises do seu negócio;

3- Preparar sua empresa e seu time para crescer;

4- Criar uma estratégia de escala e replicabilidade;

5- Lidar com as dores do crescimento acelerado.

A cada capítulo, você vai ler um resumo que traduz os conceitos-chave dos livros para a linguagem de quem empreende usando diagramas, esquemas e checklists que facilitem a absorção das ideias. E no final, também encontra uma ferramenta para transformar essas inquietações em ações práticas e reflexões autoguiadas. Que esse guia te ajude a ganhar fôlego suficiente para enxergar sua empresa e sua jornada com mais lucidez, e poder, então, mergulhar novamente na operação com inspiração suficiente para mais um ano inteiro.

O 12Minutos é uma plataforma que seleciona, lê e resume livros de não ficção, transformando-os em microbooks e audiobooks.

Veja os livros aqui: 5 livros para empreendedores de alto crescimento

Texto originalmente publicado no site da Endeavor.