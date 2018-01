5 atividades em janeiro para começar o ano com um negócio próprio

São Paulo – Se você quiser mesmo tornar-se um empreendedor em 2018, deve saber que buscar capacitação é o primeiro passo nessa longa jornada.

Felizmente, não é preciso procurar muito para achar fontes de estudo sobre gestão de negócios: há vários cursos, eventos, feiras e workshops que abordam o tema do empreendedorismo.

Para ajudá-lo na tarefa, o Site EXAME selecionou algumas atividades para empreendedores e futuros empreendedores que ocorrem ou finalizam suas inscrições neste mês. Algumas opções são gratuitas, enquanto outras exigem investimento.

Confira, a seguir, atividades em janeiro para começar o ano com um negócio próprio:

1. Café com Empreendedoras (62ª edição)

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: contribuição de R$ 20, R$ 30 ou R$ 50

Data da atividade: 19 de janeiro

Onde: São Paulo

Em sua 62ª edição, o Café com Empreendedoras é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e aliar conteúdo rico com histórias inspiradoras. O evento é organizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME).

2. Curso Online em Negócios de Impacto Social

Inscrições: até 15 de janeiro, pelo site

Custo: R$ 350

Data da atividade: a definir

Onde: online

Organizado pela aceleradora de negócios sociais Artemisia, o curso online tem o objetivo de disseminar informações sobre negócios de impacto social para o maior número possível de pessoas. A organização sistematizou informações teóricas e práticas, que trazem uma introdução à realidade dos negócios de impacto social no Brasil e no mundo. Além de detalhes do conceito, o curso mostra quem são os empreendedores que estão transformando o Brasil.

3. Descomplicando Carreiras – Empreendedorismo na Prática

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 15 de janeiro

Onde: São Paulo

No curso “Descomplicando Carreiras – Empreendedorismo na Prática”, ministrado no espaço de coworking Cubo Itaú, os participantes da atividade terão acesso a conteúdos sobre o universo das startups, como conhecimentos de plano de negócios e atitudes empreendedoras. A atividade tem três horas de duração e apresentará ferramentas como Canvas e Design Thinking, além de aprendizados sobre os primeiros passos para empreendedores.

4. Power House 18

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 456

Data da atividade: 6 de janeiro

Onde: São Paulo

O evento Power House 18 contará com as presenças dos empresários Carlos Wizard e Flávio Augusto. Os visitantes verão debates desses empreendedores com diversos especialistas, divididos como “aulas” de negócio.

5. Salão do Empreendedor

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 19 de janeiro

Onde: São Paulo

O Salão do Empreendedor é um evento itinerante, criado pela equipe da NS&T Franchising, cujo objetivo é aproximar as marcas franqueadas dos candidatos. No evento do dia 19 de janeiro, serão abordados temas como “Como adquirir sua franquia de forma segura?”. O visitante também conhecerá negócios como Esthetic Company, Fábrica de Bolos, Bob’s, além das linhas de crédito do Santander.