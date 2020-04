48 eventos online para empreendedores que acontecem em abril

Com a pandemia de coronavírus, dezenas de eventos que aconteceriam em abril foram cancelados. Mas isso não significa que não será possível aprender e fazer conexões neste mês.

Uma série de empresas e associações estão organizando lives, palestras e eventos online para ajudar o empreendedor que está tendo que se reinventar neste momento de crise.

Por isso, EXAME preparou uma lista de atividades online que estão disponíveis em abril. Confira abaixo:

1 – Ferramenta de venda para atravessar o período de crise: como elas ajudam neste momento?

Data: 2 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

As empresas foram muito impactadas com a pandemia ao redor do mundo. Várias precisaram se adaptar totalmente ao home office, inclusive a o setor de vendas. Trabalhar a produtividade da equipe comercial, à distância, é o tema do webinar Ferramenta de venda para atravessar o período de crise: como elas ajudam neste momento?, que contará com a participação de João Rosa, gerente de vendas da Exact Sales, Eduardo Muller, fundador e CEO da B2B Stack e Charbel El Khouri, Sales Executive da Univ. Previsível.

2 – Desafio dos 15 dias: como começar a vender online?”

Data: 2 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Neste webinar, Fabíola Paes irá explicar como é possível estruturar uma operação de vendas online. Fabíola é especialista em varejo e fundadora da Neomode, professora da ESPM e no MBA de Varejo e Mercado na USP/Esalq. Mestre em Desenvolvimento de Tecnologia Omnichannel para o Varejo pela Universidade Federal do Paraná.

3 – Pitch ‘n Pizza

Data: toda terça e quinta, a partir de 2 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Onde: online, pelo site

A aceleradora LIGA Ventures transportou seu evento Pitch’n Pizza para o mundo digital. No primeiro dia, Marcelo Zorzo, diretor executivo de saúde da Porto Seguro, e Laura Detomini, gerente de inovação da Roche, estarão como convidados na banca que vai ouvir a apresentação de cinco startups sobre tema saúde 4.0.

4 – Plano de Ação – Webinar

Data: dias 2, 3 e 7 de abril, a partir das 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

A Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) estruturou um Plano de Ação para ajudar as empresas de tecnologia em sete eixos – financeiro, trabalhista, tributário, saúde mental & boas práticas, soluções tecnológicas, acesso ao mercado e renegociação com fornecedores, e está realizando uma agenda de webinars para aprofundar algum dos temas com empresários e especialistas do setor. Questões trabalhistas, vendas e retenção de clientes, como buscar crédito para as empresas neste momento de crise, protegendo sua mente em tempos de isolamento social e gestão Tributária na Crise do Covid-19 são alguns dos temas abordados.

5 – You in Action – Desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres

Data: dias 2, 9, 16, 23 e 30 de abril, das 9h às 11h30

Custo: 890 reais, parcelado em até 12 vezes

Inscrições: pelo site

Onde: online

O curso é dividido em 8 encontros e disponibiliza ferramentas aplicáveis no dia-a-dia. Serão discutidos temas como psicologia positiva e administração do tempo; como equilibrar o sim e o não; modelo mental; resiliência; autoestima; relacionamentos; e minha relação com o mundo. O curso foi desenvolvido por Ale Sanchez e Ana Raia. É facilitado por Tatiana Pacheco e Vivian Wolff.

6 – Como acelerar seu negócio sem uma aceleradora?

Data: 2 de abril, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Instagram da Rede Mulher Empreendedora

Hoje muito se fala em participar de programas de aceleração para alavancar os negócios. Mas será que o seu empreendimento tem perfil para aceleração? Nesta live, a Rede Mulher empreendedora vai falar sobre porque participar de programas de aceleração e qual o perfil aceito nos processos seletivos.

7 – Coronavírus: impactos e desafios para o mercado imobiliário

Data: dia 2 de abril, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Realizada pela BRAIN, empresa de estudo de mercado, serão apresentadas duas pesquisas inéditas sobre os impactos que o setor imobiliário sofreu e está sofrendo com a pandemia do coronavírus. Será apresentada pelo sócio-diretor Fábio Tadeu Araújo e é voltada para os interessado no setor imobiliário e também empresários, construtores e incorporadores.

8 – Working in Tech

Data: dias 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de abril, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: na plataforma da Digital Innovation One. Link de acesso é enviado após inscrição.

Série de lives voltada a empreendedores e profissionais de tecnologia que abordará temas como a carreira de freelancer, o papel do trabalho remoto no setor, melhores práticas para o desenvolvimento de soft skills e aspectos fundamentais do futuro no trabalho em TI. Entre os convidados, lideranças de empresas como Google e Facebook.

9 – Gestão financeira em tempos de crise e ações do governo como alternativas de liquidez

Data: 3 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: link é enviado por e-mail após preenchimento de inscrições

Nesta live, Henrique Carbonell, CEO da startup F360º, Márcio Lavelberg, CEO da Blue Numbers, e Antonio Camargo Jr, economista e consultor da 4Business Consultoria, darão dicas para pequenos e médios empreendedores sobre fluxo de caixa e planejamento durante a quarentena do novo coronavírus, além de tratar sobre as ações tomadas pelo governo até o momento que impactam sobre as empresas desse porte.

10 – COVID-19: um novo cenário para o ecossistema de Startups

Data: dia 3 de abril, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

A HSM traz mais um webinar e, desta vez, com foco nas startups. O bate papo terá a presença de Flavio Pripas, da Redpoint eventures e Anderson Godz, da Gonew.Co, com mediação do CEO da HSM e co-CEO da SingularityU Brazil, Reynaldo Gama. Durante o encontro, os especialistas discutirão os desafios e novos caminhos para as startups brasileiras e como os impactos do COVID-19 no ecossistema de tecnologia e inovação do País trarão novas oportunidades e estratégias durante o período de crise.

11 – Live Movimento Black Money

Data: Grana Preta – dia 3 de abril, às 20h. Marcelo Germano – dia 9 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

O Movimento Black Money é um hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade negra na era digital junto a transformação do ecossistema empreendedor negro, com foco em comunicação, educação e geração de negócios pretos.

12 – Planejamento de negócio: adaptar-se para sobreviver à crise e ao pós crise

Data: 6 de abril, a partir das 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Instagram da Rede Mulher Empreendedora

A Rede Mulher Empreendedora convida para a live “Planejamento de negócio: adaptar-se para sobreviver à crise e pós crise”, com Martha Cajado. Se você que quer tirar dúvidas sobre planejamento, não sabe por onde começar, quer compartilhar o status do seu negócio atualmente e ouvir dicas de uma especialista, não perca este evento. Cajado tem ampla experiência em gestão de negócios e marketing em empresas de grande porte, assim como em definição de políticas e projetos comerciais e captação de recursos. Ela é graduada em Administração de Empresas com especialização em Marketing e MBA Empresarial pela Fundação Getulio Vargas, Fundação Dom Cabral, Insead e Harvard.

13 – Live Nina Silva

Data: Sah Oliveira, Influencer Digital – dia 6 de abril, às 19h. Dra. Katleen, Dermatologista especializada em pele negra – dia 8 de abril, às 19h. Gabriela Correa, Fundadora do Lady Drive – dia 10 de abril, às 19h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Nina Silva é executiva de TI, uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo e sócia fundadora do Movimento Black Money. Além disso também é palestrante e escritora e vai conversar com diversas pessoas nas lives.

14 – Social Selling

Data: 6 de abril, às 20h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

Em tempos de distanciamento social, muitas pessoas recorrem para as compras online. Em uma live sobre Social Selling, Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning Brasil, e Thiago Reis, CEO da Growth Machine, mostram como implementar o social selling na cultura do departamento de vendas com o foco no aumento dos negócios. Muito mais que estar presente nas redes sociais, é preciso saber como integrá-las a estratégia da empresa e o bate papo irá mostrar as ferramentas de marketing digital disponíveis nas redes sociais para tornar a conversa com os clientes mais significativa e pessoal.

15 – Tendências pós COVID-19: novos comportamentos da sociedade e dos negócios

Data: 7 de abril, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Breve descrição do evento (um ou dois parágrafos falando sobre o conteúdo, o palestrante e o público alvo): Como as empresas estão se adaptando e reestruturando os seus processos internos e de relacionamento com os clientes? O webinar Tendências pós COVID-19: Novos comportamentos da sociedade e dos negócios irá abordar as modificações nos hábitos empresariais e as tendências pós crise. O conteúdo será apresentado por Théo Orosco, CEO da Exact Sales, referência em plataforma tecnológica de aceleração comercial, e Renata Centurion, da Winning by Design, empresa do Vale do Silício especialista em processo de vendas.

16 – Como ter alta performance e produtividade

Data: 7 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A situação atual que o mundo vem enfrentando tem exigido uma renovação diária dos empreendedores e profissionais para conseguirem superar os desafios provocados pela pandemia do COVID-19. Para ajudar empreendedores e profissionais a melhorarem a sua performance profissional, Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning Brasil, e Paulo Alvarenga, CEO da Mastersoul, trazem dicas valiosas para ser um profissional de alta performance com foco na melhoria da produtividade, progressão na carreira, superação dos desafios, desenvolvimento da criatividade e satisfação pessoal.

17 – Como transformar suas redes sociais em um poderoso canal de vendas

Data: 7 de abril, às 19h30

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Roberto Calderon é Fundador e presidente do ecommerceCAMP. Consultor de mais de 400 projetos digitais para médias e grandes empresas, ele tem como objetivo neste momento ajudar ao pequeno empreendedor e lançou uma ferramenta para auxiliar empresários e empreendedores que querem e precisam vender online. Nesta live, abordará temas sobre vendas e ensinará como vender online hoje com as ferramentas que você já possui.

18 – JA Startup Online

Data: 7 de abril

Custo: gratuito

Inscrições: para efetivar a inscrição, os candidatos devem preencher um formulário, pelo link. Vagas limitadas.

Onde: em ambiente digital divulgado para os inscritos

Com o objetivo de capacitar estudantes do ensino médio da rede pública durante o período de quarentena, a Junior Achievement (JA) preparou uma versão 100% online do programa JA Startup, realizado em parceria com a escola de negócios StartSe. No programa, os jovens serão apresentados a modernos conceitos de empreendedorismo, além de ferramentas e habilidades úteis na criação de modelos de negócios disruptivos. Os estudantes terão a oportunidade de tirar uma ideia de negócio do papel, com a ajuda de profissionais do mercado, das áreas de inovação e tecnologia. Público-alvo: estudantes do ensino médio da rede pública de todo o Brasil.

19 – Foras de Série Cast com @Jukanalha

Data: 8 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram ou YouTube

Papo sobre empreendedorismo e investimentos na periferia com uma figura com grande identificação com esse publico, o influenciador @jukanalha.

20 – Atuação no e-commerce

Data: 8 de abril, a partir das 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Zoom

Quer aproveitar a crise para estruturar um e-commerce do seu negócio, mas não sabe por onde começar? Quer uma ajudinha no planejamento, na definição de clientes e fornecedores, formas de pagamento e melhores plataformas? No dia 08/04, quarta-feira, a partir das 17h, acontece a mentoria “Atuação no e-commerce”, com Andrea Miranda, da Standout, empresa de trade marketing digital.

21 – Webinar Gofind – Presença online do varejo de vizinhança

Data: 8 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Felipe Samy, Cofundador e Diretor de Operações da Gofind conversa com a repórter Juliana Munaro sobre a importância da presença online para o pequeno e médio varejo. A jornada do consumidor mudou. Os comércios precisam se adaptar rápido. Quais são as principais ferramentas para aumentar a presença online e atrair mais consumidores para sua loja.

22 – Liderança na era digital

Data: 8 de abril, às 18h30

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

A transformação digital requer evidentemente mudanças culturais profundas que demandam novos modelos de liderança. Para ajudar empreendedores a se desenvolverem ou encontrarem os líderes certos para ajudar a organização a se transformar para a era digital, Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning Brasil se junta a Andrea Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, batem um papo sobre liderança na era digital e como manter as pessoas engajadas durante os tempos de mudança.

23 – Flexibilidade e Saúde Mental – O que esta combinação pode umpulsionar sua gestão durante a gestão remota?

Data: 9 de abril, às 13h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Neste webinar, Raphael Machioni, presidente e cofundador da Vee Benefícios e Rui Brandão, fundador da Zenklub, plataforma de saúde mental, vaão abordar a questão da personalização do indivíduo e os efeitos positivos de ações baseadas nessa visão sobre a saúde mental dos colaboradores.

24 – Conferência Online IoT Day Brasil 2020

Data: 9 de abril, às 15h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: ao se inscrever, o participante recebe o link de acesso por e-mail

Mediado por Paulo Spacca, Presidente da ABINC, e Flavio Maeda, Vice-presidente da ABINC, o encontro vai falar sobre o mercado de Internet das Coisas na atualidade, apresentando as principais tecnologias disponíveis, cases de sucesso da IoT nos negócios, aplicações para a área da saúde, incluindo discussão sobre temas importantes como a privacidade em um mundo cada vez mais conectado. Além do evento no Brasil, outros eventos virtuais podem ser encontrados na página do IoT Day em cidades como Zurique, Washington, Atlanta, Ghent, Teerã, Islamabad, Stutgartt e outras cidades ao redor do mundo.

25 – Como manter as vendas no cenário atual e ampliar no pós-crise?

Data: dia 9 de abril, a partir das 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram da Rede Mulher Empreendedora

Esta live será feita com três especialistas em vendas: Lucia Haracemiv, fundadora e CEO da DNA de Vendas, Sandro Magaldi, palestrante, escritor e co-fundador meuSucesso.com, e Marcela Quiroga, especialista em vendas com mais de 30 anos de experiência na área comercial. Serão dadas dicas para o momento de crise e para quando ela passar.

26 – Foras de Série Papo Reto – 5 oportunidades para empreender na crise

Data: 10 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram e YouTube

O trio de executivos – André Barros, Alison Paese e Rafael Cappelli discutem quais oportunidades os empreendedores podem aproveitar durante este momento de crise.

27 – Uau Business Conference – Quarentena Edition

Data: de 13 a 17 de abril

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: link será entregue mediante inscrição

O Uau Business Conference está na sua segunda edição e tem foco exclusivo na metodologia Disney e suas aplicações no mercado brasileiro. Na primeira edição, o evento trouxe executivos internacionais como Paula Bellizia, presidente da Microsoft Brasil na época, para explorar a revolução da excelência. Este ano, a edição se propõe a levar toda a magia e conhecimento para dentro da sua casa, com palestras incríveis, entrevistas motivadoras e muitas surpresas. Palestrantes confirmados: Bruno Gonçalves (autor e palestrante especializado em metodologia Disney); Mathias Emke (autor e palestrante, criador do “Método e Magia”); Andrea Medina (sócia diretora da Sunrise Consultoria); André Merino (empresário, professor e palestrante); Claudemir Oliveira (ex-diretor da Disney e atual presidente do Seeds of Dreams Institute); Alexandre Slivnik (vice-presidente da ABTD, empresario e palestrante internacional.

28 – Foras de Série Identidade – Mauricio Kotait,da Viacom Brasil

Data: 14 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram e YouTube

Bate-papo sobre empreendedorismo e carreira com o presidente da Viacom Brasil, Mauricio Kotait.

29 – Programa Exponencial de Retomada

Data: dias 14, 15 e 16 de abril, das 9h às 12h

Custo: a partir de 12x de 75,01 reais

Inscrições: pelo site https://www.startse.com/programa-exponencial-de-retomada/

Onde: ambiente digital da StartSe

O Programa Exponencial de Retomada tem como objetivo preparar executivos, empreendedores e empresários para o ponto de virada (final da crise que vivemos), construindo novos líderes para dominar o mercado. O conteúdo será focado em diferentes tópicos, como gestão de crise, retenção e aquisição de clientes, estratégias de vendas, fluxos financeiros, alinhamento de pessoas, novos padrões de consumo e modelos alternativos de negócio. As aulas serão ministradas por especialistas da própria escola de negócios StartSe.

30 – O “pai do RH” e Mônica Hauck: o futuro da gestão de pessoas

Data: 15 de abril, das 10 às 11h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: o participante receberá um link para assistir ao vivo por e-mail

“A Sólides, plataforma de gestão de talentos com People Analytics e Gestão Comportamental, promoverá um evento online com o intuito de reunir Mônica Hauck, fundadora da empresa, e Idalberto Chiavenato, “pai do RH”, para discutirem sobre tendências e o futuro do “novo RH”. O encontro digital espera reunir cerca de 10 mil internautas entre influencers digitais relacionados ao RH, executivos, empresários, empreendedores, profissionais e gestores do segmento, estudantes e professores de áreas afins, empreendedores e pessoas que buscam por informações sobre o mercado de trabalho, suas transformações e o impacto na sociedade. O intuito é reunir internautas para uma conversa especial e exclusiva sobre as tendências do RH, inteligência artificial em processos seletivos, gestão estratégica de pessoas, formação de profissionais da área e desenvolvimento de talentos”.

31 – Controle financeiro para chamar de meu: aula prática de gestão financeira

Data: 15 de abril, a partir das 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo Instagram da Rede Mulher Empreendedora

Empreendedora, nesta crise que ninguém previu você não sabe por onde começar a por ordem na casa pensando pelo lado financeiro? Participe da mentoria do dia 15 de abril com a Sandra Fernandes Alonso, engenheira pós graduada em Business Administration pelo Insper. Após mais de 15 anos atuando nas áreas financeira e de gestão de grandes empresas, Sandra resolveu apoiar mulheres empreendedoras que, assim como ela, se dedicam à suas carreiras e à gestão de suas empresas, mas precisam de um equilíbrio em relação a sua vida pessoal. Hoje, além de CEO da Feminanças, Sandra é mentora de empreendedorismo do Insper e do De Rose Changemakers.

32 – Biossegurança em procedimentos de beleza com Isabella Galindo – Dailus

Data: 16 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Por conta dos acontecimentos relacionados ao COVID-19, o Instituto Dailus disponibilizará gratuitamente informações sobre biossegurança aplicada em serviços de beleza em uma live em seu Instagram, apresentada por Isabella Galindo, esteticista, visagista e maquiadora oficial da marca. Durante a transmissão, a maquiadora dará dicas de medidas preventivas para que os profissionais possam conduzir suas atividades sem oferecer riscos a si mesmos e aos seus clientes.

33 – Como vender pelo Linkedin em momentos de crise

Data: 16 de abril, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

O crescimento do Linkedin vem chamando a atenção de empreendedores e profissionais. Com novas funcionalidades, hoje dia é possível vender pela redes social. Para ajudar na geração de leads, Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning Brasil, e Andre Santos, Facilitador de treinamento de vendas, dão um passo a passo sobre como encontrar potenciais clientes e atingir as metas de vendas.

34 – Gama Experience Brasil

Data: 17 de abril a 23 de maio

Custo: 1.800 reais

Inscrições: até 15 de abril, pelo site https://bit.ly/gamaexperiencebr

A Gama Academy, escola que capacita estudantes e profissionais para o mercado digital, acaba de inaugurar o Gama Experience 100% online. O programa de imersão tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades técnicas e comportamentais com foco no mercado digital. Com duração de cinco semanas, o programa forma pessoas para encarar os desafios do mercado de trabalho nas áreas de programação, design, marketing e vendas. A pré-inscrição é gratuita. Após o cadastro, o aluno passa por um processo seletivo com base em pré-requisitos técnicos para a área que está aplicando, com acesso imediato ao resultado do teste. Após a aprovação no processo, o candidato tem acesso ao programa completo de cinco semanas. Apesar de ser online, cada turma possui limite para 100 alunos.

35 – Foras de Série Papo Reto – Como Conseguir Crédito para Pequenas Empresas

Data: 17 de abril, às 11h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram e YouTube

O trio de executivos – André Barros, Alison Paese e Rafael Cappelli discutem qual a importância e como conseguir crédito para micros e pequenas empresas.

36 – Cursos à distância da área de Recursos Humanos

Data: até 20 de abril

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: Convenia Academy

A Convenia, empresa com soluções voltadas para automatização do departamento pessoal, está com acesso gratuito aos cursos à distância para os profissionais da área de Recursos Humanos. As aulas pode ser feitas até o dia 20 de abril e fazem parte do Convenia Academy, uma plataforma de cursos EAD oferecida pela HRTech que traz temas voltados para gestão, liderança e departamento pessoal, como People Analytics, Departamento Pessoal 360 e Benefícios Corporativos (VT, PAT e Saúde).

37 – Semana da Educação 4.0

Data: de 20 a 24 de abril, às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: os links serão enviados para cada participante após a confirmação da participação no evento

O IGTI, Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, promove a Semana da Educação 4.0. O evento é gratuito, será realizado 100% online, e tem como público alvo empreendedores da área da educação, gestores, consultores, educadores e profissionais de TI voltados para à educação. Com palestras e painéis interativos, o objetivo é promover o debate sobre o cenário da educação, visões e perspectivas, gamificação, transformação digital, design thinking, aprendizagem e EAD. Entre os palestrantes convidados estão os professores e especialistas do IGTI, além de Fabiano Birchal (ICONEE), José Ignácio Vilela Jr, Wille Muriel (Carta Consulta), Rodrigo Moreira e o consultor em gamificação, Tiago Marinho Sizenando Silva.

38 – Sociedade & Cultura for Business

Data: dias 22 e 23 de abril, das 9h às 17h

Custo: 3.500 reais

Inscrições: pelo site

Onde: online

Durante dois dias, os participantes vão aprender a construir um modelo de gestão baseado no sistema de Partnership e Cultura. Além de aulas teóricas, diversas atividades “mão na massa” serão aplicadas, junto com simulações reais de avaliação de pessoas e resultados. O objetivo é que o participante saia com um plano estruturado e com as ferramentas necessárias para implementar essas técnicas na sua empresa, já no dia seguinte. Palestrantes confirmados: Pedro Englert, Maria Fernanda Neves, Mateus Schaumloffel e Thomas Pfeferman.

39 – Análise de Dados para Gestão de Crise

Data: 23 de abril, das 10h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site bit.ly/DadosGestãoCrise

Onde: link da live será enviado para os inscritos antes do evento

Em momentos de crise de uma instituição ou empresa, é a análise de dados que permite ao gestor uma visão melhor e maior do negócio. A união de decisões e estratégias guiadas por informação juntas da experiência do profissional é crucial neste momento. Por conta disso, a BIX Tecnologia promove um webinar que abordará os temas: análise de dados no corte de custos e geração de receita; como aplicar técnicas de análise de dados em seu negócio; e business intelligence para tomada de decisão.

40 – O sucesso do RH através da personalização da gestão

Data: 23 de abril, às 13h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Neste webinar, Marcelo Nóbrega, um dos Top Voices de RH no LinkedIn, e Raphael Achioni, presidente da Vee, empresa de benefícios flexíveis, vão tratar da revolução da personalização na gestão de pessoas e seu impacto no sucesso dos RHs.

41 – Semana da Transformação Digital

Data: de 27 de abril a 1º de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Para auxiliar na recuperação dos micro e pequenos negócios, que foram os empreendimentos mais impactados pela pandemia de Covid-19, o Sebrae e TransformaçãoDigital.com, decidiram antecipar a Semana de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. A programação traz palestrantes como Diego Barreto, diretor financeiro do iFood; Mauricio Vargas, presidente do ReclameAqui; Wesley Barbosa, diretor de comportamento do consumidor na XP Investimentos; José Adriano, ciretor de customer success da Omie; Théo Orosco, presidente da Exact Sales; Fernando Vitti, fundador da Nexforce; Barbara Soalheiro, presidente da Mesa; Ricardo Melo, diretor de marketing da HostGator; João Pedro Mota, sócio fundador da Curseria; e Carol Lima, coordenadora de Social Media da Resultados Digitais. Entre os temas abordados estão estratégias de marketing e vendas nas redes sociais, gestão financeira, posicionamento de marca e comportamento do consumidor, presença digital e meios de pagamento.

42 – Webinários Hacking.Rio

Data: de segunda à sexta, às 17h

Custo: gratuito

Onde: no YouTube

Nos webinários do Hacking.Rio, líderes serão convidados especialmente para compartilhar visões e soluções em tempos de pandemia. Serão abordados temas com o Home Office, com o Guga Alves, fundador da Remotamente; Inovações na saúde com a Renata Aranha, fundadora da Atol; e até a dissipação de informações com o Roberto Ueno, Leadership Team Member na Singularity Guarulhos.

43 – Como incluir o código de barras no seu produto?

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Curso gratuito em quatro módulos: como identificar seu produto; codificando seu produto; as 10 regras de alocação; e regras de qualidade para o código de barras. Indicado para empreendedores que necessitam incluir seu portfólio de produtos no mercado de distribuição e varejo, que usam o padrão GS1 de identificar produtos – a numeração de 13 dígitos representada pelo código de barras nas embalagens é a mais conhecida.

44 – Acesso ao mercado de investimentos

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

Para continuar fortalecendo o ecossistema de inovação brasileiro durante o período de quarentena decretado pelo Governo Federal, o InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina oferece cursos, ebooks, webinars e mentorias com especialistas do mercado para ajudar no desenvolvimento dos empreendedores de forma online e gratuita. Como o intuito é abranger todas as fases de desenvolvimento dos negócios, foram disponibilizados conteúdos que vão desde a preparação de um pitch até negociação e investimento.

45 – Curso RH Tech

Data: livre

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Diante da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas têm se movimentado e oferecido os mais diversos conteúdos para a população, especialmente para o aprimoramento profissional. Com a Vulpi, plataforma de recrutamento de profissionais de TI, não é diferente. A startup está disponibilizando gratuitamente o curso RH Tech, para qualificar a área de RH no recrutamento, na seleção e no relacionamento com os profissionais desse TI. São quatro horas de conteúdos gerados a partir de experiências reais de mercado e muita pesquisa. Entre os temas abordados estão conceitos básicos de tecnologia, organização de processos, divulgação de vagas, captação ativa de candidatos, entrevistas e feedbacks.

46 – Curso online “Meu site WordPress no ar”

Data: livre

Custo: gratuito

Onde: no site

“Meu site WordPress no Ar” é o primeiro curso online gratuito disponibilizado na plataforma CollabPlay, que acaba de ser lançada pela HostGator, multinacional de hospedagem de sites e serviços para presença online. O treinamento ensina um passo a passo para desenvolver um site no WordPress, sistema de gerenciamento de conteúdo mais usado no mundo. É voltado para quem quer empreender na internet e oferece certificado de conclusão.

47 – Conteúdo iDent gratuito pela plataforma da UDlab

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: portal iDent

Para ajudar os profissionais que estão em isolamento e tendo que mudar suas rotinas de trabalho, a UDlab plataforma que conecta dentistas a laboratórios em poucos cliques, em parceria com o iDent, portal de conteúdo para dentistas do Brasil, elaboraram uma ação: serão duas semanas de cursos online gratuitos que podem ser acessados pela plataforma por quem não é assinante iDent. São conteúdos online focados para dentistas que contemplam as áreas, clínicas, estéticas, novos materiais e instrumentos.

48 – Gestão Rocket

Data: livre

Custo: 10 parcelas de 40,70 reais

Inscrições: pelo site

A Gestão Rocket é uma imersão com conteúdo online e sessões de mentoria em grupo, voltada para micro, pequenos e médio empreendedores que precisam de ferramentas e técnicas para gerenciar, liderar e escalar seus negócios on e offline. Durante o curso o mentor Edney Quaresma, presidente da Really Experience, ensina tópicos como: a liderança e papel do fundador da empresa; a relação perfeita entre o produto e mercado consumidor; o time de alta performance que vai entregar o produto/serviço; as principais ferramentas de marketing para o ambiente online; e os indicadores a serem gerenciados.