43 eventos online para empreendedores que acontecem em maio

A pandemia causada pelo novo coronavírus impossibilitou a realização de uma centena de eventos programados para o primeiro semestre de 2020. Segundo pesquisa do Sebrae, 98% das empresas do segmento foram afetadas, com uma média de cancelamento de 12 eventos por organização.

A crise originou uma nova realidade repleta de transmissões ao vivo e vídeo chamadas. Muitas das palestras e cursos que aconteceriam nos próximos meses foram adaptados ao ambiente digital.

Para ajudar o o empreendedor que está tendo que se reinventar neste momento de crise, EXAME preparou uma lista de atividades online que vão acontecer em maio.

Confira abaixo:

1 – Brazil at Silicon Valley

Data: todas as quartas-feiras do mês de maio, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Começa na próxima semana a edição 2020 da Brazil at Silicon Valley, conferência idealizada por estudantes brasileiros das universidades de Stanford e Berkeley, na Califórnia. Com as mudanças causadas pelo novo coronavírus, a organização do movimento optou por realizar a conferência 100% online. O primeiro painel, no dia 6, traz nomes como Cesar Carvalho, fundador do Gympass; David Vélez, CEO e fundador do Nubank; Fabrício Bloisi, CEO do iFood; e Vitor Lazarte, CEO e cofundador da Wildlife. O moderador será André Street, cofundador e presidente da Stone.

2 – Connect Week Transformação Digital

Data: até dia 8 de maio, às 11h e às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 8, pelo site

Onde: inscritos receberão link por e-mail

O Connect Week, organizado pela Samba Tech, empresa de vídeos online, vai reunir profissionais de grandes empresas para bate-papos rápidos sobre a transformação digital com foco no mercado corporativo e de educação. O evento vai contar com as palestras do Clebert Tarasevicious, coordenador de Streaming na Damásio da Damásio; Joaldo Diniz, diretor Executivo de Serviços e Líder de Transformação Digital do Grupo Ser Educacional; Frederico Neder, CEO na Supremo TV; Caio Luz, diretor Executivo no Arte1 Band; Rafael Paollineli, gerente de inovação e convergência na Unimed; Bruno Santos, head de Transformação Digital e Agilidade na Localiza; Paula Zambotti, gestora de Ed. Corp. na Porto Seguro; Rafael Furlanetti, VP na XP investimentos; Marcia Neves, superintendente na Isvor e diretora na Fundação Torino e o Djan Castro, CTO Latam na FIAT.

3 – HRMove by Jobecam: Employee Experience

Data: dia 6 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: link de acesso será enviado aos inscritos por e-mail

A startup de recrutamento Jobecam promove uma conversa sobre Employee Experience para profissionais do setor de Recursos Humanos, gestores e lideranças do mundo corporativo. Entre os assuntos que serão abordados estão a jornada do colaborador e transformação digital das empresas. Participam do debate a Chefe de Operações da Jobecam, Thereza Bukow; a consultora de carreira e Top Voice LinkedIn Eliete Oliveira; a gerente de RH da Oracle, Milena Almeida; a fundadora e presidente da startup Vaipe, Adriana Barbosa; e a fundadora e presidente da Jobecam, Cammila Yochabell.

4 – Como fazer onboarding de novos colaboradores remotamente

Data: 6 de maio, das 14h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em decorrência da covid-19, diversas empresas tiveram que se adaptar rapidamente ao modelo de trabalho remoto e com isso, processos internos, seleções e contratações foram impactadas. Empresas que contrataram colaboradores neste período de isolamento social precisaram adaptar os contratos de trabalho e admitir os novos funcionários no modelo de home office. A InEvent já possui 100% de seus colaboradores em regime remoto praticamente desde que a empresa foi fundada, por isso, convidou Renata Bicov e Romulo de Freitas para debater e tirar dúvidas acerca das implicações da pandemia nos contratos de trabalho. Os principais tópicos que serão abordados são como fazer um onboarding remoto eficiente para novos colaboradores, quais modificações os contratos de trabalho de regime presencial precisam sofrer para atender à nova realidade de home office e os direitos e deveres de empregadores e funcionários em relação aos contratos de teletrabalho.

5 – Super Talks – Edição Agile

Data: 6 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nunca na história a transformação ágil foi tão vital para a sobrevivência das organizações. Aprender com os erros e se transformar na velocidade da luz não é mais opcional para quem quer se manter em um mercado de inovações constantes e exponenciais. A Supero Tecnologia reuniu um time de especialistas em metodologias ágeis para a primeira edição online do Super Talks – Edição Agile, com o tema “Agilidade é questão de sobrevivência”. Carlos Carlos Eduardo Polegato, coordenador de tecnologia na Globo.com e agile coach; Fábio Jascone, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento na Philips e entusiasta de metodologias ágeis e filosofia Lean; Fábio Trierveiler, Lean-Agile Leader na Supero Tecnologia; e Sidnei Bunde, CEO da Supero são os nomes confirmados. O evento é indicado para profissionais de tecnologia e demais áreas que já utilizam metodologias ágeis no dia a dia ou querem aprender mais sobre o assunto.

6 – Ferramentas de engenharia para Big Data

Data: 6, 7 e 8 de maio, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Curso visa ensinar as principais tecnologias de Big Data, debatendo as principais ferramentas utilizada por grandes profissionais do mercado. Será ministrado pelo Instrutor e Engenheiro de Dados da Semantix Rodrigo Rebouças. Ele é formado em Engenharia da Computação na UNIP e Mestre em Computação Aplicada no INPE, e possui experiência de mais de 10 anos atuando como instrutor em diversas áreas de tecnologia.

7 – RH e a educação corporativa: a revolução da aprendizagem

Data: 6, 13, 20 e 27 de maio, às 18h

Custo: gratuito

Onde: transmissão ao vivo pelo Instagram

Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo na capacitação de seus colaboradores, mesmo à distância. A cada quarta-feira do mês de maio ele recebe um gestor de RH para discutir métodos e processos para manter os colaboradores engajados e estimular o aprendizado constante, com foco no desenvolvimento de habilidades essenciais para manter a produtividade em tempos de crise.

8 – Papo de cozinha com experts

Data: 6 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

O chef Gustavo Pereira realiza uma live com a Beia Carvalho, ex-publicitária e especialista em inovação. A live vai tratar sobre os hábitos alimentares e de como os restaurantes podem ser pontos de referência para outros ramos se repensarem pós-covid-19. O público alvo são pequenos empreendedores, profissionais liberais e interessados por gastronomia. A ideia é questionar e repensar o negócio depois da pandemia.

9 – Frontiers Unlocked

Data: 6 e 7 de maio, das 16h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Frontiers by MIT Sloan Review Brasil foi lançado em 2019 para reunir os conhecimentos de fronteira de gestão e tecnologia, em um mundo moldado pela 4ª revolução industrial. O evento é uma imersão de um dia que acontece a cada trimestre para convidados. O Frontiers Unlocked é a versão digital do evento, criada durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta edição, participam Stephanie Woerner, pesquisadora do MIT Center for Information Systems Research (CISR); Silvio Meira, uma das maiores autoridades brasileiras em empreendedorismo inovador e em transformação digital; e Vinícius Fontes, diretor executivo do Accenture Ventures para a América Latina.

10 – Fraud Sessions

Data: 7 de maio, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 7 de maio, às 16h, pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O Fraud Sessions, organizado pela Konduto em parceria com a Emailage, vai abordar os desafios e as particularidades da carreira de análise e gestão de risco voltado para os profissionais da área. Para isso, o evento contará com a presença da Ana Paraná, senior specialist na Mastercard, Ligia Pires, fraud manager na OLX, e Pedro Duff, fraud coordinator na Pagar.me.

11 – Follow On | Painel com CIOs

Data: 7 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O painel digital, promovido pela Liga Ventures, tem como proposta discutir como ficam a tecnologia e inovação na estratégia das grandes empresas daqui pra frente. O assunto será abordado e discutido por três diretores de inovação de grandes empresas: Andrea Pereira, da Pfizer; Celso Bica, da Heineken Brasil; e Mauricio Mazza, da Mercedes-Benz LATAM. A ideia do evento é debater e compartilhar como essas companhias vêm inovando e desenvolvendo novas estratégias para os próximos meses e anos.

12 – Analytics and Beer

Data: dia 7 de maio, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 7 de maio, pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

O webinar de Dados, promovido pela HBSIS Ambev, vai falar sobre como é ter uma cultura orientada a dados, a partir da experiência empresa na área. A ideia é mostrar aos interessados como é possível tomar as melhores decisões utilizando dados. O evento será conduzido por três colaboradores da empresa, que é o braço tecnológico da Ambev no Brasil, e terá um convidado: o especialista em Machine Learning Mário Filho. Eles vão discututir quais os principais desafios da migração de carreira de Business Intelligence para Engenharia de Dados e lições aprendidas com a ferramenta Jupyter Notebooks.

13 – Webinar: Automatização e Digitalização de Processos

Data: 7 de maio, das 10 às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Empresas que já haviam começado processos de inovação e transformação digital internamente estão entre as melhores posicionadas no mercado em meio às crises social e econômica causadas pelo coronavírus. Por conta disso, várias instituições estão buscando a digitalização para mitigar impactos negativos e conquistar melhores resultados. Visando ajudar na capacitação de profissionais e gestores, a A BIX Tecnologia oferece um webinar para falar sobre: técnicas e estruturas para a digitalização de processos; construção de soluções centradas em pessoas (clientes e colaboradores); otimização de tempo e recursos; e tecnologias e conceitos gerais sobre Inteligência Artificial, Machine Learning e IoT.

14 – Aberje/WorkPlace From Facebook – Construindo uma empresa conectada no trabalho remoto

Data: 7 de maio, das 9h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O recente surto de COVID-19 mostrou como é importante manter linhas de comunicação abertas entre empresas e funcionários o tempo todo. E isso é mais fácil quando as empresas estão conectadas. A Master Class Series Communication – parceria entre Escola Aberje de Comunicação e Workplace from Facebook apresenta para os empresários e empreendedores como é possível construir uma uma equipe conectada no trabalho remoto, por meio da criação de uma cultura conectada para formar equipes de liderança ativas e engajadas As palestrantes serão: Abby Guthkelch, diretora global de soluções de comunicação do Workplace from Facebook e Marlene Marchiori, pós-doutora em comunicação organizacional, professora na Escola Aberje de Comunicação.

15 – Webinar ACE | Série NOVO NORMAL

Data: 7 a 26 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo site

Pedro Waengertner, presidente da empresa de inovação e aceleradora ACE, recebe a cada encontro um convidado ou convidada para falar sobre como as grandes corporações estão se planejando para enfrentar o novo cenário que se desenha no pós-pandemia. Entre os convidados estão Alexandre Ostrowiecki, presidente da Multilaser; Pedro Englert, presidente da Startse; Lídia Abdalla, presidente do grupo Sabin; Claudia Elisa, membro do conselho da Totvs e IBGC; Iuri Miranda, presidente do Burger King Brasil; e Richard Stad, presidente da Aramis.

16 – Feedzday em Casa

Data: 7 de maio, das 9h às 18h

Custo: R$ 27 ou R$ 54 – 100% da arrecadação será direcionada a doações de cestas básicas às pessoas afetadas pela crise da COVID-19

Inscrições: pelo site

O Feedzday em Casa é uma edição especial do evento itinerário da Feedz, startup que desenvolve uma plataforma para gestão ágil e estratégica de pessoas. O evento trará como temas principais a importância de acompanhar a saúde mental dos colaboradores; comunicação interna para times remotos; OKR para gestão de objetivos na crise; gestão de desempenho com times à distância; a cultura em trabalho remoto; People Analytics como ferramenta de gestão de pessoas online. Dentre os palestrantes estão: Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy; Tiago Dowsley, gerente de e-commerce no Grupo de Moda Soma; Ana Rezende, sócia da Lidehra, consultoria de gestão de talentos e negócios; Roni Cunha, sócio-fundador da ORGANICA; e Bruno Soares, CEO e cofundador da Feedz.

17 – Nação Digital – Webinar Empresarial sobre CRM

Data: 7 de maio, das 20h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: por e-mail, para keyla@suanacao.com.br e camila@suanacao.com.br

Onde: incritos receberão link de acesso por e-mail

Realizado pela Nação Empreendedora, comunidade de empresários de todo o Brasil, o webinário CRM – Customer Relationship Management terá a participação de Leandro Fernandes, especialista em CRM, prospecção B2B, engajamento em vendas e outbound 2.0. O encontro abordará como a gestão de relacionamento com o cliente é importante para os negócios e como pode ser usada para uma gestão 360º de vendas, marketing e atendimento. O webinário possui como público alvo empresários e empreendedores de todo o Brasil que desejam compartilhar suas experiências como donos de negócios.

18 – Como o RH Ágil pode ajudar sua empresa na crise?

Data: 08 de maio, às 12h

Custo: gratuito

Onde: transmissão ao vivo pelo Linkedin

O momento de crise exige que as companhias se reinventem, se tornem mais eficientes e competitivas. Os colaboradores têm papel fundamental nesse processo, e por isso a importância do RH nesse cenário é inquestionável. Para orientar as áreas de recursos humanos sobre como agir em tempos de pandemia, Richard Vasconcelos, CEO da LEO Learning, e Junior Rodrigues, Diretor Executivo da Gespro, realizam uma live para trocar experiências e falar sobre as boas práticas do RH.

19 – IT Recruiter VIP

Data: 11 de maio

Custo: 1.197 reais

Inscrições: pelo site

Onde: online

O IT Recruiter VIP é o conteúdo mais completo para quem deseja transformar um IT Recruiter de elite e para os empreendedores também saberem como recrutar. Esse curso é voltado para profissionais de RH, empreendedores e pessoas que desejam entrar nesse mercado mesmo sem experiência prévia na área de RH. O curso é feito em um formato totalmente dinâmico, com conteúdos ao vivo, materiais de apoio e ainda conta com uma comunidade exclusiva. O participante aprenderá o passo a passo como recrutar em TI. Serão conceitos conceitos básicos sobre tecnologia, onde procurar pelos profissionais, como atrair bons talentos, como validar as competências técnicas, como negociar melhor as vagas que você oferece, os segredos do mercado de tecnologia, como otimizar o processo de recrutamento e seleção e como realizar entrevistas da forma certa.

20 – Não Pare, adapte! Afinando habilidades para gerar receita na crise

Data: de 11 a 15 de maio, das 14h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento online gratuito é oferecido pela empresa de tecnologia Exact Sales, juntamente com a Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas de Santa Catarina – ADVB/SC, e tendo como apoiador o Sebrae de Santa Catarina. Ao todo, serão 25 temas abordados em formato de entrevistas, mesas redondas e palestras com os maiores especialistas brasileiros em técnicas de vendas na prática. Entre os assuntos, destaque para a utilização de mídias sociais, montagem de processos de vendas, montagem e acompanhamento de times comerciais, técnicas de prospecção de novos clientes e técnicas de negociação. Ao longo da semana, mais de 30 convidados de peso irão compartilhar seu conhecimento com os participantes como: Julio Moura Neto, conselheiro da Natura, e Edgar Ueda, empresário do ramo imobiliário.

21 – O que muda na atuação do franqueado no novo normal?

Data: 12 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Onde: TV ABF

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) promove uma conversa sobre os efeitos da covid-19 no setor de franquias. Participam do debate Glauber Gentil, multifranqueado Boticário, Quem Disse Berenice e Swarovski; Fabiano Lott, multifranqueado Mania de Churrasco, Spoletto e Domino’s; Willian Veloso Rocha, franqueado Prepara Cursos; Tomie Sakamoto – multi franqueada Arezzo; Alberto Oyama diretor de franqueados da ABF; e André Friedheim, presidente da ABF.

22 – Ahaze na Live

Data: live gratuita dias 12 e 19 de maio, curso no dia 26

Custo: 1.000 reais

Inscrições: pelo site

O ambiente da comunicação nos negócios, na educação e nas relações já se digitalizou. Novas tecnologias chegaram e estão acelerando ainda mais as transformações e agregando valor aos produtos e serviços oferecidos neste universo. O Ahaze na Live vai te ajudar a desenvolver competências voltadas para aumentar o impacto da sua presença no espaço virtual, gerando mais engajamento e resultado em reuniões de trabalho, treinamentos e vendas. Neste curso, você saberá como utilizar da melhor forma a sua expressão em vídeo – a sua voz, o seu gesto e o seu olhar – dentro de um roteiro simples e claro, capaz de traduzir as informações mais importantes no tempo determinado, para obter o resultado que você deseja.

23 – Huggies Academy – Vocês já possuem todos os dados

Data: 13 e 27 de maio, das 14h30 às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

Voltado para mulheres que querem impulsionar suas startups, a B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação e tecnologia, em parceria com a marca Huggies, desenvolveu a ferramenta “Huggies Academy”, disponível dentro da plataforma Mais Abraços. Com o objetivo de traçar uma jornada de capacitação com conteúdos para mães que desejam iniciar e organizar suas empresas, a iniciativa disponibiliza informações sobre diversos conceitos do empreendedorismo e o passo a passo para imergir nesse mundo com processos mais ágeis. Por meio de aulas online, a ferramenta pretende capacitar gratuitamente 100 mil mães empreendedoras disponibilizando conteúdos sobre o ecossistema do empreendedorismo.

24 – Caravela Capital: mentoria gratuita para startups

Custo: gratuito

Inscrições: até 13 de maio, pelo site

Onde: online

O cenário que se instalou por conta da Covid-19 está deixando muitos empreendedores apreensivos quanto ao futuro de suas empresas. Pensando em solucionar essas dúvidas, a Caravela Capital, fundo de venture capital com foco em empresas tecnológicas early stage, desenvolveu uma mentoria gratuita com foco em gestão de caixa para ajudar startups brasileiras a enfrentarem a crise. As mentorias serão feitas individualmente para cada uma das 12 empresas selecionadas através vídeo chamadas com um dos partners da Caravela, com duração de uma hora na data e horário combinados após a seleção.

25 – Customer Success: como as empresas mais inovadoras estão transformando clientes em fãs

Data: 14 de maio, das 11h às 12h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: online

O principal objetivo do evento é apresentar cases reais de empresas que estão fazendo a gestão do sucesso dos clientes e os resultados obtidos com essa estratégia. Na palestra será apresentado o perfil do novo consumidor e também os desafios e oportunidades para as empresas venderem mais e aumentarem a retenção da base de clientes utilizando dados de forma acionável. O palestrante é Mateus Pestana, cofundador e presidente da plataforma de Customer Succes SenseData.

26 – WhatsApp como tecnologia par vendas! Como utilizar?

Data: 14 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Roberto Calderon é fundador e presidente do ecommerceCAMP. Consultor de mais de 400 projetos digitais para médias e grandes empresas, lançou uma ferramenta para ajudar empresários e empreendedores que querem e precisam vender online durante a crise causada pelo novo coronavírus. Nesta live, o executivo abordará temas sobre vendas e ensinará como vender online com as ferramentas que o empreendedor já possui.

27 – Curso de Análise e Cultura de Dados

Data: 18 a 20 de maio, a partir das 18h30

Custo: 600 reais

Inscrições: pelo site

Onde: incritos receberão link de acesso por e-mail

Sabendo da necessidade e importância para empresas de tomarem decisões com base em informação – sobretudo num período de crise – a BIX Tecnologia oferece mais uma edição do curso de Análise e Cultura de Dados. Ele é voltado para profissionais de diferentes perfis que se interessam pelo tema e querem aplicá-lo em seu trabalho, além de gestores ou diretores que desejam implementar uma cultura de dados em suas empresas.

28 – A Loja, o Emprego e as Relações do Futuro

Data: 19 de maio

Custo: gratuito

Onde: TV ABF

Em debate promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), Andrea Bisker, da Stylus Brasil, Camila Salek, da Vimer e Daniela Klaiman, da Unlock the Future, conversam com André Friedheim, presidente da associação, sobre o futuro das lojas físicas após a crise causada pelo novo coronavírus.

29 – HR.Rocks! Conferência Remota 2020

Data: 19 a 21 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No final de maio, a Qulture.Rocks promove a terceira edição da conferência virtual HR.Rocks!, movimento que tem como missão qualificar e empoderar o RH das empresas. Realizada de maneira 100% remota e gratuita, reuniu mais de 20 milhões de pessoas nas últimas versões, e conta com palestras, entrevistas, conteúdos e debates com os principais executivos da área de RH. Este ano, reunirá palestras de profissionais do iFood, Loggi, Movile, Resultados Digitais, Futuro S/A, Alelo, Teya, Smart Comms, Escola Conquer, Pin People, Eureca e outros. Todo o conteúdo fica gravado e disponível para visualização após a semana do evento.

30 – Let´s Grow – Powered by Linker

Data: 20 de maio, das 13h30 às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom

A 6ª edição da Trilha B2Mamy focada em vendas, tração e networking. A diretora financeira da B2Mamy, Juliana Lopes, e a fundadora da Linker, Ingrid Barthc, vão discutir como fazer a organização financeira de um negócio com poucos recursos.

31 – Como pivotar sua startup para expandir seus negócios, encontrar novas soluções e caminhos mais lucrativos

Data: 21 de maio, das 19h às 21h

Custo: 30 reais

Inscrições: pelo site

No evento Pivotagem, ministrado pelo professor doutor Geraldo Campos, do Instituto Nexxera, o participante descobrirá como direcionar uma startup em outra direção e testar novas hipóteses, realizando uma mudança na estratégia do negócio sem perder a posição já conquistada. Essa tática pode ajudar sua empresa a encontrar novas soluções e caminhos mais lucrativos, reaproveitando os ativos que já construiu em favor de uma nova estratégia e, dessa forma, expandindo seu negócio.

32 – B2Mamy Start Online

Data: 22 de maio, das 10h às 17h30

Custo: gratuito para participar; 100 reais com mentoria

Inscrições: pelo site

Onde: via Zoom

A B2Mamy e o Launchpad Woman se uniram para você não parar a sua ideia nesse momento. Juntas, as empresas lançaram o B2Mamy Start Online, que tem como objetivo ajudar mães e mulheres empreendedoras que estão com uma ideia de negócio ou precisam inovar sem grandes investimentos financeiros. O Start está com as suas inscrições abertas e com vagas limitadas. Podem participar todas mulheres e mães que tenham uma ideia de negócio ou um negócio/produto que precisa passar por mudanças e inovações.

33 – Principais Problemas de um CRM Desestruturado

Data: 26 de maio, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: pelo YouTube

Ministrado pelo André Pereira, Gerente de CRM/DBM na Synapcom, o webinar visa abordar os primeiros passos para a automação de um fluxo de dados para aumentar a maturidade do seu CRM e, assim, reduzir possíveis custos operacionais no futuro.

34 – Intelipost Connection

Data: 26 de maio, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Intelipost Connection é o evento que reúne os maiores embarcadores nacionais de todos os perfis, criando um HUB para troca de experiências e otimizações de negócios relacionados ao mercado logístico. Com trilhas selecionadas para falar sobre o uso da tecnologia aplicados a logística para operações de e-commerce, omnichannel, cross border e novas tendências de entregas para os próximos anos. O evento fornece muito conteúdo sobre o futuro das entregas e soluções inovadoras e disruptivas para o digital, um mercado que movimenta anualmente mais de 1,3 trilhões de reais.

35 – Ciência de Dados na Indústria

Data: 28 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Onde: inscritos receberão link de acesso por e-mail

A indústria é um dos setores que mais sofre com a crise causada pelo novo coronavírus. Nesse momento, a tecnologia e a inteligência baseada em dados são poderosas aliadas. Para explicar mais sobre o potencial da ciência de dados no setor, este webinar irá abordar temas como otimização da eficiência na manufatura; análises descritivas, preditivas e prescritivas; inovação do chão de fábrica ao C-Level e cases de transformações.

36 – Covid-19: Como cuidar da saúde da sua empresa

Data: durante o mês

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A plataforma de gestão em nuvem para pequenas e médias empresas Omie está oferecendo um curso gratuito sobre como cuidar da saúde das empresas durante a crise do coronavírus. O curso tem 4 horas e é comandado por Roberto Dias Duarte, membro do conselho estratégico da Omie. O conteúdo é disponibilizado em formato de aula única e explica como montar a equipe neste momento, como buscar novas rendas e manter as existentes, como reduzir custos mantendo caixa e o que fazer em prol da sobrevivência da marca.

37 – Liderança e gestão de pessoas

Data: durante o mês

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A plataforma de gestão em nuvem para pequenas e médias empresas Omie oferece gratuitamente um curso online de liderança e gestão de pessoas. O conteúdo tem como objetivo auxiliar os empreendedores a comandar seus times no tempo de crise e a aprender como exercer a liderança remota e por meio de home office.

38 – Curso Senac RJ em EAD de Empreendedorismo em TI

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Senac RJ oferece, em parceria com a Cisco, empresa de equipamentos de redes e internet, o curso gratuito Empreendedorismo em TI. Com duração de 15 horas, em horário flexível, o curso em EAD auxilia na execução de ideias e na concepção de um negócio próprio. Ao final, o aluno recebe certificado Cisco, enviado pelo Senac RJ.

39 – Recrutamento e Seleção: da atração às métricas

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Recrutamento e seleção são atividades desafiadoras, especialmente para quem está à frente de pequenas e médias empresas. Com o objetivo de auxiliar profissionais de gestão de pessoas a ganhar tempo e eficiência, a startup Recrutei desenvolveu um treinamento gratuito abrangendo temas como atração de talentos, entrevista de emprego, métricas de recrutamento e seleção, tecnologia no RH, além do papel das consultorias e dos headhunters. “É fundamental que quem está contratando avalie permanentemente suas premissas de trabalho, de modo a conectar as pessoas com os propósitos de cada negócio”, diz Aparecida Morais, sócia da Recrutei.

40 – Boas práticas para expandir seu negócio na internet

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Colocar um site no ar é só o primeiro passo de quem empreende na internet – o maior desafio é conseguir vender e fechar negócios online de fato. Para ajudar os empreendedores a avançar com suas empresas, o novo curso gratuito da plataforma Collabplay aborda boas práticas para expandir seu negócio na internet. A iniciativa é da HostGator, multinacional de hospedagem de sites. Os treinamentos do Collabplay são destinados tanto para pessoas que desejam iniciar um novo negócio quanto para quem já tem um e busca aumentar as oportunidades comerciais.

41 – Programa de Aceleração InovAtiva de Impacto

Data: segundo semestre

Custo: gratuito

Inscrições: de 4 de maio a 1 de junho, pelo site

Onde: online

Estão abertas as inscrições para o InovAtiva de Impacto, programa de aceleração para startups de impacto social e ambiental que oferece capacitação, conexão e mentoria para negócios inovadores. Fazendo parte do conjunto de produtos oferecidos pelo InovAtiva Brasil, o InovAtiva de Impacto seleciona 40 startups para uma aceleração online de até 6 meses. No final da aceleração, 20 startups participam do InovAtiva Experience, evento de conexão com organizações, empresas voltadas para impacto e se apresentam para uma banca de investidores e representantes de aceleradoras e de outras instituições ligadas ao tema.

42 – Gama Start – Carreiras Digitais, Marketing Digital, Programação, Design e Vendas

Data: livre

Custo: de 347 reais a 973 reais, a depender do curso selecionado

Inscrições: pelo site

A Gama Academy, escola que capacita profissionais para o mercado digital, tem apostado nessa tendência e acaba de lançar seu novo produto, o ‘Gama Start’, um compilado de cursos online com foco em capacitar profissionais para áreas digitais como Programação, Marketing, Vendas e Design. Os cursos apresentam conteúdos que vão do básico ao avançado, de acordo com o momento da jornada de carreira de seus alunos, além de oferecer também mentorias coletivas, criação de planos para ingressar no mercado digital, desenvolvimento de projetos, e foco total em empregabilidade.

43 – Programa Re.StartSe | Segunda edição

Data: diariamente, até o dia 29 de maio, das 11h às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na segunda edição do Re.StartSe, um extenso e gratuito programa online de capacitação voltado para a nova economia, serão 40 horas de aulas ao vivo, com foco em cases de empresas que se reconstruíram na crise e nas habilidades que o novo profissional precisa ter. Com duração de uma hora cada, as aulas serão divididas em duas trilhas distintas, a retomada, voltada a empresas, e carreira, com foco maior em profissionais que desejam se preparar para esse futuro que já começou.