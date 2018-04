4 livros essenciais para empreendedores de sucesso

Um bom gestor sempre está em busca de novos conhecimentos e informações sobre seu negócio. Estar atento às novidades do mercado é importante, mas explorar experiências de quem é da área é essencial. Por isso, em comemoração ao Dia do Livro, comemorado em abril, listamos 4 livros que todo empreendedor deve ler.

É importante destacar que a leitura para ajudar nos negócios não fica restrita aos livros indicados neste texto. O bom empreendedor está em constante aprendizado.

1 — A Estratégia do Oceano Azul

Publicado em 2005, o livro “A Estratégia do Oceano Azul”, escrito por W. Chan Kim e Renée Mauborgne, é considerado um clássico no empreendedorismo. O livro apresenta uma maneira diferente de pensar sobre estratégia, mostrando a criação de um espaço chamado de oceano azul, que significa longe da concorrência (oceano vermelho).

No oceano vermelho, a concorrência é maior e, por consequência, a lucratividade é menor. Já no oceano azul, o contrário acontece e as chances de conseguir um lucro melhor crescem. Mauborgne e Kim escreveram o livro após estudarem 150 ganhadores e perdedores de 30 indústrias diferentes. Para eles, quando há a criação de um novo nicho, a concorrência se torna irrelevante. Um dos exemplos apresentados no livro é o Cirque du Soleii e o Starburcks.

2 — O mito do empreendedor

Para aqueles que estão em busca de uma produtividade melhor ou até mesmo estão na fase de criação do negócio, o livro de Michael E. Gerber dá dicas essenciais para alcançar não apenas o sucesso, mas uma empresa organizada e lucrativa.

Gerber questiona o leitor: “como posso criar um negócio tão bem organizado e amarrado que ele poderia ser replicado em todos os estados do país, ou países do mundo?”. O exemplo citado por ele é da rede MacDonald’s. Hoje, independente do lugar, qualquer franquia aberta oferece lucro para seu dono.

3 — O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios?

Todos nós temos algum hábito e são eles os protagonistas na obra do jornalista do The New York Times Charles Duhigg. O repórter mostrou em seu livro que uma das chaves para criar empresas revolucionárias e alcançar uma gestão de sucesso é conseguir entender como os hábitos funcionam.

Além disso, Duhigg mostra como a transformação dos hábitos pode alavancar sua vida pessoal e profissional. Segundo pesquisas, estudos e fontes ouvidas pelo autor, os hábitos a longo prazo causam impacto na nossa saúde, produtividade e até mesmo na estabilidade financeira.

4 — Os segredos da arte de vender

Para quem está começando na trilha do empreendimento, o livro de Zig Ziglar é essencial para dar dicas importantes de como conquistar o “sim” do seu cliente. O autor apresenta uma série de técnicas básicas e simples para auxiliar o empreendedor a alcançar o sucesso.