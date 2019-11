33 eventos para empreendedores que acontecem em novembro

São Paulo – A chave para lançar um empreendimento de sucesso é conhecimento. Abrir e tocar um negócio pode ser muito desafiador, mas, por sorte, há dezenas de especialistas dispostos a compartilhar o que sabem. Por isso, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições neste mês.

Há cursos, congressos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em novembro:

1 — FRANCHISE4U Florianópolis

Inscrições: até o dia da feira, é possível agendar pelo site ou na recepção no dia do evento

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de novembro de 2019, das 9h às 20h

Onde: Florianópolis, no Hotel Majestic Palace, na Av. Jorn. Rubéns de Arruda Ramos, 2746

A Franchise4U trouxe para o Brasil o modelo de Feiras de Franquias de baixo custo que faz tanto sucesso na Europa e USA. O franqueador expande a sua marca sem o investimento em montagem de stands e o interessado em comprar uma franquia tem a comodidade de agendar uma reunião na feira com as marcas de seu interesse e no horário de sua conveniência, com a possibilidade de conhecer várias marcas gratuitamente.

2 — FRANCHISE4U Porto Alegre

Inscrições: até o dia da feira, é possível agendar pelo site ou na recepção no dia do evento

Custo: gratuito

Data da atividade: 21 de novembro de 2019, das 9h às 20h

Onde: Porto Alegre, Sheraton Porto Alegre Hotel, Rua Olavo Barreto Viana , 18 – Moinho de Vento

3 — Vamos falar de arte…e negócios!

Inscrições: pelo site, e-mail (kalina@kaju.space) ou telefone (+41 78 692 9293) até 22 de novembro

Custo: de 500 a 650 reais

Data da atividade: 24 de novembro, das 9h30 às 17h

Onde: São Paulo, Casa do Sentir – Rua Luís Anhaia, 47 – Vila Madalena

A artista plástica Kalina Juzwiak, mais conhecida como kaju, vem ao Brasil no mês de novembro para ministrar um workshop sobre arte e negócios. O trabalho da brasileira, que hoje mora na Suíça, já ilustrou ambientes corporativos, consultórios, carros e estampas de roupas e acessórios. Ela trabalhou em parceria com grandes marcas como Starbucks, Mercedes-Benz, Jaguar, Santander e Mont Blanc. No workshop em novembro, ela vai abordar questões práticas como: quanto vale o seu produto, vendas, marketing, ferramentas, formas de posicionamento e estratégia. Não é necessário ser artista para participar.

4 — Semana de Marketing e Vendas para a Indústria

Inscrições: até a data do evento pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 25 a 29 de novembro de 2019

Onde: evento online

Para ajudar a Indústria a inovar suas estratégias de marketing e vendas para ampliar sua atuação, o Clint Hub e a AAA apresentam um evento digital com conteúdos voltados à atividade industrial. A programação do evento traz nomes como Arthur Igreja, sócio-fundador da AAA Plataforma de Inovação; Rafael Rez, fundador da Web Estratégica; e Thiago Reis, CEO da Growth Machine. Os conteúdos estão divididos nas trilhas de Inovação, Melhores Práticas em Marketing Digital e Mais Performance em Vendas. As inscrições já estão abertas.

5 — ELAS Day

Inscrições: já estão abertas no site

Custo: 997 reais

Data da atividade: 23 de novembro de 2019, das 9h às 21h

Onde: São Paulo, Spaces da Vila Madalena

De acordo com estudo realizado pela psicóloga Gail Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, nos Estados Unidos, a Síndrome do Impostor atinge, em menor ou maior grau, mais de 70% dos profissionais bem-sucedidos. Autossabotagem, não se sentir merecedor(a) de suas conquistas, elevado nível de estresse, dificuldade em aceitar elogios, insegurança e perfeccionismo são alguns dos sintomas característicos dessa síndrome, que pode acarretar doenças graves, como transtorno de ansiedade e depressão. Pensando nisso, a ELAS, primeira escola brasileira de liderança feminina, lançou em outubro o treinamento de alto impacto, com duração de 12h, para que mulheres aprendam a lidar com a Síndrome do Impostor e superá-la.

6 — B2Mamy START Rio de Janeiro

Inscrições: já abertas pelo site

Custo: de 256 a 320 reais

Data da atividade: 9 de novembro de 2019, das 9h às 17h30

Onde: Rio de Janeiro, Ladeira da Glória 26 – Museu

A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação e tecnologia promove, no mês de novembro, novas edições de seu programa START Powered by Google for Startups 2019, o primeiro passo da trilha empreendedora que dá as ferramentas necessárias para aceleração dos projetos ou negócios das mães e suas empresas de qualquer área. Em parceria com o coletivo Na História, que conecta pessoas e negócios por meio do storytelling, o programa orienta grupos de até 20 empresas em busca de validar ou inovar seu modelo de negócio e também futuras empreendedoras que têm apenas uma ideia e precisam de impulso para tirá-la do papel. Ao final da jornada de um dia, as participantes saem do START com um Lean Canvas, que auxilia na validação da ideia ou negócio, além de uma rede de contatos e mentores que poderá ser acionada por elas futuramente.

7 — B2Mamy START São Paulo

Inscrições: já abertas pelo site

Custo: de 256 a 320 reais

Data da atividade: 29 de novembro de 2019, das 9h às 17h30

Onde: São Paulo, Casa B2Mamy – Rua Mateus Grou, 576 Pinheiros

8 — Fix it na Estrada – Curso de Órteses (RJ)

Inscrições: já abertas pelo site

Custo: 400 reais

Data da atividade: 30 de novembro de 2019 às 8h

Onde: Rio de Janeiro, AHERJ – Rua dos Andradas, 96

A Fix it está reinventando a forma como as pessoas tratam lesões ortopédicas que necessitam de imobilização. A startup desenvolve imobilizadores feitos de plástico termomoldável e biodegradável (órteses) com um design inovador. Os participantes do Curso de Órteses aprenderão um pouco sobre o que é a Fix it, como são feitas as órteses e também aprenderão a modelar essas órteses nos pacientes. Serão discutidos assuntos como Futuro da Tecnologia Assistiva e Impressão 3D por meio de palestrantes e profissionais da saúde.

9 — Inteligência Tática

Inscrições: Até a data do evento, pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: 18 a 22 de novembro de 2019

Onde: Online

Ao longo de uma semana, a conferência online Inteligência Tática abordará os principais assuntos relacionados à gestão de vendas para empresas de todos os portes do segmento B2B (que têm outras empresas como clientes). Promovido pelo Agendor, plataforma de gestão comercial e CRM (gestão de relacionamento com clientes), o evento gratuito somará um total de 20 horas de palestras e discussões envolvendo temas como prospecção de clientes potenciais, funil de vendas, treinamento comercial, produtividade, performance e perfil dos vendedores na transformação digital. Entre os palestrantes estarão Marie Timoner (Oracle), André Melo (Linx), Valquíria Lima (Vivo), Rafael Boldo (Porto Seguro), Thiago Magri (Linkedin), Daniela Labella (Loggi), além de Júlio Paulillo (Agendor).

10 — Connectors

Inscrições: já disponíveis pelo site

Custo: a partir de 56 reais

Data da atividade: 23 e 24 de novembro

Onde: São Paulo, 5º andar do Centro de Convenções Frei Caneca

A The Marketing Arm Brasil (TMA) promoverá, junto à 3AC Agência, a principal convenção da América Latina voltada para educação, conhecimento, profissionalização, inclusão e responsabilidade digitais. Conhecido como Connectors, o evento tem estimativa de receber 2,5 mil pessoas por dia. Será dividido em duas arenas: Connectors e DNA, com 40 painéis, 31 horas de conteúdos ao todo, e mais de 100 verdadeiros Connectors compartilhando conhecimento e histórias. O palco que dá nome à convenção contará com grandes nomes do entretenimento compartilhando suas histórias de sucesso e estratégias de marketing. Já o palco DNA, com foco em empreendedorismo, contará com debates técnicos e painéis com influenciadores, nos quais experiências profissionais serão compartilhadas a fim de ajudar os participantes a identificar as razões pelas quais vale a pena segmentar conteúdo e iniciar um perfil que pode virar um negócio.

11 — Workshop MVP Design – Garage Criativa

Inscrições: já disponíveis pelo site

Custo: 1º lote – 390 reais

Data da atividade: de 11 a 13 de novembro de 2019

Onde: São Paulo, Rua Cubatão, 436 – Paraíso

O Garage Criativa, laboratório de inovação, acaba de abrir as inscrições para seu Workshop de MVP Design. A imersão acontece do dia 11 a 13 de novembro, das 18h30 às 22h, na sede da empresa. O conteúdo permite que os inscritos aprendam os melhores caminhos para a aplicação do Lean Startup, que viabiliza o desenho e a priorização do escopo do produto mínimo viável – a versão mais simples de um produto possível de ser inserido no mercado.

12 — SC Experience

Inscrições: até a data do evento pelo site

Custo: 290 reais

Data da atividade: 20 e 21 de novembro de 2019,

Onde: Florianópolis, Rodovia José Carlos Daux, 3854 – Saco Grande

A segunda edição do evento SC Experience debaterá segurança digital e compliance para mais de 400 participantes. As mais de 20 palestras estarão divididas em quatro trilhas de conhecimento. Entre os nomes confirmados estão Patrícia Peck, head de direito digital da PG Advogados, Carlos Sobral, um dos responsáveis pela elaboração da Lei Carolina Dieckmann e Jairo Pereira, gerente de segurança do PagSeguro UOL, entre outros especialistas do ecossistema de segurança.

13 — Empreendedorismo: o Futuro do Emprego? Como abrir seu próprio negócio com Armando Lourenzo

Inscrições: disponíveis no site da Casa do Saber

Custo: presencial – 370 reais/ online – 390 reais

Data da atividade: 07 e 14 de novembro, às 20h, ou online

Onde: São Paulo, Casa do Saber – R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano

Ao apresentar e discutir as competências do empreendedor, os encontros abordam o futuro do emprego e os modos pelos quais as pessoas poderão abrir seus próprios negócios para que continuem na era do trabalho, por meio da identificação de oportunidades de negócios, tendências de mercado, plano de negócios e como reduzir os riscos na abertura de novas empresas.

14 — Comunicação Eficiente em Inglês com Cris Vieira

Inscrições: disponíveis no site da Casa do Saber

Custo: presencial – 370 reais/ online – 390 reais

Data da atividade: 09 de novembro, das 11h às 18h, ou online

Onde: São Paulo, Casa do Saber – R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano

O inglês é uma valiosa ferramenta de comunicação global. Como nativos da Língua Portuguesa, tendemos a olhar para as diferenças e dificuldades na pronúncia correta de um novo idioma. Nesse workshop, Cris Vieira vai ensinar técnicas de como usar o que temos de referência natural na nossa conversação a favor de uma aprendizagem rápida e efetiva do Inglês, além de ferramentas para garantir segurança e clareza na pronúncia do idioma.

15 — Inteligência Emocional no Trabalho: As competências do líder estratégico

Inscrições: já abertas pelo site

Custo: presencial – 555 reais/ online – 585 reais

Data da atividade: 21 e 28/11 e 05/12, 20h, ou online

Onde: São Paulo, Casa do Saber – R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano

Os encontros apresentam, a partir de conhecimento teórico e vasta vivência prática do professor, as competências do líder para o futuro, abordando a inteligência emocional aplicada à liderança e temas que se tornam cada vez mais significativos hoje em dia, como diversidade, liderança em ambientes virtuais, liderança participativa, liderança por influência, desafios da gestão de pessoas, avaliação de performance, carreira, feedforward, feedback, atração, retenção e engajamento de pessoas.

16 — DR no RH: Etiqueta e Atitude Corporativa

Inscrições: já abertas pelo site

Custo: presencial – 185 reais/ online – 195

Data da atividade: 11 de dezembro de 2019, 20h, ou online

Onde: São Paulo, Casa do Saber – R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano

O encontro aborda os temas de etiqueta e atitude corporativa dentro de um cenário empresarial de rápidas mudanças, tratando de imagem pessoal, atitudes corporativas, normas de etiqueta e cortesia, regras de comportamento, adequação da etiqueta às inovações tecnológicas, entrevista de emprego e eventos corporativos, entre outros relacionados.

17 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – O que fazer para estar preparado

Inscrições: até a véspera do evento pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 13 de novembro de 2019, 9h30 às 12h

Onde: Associação Brasileira de Franchising – Avenida das Nações Unidas nº 10989, cj. 92, Vila Olímpia

O escritório Andrea Oricchio e Advogados organiza um evento na ABF sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Serão debatidos aspectos jurídicos e também as mudanças que as empresas de todos os portes e ramos de atividade deverão realizar para adequar-se à lei antes de sua entradaem vigor em Agosto de 2020.

18 — Bootcamp de Design Thinking

Inscrições: até o dia 25 de novembro pelo site

Custo: 2.300 reais

Data da atividade: 02, 04, 09, 11, 16 e 18 de dezembro de 2019

Onde: Rio de Janeiro, Rio.co – Avenida Rio Branco, 147 – 17º andar

Neste programa de imersão ‘Bootcamp de Design Thinking’, Lilian Cidreira, CEO da Future Minds Consultoria, ensina como usar a empatia para entender a necessidade do outro com a colaboração e criatividade, para atingir os resultados de resolução de problemas complexos em qualquer área de atuação. Referência na implementação da metodologia em grandes corporações como Losango, SESC Nacional e Taesa, a consultoria realiza o curso dos dias 02 a 18 de dezembro, no Coworking Rio.Co, no Rio de Janeiro. São seis módulos, que abordam desde a origem da metodologia do Design Thinking à imersão, criação de personas, cocriação, prototipação e outras ferramentas.

19 — Franchise Show

Inscrições: até o dia 12 de novembro pelo site

Custo: 30 reais

Data da atividade: 11 e 12 de novembro de 2019

Onde: Salvador, Bahiamar Hotel – Rua João Mendes da Costa Filho, 125 – Jardim de Alah

A cidade de Salvador recebe a 3ª edição da Franchise Show, com cerca de 30 marcas nacionais. Haverá opções de microfranquias com investimento inicial de 5 mil reais até mais de 400 mil. Além disso, o evento contará com palestras e um espaço para que os expositores apresentem um pitch dos seus negócios. Broomer, Açaí no Kilo, Multivix; Parmeggio; Don Zapato; Fatto A Mano e Stone são alguns dos expositores que estarão no evento.

20 — 6ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo – Case 2019

Inscrições: pelo site, até a data do evento

Custo: a partir de 593 reais

Data da atividade: 28 e 29 de novembro, das 10h às 20h

Onde: São Paulo, Transamérica Expo SP – Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups), entidade que representa o ecossistema, confirma a 6ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo – Case 2019 – maior evento latino-americano voltado para startups. Os participantes contarão com novidades em relação aos anos anteriores, a começar pelo espaço. Para atender o crescimento do público e de estandes, a edição 2019 acontece no Transamérica, com um público esperado de 10 mil participantes, que poderão contar com conteúdos focados no futuro da inovação. O evento terá palestrantes como Jimmy Walles, fundador do Wikipedia; Eric Santos, presidente da plataforma de marketing digital RD Station; André Street, cofundador da startup de processamento de cartões Stone; e Lara Lemann, co-fundadora do fundo MAYA Capital. No evento, também serão anunciados os vencedores das 12 categorias do Startups Awards 2019.

21 — Qlik Day

Inscrições: pelo site, até o final das vagas

Custo: gratuito

Data da atividade: 19 de novembro de 2019

Onde: Joinville (SC), Hotel Slim by Slaviero Hotéis

A BIX Tecnologia promove um dia de imersão em Qlik Sense, Business Intelligence, Análise de Dados, Visualizações e Data Literacy. Durante um dia, consultores da BIX Tecnologia (também data architects certificados pela Qlik) vão ministrar um treinamento presencial na ferramenta em que será possível conhecer funcionalidades e aplicações do Qlik Sense, tirar dúvidas e realizar exercícios práticos. E os participantes ainda receberão um Certificado on-line de participação.

22 — 34ª edição do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD)

Inscrições: pelo site

Custo: de 1395 a 5850 reais (a depender do número de dias e do lote disponível)

Data da atividade: 20 a 22 de novembro

Onde: São Paulo, Pro Magno, Av. Profa. Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras

No final de novembro, São Paulo recebe a 34ª edição do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD), evento do mercado de T&D e Educação Corporativa da América Latina. Com o tema central “Cultura de Aprendizagem: Aprender a se Desenvolver Sempre”, o evento reúne ainda alguns dos maiores especialistas em desenvolvimento humano e processos de aprendizagem corporativa. O CBTD 2019 conta com uma programação com mais de 110 atividades técnicas, entre palestras e workshops.

23 — Tudo o que você precisa saber para começar seu negócio digital do zero

Inscrições: pelo site

Custo: 350 reais

Data da atividade: 12 de novembro de 2019, das 18h às 20h

Onde: São Paulo, ecommerceCAMP – Av: das Nações Unidas, 12.901 – 25 andar – Brooklin

O empreendedor que quer aprender como começar um negócio digital vai aprender os 12 passos necessários para tirar sua ideia do papel, com auxílio e orientação de um especialista de mercado. Dúvidas sobre como registrar um site, qual plataforma usar, qual meio de pagamento escolher serão esclarecidas no workshop.

24 — 2º Congresso Internacional de Proteção de Dados

Inscrições: até 05 de novembro pelo site

Custo: 1 dia de evento – 1.490 reais/ 2 dias – 2.790 reais

Data da atividade: 6 e 7 de novembro de 2019

Onde: São Paulo, Hotel Pullman Vila Olímpia – R. Olimpíadas, 205

São Paulo sedia o 2º Congresso Internacional de Proteção de Dados, que irá discutir as ações que as organizações precisam tomar a respeito da coleta, gestão e tratamento de dados pessoais, promovendo um profundo debate com autoridades e com os maiores especialistas do setor. Realizado pela LEC Legal, Ethics & Compliance e pela Opice Blum Academy, o evento começa no dia 6, com o Workshop Day, inteiramente dedicado à abordagem prática sobre como lidar com os novos desafios da Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo dia será dedicado às palestras. Para ver a programação completa, acesse o site.

25 — Workshop: 2020 – Propósito, Objetivo, Estratégia e Plano de ação

Inscrições: abertas pelo e-mail (eventos@abfrj.com.br) e telefone (21) 2504-7573

Custo: 370 reais, mas gratuito para os 40 primeiro inscritos

Data da atividade: 23 de novembro de 2019, das 9h às 17h

Onde: Rio de Janeiro, Sede da ABF Rio: Av. 13 de maio, nº 23 – Centro

No workshop 2020, o participante irá estabelecer os indicadores de performance que servirão de métricas para avaliação dos progressos em relação ao objetivo; criarão um plano de ação que garanta o atingimento da meta; e conhecerão estratégias para desenvolver na equipe um senso de comprometimento e engajamento. O palestrante é Rogério Gama, sócio-diretor da RG Consultoria & Coaching, psicólogo, ex-presidente da ABF Rio.

26 — mobilidade.Futuro – “A Inteligência Coletiva a Serviço da Mobilidade”

Inscrições: até 20 de novembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 20 de novembro de 2019, das 14h às 18h

Onde: Belo Horizonte, Avenida do Contorno, 4.456, 4º andar, Auditório da FIEMG, Funcionários

A mobilidade é um dos grandes desafios das metrópoles e grandes centros urbanos na atualidade, já que precisam equilibrar o fluxo de veículos, as rotas e possibilidades de transporte, com medidas sustentáveis que acompanhem o crescimento urbano. Para discutir o tema e buscar soluções viáveis para as diversas demandas que envolvem o setor acontece a segunda edição do mobilidade.Futuro. Com o tema “A Inteligência Coletiva a Serviço da Mobilidade”, a conferência vai discutir inovação, futuro e como a tecnologia transforma os meios de transporte e os negócios da mobilidade. Na edição deste ano, serão 160 especialistas, executivos e autoridades para compartilhar conhecimentos e desenvolver conexões com os vários atores do ecossistema da inovação em Minas Gerais e no Brasil.

27 — Fórmula da Transformação

Inscrições: até 8 de novembro, pelo site

Custo: 970 reais

Data da atividade: 9 de novembro de 2019

Onde: São Paulo, Holiday Inn Parque Anhembi

O Fórmula da Transformação foi criado pela trainer & mentoring Karina Pólido e tem como objetivo a imersão pessoal por meio de técnicas que vão te levar ao autoconhecimento, autocontrole e a descobrir suas limitações pessoais e profissionais. Por meio deste treinamento, é possível compreender de fato o que te faz ficar estagnado em diversas áreas da vida. No Fórmula da Transformação o aluno irá se estudar por 10 horas e vai trabalhar seu processo de percepção.

28 — Curso EAD de People Analytics

Inscrições: até o final de novembro, pelo site

Custo: 100 reais

Data da atividade: online, nove vídeos

Onde: online

A Convenia, HRTech com soluções voltadas para automatização do departamento pessoal oferece o curso de People Analytics para os profissionais de RH. As aulas fazem parte do Convenia Academy, uma plataforma de cursos EAD oferecida pela startup que traz temas voltados para gestão, liderança e departamento pessoal. Em nove vídeos aula, o curso tem como objetivo desmistificar o conceito de People Analytics, tornando o conteúdo prático, aplicável e demonstrando que as pessoas são parte essencial no uso da ferramenta. As aulas são coordenadas por Marcelo Furtado, fundador e CEO da Convenia, que atua no mercado de trabalho e conta com vasta experiência em liderança e gestão de pessoas.

29 — Brazilian Women in Tech (BRAwit)

Inscrições: até o dia 30 de novembro pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de janeiro de 2020

Onde: Brasil e São Francisco (EUA)

Para tentar quebrar a disparidade entre homens e mulheres no setor de tecnologia, o SiliconVal.ly Institute lança o Brazilian Women in Tech (BRAwit), programa de aceleração para empreendedoras na área de tecnologia. Este é o primeiro projeto da instituição exclusivo para empresárias brasileiras e traz a oportunidade de elevar o padrão de suas startups para o mercado internacional, já que contará com uma imersão em São Francisco, nos Estados Unidos. Para a edição brasileira, o SiliconVal.ly Institute procura startups em mercados altamente disruptivos como blockchain, IOT, robótica, inteligência artificial, sistemas autônomos, visão computacional e computador quântico. O BRAwit contará com duas fases. A primeira será remota, de janeiro a março de 2020, sendo encerrada com um DemoDay para investidores anjos e fundos de investimento nacionais e internacionais. Já a segunda levará as cinco melhores startups para aceleração no Vale do Silício, de maio a julho do mesmo ano. Ao final do período de imersão, também participarão de um DemoDay, mas desta vez, em São Francisco.

30 — São Paulo Tech Week

Inscrições: disponíveis pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 23 a 29 de novembro de 2019

Onde: São Paulo, Spaces Berrini – Rua Irmã Gabriela, 51 – Cidade Monções

Um dos maiores festivais de inovação e tecnologia da América Latina, a São Paulo Tech Week chega à 5ª edição com uma novidade: o lançamento do SPTW Hub. Além de reunir empreendedores e investidores, o evento, realizado no SPACES Berrini, contará com conteúdos exclusivos, palestras e workshops focados em inovação e tecnologia. Ao todo, serão quatro arenas: Diversidade; com curadoria realizada em parceria com a jornalista Fabiana Scaranzi, Tecnologia e Criatividade; espaço que recebe conteúdos de assuntos diversos como Big Data, LGPD, Fake News, Fact Checking, Novas Mídias e outros, o Auditório; com palestras de grandes parceiros do evento, o Maker; com oficinas “mão na massa” e workshops, além de um espaço de ativação de marcas, com experiências trazidas por Greenpeace, JCDecaux e HUG Infláveis, entre outras empresas.

31 — Workshop “Imersão em negócios de impacto”

Inscrições: disponíveis pelo site

Custo: a partir de 250 reais

Data da atividade: 22 e 23 de novembro

Onde: Florianópolis, NexxLabs Soho Coqueiros – Rua Madalena Barbi, 181

O Workshop “Imersão em negócios de impacto” será voltado para empreendedores que desejam gerar impacto socioambiental, mas ainda não sabem por onde começar e precisam estruturar as suas ideias. Para isso, serão ensinadas metodologias 100% aplicáveis para transformar a ideia em um negócio. Os facilitadores do encontro serão Prof. Geraldo Campos, consultor e um dos responsáveis pelo programa Nexxlabs, e Carla Cunha, gerente do Instituto Nexxera.

32 — Curso de Formação Executiva – Comunicação, Sustentabilidade e Causas

Inscrições: até 20 de novembro pelo site

Custo: 1800 reais

Data da atividade: 26 de novembro de 2019, das 9h às 18h

Onde: São Paulo, R. Henrique Monteiro, 79 – Pinheiros

A proposta do Curso de Formação Executiva – Comunicação, Sustentabilidade e Causas, ministrado pela Profile e Arbex&Company, é oferecer ferramentas para que gestores e executivos que lidam com projetos e assuntos relacionados a sustentabilidade estabeleçam uma comunicação de qualidade junto a diferentes públicos, comunicando as ações e causas da empresa por meio de narrativas consistentes, fortes e inspiradoras.

33 — Omie Women’s Meeting Afroempreendedoras

Inscrições: até 18 de novembro pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 19 de novembro de 2019, das 8h às 12h30

Onde: São Paulo, Auditório da Omie – Av. Jurubatuba, 460 – Jardim Arpoador

O Omie Women’s Meeting Afroempreendedoras acontece no dia 19 de novembro, Dia Internacional da Mulher Empreendedora e véspera do Dia da Consciência Negra. O evento conta com uma roda de conversa com Aline Andrade, proprietária da marca Ìyá Ìyá Teresa, que importa seus tecidos de países africanos, Carla Nunes, dona de estética que leva seu nome e é especializada em tratamentos para a pele negra, e Michelle Fernandes, fundadora da Boutique de Krioula, marca de moda afro. Na ocasião, as empreendedoras discutirão temas como seus primeiros dias como empresárias e a importância do networking, darão dicas para outras mulheres negras não enfrentarem os mesmos problemas que elas e falarão sobre aspectos de negócios, como a importância de profissionalizar as operações e apostar no marketing para crescer.