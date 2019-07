30 eventos que acontecem em agosto para quem tem ou busca um negócio

Estamos no meio do ano e não há momento melhor do que agora para se preparar para abrir um novo negócio — ou revigorar as estratégias e recuperar o tempo perdido, caso você já tenha um empreendimento.

Para ajudá-lo nessas tarefas, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a (futuros) empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em agosto:

1 — #Cubo Talks — Jeff Titterton

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 30

Data da atividade: 5 de agosto

Onde: todo o Brasil

O Cubo Itaú receberá o diretor de marketing da desenvolvedora de softwares Zendesk, Jeff Titterton, para uma palestra com empreendedores brasileiros. O executivo, que atuou em cargos de liderança em empresas como Adobe e SMB Business, compartilhará um estudo sobre como startups podem aplicar soluções de experiência do cliente em seus negócios, além das principais lições que aprendeu ao longo de sua carreira. A palestra faz parte da série de eventos #CuboTalks, que busca aproximar fundadores e grandes nomes do mercado de tecnologia do ecossistema empreendedor brasileiro.

2 — AfroHub

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 3 de agosto

Onde: Belo Horizonte

Com o objetivo de fortalecer e incentivar o ecossistema de empreendedorismo negro no Brasil, a segunda edição do AfroHub, programa de capacitação técnica e networking para empreendedores negros, acontecerá junto ao Impulsione com Facebook. O movimento tem a expectativa de capacitar mais de 3 mil empreendedores, em oito estados brasileiros. Idealizada pela Pretahub, Feira Preta, Diaspora.Black e Afrobusiness, a iniciativa foi lançada em maio de 2018, quando acelerou 10 negócios e capacitou mais de 1.200 afroempreendedores em cinco estados.

O AfroHub Potência Empreendedora chega à Belo Horizonte (MG) como parte da programação do Impulsione com Facebook, evento para empreendedores realizado pela plataforma, que reúne workshops, mentorias individuais, conteúdos sobre marketing digital, melhores práticas para otimização de negócios pelas redes sociais, palestras inspiracionais e muito mais.

3 — Artemisia Lab Educação e Empregabilidade

Inscrições: até 5 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

Criado pela aceleradora de negócios sociais Artemisia, o Artemisia Lab Educação e Empregabilidade se propõe a apoiar uma nova geração de startups com soluções inovadoras que tenham potencial para impactar milhões de brasileiros – especialmente as pessoas mais vulneráveis e de menor renda. O programa vai selecionar até 20 negócios de todo o Brasil, em estágio inicial, para uma jornada de cinco semanas de aceleração. Até três startups que se destacarem ao longo do processo poderão receber capital semente de até 20 mil reais cada e acompanhamento extra personalizado por mais três meses.

4 — Banheiros Mudam Vidas — O Desafio

Inscrições: até 25 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: março a agosto de 2020

Onde: todo o Brasil

Como parte dos desdobramentos de seu projeto global Banheiros Mudam Vidas, a marca de papel higiênico e lenços umedecidos Neve, da multinacional americana Kimberly-Clark, se une ao Sense-Lab e ao Instituto Iguá para criação da 1ª edição do Programa de Aceleração de iniciativas inovadoras no setor de saneamento no Brasil.

O programa tem como objetivo apoiar iniciativas já existentes que ofereçam soluções para ao menos um dos desafios do programa e que tenham potencial de gerar impacto socioambiental nas mais diversas comunidades brasileiras. Será um programa de aceleração com metodologia em negócios de impacto socioambiental com rede de mentores especializados; oferecerá capital semente de R$ 50.000,00 e mentoria estratégica adicional para até 4 iniciativas que mais se destacarem.

5 — C6 Bank Opp

Inscrições: até 25 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

O C6 Bank, novo banco para pessoas físicas e jurídicas, abre hoje as inscrições para a segunda turma do Opp, o hub de oportunidades para startups brasileiras sediado no banco. As startups selecionadas receberão mentoria, capacitação e ficarão incubadas nocoworking da instituição financeira, que fica dentro da sede na instituição, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Há possibilidade de aporte financeiro de até R$ 70 mil por empresa. Serão selecionadas até nove startups para o programa de empreendedorismo.

6 — Conferência Brasileira de Venture Capital

Inscrições: até 20 de agosto, pelo site

Custo: R$ 780

Data da atividade: 12 e 13 de agosto

Onde: Santa Catarina

A Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) vai reunir nos dias 12 e 13 de agosto empreendedores e os principais investidores de venture capital no Brasil durante a 6ª Conferência Brasileira de Venture Capital.

O evento será realizado durante o Innovation Summit Brasil 2019, da Rede de Associações de Inovação e Investimento (RNAII) da qual a ABVCAP faz parte.

7 — Consinco Retail Lab

Inscrições: até 15 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de agosto a novembro

Onde: todo o Brasil

O programa de inovação corporativa Consinco Retail Lab quer atrair e selecionar startups inovadoras e empresas em estágio mais avançado de maturidade como objetivo mapear iniciativas que possam agregar mais valor às soluções da marca Consinco, de fornecimento de sistemas de gestão para o atacado e o varejo alimentar no Brasil. A iniciativa será operada pela Sevna, aceleradora de startups do interior de São Paulo.

8 — DevCamp

Inscrições: até 3 de agosto, pelo site

Custo: R$ 400

Data da atividade: 16 de agosto

Onde: São Paulo

o DevCamp é um evento de debates e palestras sobre o que acontece nos bastidores do universo de programação e novas tecnologias, como metodologias, ferramentas, cases e tendências da área de TI. Promovido pela Dextra, desenvolvedora de softwares customizados, e pela Mutant, empresa do segmento de Customer Experience, o evento em Campinas (São Paulo) terá mais de 45 horas de conteúdo e 36 palestras.

9 — Effecti Experience

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 797

Data da atividade: 29 e 30 de agosto

Onde: Santa Catarina

O Effecti Experience reunirá especialistas para falar sobre o cenário atual e o futuro das compras públicas. Serão dois dias de imersão e conhecimento para aumentar o sucesso na hora de vender para o governo. A primeira edição do evento irá discutir a digitalização do sistema de compras do governo, as melhores formas de automatizar seu serviço e irá mostrar na prática como a tecnologia está transformando o cenário atual, deixando as compras públicas mais transparentes. A Effecti atua no mercado de licitações desde 2013 e oferece ferramentas para diferentes partes do processo licitatório, com mais de mil clientes.

10 — Estação Hack na Estrada

Inscrições: até 19 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 30 de agosto

Onde: Belo Horizonte

O Facebook e a Artemisia, organização de apoio a negócios de impacto social no Brasil, levarão um evento gratuito de mentoria para empreendedores de Belo Horizonte. A Estação Hack na Estrada foi criada com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora de impacto social.

A iniciativa pretende movimentar o ecossistema de empreendedorismo local, oferecendo para até 25 empreendedores da região atividades exclusivas que incluem mentoria individual, suporte para modelagem do pitch de negócios e feedback de especialistas. Para participar, são aceitas startups em estágio inicial – tendo pelo menos um protótipo desenvolvido – até empresas em estágio de validação ou primeiras vendas.

11 — Floripa Conecta

Inscrições: variável com o evento, pelo site

Custo: variável

Data da atividade: 9 a 18 de agosto

Onde: Santa Catarina

O Floripa Conecta é um movimento de conexão entre iniciativas públicas e privadas na capital catarinense. A iniciativa busca unir atores da tecnologia, turismo e economia criativa para fortalecer o desenvolvimento econômico da cidade. Para isso, tem como primeira missão ser um hub de eventos no mês de agosto, que contará com nove dias de programação de forma a atrair turistas fora da temporada de verão para Florianópolis. As inscrições são realizadas individualmente para cada um dos eventos do hub.

Já são 45 eventos confirmados, com temáticas como música, games, tecnologia, empreendedorismo e gastronomia. As atrações devem trazer 100 mil pessoas para a cidade entre os dias 9 e 18 de agosto, movimentando mais de R$ 100 milhões no período.

São mantenedoras do Floripa Conecta as entidades Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fundação Certi, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Sebrae, e apoiam a iniciativa a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Governo de Santa Catarina, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

12 — Gestão de Pessoas 4.0

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 1.990

Data da atividade: 21 a 13 de agosto

Onde: São Paulo

O profissional de RH precisa se aprimorar continuamente quando o assunto é gestão de pessoas. É preciso se basear em boas práticas, ferramentas que agreguem e ações que ajudem em tomadas de decisão mais inteligentes e assertivas. É pensando na aplicabilidade de tudo isso que o Convenia e a ESPM prepararam o curso Gestão de Pessoas 4.0, que aborda as últimas inovações na área.

13 — Global Supply Chain

Inscrições: até o final das vagas, pelo e-mail brasilsc@usc.edu

Custo: US$ 3.500

Data da atividade: 5 a 9 de agosto

Onde: Estados Unidos

A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), realizará uma viagem de imersão em Global Supply Chain para profissionais brasileiros em parceria com a ABRALOG (Associação Brasileira de Logística). A programação inclui a participação no Encontro Anual de Excelência em Supply Chain Global, considerado um dos principais eventos do setor.

A viagem foi planejada para profissionais com experiência em Supply Chain e que estão se preparando para assumir posições globais. As principais temáticas abordadas serão Blockchain, Transparência Digital em Logística, Supply Chain Humanitário, Gestão de Riscos e Tecnologia Disruptiva. Mais informações no site.

14 — Gramado Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 590

Data da atividade: 31 de julho a 2 de agosto

Onde: Rio Grande do Sul

O evento de tecnologia e inovação Gramado Summit terá mais de 100 palestrantes, além da aposta em uma feira de negócios para fomentar o ecossistema de startups.

15 — HARDS Factory

Inscrições: até 9 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de setembro

Onde: todo o Brasil

A Darwin Startups cria sua primeira spin-off, a aceleradora de startups de hardware HARDS. Negócios em estágio early-stage podem se inscrever para participar do HARDS Factory, programa de pré-aceleração equity-free, que faz parte do processo de seleção para a aceleração. Além da equipe de mentores especializados em manufatura e distribuição, a aceleradora também fará aportes financeiros em troca de participação nas empresas.

16 — Liderança Feminina — Autoconfiança para conquistar o mundo

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 20 de agosto

Onde: São Paulo

O Programa ELAS está promovendo junto com o Distrito o workshop “Liderança feminina: como trabalhar a sua autoconfiança e conquistar o mundo”, que tem como objetivo preparar as mulheres para se posicionarem com muito mais segurança em diversas situações que enfrentam, seja na vida profissional ou pessoal. Neste workshop será trabalhada a autoconfiança, um dos pilares para o desenvolvimento e sucesso profissional.

17 — MBA Private Equity, Venture Capital e Investimentos em Startups

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 1.459,92/mês

Data da atividade: 19 de agosto em diante

Onde: Rio de Janeiro

A FGV Educação Executiva recebe inscrições para o seu novo curso MBA em Private Equity, Venture Capital e Investimentos em Startups, que será lançado no Rio. Com carga horária de 432 horas-aula, este MBA percorre todo o ciclo de Private Equity e Venture Capital, desde a estruturação de veículos e captação de recursos até o processo de monitoramento e saída dos investimentos realizados, incluindo disciplinas específicas na área do Direito que detalham todos os aspectos legais envolvidos em cada etapa desse processo.

18 — Mentoring Day RME

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 6 de agosto

Onde: São Paulo

Organizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME), O Mentoring Day RME terá mentores que apoiarão os empreendedores inscritos, tirando dúvidas, orientando modelo de negócios e indicando parcerias.

19 — Merck Accelerator

Inscrições: até 25 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: janeiro a abril de 2020

Onde: Alemanha ou China

A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, está com inscrições abertas para startups participarem do programa global Merck Accelerator. As startups podem optar por participar de um dos dois programas, seja no Centro de Inovação da empresa, na sede global em Darmstadt, Alemanha, ou no Centro de Inovação da China, em Xangai.

O Merck Accelerator conecta startups a projetos de inovação da Merck e seus três setores de negócios para o desenvolvimento conjunto e parcerias comerciais sustentáveis. Durante um período de três meses, as participantes recebem apoio financeiro de até € 50.000 e se beneficiam de treinamento aprofundado de uma rede global de mais de 50 mil especialistas, além de orientação da gerência sênior da Merck, sessões de coaching e visibilidade e participação em eventos renomados no ecossistema de inicialização.

20 — My Innova Summit 2019

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 170

Data da atividade: 21 a 22 de agosto

Onde: Paraná

O My Inova Summit 2019, que acontece em parceria da Assespro com o Sebrae do Paraná, trará como um dos focos principais da conferência a Mulher na Tecnologia. 50% do corpo palestrante será composto por mulheres empreendedoras do setor. Em sua 8° edição, o My Inova continua sendo direcionado para os profissionais e empresários do setor de tecnologia, a fim de estimular novos negócios, parcerias e empreendimentos, além de colocar em debate as tendências tecnológicas e os seus impactos no ambiente corporativo. Haverá workshops hands-on e trilhas específicas voltadas para o executivo da empresa de tecnologia e também para o empresário que é consumidor dessa tecnologia.

21 — Planejar com resultados

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 500

Data da atividade: 31 de agosto

Onde: Rio de Janeiro

A professora Maria Candida Torres, especialista em gestão empresarial e de carreira da Fundação Getúlio Vargas, vai ensinar a importância de se planejar, ajudar a identificar que tipo de negócio você tem, qual o seu cliente e como lidar com ele. A ideia do curso é disseminar o conhecimento trabalhando em um caso específico, além de promover o networking.

22 — Ramp Up Tour

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 310

Data da atividade: 8 de agosto

Onde: Belo Horizonte

O Ramp Up Tour é um evento itinerante do setor de vendas, que visa educar o mercado sobre a eficiência de novos métodos de vendas para o mercado B2B e encorajar os empresários locais a promoverem a revolução digital em seus departamentos comerciais. O evento é organizado pela Ramper, uma plataforma de prospecção digital para empresas B2B. A expectativa da organização é receber mais de 200 participantes.

23 — Samsung Creative Startups

Inscrições: até 5 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

O Samsung Creative Startups, programa de aceleração de startups de base tecnológica realizado em parceria com a Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e com o CCEI (Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação), está com inscrições abertas para as incubadoras e aceleradoras interessadas em apoiar as startups que serão selecionadas para a quinta rodada do programa.

Os ambientes de inovação selecionados devem participar do evento de transferência de conhecimento; controlar e monitorar as futuras empresas no âmbito do Programa; zelar pela administração e pelo uso adequado dos recursos provenientes do projeto; e possuir os recursos materiais e humanos necessários para o sucesso da operacionalização durante todas as etapas. As incubadoras e aceleradoras também serão responsáveis por auxiliar as startups selecionadas para o Samsung Creative – que receberão R$ 200 mil livres de equity para desenvolver e aprimorar produtos e serviços – em treinamentos, assessorias e mentorias. O cadastro é concluído com o preenchimento do formulário de inscrição e o envio dos documentos necessários pelo e-mail economiacriativa@anprotec.org.br. Clique aqui e baixe o edital completo da chamada.

24 — Social Traning

Inscrições: até a véspera, pelo e-mail cursos@agencianoar.com.br

Custo: R$ 495

Data da atividade: 13 de agosto

Onde: São Paulo

O curso Social Training é um panorama completo de como utilizar as redes sociais para divulgar sua marca, de forma realizável, simples e com baixo/zero custo. Do conteúdo ao algoritmo, com dicas que qualquer um consegue fazer, o objetivo é ajudar sua empresa a expandir a audiência de forma orgânica, ao explorar as características de cada mídia. O curso é promovido pela Agência NoAr.

25 — StartBlackUp Pocket

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 50

Data da atividade: 24 de agosto

Onde: São Paulo

O StartBlackUp Pocket, em sua primeira edição, está com o tema “conectando a comunidade ao mercado”. Seu objetivo é transformação digital e investimentos sob a perspectiva do movimento #BlackMoney.

26 — StartOut Brasil

Inscrições: até 26 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 1 a 6 de dezembro

Onde: Xangai

Em seu quarto ciclo do ano, o StartOut Brasil, programa de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, levará até 20 negócios para uma imersão em Xangai no mês de dezembro. Serão selecionadas 15 startups brasileiras que nunca participaram ou fizeram parte de apenas um ciclo do programa e até cinco startups classificadas como graduadas, ou seja, aquelas que participaram de dois ou mais ciclos do StartOut Brasil.

Realizado pelo Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores (MRE), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o programa já passou por Buenos Aires, Paris, Berlim, Miami, Lisboa e Santiago.

27 — Startup Summit

Inscrições: em lista de espera, pelo site

Custo: R$ 399

Data da atividade: 15 a 16 de agosto

Onde: Santa Catarina

O Startup Summit busca reunir todo ecossistema nacional de tecnologia e será realizado pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis (SC). Já estão confirmados para o evento mais de 100 palestrantes, nacionais e internacionais, para um público de aproximadamente 3.500 pessoas. Durante o Startup Summit, os participantes terão acesso a uma feira de negócios para startups, um palco com nomes do empreendedorismo nacional e sete trilhas paralelas de conteúdo.

28 — The MBA Tour

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 ou 19 de agosto

Onde: São Paulo (17) ou Rio de Janeiro (19)

O The MBA Tour tem o objetivo de impulsionar profissionais em suas jornadas de formação executiva. O evento gratuito possibilita a interação entre candidatos e representantes de admissões de escolas de negócios ao redor do mundo, como Boston University, UCLA e IE Business School, além de oferecer a oportunidade de networking com ex-alunos e profissionais das instituições.

29 — LATAM Retail Show

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 1.800

Data da atividade: 27 a 29 de agosto

Onde: São Paulo

Os assuntos abordados no LATAM Retail Show serão focados em evolução do varejo, ecossistema de negócios da China, omnichannel, cultura, liderança, inovação, jornada do consumidor, data analytics, mercado imobiliário, eficiência operacional, shopping center, strip malls, estratégia de distribuição, meios de pagamento, blockchain e big data. Em 2018, o LATAM Retail Show reuniu mais de 13 mil visitantes, cerca de dois mil congressistas, mais de 250 palestrantes, 220 expositores e 76 apoiadores durante os três dias de debates, palestras e networking.

30 — We Are Omie

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 770

Data da atividade: 8 de agosto

Onde: São Paulo

We Are Omie Business Experience é um evento feito por empreendedores para empreendedores e traz cases de sucesso práticos e conteúdo relevante, além de análises e tendências da contabilidade e do empreendedorismo mundial com o objetivo de apontar caminhos para um futuro próspero e de permanente evolução. O encontro é dividido em 3 trilhas de conteúdo simultâneo, adaptadas aos diferentes públicos do evento. No ano passado, o evento de empreendedorismo, tecnologia e contabilidade da Omie atraiu mais de 2800 pessoas.