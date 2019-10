30 eventos para empreendedores que acontecem em outubro

São Paulo – Estamos quase no final do ano e muitos empreendedores estão se segurando antes de investir em novas ideias. Mas o melhor momento para buscar mais conhecimento é o mais cedo possível. Se você quer abrir um negócio em breve, não há melhor hora para se informar.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições neste mês. Há cursos, congressos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, as atividades para empreendedores que acontecem em outubro:

1 — Aceleração Cervejaria Ambev

Inscrições: até 31 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

O programa de aceleração da Cervejaria Ambev chega à sua segunda edição com foco em inovação e busca startups com soluções para os principais problemas socioambientais da atualidade. Este ano, a Aceleradora 100+ aumentou o prêmio e oferecerá 100 mil reais à vencedora, além da oportunidade de ir para a sede da ONU em Nova York apresentar sua ideia a fundos globais de investimento de alto impacto.

Como parte do programa, cada startup tem um funcionário da Cervejaria Ambev como mentor, que a ajuda a desenvolver a ideia do negócio. Isso permite que startups de diferentes estágios possam se inscrever. Cerca de 15 startups serão selecionadas para participar do programa.

2 — Co.Lab Colgate-Palmolive

Inscrições: até 13 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: quatro meses

Onde: todo o Brasil

A Colgate-Palmolive está com inscrições abertas para o seu programa de aceleração Co.Lab, realizado em parceria com a Liga Ventures, aceleradora especializada em conectar startups a grandes corporações.

O projeto tem como objetivo buscar startups que tenham sinergia com a Colgate-Palmolive, que é um dos maiores players do mercado de personal e home-care. Entre as áreas de interesse do Co.lLab estão dados, desenvolvimento de produtos e tecnologia, vendas inteligentes, sustentabilidade e processos internos.

Durante quatro meses, as startups escolhidas passarão por um processo de aceleração e aprimoramento com acompanhamento de profissionais de diversas áreas e expertises da Colgate-Palmolive. Além disso, terão acesso à rede de mentores da Liga e aos tomadores de decisão da companhia — com suporte de um executivo da corporação parceira.

3 — Como investir na franquia certa

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 de outubro

Onde: São Paulo

O Grupo Kalaes, holding de franquias com 25 anos de experiência no setor, realizará um encontro para falar sobre como investir na franquia certa. O evento será conduzido por Sidney Eduardo Kalaes, presidente do grupo. Serão abordados temas como capital disponível, afinidade com segmento, disponibilidade do local onde se deseja abrir a franquia e escolha da marca.

4 — Congresso Brasil-Alemanha de Inovação

Inscrições: até o fim das vagas, pelo site

Custo: sob consulta

Data da atividade: 2 e 3 de outubro

Onde: São Paulo

Em sua sétima edição, o congresso tem a proposta de mostrar toda a jornada da inovação, desde a idealização ao lançamento de um projeto. Com a expectativa de reunir mais de 800 participantes, cerca de 50 startups e mais de 20 representantes do ecossistema de inovação, entre agências de financiamento e grandes instituições interessadas em negócios inovadores.

Um dos destaques é a co-realização do evento com a Investe SP (SP Conecta), que trará ainda mais força para o Innovation Speed Dating, no qual todos os interessados poderão receber mentorias por meio do sistema de matchmaking. Durante o Congresso também será realizada a etapa regional Copa do Mundo de Startups, competição global que levará cada um dos vencedores dos 40 eventos regionais para disputar um investimento de 1 milhão de dólares no Vale do Silício, e a premiação do Programa Startups Connected, iniciativa também realizada pela Câmara Brasil-Alemanha para identificar e selecionar startups para trabalharem em projetos baseados em desafios empresariais propostos por grandes empresas associadas e instituições alemãs.

5 — Convenção ABF do Franchising

Inscrições: até 15 de setembro, pelo site

Custo: a partir de R$ 6.000 (sem aéreo)

Data da atividade: 23 a 27 de outubro

Onde: Bahia

A Convenção ABF do Franchising, realizada em Comandatuba (BA), promove conteúdo, networking e diversão para os participantes do segmento de franchising. Alguns dos temas trabalhados no evento serão “Franchising do Bem”, “Transformação Digital e Escalabilidade”, “Desafios e oportunidades em ser franqueador de diferentes segmentos” e “Expansão interna com Franqueados.”

6 — Curso de Análise e Cultura de Dados

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 399

Data da atividade: 17 de outubro

Onde: Santa Catarina

Visando fomentar o mercado de análise de dados e ajudar empresas do mais diversos setores a conquistar melhores resultados, a BIX Tecnologia promove o curso de Cultura e Análise de Dados em Florianópolis.

A ementa foi planejada para explorar os tópicos mais importantes dessa temática e fornecer o conhecimento necessário para que cada aluno(a) possa aplicar o que foi ensinado em seu trabalho. Serão trabalhados temas como iniciando uma cultura de dados; Big Data; noções básicas sobre agregações, correlação x causação e machine learning; interpretando dados e obtendo informações; e storytelling e solução de problemas com dados.

7 — Empreende Monetizze

Inscrições: até 15 de setembro, pelo site

Custo: a partir de R$ 97

Data da atividade: 5 de outubro

Onde: São Paulo

A Monetizze realiza em São Paulo o Empreende Monetizze, um evento técnico apresentando todo o conteúdo necessário para compreender o mercado digital. O evento contará com palestras como “Estratégias de conteúdo para um negócio digital”, “Anatomia do copywriting: a estrutura usada por empreendedores para lançar produtos digitais milionários” e “Como criar um infoproduto.”

8 — Estação Hack na Estrada: João Pessoa

Inscrições: até 14 de outubro (empreendedores) e 21 de outubro (plateia), pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 25 de outubro

Onde: Paraíba

O projeto de incentivo à inovação Estação Hack na Estrada, do Facebook, chega a João Pessoa e contempla duas frentes para fomentar a inovação: mentoria para startups de impacto social e ambiental, conduzido pela Artemisia, organização pioneira no apoio a negócios de impacto social no Brasil; e aulas de introdução à programação para jovens de 16 a 25 anos, oferecidas pela Mastertech, organização que atua no desenvolvimento de habilidades em tecnologia.

As atividades da mentoria contarão com sessões individuais, suporte para modelagem de um pitch de negócios, e feedback com especialistas. A mentoria será oferecida a até 25 empreendedores locais. Para participar, as startups em estágio inicial precisam ter pelo menos um protótipo desenvolvido – ou serem empresas já em estágio de validação, com primeiras vendas realizadas ou em crescimento.

Entre os negócios selecionados, até 10 também terão a oportunidade de apresentar suas soluções a uma banca de especialistas, que poderão contribuir com as soluções. O empreendedor que mais se destacar no evento será convidado para uma vivência em São Paulo, dentro da Estação Hack – primeiro centro para inovação do Facebook no mundo.

O evento também terá parte de sua agenda aberta ao público, com painéis em que empreendedores acelerados pelo Facebook e pela Artemisia dentro do centro para inovação Estação Hack, em São Paulo, compartilharão suas experiências, barreiras e os principais aprendizados ao longo das suas trajetórias.

9 — Expo Meu Negócio

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 75

Data da atividade: 23 e 24 de outubro

Onde: Rio de Janeiro

A Expo Meu Negócio tem o objetivo de potencializar parcerias, gerar novos negócios, orientar e capacitar atuais ou futuros empreendedores. Além de palestras e rodadas de negócios, os visitantes também terão a oportunidade conhecer empreendimentos e redes de franquias.

10 — Feira do Empreendedor

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 5 a 8 de outubro

Onde: São Paulo

A Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae de São Paulo, pretende disseminar conhecimento e oportunidade de negócios para aproximadamente 150 mil visitantes. Entre eles estão interessados em abrir um empreendimento e micros, pequenos e médios empresários que geram milhões em negócio. Entre os 500 expositores já confirmados estarão redes como Park Idiomas, Omo Passa Fácil, Torky e Little Kickers.

11 — Growth Hacking: o atalho para sua startup decolar

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 2 de outubro

Onde: Rio Grande do Norte

O empreendedor Tommaso Di Bartolo, radicado há 10 anos no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), vai estar no Instituto Metrópole Digital para dar uma palestra gratuita, intitulada “Growth Hacking: o atalho para a sua startup decolar”. O evento vai marcar o lançamento do “Plano de Internacionalização do Parque Tecnológico Metrópole Digital”, que passará a desenvolver uma série de atividade e estratégias tanto para abrir mercados estrangeiros para suas empresas, como para trazer empreendimentos de fora para o estado do Rio Grande do Norte.

12 — Hub 40+

Inscrições: comparecer presencialmente

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 de outubro

Onde: Rio de Janeiro

O HUB 40+ é uma comunidade que vai disponibilizar programas de desenvolvimento profissional (empregabilidade e empreendedorismo), de qualidade de vida, atualização tecnológica e educação financeira para “jovens acima dos 40 anos”. O espaço terá seu lançamento no dia 17 de outubro às 9h, no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, centro do Rio de Janeiro.

13 — Liderança: Insights da Neurociência

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 2 parcelas de R$ 185 (presencial) ou R$ 195 (online)

Data da atividade: 26 de outubro

Onde: São Paulo ou online

O objetivo do curso “Liderança: Insights da Neurociência – Como a ciência pode contribuir para desenvolver líderes” é explorar o tema liderança a partir das contribuições da neurociência. Os encontros mostram o quanto a realidade é subjetiva e como isso influencia as relações interpessoais e as tomadas de decisão. Em diálogo com essa premissa, o curso fornece insights para ampliar a percepção do impacto de cada um sobre aqueles que o cercam e das diferentes formas com que as pessoas se comunicam para a busca de relações mais sustentáveis e empáticas, conhecimentos imprescindíveis para quem está (ou pretende estar) em posições de liderança.

14 — Mining Hub

Inscrições: até 11 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: quatro meses

Onde: todo o Brasil

Estamos no 3º Ciclo do Mining Hub, uma iniciativa que busca gerar a inovação para a área da mineração. As startups selecionadas serão serão apoiadas pela Neo Ventures a fim de fortalecer e executar seus projetos. Para se inscrever, as startups precisam estar enquadradas nos desafios estratégicos e operacionais anunciados pelo projeto: “Eficiência Operacional”; “Fontes de Energia Alternativa”; “Gestão de Água”; “Gestão de Resíduos” e “Segurança: Operacional e SSO, Desenvolvimento Social”.

O hub conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e reúne as mineradoras: Alcoa, Anglo American, AngloGold Ashanti, ArcelorMittal, BAMIN, BEMISA, CBA, CBMM, CMOC, CSN, Gerdau, J. Mendes, Kinross, Largo Resources, LGA Mineração e Siderurgia, Mineração Morro Verde, Nexa Resources, RHI Magnesita, Samarco, Mineração Usiminas, Vale e Yamana Gold.

15 — Mulheres no comando

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 12,50

Data da atividade: 2 de outubro

Onde: São Paulo

“Mulheres no comando: o que nunca te disseram sobre como chegar ao topo” é uma iniciativa para debater as dificuldades que cercam o dia a dia de mulheres em cargos de liderança, assim como fomentar que mais mulheres busquem essa posição — e, para isso, entendam a diferença da sua jornada e como prosseguir com ela. O bate-papo irá acontecer em um formato aberto e descontraído de mesa redonda, na qual mulheres irão dividir experiências vividas no mercado e debater sobre um caminho para mudança desse cenário.

16 — O Melhor Franqueado do Mundo

Inscrições: até 15 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de novembro

Onde: todo o Brasil

Em 2019, o especialista em franchising Paulo Cesar Mauro, presidente da Global Franchise Network, concretizou a parceria com o programa Best Franchisee of The World (“O Melhor Franqueado do Mundo”), no qual já participam outros oito países: Estados Unidos, França, México, Alemanha, Suíça, Itália, Áustria e Canadá. A responsável pela realização do evento é a MFV Expositions, que também organiza a International Franchise Expo e outras ao redor do mundo. A ABF (Associação Brasileira de Franchising) apoia a iniciativa.

Será a primeira vez que o Brasil terá uma etapa. Já estão confirmadas as participações de franqueados inscritos por marcas como Havaianas, Sorridents, Divino Fogão, Gendai, China in Box, Emagrecentro, Chilli Beans, entre outras.

A etapa Brasil será realizada em novembro, com um coquetel de premiação na cidade de São Paulo. O franqueado vencedor terá direito – com tudo pago – à participação da final mundial, que ocorre ao início de 2020, em Florença, na Itália.

17 — Oficinas de empreendedorismo digital

Inscrições: até 15 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até 29 de outubro

Onde: Rio de Janeiro

As oficinas de empreendedorismo digital realizadas no Senac do Rio de Janeiro abordarão temas como “Meu Negócio Digital: fazendo o sonho acontecer”, “Sua marca nas redes: conquistando likes e clientes em 3, 2, 1” e “Loja Virtual? Resultados em Reais” em diversos dias de outubro.

Com uma hora de duração cada, os participantes irão aprender a criar um modelo de negócio digital na prática, utilizando a ferramenta MB Canvas; a criar uma loja virtual de maneira simples e rápida, para começar a vender produtos online; e a divulgar produtos ou serviços nas redes sociais, utilizando estratégias de marketing digital.

18 — Oportunidades disfarçadas

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 25 (meia) ou R$ 50 (inteira)

Data da atividade: 22 de outubro

Onde: Rio de Janeiro

O encontro “Oportunidades Disfarçadas: Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades”, realizado pela Casa Firjan, terá o autor Carlos Domingos instigando o público a pensar como os maiores líderes e empreendedores da história e a enxergar oportunidades onde a maioria vê apenas problemas. A fala de Domingos integra o Aquário, ciclo da Casa Firjan que debate temas importantes para a nova economia e apresenta soluções inovadoras com a intenção de gerar impacto na realidade das pessoas e empresas.

19 — Prêmio Visão Consciente

Inscrições: até 31 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: premiação em 3 de dezembro

Onde: Rio de Janeiro

A Fecomércio RJ está recebendo inscrições para o Prêmio Visão Consciente. O objetivo é reconhecer e estimular ações empresariais de preservação do meio ambiente, respeito aos consumidores e envolvimento e desenvolvimento comunitário, contribuindo para melhores resultados que beneficiem toda a sociedade.

Ao todo, dez empresas serão premiadas, sendo uma agraciada com menção honrosa. Os vencedores serão levados à maior feira de varejo do mundo, a National Retail Federation (NRF 2020), que acontece anualmente, em janeiro, em Nova Iorque. Podem participar da disputa empresas do estado do Rio de Janeiro de todos os portes.

20 — Programa de Empreendedorismo e Inovação em Saúde

Inscrições: até 10 de outubro, pelo site

Custo: R$ 7.800

Data da atividade: a partir de 25 de outubro

Onde: São Paulo

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein acaba de lançar um curso de atualização profissional focada em empreendedorismo e inovação em saúde. O Programa de​ Empreendedorismo e Inovação em Saúde tem como objetivo capacitar executivos e empreendedores para os desafios do sistema de saúde brasileiro, apresentando um panorama do ambiente de inovação do setor e também os fundamentos da inovação, empreendedorismo e gestão de negócios. O programa foi estruturado em quatro grandes blocos que passam pelos temas macros de Saúde, Gestão, Tecnologias e Modelos de Gestão e Financiamento.

21 — Quero Captação

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 500

Data da atividade: 25 de outubro

Onde: São Paulo

O Quero Captação, evento promovido pela Quero Educação, que está em sua 4ª e maior edição. O evento do mercado educacional B2B brasileiro irá reunir grandes nomes do setor, como o fundador da Arco Educação, Ari de Sá Neto, e empresas como Estácio, ESPM, Resultados Digitais, PlayKids, Samba Tech, Gama Academy, Colégio Bandeirantes, Colégio Poliedro e Pearson.

Diversos profissionais da área se reunirão com o objetivo de apresentar e discutir ideias para a modernização do ensino brasileiro em suas mais variadas frentes. O evento é voltado a gestores de ensino superior, educação básica, cursos livres e escolas de idiomas dos departamentos de marketing, finanças, atendimento e pedagógico, além de executivos do setor (reitores, pró-reitores, c-level e diretores).

22 — Quero Empreender

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 899

Data da atividade: 25 e 26 de outubro

Onde: São Paulo

O curso, organizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME) abordará como o ecossistema funciona, quem faz parte dele (empreendedores, governo, universidades, startups, incubadoras, aceleradoras, investidores, etc.) e como você e seu negócio se encaixam nesse mundo empreendedor.

Sua ideia envolve produtos como cosméticos e roupas? Ou presta serviços como consultoria, treinamentos e manutenção de máquinas? Realizará a venda física ou através de uma plataforma digital? Seu negócio é para pessoas físicas ou empresas? Nesse curso serão explicados os desafios dos diferentes tipos de modelos de negócio através de exemplos do dia a dia. Você sairá com conhecimentos gerais para se planejar financeiramente, definir seu tipo societário e enquadramento tributário, fazer seu pitch e entender quando e como buscar investimentos para o seu negócio.

23 — RD Summit

Inscrições: até o fim das vagas (provavelmente em outubro), pelo site

Custo: a partir de R$ 749 reais

Data da atividade: 6 a 8 de novembro

Onde: Santa Catarina

O RD Summit 2019 vai reunir grandes nomes do cenário mundial de marketing digital em Florianópolis (SC). Gary Vee, Ann Handley, Eric Santos, Will Reynolds e Jacco Vanderkooij são alguns dos palestrantes confirmados na sétima edição, em que são esperadas 12 mil pessoas para três dias de imersão nos assuntos mais atuais e relevantes do universo de marketing, vendas e tecnologia.

Neste ano, serão mais de 150 palestrantes nacionais e internacionais em 180 horas de conteúdo de qualidade para ajudar pequenas e médias empresas a crescerem e impulsionarem seus negócios. Os temas serão divididos em 13 trilhas: marketing para iniciantes; marketing avançado; outros conceitos de marketing; conteúdo e SEO; gestão e estratégia; desenvolvimento pessoal; sucesso do cliente; tech e produto; vendas; agências; histórias que inspiram; grandes encontros; e RD Station. A feira de negócios terá mais de 100 expositores — um espaço destinado à conexão entre os participantes e as principais soluções do mercado.

24 — RH Top Talks

Inscrições: até 25 de outubro, pelo site

Custo: a partir de R$ 637 (código de desconto de 10% SOLIDES10)

Data da atividade: 13 de novembro

Onde: todo o Brasil

Realizado pela startup de recursos humanos Solides e pelo grupo Top RH, o RH Top Talks abordará temas como “Uma nova perspectiva na gestão de pessoas”, Da teoria à prática: o People Analytics na sua empresa” e “O potencial inovador do design thinking no RH.”

25 — Semana da Inovação

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 21 a 26 de outubro

Onde: Rio de Janeiro

Profissionais, estudantes e entusiastas de novas tecnologias terão a oportunidade de participar de uma série de encontros que irão abordar as principais transformações desse setor na economia. Realizado pelo Senac RJ, o “fio condutor” do evento será o tema ciência de dados. Além dos painéis apresentados por especialistas no assunto, haverá abertura para bate-papo com o público, por meio de perguntas e respostas após os debates.

26 — ShowMeTheData

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 50

Data da atividade: 24 de outubro

Onde: Rio Grande do Sul

Em sua terceira edição, o ShowMeTheData é um evento sobre marketing digital que reúne especialistas em cultura data driven com diferentes bagagens. O intuito é mostrar a melhor forma de se aperfeiçoar a capacidade analítica e de extrair o máximo de resultados dos dados, agilizando a tomada de decisão e tornando-a mais efetiva.

Será o lançamento oficial do projeto que irá monitorar em tempo real as movimentações da Black Friday no Brasil, feito pela Zeeng, plataforma de big data analytics voltada para o setor de marketing e comunicação, e pela Keep.i, plataforma de integração de dados para gestão de campanhas digitais.

27 — Spin Up Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 299

Data da atividade: 16 e 17 de outubro

Onde: Santa Catarina

O Spin Up Summit, evento de startup mais indústria, é voltado para os participantes que buscam compreender como as grandes empresas se relacionam com as startups. A iniciativa terá mais de 70 palestras, cinco palcos com conteúdos de inovação, feira de negócios e de networking, pitches de startups e novidades sobre o universo startup+indústria.

28 — Startup Weekend Uberlândia Diversidade e Inclusão

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 120

Data da atividade: 18 a 20 de outubro

Onde: Minas Gerais

Uberlândia (MG) já recebeu cinco vezes o Startup Weekend, evento global de empreendedorismo realizado em mais de 150 país. Mas essa será uma edição temática e especial. Serão bem-vindos todos os interessados em desenvolver uma ideia de startup que tenha minorias como público-alvo.

A imersão seguirá a dinâmica tradicional do Startup Weekend. Em 54 horas, de sexta-feira a domingo, os participantes terão o apoio de mentores especializados para aprender como desenvolver uma ideia, construir e validar um modelo de negócio, além de criar um protótipo. Ao fim do prazo, as soluções serão apresentadas a uma banca de jurados formada essencialmente por empreendedores e outros profissionais com perfil inovador. As melhores serão premiadas.

O evento ocorrerá no Brain – Centro de Inovação em Negócios Digitais, mantido pela Algar Telecom. Estão disponíveis 80 vagas.

29 — Vedacit Labs

Inscrições: até 27 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de março de 2020

Onde: todo o Brasil

O Vedacit Labs, programa de inovação aberta do mercado de impermeabilização, está com as inscrições abertas para o segundo ciclo. As cinco startups que serão escolhidas receberão um investimento semente no valor de 100 mil reais cada uma, seis meses de residência no WeWork em São Paulo e quatro meses de aceleração em parceria com a Liga Ventures.

Podem participar da seleção construtechs (startups de construção civil) com projetos voltados para duas áreas: digital e construções sustentáveis. Com investimento de cerca de R$2 milhões, a expectativa é ampliar a oferta de soluções ao segmento, ganhando agilidade e inovação por meio das startups.

30 — WomenWill – Cresça com o Google

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 15 e 16 de outubro

Onde: São Paulo

O “WomenWill – Cresça com o Google” terá uma edição exclusiva para mulheres negras. O programa de capacitação para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres pode ser voltado para encontrar novas oportunidades de emprego, mudar de carreira ou abrir seu próprio negócio.

Alguns temas ensinados no treinamento serão liderança feminina, técnicas de negociação, finanças pessoais, comunicação, ferramentas e soluções digitais do Google para você e seu negócio. E ainda terão histórias de mulheres inspiradoras. Ao todo, serão 16 horas de treinamento, com direito a um certificado do Google.