30 eventos para empreendedores que acontecem em março

Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram inscrições no próximo mês. Há cursos, eventos e seleções para startups. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em março:

1 – Hconecta: Employer Branding

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 11 de março

Onde: Oxigênio Aceleradora – Rua Guaianases, 1227 – Campos Elíseos, São Paulo

Evento gratuito, realizado pela fintech brasileira Grupo H, que tem como objetivo conectar os RHs as novidades, tendências e inovações do mercado. Nesta primeira edição, que será realizada na Oxigênio Aceleradora, o convidado Caio Infante – Diretor Geral para a América Latina da agência global TMP Worldwide, focada em EVP e Employer Branding – falará sobre “Como conectar a marca empregadora aos objetivos do negócio”. A palestra irá mostrar a importância do Employer Branding nos dias de hoje, já que o mercado está cada vez mais competitivo.

2 – Workshop Ela Pode

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 05 de março

Onde: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia, São Paulo

Na semana do dia da Mulher, o Cubo traz um dia de Workshops ELA PODE, junto com a Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil. O ELA PODE é um Programa do Instituto Rede Mulher Empreendedora que oferece capacitações abordando temas importantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

3 – Como navegar pelas águas agitadas da transformação digital?

Inscrições: pelo site

Custo: 20 reais

Data da atividade: 11 de março

Onde: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia, São Paulo

No meetup “Como navegar pelas águas agitadas da transformação digital?”, grandes gestores vão se reunir para conversar sobre como estão realizando na prática essa mudança profunda e significativa em suas equipes e corporações. Este é o momento ideal para quebrar algumas barreiras culturais e romper com o jeito “tradicional” de administrar equipes e negócios que ainda impedem algumas empresas de mergulharem nessa transformação digital.

4 – Marketing Digital na prática

Inscrições: pelo site

Custo: até 5 de março, 89,99 reais

Data da atividade: 19 de março

Onde: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia, São Paulo

O evento tem como proposta apresentar conteúdo avançado de temas como geração de leads, marketing de conteúdo, mídia de performance, vendas, automação de marketing, tendência do áudio e social media.

5 – Workshop ‘Eu escolhi o Turismo, e você?”

Inscrições: pelo link

Custo: gratuito

Data da atividade: 12 de março

Onde: Senac Nova Iguaçu – Rua Coronel Carlos Matos, 86 – Centro

O Senac RJ vai realizar evento gratuito no dia 12 de março, na unidade Nova Iguaçu, com Gabriela Palma, Guia de Turismo, sócia fundadora da empresa de turismo Sou + Carioca e anfitriã na caminha cultural – Conheça a Pequena África e sua herança no Airbnb. No encontro, a especialista irá abordar o tema “Eu escolhi o Turismo, e você?”, comentar o setor turístico e a necessidade da formação para quem pretende atuar e se desenvolver na área que pode gerar oportunidades de trabalho autônomo ou de empreendedorismo.

6 – Educação para Líderes

Inscrições: até 9 de março, pelo site

Custo: R$ 3.700,00, sem incluir a diária do hotel

Data da atividade: de 13 a 15 de março

Onde: Hotel Brisa do Japi – Cabreúva/São Paulo

Heloísa Capelas, presidente do Centro Hoffman no Brasil, ministrará o treinamento “Educação para Líderes” em Cabreúva, interior de São Paulo. O curso desperta um novo olhar sobre liderança e é recomendado a todos que queiram aprender a assumir a direção da sua própria trajetória, seja por motivos pessoais ou profissionais.

7 – Curso de Análise e Cultura de Dados

Inscrições: pelo site

Custo: 1º lote – R$ 399/ 2º lote – R$ 599

Data da atividade: 12 de março

Onde: Sede da BIX Tecnologia, em Florianópolis

Ser guiado por dados para todas as ações desempenhadas, fora a tomada de decisão, é essencial para qualquer empresa que, no mercado moderno, deseja obter destaque. Visando ajudar o mercado a conquistar resultados melhores e extrair o máximo de valor de seus dados, a BIX Tecnologia promove o curso de Análise e Cultura de Dados. A ementa foi planejada para explorar os tópicos mais importantes dessa temática, como: fundamentos da ciência de dados, Big Data, Análise de Dados aplicada, storytelling com dados e solução de problemas orientada por dados e hipóteses.

8 – Focus Brasil

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 200

Data da atividade: 17 de março

Onde: Maksoud Plaza – Rua São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista

O evento, que em 2020 acontecerá em 15 cidades do mundo distribuídas em 8 países diferentes, incluindo Nova York, Milão, Londres e outros importantes locais, estará pela primeira vez em São Paulo no dia 17 de março, das 09:00 às 22:30, no Maksoud Plaza. A proposta é dividir com o público, durante todo o dia, informações sobre as comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, além de oportunidades práticas em diferentes áreas de negócios, investimentos, habitação, educação, artes, entre outras.

9 – Expo Franquias Nordeste

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 15

Data da atividade: 12 a 14 de março

Onde: Recife – Shopping Riomar – Piso L3

As novidades do setor de Franchising chegam ao Recife com a realização da EFN – Expo Franquias Nordeste 2020, que acontece entre os dias 12 e 14 de março, no Shopping RioMar. A feira, realizada pela empresa Insight Feiras & Negócios e apoiada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising, reunirá mais de 80 opções de franquias de diversas áreas de atuação. Destinada a empreendedores interessados em abrir o seu próprio negócio e conhecer mais sobre as características deste mercado, a Expo Franquias Nordeste 2020 espera gerar R$ 85 milhões em negócios.

10 – Congresso de Franquias e Varejo Norte Nordeste

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 90 (dá direito ao Expo Franquias Nordeste)

Data da atividade: 12 e 13 de março

Onde: Recife – Teatro RioMar

Paralelo à Expo Franquia Nordeste, a Associação Brasileira de Franchising (ABF), promoverá o Congresso de Franquias e Varejo Norte Nordeste com especialistas do mercado que compartilharão informações e promoverão debates sobre as oportunidades, desafios, tendências em tecnologia, gestão e investimentos no setor.

11 – Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 25 ou R$ 40 (para os dois dias de evento)

Data da atividade: 27 e 28 março

Onde: Shopping Park Sul Volta Redonda, 1189 Rodovia dos Metalúrgicos – São Geraldo, RJ

Como forma de fomentar o crescimento de franquias no interior do Estado, a ABF Rio promove a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba na cidade de Volta Redonda, na região Sul Fluminense. A ideia da feira é seguir o mesmo modelo da Expo Franchising ABF Rio, com um salão de negócios e palestras gratuitas para capacitar os interessados em franquias, gerando a democratização nas cidades do interior da Região Sudeste.

12 – Programa de aceleração InovAtiva Brasil

Inscrições: até 16 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 25 a 27 de julho

Onde: São Paulo

O InovAtiva Brasil é um programa gratuito para aceleração de negócios inovadores de qualquer setor e região do Brasil, realizado pelo Ministério da Economia e pelo Sebrae, com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). O programa oferece mentorias, visibilidade às startups e conexão com investidores, grandes empresas e parceiros. Serão escolhidas até 160 startups, de qualquer lugar do Brasil, em estágio de operação e tração, que desenvolvam soluções inovadoras em produtos ou serviços.

13 – Feicon Batimat 2020

Inscrições: até 30 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 31 de março a 3 de abril

Onde: São Paulo Expo – 1,5, Rodovia dos Imigrantes, Vila Água Funda

Com 25 edições a Feicon Batimat é o principal evento voltado para os mercados de construção civil e arquitetura na América Latina, reconhecido como o ambiente perfeito para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os principais players da construção civil e arquitetura. A edição 2019 atingiu o público recorde de 84 mil visitantes.

14 – CVC with 500 Startups

Inscrições: 3 de março

Custo: R$ 20

Data da atividade: 3 de março

Onde: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia

Na ocasião, a Managing Partner da 500 Startups, Bedy Yang, se juntará com Jason Miles, Managing Director da Volvo Financial Services Innovation Ventures e Alexa Hall, Global Corporate Developer do Google, para falar sobre as descobertas do mercado de VCs no mundo, além de trazer uma discussão sobre esse setor aqui no Brasil.

15 – Programa de Aceleração Visa 2020

Inscrições: até 13 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de abril

Onde: São Paulo

A iniciativa da Visa do Brasil tem como objetivo movimentar o ecossistema de startups no país ao promover o empreendedorismo e a inovação e gerar novas conexões de negócios entre os players da indústria de pagamento do Brasil. O programa busca startups com soluções disruptivas, que visam melhorar a experiência dos clientes e seus usuários finais ou que gerem uma maior eficiência operacional (B2B, B2C ou B2B2C). Após o fim das inscrições, as startups pré-selecionadas passarão por uma banca avaliadora composta por membros da Visa e do mercado. Os selecionados serão anunciados no dia 7 de abril.

16 – Dia de visitação ao Cietec

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 05 de março, às 14h30

Onde: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 – Prédio D – Cidade Universitária, São Paulo

O Cietec, entidade gestora da incubadora USP/IPEN, oferece palestra de apresentação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica USP/IPEN aos empresários interessados em participar de seu Processo Seletivo de incubação. Além do funcionamento da Incubadora, do Cietec e do Processo Seletivo, serão abordados diversos aspectos sobre Empreendedorismo Inovador, como conceitos de inovação de base tecnológica, capital, fomento e apoios disponíveis às empresas inovadoras, com o objeto de qualificar os potenciais empreendedores.

17 – Fraud Day

Inscrições: até 2 de março, pelo link

Custo: a partir de mil reais

Data da atividade: 05 de março

Onde: Unibes, na Rua Oscar Freire, 2500 – Pinheiros, São Paulo

A empresa antifraude Konduto irá promover a 2ª edição do Fraud Day, primeiro evento nacional focado 100% em conteúdos de prevenção a crimes cibernéticos e destinado para especialistas de risco em pagamentos digitais e profissionais do setor de e-commerce. Dentre os palestrantes confirmados no Fraud Day estão Daniel Marchetti (diretor de risco e prevenção à fraude da Mastercard), Miguel Bogajo (coordenador de risco e prevenção à fraude no Magazine Luiza), Rodrigo Colossi (superintendente de TI no Itaú) e Fábio Assolini (analista de segurança da Kaspersky).

18 – Nação Empreendedora com participação de Ricardo K. da RK Partner

Inscrições: pelo site

Custo: 200 reais

Data da atividade: 13 de março, das 8h às 13h

Onde: Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia, São Paulo

No dia 13 de Março, o Cubo recebe evento de mentoria para suporte a empresários. Organizado pela Nação Empreendedora, comunidade com objetivo de criar uma rede de apoio aos empreendedores brasileiros, os encontros, também chamados de alcateias, oferecem conteúdos com temas sobre gestão, finanças, vendas e networking. Como convidado, o evento traz o sócio da RK Partner, assessoria financeira especializada em reestruturação de empresas com cases de sucesso em grandes companhias como Odebrecht, Bombril e PDG Incorporadora.

19 – Gestão de Marketing para Empresários e Executivos

Inscrições: Até a véspera, pelo site

Custo: R$ 3.500 (parcelados em até 12 vezes)

Data da atividade: 10 e 11 de março

Local: Hotel Pullman Ibirapuera (Rua Joinville, 515 – Ibirapuera, São Paulo)

E-mail marketing, SEO e acompanhamento de métricas são ferramentas fundamentais para aqueles que desejam alavancar o seu negócio. Numa imersão de dois dias, empresários e executivos interessados no tema podem aprender a escalar seus negócios. O curso abordar as questões estratégicas que todo gestor e líder de uma empresa precisa saber sobre Marketing Digital para obter melhores resultados, gerando um crescimento significativo de audiência e convertendo pessoas desconhecidas em clientes pagantes.

20 – Ramp Up Tour – Campinas e Ribeirão Preto

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 50

Data da atividade: 18 e 19 de março

Onde: Campinas (18) e Ribeirão Preto (19)

Pelo terceiro ano consecutivo, os empreendedores do interior paulista terão a oportunidade de ter um dia de imersão sobre principais tendências e técnicas de vendas B2B, além de temas ligados às áreas de marketing e gestão de negócios e pessoas. De acordo com Ricardo Corrêa, CEO da Ramper e idealizador do Ramp Up Tour, o evento visa trazer o conhecimento de novas metodologias e tecnologias expostas pelas empresas patrocinadoras e apoiadoras, encorajando também os participantes a promover a revolução digital em seus negócios.

21 – StartupON Ribeirão Preto

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 06 de março

Onde: Supera Parque – Av. Dra. Nadir Águiar, 1805, Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo – Ribeirão Preto (SP)

Fruto da parceria entre a Associação Brasileira de Startups e o Google for Startups, o StartupOn tem o objetivo de fortalecer e conectar as diversas comunidades fora do eixo das grandes capitais do Brasil, bem como continuar o trabalho de mapeamento dos atores do ecossistema de startup, que possui entre 10 e 15 mil startups. Com duração de um dia e totalmente gratuito, a edição de Ribeirão Preto oferecerá treinamentos gratuitos e ferramentas para capacitação de pessoas e empresas em habilidades digitais. Dentre os presentes, destaque para a Key Accoount Manager da Agrosmat, Ana Carolina Bajarunas; a CEO da LeadGrid, Patricia Quintiliano e o Co fundador e CTO da Estuda.com, Vitor Freire.

22 – Global Mentoring Walk

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 8 de março

Onde: Rua Carlos Vilalva, 118, Vila Guarani, São Paulo

A Vital Voices, organização americana não-governamental e sem fins lucrativos, criou, em 2008, a atividade para marcar o Dia Internacional da Mulher. A proposta é reconhecer a contribuição das mulheres para o progresso global, beneficiar comunidades em todos os lugares e encorajar líderes a dar suporte e mentoria às empreendedoras. No Brasil, a Rede Mulher Empreendedora é a responsável pela realização de todas as edições do Global Mentoring Walk, que acontecem em Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e em São Paulo.

23 – 85º Café com Empreendedoras de São Paulo

Inscrições: pelo site

Custo: de zero a R$ 50

Data da atividade: 19 de março

Onde: FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – São Paulo

O evento é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. Homens também são bem vindos.

24 – 4ª Casa das Empreendedoras

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 26 e 27 de março

Onde: São Paulo

A Casa das Empreendedoras é uma realização da Rede Mulher Empreendedora que conta com o apoio da Eudora, da BeOn e da The Feminist Tea. O evento vai receber 300 mulheres do ecossistema empreendedor em um ambiente intimista nos dias 26 e 27 de março, em uma mansão em São Paulo, para discutir sobre investimento, liderança, inovação e tecnologia com profissionais referências nos temas. São esperados também investidores, aceleradoras, executivos e jornalistas.

25 – 5ª Agreste Tex

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 24 a 27 de março

Onde: Polo Caruaru (Rod. BR 104, km 62, s/n), Nova Caruaru – Pernambuco

A 5ª edição do evento reunirá as principais empresas do ramo (matéria-prima, tecelagem, acabamento, fiação, beneficiamento e confecção). A feira será realizada no Polo Caruaru, um complexo de compras, lazer e diversão pelo qual circulam milhares de pessoas, diariamente, em busca de moda, produtos de qualidade com bom preço. No local, serão expostos produtos e serviços em aviamento, teares, máquinas de corte e de costura, bordadeiras, além de impressão digital, estamparia e serigrafia.

26 – Marketing Pessoal para Líderes

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 497

Data da atividade: 21 de março

Onde: Selina Madalena São Paulo – Rua Aspicuelta, 237



Laíze Damasceno, Linkedin Top Voice Brasil e fundadora do Marketing de Gentileza, ministrará o workshop Marketing Pessoal para Líderes, no Selina Hotel, no bairro Vila Madalena, em São Paulo. No encontro a especialista ensinará aos alunos o passo a passo para construir uma marca pessoal forte e produzir conteúdo humanizado visando ser uma referência inspiradora no mundo digital.

27 – Treinamento Fórmula da Transformação com Karina Pólido

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 897

Data da atividade: 29 de março

Onde: Hotel Holiday Inn Parque Anhembi – São Paulo

Destinado aos profissionais vendas, traders, microempreendedores e profissionais liberais. O Fórmula da Transformação é um treinamento imersivo- com duração de 10 horas – é focado na experiência e vivência pessoal dos participantes. A metodologia aplicada pela treinadora, palestrante e mentora Karina Pólido, evidencia quais são as dificuldades e crenças limitantes que impedem o sucesso nas diversas áreas da vida.

28 – Encontro Inspirar SP

Inscrições: pelo site

Custo: R$ 100

Data da atividade: 20 de março

Onde: Right Place – Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mariana

O Encontro Inspirar: edição São Paulo é um encontro sobre gestão que tem como princípios enriquecer o profissional com cases de sucesso, incentivar o networking e gerar impacto positivo nas pessoas. A temática deste ano é Mindset de Criatividade, abrangendo diversos assuntos relacionados. Os palestrantes desse encontro são Marcio Villar, ultramaratonista, Fernando Ebner, diretor de relacionamento da Tupperware, e Raissa Queiroz, gerente regional de gestão.

29 – Super Talks – Edição Developers

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 26 de março

Onde: Associação Catarinense de Tecnologia – Florianópolis, SC – Rodovia SC 401, 4100 – Km4

A Supero Tecnologia realiza a primeira edição do Super Talks – Edição Developers, em Florianópolis (SC). O evento gratuito irá trazer grandes nomes da área de Desenvolvimento do Brasil, como Rodrigo Branas, especialista em Javascript, para debater as principais tendências, oportunidades e desafios do setor de tecnologia em 2020. Programação, plataformas IPaaS e projetos de Internet das Coisas serão alguns dos temas das palestras.

30 – Curso de Finanças Pessoais

Inscrições: pelo site

Custo: assinatura da Omie.Academy (R$ 89,90 por mês)

Data da atividade: online

Onde: online

A plataforma de gestão em nuvem Omie acaba de lançar o curso Finanças Pessoais em sua plataforma de educação, a Omie.Academy. O objetivo é compreender a relação com o dinheiro para tomar decisões mais assertivas e conhecer oportunidades para realizar investimentos que variam desde pequenos a grandes riscos e obter ativos geradores de renda. As aulas serão ministradas por Matheus Machado, CEO e fundador da fintech Vale Ouro, formado em Finanças pela Universidade de Oxford, pelo Ibmec e pela Fundação Getúlio Vargas.