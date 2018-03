3 aspectos que ajudam a definir o preço de um produto

Formar o preço é, de certa forma, uma tarefa desafiadora em um mercado como o de hoje. Há um farto material por aí mostrando diferentes formas de como chegar a um valor ideal, justo e competitivo para o seu produto ou serviço. Como o tempo é um bem precioso, eu sempre prefiro o que for mais prático e que for funcionar para a ocasião. No caso, recomendo utilizar a metodologia dos 3 “C’s”.

O que significam essas letras? Custo, Consumidor e Concorrência.

Em custo sempre é bom focar em ter os melhores fornecedores pelo menor preço além de ficar muito atento ao sistema tributário no qual você se encaixa.

Já em consumidor o lance é ver qual valor o seu cliente está disposto a desembolsar. No quesito concorrência, é bom estar com antenas ligadas na sua concorrência para saber o que ela está fazendo, quanto está cobrando e considerar outras similaridades e diferenciações ao seu negócio.

Uma coisa que você precisa ter em mente é analisar os resultados dessa metodologia dos 3”C’s”, porque precificar não é uma ciência exata. Por exemplo: você faz um cálculo preciso de todos os custos que envolvem o que pretende ser vendido. Entretanto, adianta alguma coisa se o resultado final desse cálculo for um valor que o seu cliente não estará disposto a pagar?

Por outro lado, você faz uma pesquisa da concorrência e resolve se basear em preço ao consumidor para assegurar a aceitação dos clientes. Daí eu pergunto a você: valerá a pena se lançar em um mercado por preço sendo que esse valor mal cobre os custos? Se tiver a percepção de que está “pagando para trabalhar”, então é melhor parar antes do rombo financeiro aumentar.

Mas, se você tiver um espírito empreendedor mais cauteloso e o tempo estiver ao seu favor, sempre vale a pena dar uma conferida em outras metodologias de formação de preços de vendas. Se todas elas apontarem a viabilidade do negócio, mãos à obra! Você só saberá se o valor estipulado no planejamento está correto quando seu produto ou serviço estiver em operação.

Camila Farani é presidente da G2 Capital e jurada do Shark Tank Brasil

