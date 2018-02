25 atividades para empreendedores que acontecem em março

São Paulo – Um dos melhores caminhos para a inovação no mundo dos negócios é buscar conhecimentos. Por isso, o Site EXAME separou algumas atividades que todo empreendedor deve marcar na sua agenda de março.

Esse é o mês das mulheres, e há vários eventos voltados às empreendedoras. Porém, também vemos cursos, encontros e workshops para públicos mais gerais. Alguns, inclusive, são gratuitos.

Veja, a seguir, atividades para empreendedores que acontecem (ou possuem inscrições) no próximo mês:

1 — Ahead 7, Startup Farm

Inscrições: até 20 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de março a agosto

Onde: São Paulo

A Startup Farm lança sua 25ª edição da aceleração Ahead 7. O programa selecionará startups para ficarem 6 meses em ritmo intenso de aceleração, com o apoio da rede de mentores, investidores e especialistas do mercado da Startup Farm. Alguns dos temas trabalhados serão modelagem de negócio, vendas e captação de recursos. A aceleração se encerra com um Demo Day (apresentação do negócio a possíveis aportadores).

A insituição poderá investir até 150 mil reais por um percentual do negócio a ser definido conforme valuation na rodada seguinte de investimento. O Ahead 7 já apoiou 276 startups, que captaram em conjunto mais de R$ 320 milhões em investimentos e possuem valor de mercado agregado superior a R$ 3,3 bilhões.

2 — Bate-Papo Criativo com Luiza Alcântara

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: 30 reais

Data da atividade: 17 de março

Onde: São Paulo

Realizado na Casa Ipanema, espaço conceito da marca de sandálias, o bate-papo criativo será realizado com a ilustradora Luiza Alcântara. Ela vai dar dicas, contar sua trajetória profissional e falar sobre o mercado criativo de ilustração. Trabalhos de artistas serão expostos no terceiro andar da Casa para vendas.

3 — Braskem Lab Scale

Inscrições: até 31 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de abril até setembro

Onde: variável

O Braskem Labs Scale é o programa de aceleração para empreendedores organizado pela empresa Braskem. Além da busca por negócios que utilizem a química ou o plástico em soluções sustentáveis e inovadoras, neste ano há também uma categoria especial para negócios que reduzam a perda de alimentos.

Entre os critérios de seleção estão inovação, potencial de mercado, perfil do empreendedor e da equipe envolvida, modelo de negócio e impacto socioambiental. Após a avaliação das inscrições, uma banca selecionará até 12 empresas para quatro meses de capacitação personalizada de acordo com suas maiores dificuldades.

4 — Café com Empreendedoras – Edição Especial Mês das Mulheres

Inscrições: até 22 de março, pelo site

Custo: a partir de 21 reais

Data da atividade: 23 de março

Onde: São Paulo

O Café com Empreendedoras, que está em sua 64ª edição, terá uma edição especial para o mês das mulheres. É uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo rico e histórias inspiradoras.

5 — Conexão Red Bull Amaphiko 2018 – #SóAsMina

Inscrições: de 8 a 23 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 21 e 22 de abril

Onde: Florianópolis (Santa Catarina)

O Conexão Red Bull Amaphiko 2018 – #SóAsMina é um evento que reunirá empreendedoras sociais para compartilhar suas experiências com seus projetos e com outras questões relacionadas à inovação social. O encontro será temático, com foco em discutir os desafios de empreender sendo mulher. Para participar, é preciso ser empreendedora e ser de Florianópolis, cidade que sediará a imersão.

6 – Coty Quarterly Digital Accelerator Summit

Inscrições: até 12 de março, pelo e-mail digitalaccelerator@cotyinc.com

Custo: gratuito

Data da atividade: até 28 de março

Onde: variável

O programa, organizado pela empresa de beleza Coty, procura startups centradas em uma série de tecnologias, sendo a primeira delas a Inteligência Artificial. O negócio deve selecionar uma marca específica da Coty para demonstrar como a mesma seria beneficiada com a tecnologia da startup, com uma descrição do modelo de parceria preferencial para condução de testes de mercado.

A Coty selecionará até oito startups finalistas. Para a iniciativa, a Coty dedicará o montante total US$ 100 mil, valor distribuído em prêmios que variam de US$ 10 mil a 50 mil. Os negócios poderão apresentar seus projetos para os líderes de marketing da Coty durante o Digital Accelerator Summit, que acontecerá nos dias 27 e 28 de março em Londres e em Nova Iorque.

7 — Curso básico de Python para Mulheres

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 20 a 24 de março

Onde: São Paulo

Com facilitação do grupo Pyladies São Paulo, a oficina gratuita de programação é voltada a mulheres que desejam ter um primeiro contato leve, divertido e interessante com programação, descobrindo de forma lúdica, simples e sem medo suas inúmeras possibilidades. Em quatro encontros, as participantes aprenderão a sintaxe e os conceitos básicos de Python, além da lógica de programação.

8 — Curso de Planejamento e Organização de Casamentos

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: 2 x 475 reais

Data da atividade: 30 de março a 17 de abril

Onde: Rio de Janeiro

Organizado pelo Senac RJ, o curso de Planejamento e Organização de Casamentos quer treinar pessoas nesse mercado, em constante crescimento. As aulas são direcionadas a profissionais de eventos que já atuam na área ou que aspiram a uma carreira como assessor e cerimonialista.

A especialização também abre portas para quem busca empreender no setor e certifica os que já iniciaram seus negócios. O diferencial do curso do Senac RJ é o gerenciamento do negócio, que descreve cada etapa do processo – planejamento, execução e pós-evento – e abre portas para o empreendedorismo individual.

9 — Desafio InoveMob

Inscrições: até 9 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de março a dezembro de 2018

Onde: variado

Promovido pela Toyota Mobility Foundation e pelo WRI Brasil, o Desafio InoveMob é voltado a empreendedores, pesquisadores e empresas de serviços em mobilidade. A iniciativa vai investir 600 mil reais em subsídios para os melhores projetos de mobilidade urbana, com alternativas sustentáveis e inclusivas de deslocamento nas cidades. O desafio terá 5 etapas, que serão realizadas ao longo de 2018.

10 — Entendendo Franchising

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: a partir de 265 reais

Data da atividade: 15 de março

Onde: Belo Horizonte

O curso Entendendo Franchising, organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), é uma capacitação para quem deseja conhecer e se envolver com o universo das franquias. Com linguagem simples e exemplos práticos, alguns temas abordados serão “Introdução ao Franchising – Características do Sistema de Franchising”, “Aspectos Legais do Franchising”, “O Processo de Seleção” e “Como avaliar um sistema.”

11 — Hackaton Saúde

Inscrições: até a véspera do evento, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 2 a 4 de março

Onde: Florianópolis (Santa Catarina)

A proposta do Hackaton Saúde é estimular o ecossistema de tecnologia e inovação de healthtech, segmento que concentra startups e empresas inovadoras cujas soluções são direcionadas para a área da saúde. Podem participar profissionais da área de saúde, gestores, administradores, desenvolvedores de tecnologia e designers.

A ideia é que os participantes se unam em equipes formadas por três a seis integrantes para montar um produto mínimo viável (MVP) e propor soluções inovadoras para setores como assistência, estoque, farmácia e centro cirúrgico. Durante todo o processo, mentores estarão disponíveis para direcionar os trabalhos e tirar dúvidas.

Cada projeto será avaliado por uma comissão julgadora. A equipe vencedora terá a oportunidade de desenvolver a ideia por seis meses, com infraestrutura e equipe de mentores.

12 — Hadoukim Experience

Inscrições: até a véspera do evento, pelo site

Custo: a partir de 397 reais

Data da atividade: 9 a 11 de março

Onde: Paraná

O Hadoukim Experience reúne participantes de cada mercado em uma imersão no mundo digital, com a proposta de ensinar as ferramentas e habilidades necessárias para sair da figuração e se transformar no protagonista da sua área, aumentando o lucro da sua empresa. Serão 20 palestras, durante 3 dias, com mil participantes.

13 — Ideation Rice University by Fábrica de Startups

Inscrições: até 25 de março, pelo site

Custo: gratuita

Data da atividade: 2 a 8 de maio

Onde: São Paulo e Rio de Janeiro

O Ideation Rice University, organizado pela Fábrica de Startups, é um programa de ideação para fomentar o empreendedorismo e a inovação, aplicando uma metodologia exclusiva da Rice University (EUA). Os participantes serão reunidos em grupos e definirão problemas reais a serem resolvidos, resultando em soluções criativas e inovadoras.

14 — Imagine Chemistry

Inscrições: até 10 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de março até junho de 2018

Onde: São Paulo

O negócio de Especialidades Químicas da AkzoNobel lançará a 2º edição do Programa Anual Imagine Chemistry. O desafio é uma oportunidade para empresas iniciantes ou grupos de pesquisadores solucionarem os desafios reais da indústria e criarem oportunidades sustentáveis de negócios em química. Os vencedores ganharão acordos conjuntos de desenvolvimento com a AkzoNobel, para ajudar a colocar suas ideias no mercado.

Os participantes podem enviar suas ideias e soluções em uma comunidade online exclusiva. Durante a fase de envio, eles já receberão feedbacks e sugestões dos especialistas. Em junho, 20 finalistas serão convidados para um evento intensivo de três dias na Universidade de Chalmer, em Gotemburgo, na Suécia, onde irão trabalhar com especialistas em finanças e pesquisas para desenvolver suas ideias.

15 — InovAtiva Brasil

Inscrições: até 5 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de março de 2018 até março de 2019

Onde: São Paulo (bootcamps presenciais)

O InovAtiva Brasil lança um novo ciclo de aceleração gratuita de startups – mais de 600 startups já foram incentivadas pelo programa. Podem participar empresas em estágio de validação, operação e tração, de qualquer setor da indústria, comércio, serviços e agronegócio. Elas contarão com mais de 750 mentores voluntários, com representantes de empresas como Google, Microsoft, Samsung, Siemens e Embraer.

O programa é realizado Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).

16 — Jornada Empreendedora

Inscrições: até 27 de março, pelo site

Custo: 3,5 mil reais

Data da atividade: 28, 29 e 30 de março

Onde: Orlando (Estados Unidos)

A Jornada Empreendedora é um evento sobre negócios no exterior para brasileiros. O ciclo de palestras de três dias será acompanhado de uma feira de negócios que apresentará desde a possibilidade de imigração legal para os Estados Unidos até oportunidades de franquias e compra de imóveis. Serão abordados temas como liderança, comunicação, empreendedorismo, investimentos, produtividade, planejamento estratégico e inovação.

17 — Lean e sua aplicação a Negócios e Startups

Inscrições: até a véspera do evento, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 14 de março

Onde: Campinas (São Paulo)

A Inova Business School Campinas realizará uma palestra sobre a metodologia Lean. Gratuito, o evento será ministrado pelo professor Caíque Pergurier, que trará esclarecimentos como o que é a metodologia Lean e seu impacto em gestão de gente e desenvolvimento de produtos e serviços, além das aplicações em negócios e startups, por meio de conceitos como Lean Startup, Validated Learning, MVP, Innovation Accounting e Growth Engine.

18 — Martech

Inscrições: até o término das vagas, pelo e-mail academy@a2bi.com.br

Custo: gratuito

Data da atividade: 15 de março

Onde: São Paulo

O evento “Martech: como a união do marketing e tecnologia podem auxiliar as empresas” é voltado a empreendedores e profissionais ligados à área de marketing. O encontro é organizado pela A²BI, empresa de gestão de dados para companhias.

19 — Método CIS

Inscrições: até a véspera do evento, pelo site

Custo: 1,7 mil reais

Data da atividade: 2 a 4 de março

Onde: Recife

O Método CIS é um curso ministrado pela instituição de coaching Febracis, que chega pela primeira vez a Recife. O treinamento é ministrado pelo Master Coach Paulo Vieira e tem a proposta de eliminar os obstáculos emocionais para ajudar seus alunos a alcançarem suas metas. São três dias de imersão em temas como controle das emoções, mudança de crenças e inteligência emocional.

20 — Oiweek (Open Innovation Week)

Inscrições: até 18 de março, pelo site

Custo: a partir de 600 reais

Data da atividade: 18 a 20 de março

Onde: São Paulo

A Open Innovation Week, que está em sua 10ª edição, é um evento com o objetivo de conectar empresas e startups nacionais e internacionais para resolver desafios da sociedade e do mercado. Neste ano, a expectativa é conectar 400 startups e 100 universidade a mais de 100 companhias e 200 investidores. A atividade é organizada pelo movimento 100 Open Startups.

21 — Open MIC – ACE Sul

Inscrições: até a véspera do evento, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 6 de março

Onde: Curitiba (Paraná)

A ACE Sul, braço da empresa de investimento em startups e inovação corporativa ACE, realiza mais uma edição do Open Mic. O evento tem por objetivo identificar startups de alto potencial e ajudar no desenvolvimento dos negócios para que eles, em breve, possam participar dos programas de aceleração da ACE.

O empreendedor tem três minutos para apresentar um pitch de sua startup. Na sequência, a banca dá um feedback sobre o potencial do negócio. Ao final das apresentações, é realizado um momento de mentoria coletiva, com conversas sobre as principais dificuldades e desafios apresentados ao longo dos pitches. A noite termina com um espaço para a realização de networking.

22 — Programa de Capacitação em Franchising

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: a partir de 435 reais por módulo

Data da atividade: 19, 20, 26 e 27 de março

Onde: São Paulo

O Programa de Capacitação em Franchising, organizado pela Associação Brasileira em Franchising (ABF), é realizado em quatro módulos. Os temas serão “Análise Franqueabilidade – Aspectos Mercadológicos”, “Análise de Franqueabilidade – Aspectos Econômicos e Financeiros”, “Plano de Expansão” e “Venda de Franquia.”

23 — Programa de capacitação Startup SC

Inscrições: até 19 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de abril a 12 de maio

Onde: Santa Catarina

O programa de capacitação para empreendedores Startup SC é uma iniciativa do Sebrae do estado. A atividade oferece mentorias, workshops e outras vantagens para 30 selecionados. Empresas de base tecnológica iniciantes podem se inscrever para o programa, que oferece, além de capacitação, acesso a rede de empreendedores do ecossistema de sucesso catarinense.

As consultorias presenciais acontecem na cidade de Florianópolis e Joinville. Não é necessário ser pessoa jurídica para participar do programa.

24 — Shark Tank Brasil (3ª temporada)

Inscrições: até 30 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a definir

Onde: São Paulo

O programa Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões está com inscrições abertas para sua terceira temporada. Transmitido pelo canal Sony, o programa procura empreendedores de todo o país que buscam impulsionar seus negócios ou ideias por meio de aporte financeiro de grandes investidores. A primeira e a segunda temporadas somam 29 episódios e 133 pitches de empreendedores. Desses, 44 negócios despertaram interesse dos Sharks, totalizando mais de 16.5 milhões de reais investidos.

25 — Women Make It Real

Inscrições: até 31 de março, pelo site

Custo: sob consulta

Data da atividade: outubro de 2018, três semanas

Onde: Toronto (Canadá)

A agência de educação Canada Intercâmbio oferecerá o Women Make It Real, programa focado nas mulheres que buscam capacitação e inspiração internacional para realizarem o desejo de empreender. Em Toronto, no Canadá, as futuras donas de negócio terão 130 horas de aula, entre inglês e liderança empreendedora. As alunas terão visitas a empresas como o Google, workshops no corredor de inovação de Waterloo e encontros de network com empreendedoras de sucesso e entidades ligadas ao governo.