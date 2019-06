25 atividades para empreendedores que acontecem em julho

Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, as atividades para empreendedores que acontecem em julho:

1 — Becommerce Seller Day

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 59

Data da atividade: 24 de julho

Onde: São Paulo

O Becommerce Seller Day é um evento exclusivo para vendedores do Mercado Livre com foco em conteúdo, negócios e networking. Criado pela Becommerce, plataforma para gestão de vendas em marketplaces, o evento contará com palestras exclusivas das principais autoridades do Mercado Livre, influenciadores do setor, consultores do mercado e especialistas motivacionais. São esperados 1,5 mil participantes.

2 — boostLAB

Inscrições: até 26 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: cinco meses após o anúncio das selecionadas

Onde: São Paulo

O BTG Pactual, banco de investimentos da América Latina, abre inscrições para a quarta edição do boostLAB, programa de potencialização para startups em nível avançado que conta com a mentoria e metodologia da empresa de inovação ACE.

Nessa edição, buscam-se principalmente iniciativas ligadas a fintechs, machine learning, real estate, big data, agrotechs, insurtechs e blockchain. É importante que as scale-ups tenham ao menos dois sócios com dedicação exclusiva, produto pronto, tração e vendas recorrentes para resolver problemas reais de forma escalável. As empresas podem ter recebido aportes em nível Seed, Séries A ou posteriores. Dentre elas, serão selecionadas de seis a oito para seguirem no programa durante cinco meses.

A iniciativa prevê a realização de parcerias e projetos piloto com o BTG Pactual, empresas parceiras, fornecedores e demais integrantes de seu ecossistema. As selecionadas recebem mais de R$ 300 mil em créditos e benefícios com empresas parceiras como Amazon, Google e Oracle. Um dos pontos de destaque do boostLAB é a proximidade com os sócios e diretores sêniores do BTG Pactual, que oferecem mentoria e dividem suas experiências por meio de um conselho.

As scale-ups também contam com um time grande de mentores da ACE e do Google Launchpad, além dos conselhos de um time de executivos com grande destaque em suas áreas de atuação, como o COO do Mercado Livre Stelleo Tolda; Cláudio Galeazzi, grande referência em reestruturações de empresas no Brasil; e Sônia Hess, ex-CEO da Dudalina. Quem acaba de se juntar ao time é Joel Rennó, CFO da OLX, empresa global de comércio eletrônico.

3 — Circuito Einstein de Startups

Inscrições: até 18 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 de setembro

Onde: São Paulo

O 9º Circuito Einstein de Startups, voltado para pequenas empresas de base tecnológica que atuem na área da saúde, está com as inscrições abertas para empreendedores deste segmento. Durante um dia inteiro, as 14 startups selecionadas — que serão divulgadas no dia 06 de agosto — terão a oportunidade de expor suas soluções em um stand ou pitch para um público composto por profissionais, investidores, empreendedores e inovadores ligados ao mercado nacional e internacional de saúde.

O circuito acontece dentro do III Encontro Internacional de Empreendedorismo e Inovação em Saúde e abordará os seguintes temas: transformação digital – desafios e oportunidades, inovação e empreendedorismo em saúde na América Latina, os desafios de inovar em Life Science e intraempreendedorismo como mecanismo de inovação.

4 — Cubo Corporate Venture Capital Workshop

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 250

Data da atividade: 11 de julho

Onde: São Paulo

Formatado por Flavio Pripas, Corporate Venture Officer na Redpoint eventures, o programa Cubo Corporate Venture Capital Workshop — Processo de seleção de empresas e estrutura de investimento tem como objetivo mostrar como grandes empresas podem investir em inovação de forma estratégica e acompanhar rupturas devido a novas tecnologias, modelos de negócio e comportamentos.

A proposta é ajudar as empresas a manter sua relevância atual neste cenário de transformações constantes que vivemos hoje: compartilhamento de informações de mercado, desenho de processos, melhores práticas e modelos de atuação.

5 — Design Thinking Social

Inscrições: até o fim das vagas, pelo site

Custo: R$ 900 (primeiro lote)

Data da atividade: 18 a 20 de julho

Onde: São Paulo

O Garage Criativa, um laboratório de inovação que tem ajudado instituições de vários segmentos em suas jornadas de transformação digital, oferece um workshop de Design Thinking Social.

Com o objetivo de aproximar os participantes do tema da Inovação Social — método que visa à criação de soluções eficientes e justas para questões sociais — e do Design Thinking — que busca entender as dores dos clientes para encontrar resoluções criativas e inovadoras –, o curso estimula a compreensão das necessidades da sociedade e as diferentes formas de saná-las.

Durante três dias, o laboratório ensina como aplicar o Design Centrado no Ser Humano (Human Centric Design) usando a proposta inovadora do Problem Based Learning (PBL), aprendizagem baseada em problemas que inserem o aluno no centro do processo de resolução.

6 — EqSeed Workshop Tour



Inscrições: até 14 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 17, 18 e 30 de julho

Onde: respectivamente Ribeirão Preto, Piracicaba e Porto Alegre

A plataforma de equity crowdfunding EqSeed segue com o segundo Workshop Tour, voltado exclusivamente a empresas que desejam captar até R$ 5 milhões para escalar seus negócios. Durante os eventos, os empreendedores participantes terão a oportunidade de conhecer o sócio-fundador da fintech, Brian Begnoche, que apresentará o potencial da plataforma para as startups.

7 — Falling Walls Lab

Inscrições: até 31 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 20 e 23 de setembro

Onde: respectivamente Belo Horizonte e Fortaleza

O Falling Walls Lab abre as portas para quem tem uma ideia com potencial transformador e quer compartilhá-la com líderes globais da ciência, negócios, política, arte e sociedade. O concurso contará, este ano, com duas etapas brasileiras, promovidas pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH São Paulo): uma em Fortaleza, no dia 20 de setembro, e a outra em Belo Horizonte, no dia 23 de setembro.

Cada candidato terá três minutos para fazer sua apresentação, em inglês, mostrando a relevância e o poder de transformação de sua proposta para um júri composto por especialistas da academia, da imprensa e do ecossistema de inovação – formato que se repetirá na etapa mundial do concurso.

Os vencedores das etapas brasileiras ganharão uma viagem para concorrer na etapa mundial do concurso e participar da Falling Walls Conference, que acontecem em Berlim (Alemanha) nos dias 8 e 9 de novembro, respectivamente. O programa de viagem será complementado com outras atividades, como visitas a instituições de pesquisa.

8 — Fórum de Desenvolvimento das Lideranças Empresariais na Saúde

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 3 de julho

Onde: Rio de Janeiro

O XI Fórum de Desenvolvimento das Lideranças Empresariais na Saúde ocorre na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio. O objetivo é desenvolver nos participantes a reflexão sobre gestão de carreira sustentável, tendências e aprimoramento para melhor posicionamento profissional no atual mercado de trabalho.

9 — Gestão Ágil com Scrum

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 990

Data da atividade: 16 a 25 de julho

Onde: Rio de Janeiro

O Worskshop de Gestão Ágil com Scrum, realizado pela Future Minds Consultoria, apresenta como desenhar soluções e lidar com os principais desafios para utilizar o Scrum com sucesso nos projetos, atuando como um Scrum Master ou em qualquer outro papel de um time de Scrum.

Serão apresentados os conceitos pautados pelo framework de transformação ágil corporativa e como aplicar os princípios e métodos ágeis em nível corporativo para criar um novo ambiente centrado em resultados.

O workshop é destinado para profissionais executivos, diretores, gestores, gerentes e heads de todas as áreas (TI e não TI), que atuam ou desejam atuar com projetos ou que desejam aplicar a metodologia em sua rotina de trabalho.

10 — Iniciativa de Energia

Inscrições: até 22 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: quatro meses a partir de 1º de agosto

Onde: Rio de Janeiro

A Shell Brasil está com inscrições abertas para a segunda edição do Iniciativa de Energia, edital do programa Shell Iniciativa Jovem que é voltado exclusivamente para o setor energético. O objetivo da empresa é atuar como uma pré-aceleradora de startups e promover a capacitação de jovens empreendores com foco em Energia e no desenvolvimento de Cidades Inteligentes.

O programa irá selecionar dez empreendimentos com soluções inovadoras e com potencial de impacto positivo para o mercado. Entre estes, cinco receberão um total de R$ 25.000,00 (R$ 5.000,00 para cada) no início da aceleração. O programa tem duração de quatro meses e, ao final deste ciclo, todos participam de um Demoday com a presença de investidores e empresas do setor.

11 — InovAtiva Brasil

Inscrições: até 22 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o país

O programa de aceleração, realizado pelo Governo Federal, irá capacitar as empresas selecionadas e conectá-las com os principais players de empreendedorismo do Brasil. Para participar é necessário que a startup esteja no estágio de operação ou tração e desenvolva soluções inovadoras e tecnológicas. Serão selecionados até 130 negócios.

O InovAtiva Brasil é um programa gratuito para aceleração de negócios inovadores de qualquer setor e região do Brasil, realizado pelo Ministério da Economia e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). Entre 2013 e 2018, mais de 2000 startups de todas as regiões do Brasil participaram do programa e 840 delas chegaram à fase de apresentar suas startups em bancas presenciais com investidores.

12 — Marketing e Comunicação para Negócios

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 6, 12, 20 e 27 de julho

Onde: São Paulo

A Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento, em parceria com a Associação Beneficente Comunitária Aurora – ABC Aurora, realiza o curso de Marketing e Comunicação para negócios. A atividade será aberta para os empreendedores locais com o objetivo de auxiliar na criação de estratégias para crescer no ambiente digital e como destacar sua empresa utilizando ferramentas de mídias sociais.

Durante quatro encontros, os participantes aprenderão a importância da utilização de técnicas para ganhar espaço no meio digital e por onde começar a desenvolvê-las. O curso também irá apresentar as principais estratégias utilizadas para obter o mínimo de resultados e como medi-los, além de auxiliar na definição de conceitos como público alvo e persona, mostrando planos de ação na prática.

O encontro será realizado na Associação Nossa Senhora de Lourdes, zona leste da capital. Nas 20 horas de curso, os participantes farão estudo de cases, debates e apresentações de negócios, além de aprenderem técnicas de solução de problemas. Ao final da oficina, cada aluno apresentará um projeto colocando em prática tudo que foi apresentado durante os encontros.

13 — Marketplace Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 149 por dia

Data da atividade: 4 e 5 de julho

Onde: São Paulo

A B2W realizará o B2W Marketplace Summit, que contará com nomes do mercado ministrando mais de 30 palestras sobre e-commerce, marketplace, tecnologia e inovação. Dentre as novidades está também uma arena voltada para temas de TI e um hackathon, que terá 36 horas ininterruptas de atividades. Atualmente, o marketplace da B2W conta com 25,5 mil lojistas parceiros ativos.

14 — Mentoring Day RME

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 12 de julho

Onde: São Paulo

Mentoria é um excelente caminho para apoiar empreendedores no desenvolvimento de seus negócios. A Rede Mulher Empreendedora fará o Mentoring Day RME, no qual mentores apoiarão os empreendedores inscritos, tirando dúvidas, orientando modelo de negócios e indicando parcerias.

15 — Miami Growth Program 2019

Inscrições: até 28 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 23 de setembro a 14 de novembro

Onde: Miami (Estados Unidos)

A 500 Startups, um dos fundos de investimento em capital semente mais ativos do mundo, com mais de 2.200 investimentos realizados ao redor do globo, está com inscrições abertas para o Miami Growth Program 2019.

O objetivo do programa é selecionar 10 startups que estão encontrando o Product Market Fit — produto que possui aderência com o mercado e startups que estão prontas para escalarem seus negócios. O programa é gratuito para fundadores e equity free, isto é, não exige ações da startup.



16 — Personal Branding: espelho, espelho meu

Inscrições: até 5 de julho, pelo site

Custo: R$ 720

Data da atividade: 6 de julho

Onde: Rio de Janeiro

O curso é voltado a profissionais que sabem onde querem chegar mas não sabem como comunicar isso através da sua marca pessoal; profissionais que não sabem onde querem chegar e gostariam de ter um posicionamento pessoal definido; profissionais que precisam melhorar o seu posicionamento e marca pessoal; profissionais que querem vender mais e se conectar ao cliente perfeito para o seu negócio e talento; profissionais que querem construir sua imagem no mercado; e consultores de branding e inovação de marca.

Algumas temas trabalhados em Personal Branding: espelho, espelho meu são Identificar e Diagnosticar sua imagem no Mercado; Projetar o desenvolvimento da sua marca pessoal; Inovar para atingir a imagem desejada; e Ganhar dinheiro com a sua marca pessoal.

17 — Pet Cloud Innovation Challenge

Inscrições: até 12 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 2 a 22 de agosto

Onde: São Paulo

A próxima edição da PET South America promove o Pet Cloud Innovation Challenge, uma disputa para startups e empreendedores desenvolverem soluções para resolver desafios para o setor de medicina veterinária. A startup vencedora receberá cerca de R$ 10 mil reais em investimentos através de consultoria e mentoria.

Serão anunciadas no dia 2 de agosto as 5 startups selecionadas para participar da fase final, que ocorre no dia 22 agosto. O grupo terá a oportunidade de se apresentar no palco do Congresso Internacional da PET South América à banca de jurados composto por especialistas do setor pet e veterinário, fabricantes de produtos, empresas de varejo e tecnologia e investidores anjo. Uma das 5 finalistas será selecionada pela Petlove, uma das maiores empresas de e-commerce do país, para participar de um programa de incubação.

18 — Programa de Aceleração Visa

Inscrições: até 7 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

Podem se inscrever para a segunda edição do ano do Programa de Aceleração Visa startups que já tenham receita, base de clientes e que estejam em fase de crescimento, com projetos focados nas áreas de pagamentos, transações, gestão financeira, CRM, soluções para B2B, open banking, entre outras áreas relacionadas ao mercado.

A novidade deste ano é a possibilidade de as startups receberem investimento da Visa para suas iniciativas, MVP (minimum viable product) ou PoC (proof of concept) que estejam em linha com as prioridades estratégicas das frentes de negócios da empresa.

Cinco startups já passaram pelo Programa em 2019 e nesta segunda edição, até 10 poderão participar. Todas passam por um processo de imersão, bootcamp, mentorias com executivos da Visa e duas semanas no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

19 — Ramp Up Tour

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 310

Data da atividade: 3 de julho

Onde: Paraná

O Ramp Up Tour é um evento itinerante que tem a missão de educar, trazer benchmarking e conscientizar o mercado sobre a eficiência das novas formas de venda para o mercado B2B. O encontro visa encorajar as empresas locais a promoverem a revolução digital em sua área de vendas.

A expectativa da organização é receber mais de 200 participantes. Além da capital paranaense, o encontro também contará com edições em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo ao longo de 2019.

20 — Rodada Feminina de Negócios

Inscrições: até a véspera, pelo telefone (11) 2199-1645 ou pelo e-mail empreender@acisa.com.br

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 de julho

Onde: São Paulo

O NME – Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial e Industrial de Santo André realizará mais uma edição da sua Rodada Feminina de Negócios, voltada para empreendedoras e executivas que estão no comando de seu empreendimento.

21 — Semana da Transformação Digital

Inscrições: até 14 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 8 a 12 de julho

Onde: online

A segunda edição da Semana da Transformação Digital é um evento online e gratuito, que procura promover a cultura da inovação entre micro e pequenos negócios. Uma maratona de atividades online (webinars) abordará temas como as novas formas de vender e o que muda na gestão das empresas com a tecnologia.

A cada noite, entre 19h e 20h, um assunto diferente será abordado. Promovida por Sebrae/SC, NSC Total e TransformaçãoDigital.com, a Semana da Transformação Digital é realizada em conjunto com empresas e startups como HostGator, Hiper e ExactSales, que conduzirão os webinars.

22 — Sua empresa está preparada para a era dos dados?

Inscrições: até lotação da sala, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 31 de julho

Onde: São Paulo

Que as áreas de ciência de dados e analytics estão em franca ascensão já não é novidade pra ninguém. O que pouca gente está discutindo é o papel da cultura corporativa neste processo. Nesta palestra gratuita, o objetivo é descobrir o que líderes e gestores precisam saber para tomar decisões baseadas em dados.

23 — Startups Connected

Inscrições: até 19 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: cinco meses após o anúncio das selecionadas

Onde: todo o país e Alemanha

Em sua quarta edição, o Startups Connected é um programa de aceleração da Câmara Brasil-Alemanha que fomenta não só a conexão entre startups e grandes empresas, mas também a cocriação de novas soluções em conjunto das empresas âncoras.

Este ano, o programa conta com nove desafios dos mais variados segmentos propostos pela Volkswagen, Bayer, Siemens, BASF, GIZ (Agência Alemã para Cooperação Internacional), Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Voith, Ministério Alemão de Meio Ambiente, Preservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) e Lufthansa.

A startup vencedora de cada desafio é acelerada durante 5 meses, tendo acesso a diversos benefícios de acordo com o seu perfil e estágio de maturidade que se encontra. Startups sediadas no Brasil e na Alemanha podem se inscrever. Para formalizar a inscrição é necessário apresentar a startup, a solução proposta para o desafio e contar um pouco sobre a equipe envolvida no projeto.

24 — Startup Weekend Social Impact/Comunidades

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 30

Data da atividade: 19 a 21 de julho

Onde: Santa Catarina

A primeira edição do Startup Weekend Social Impact/Comunidades é parte do consolidado Startup Weekend, evento promovido pela Techstars e que reúne empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas para aprender a criar startups.

O sonho de ter o negócio próprio fará com que os moradores das periferias apliquem toda sua criatividade para iniciar novos negócios, transformando as comunidades em verdadeiras incubadoras. Essa edição tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, incentivar a equidade de gênero e promover a inclusão social, além de construir um mindset empreendedor inclusivo para pessoas e empresas.

Nas 54 horas do evento, os participantes experimentarão os altos, baixos, diversão e pressão que compõem a rotina de uma startup.

25 — Storyselling

Inscrições: até 18 de julho, pelo site

Custo: R$ 600

Data da atividade: 20 de julho

Onde: São Paulo



O Storyselling é um treinamento de negociação, vendas e storytelling. O curso é voltado para empreendedores, empresários, profissionais da área de vendas e marketing, estudantes e interessados em aprender técnicas de comunicação e persuasão. Alguns temas ministrados serão negociação com empatia; vendas para gente, antes do CPF ou CNPJ; como manter vendas recorrentes; técnicas de estruturação de narrativa; histórias, neurociência e persuasão; e redação criativa.