20 ideias de negócio para você começar com pouco dinheiro

São Paulo – Quer iniciar um negócio , mas não tem muito dinheiro para investir? Isso não é problema. Existem diversas ideias que exigem baixo investimento e podem dar retorno rápido. São alternativas que podem começar como uma renda extra no final do mês, mas que têm potencial para ganhar corpo e fazer de você um empreendedor em tempo integral. Em tempos de crise econômica , negócios de baixo investimento também podem ser a saída para uma situação financeira difícil. O site americano Entrepreneur listou 63 ideias de negócio com baixo investimento. Com base neste levantamento, selecionamos vinte possibilidades mais alinhadas ao mercado brasileiro. Ficou interessado? Então, navegue pelos slides acima e veja vinte ideias de negócio que você pode começar agora mesmo com pouco dinheiro.

1 – Serviços de costura (Thinkstock) Se você tem habilidades de costura e uma máquina de costura em casa, um bom negócio pode ser oferecer serviços de reparos e mudanças para roupas. Você pode trabalhar em casa e com horários flexíveis. Dentre seus potenciais clientes estão lavanderias, estilistas, fabricantes de uniformes, além dos próprios consumidores finais. Uma boa opção é oferecer o serviço de retirada e entrega das peças, o que facilita a vida do cliente. Seus principais gastos para começar o negócio serão com materiais de costura e com a entrega das peças.

2 – Festas de criança (Thinkstock/Thinkstock) Outra ideia que pode ser colocada em prática com pouco investimento é a de festas de criança. Muitos pais adorariam ter um serviço que cuide dessa tarefa para eles. O negócio envolve planejar, decorar, além de providenciar comida e atividades para entreter os convidados (crianças e adultos!). No entanto, é preciso ter em mente que, para ter um negócio do tipo, é imprescindível gostar e levar jeito com crianças.

3 – Bolos e cupcakes (Thinkstock) Se você adora fazer bolos e doces para a família, uma boa saída é montar um negócio de bolos e cupcakes para ocasiões especiais, como aniversários e casamentos. Um negócio como esse pode ser iniciado em sua própria cozinha, para economizar recursos no início. Uma forma de angariar clientes é entrar em contato com coordenadores de eventos, organizadores de casamentos e até restaurantes para oferecer seus serviços, quem sabe até oferecer uma amostra do seu trabalho. Outra boa dica é criar um site na internet com fotos das delícias produzidas por você.

4 -Personal chef (Thinkstock) Outra ideia para quem tem habilidades na cozinha é o serviço de personal chef, que está na moda hoje em dia. A ideia é simples: você vai até a casa do cliente e prepara pratos mais refinados para ocasiões especiais. As vantagens para quem optar por esse caminho são baixo investimento inicial (já que não é necessário ter um espaço de restaurante) e flexibilidade no horário de trabalho. Além de oferecer seus serviços para pessoas físicas, seu negócio pode render bons frutos através de parcerias com promotores de eventos.

5 – Comida artesanal (Thinkstock) Ainda no campo da culinária, outra saída empreendedora é começar a produzir itens artesanais para vender. Se você tem uma receita deliciosa, ou ainda se tem um gosto especial por algum ingrediente, pode investir e usar isso para fazer dinheiro. Dentre os produtos que você pode fazer estão doces, trufas, óleos, molhos, geleias e manteigas com os mais variados ingredientes. É importante ressaltar que seu produto deve ser feito seguindo os critérios sanitários vigentes. Para tirar o máximo de sua receita, preze sempre pela qualidade do produto e deixe claro para o seu cliente que aquele é um item artesanal. Seu produto pode ser oferecido em restaurantes e mercados locais.

6 – Aulas de artesanato e artes (Foto/Thinkstock) As pessoas estão cada vez mais interessadas em atividades manuais. Por isso, se você sabe fazer artesanato, por que não ganhar dinheiro ensinado outras pessoas a fazer também? Você pode dar aulas à noite ou nos fins de semana e também pode filmar o curso e vender as aulas pela internet. Uma dica é fazer parcerias com centros culturais e escolas da sua região para conseguir um espaço adequado para o curso.

7 – Cuidadores de animais (Thinkstock) Quem tem um bicho de estimação muitas vezes encontra dificuldades para garantir seus cuidados durante viagens de família. Por isso, se você adora bichos, uma alternativa é se tornar um cuidador de animais. A ideia serve tanto para quem quer trabalhar sozinho quanto para quem tem interesse em montar um negócio um pouco maior, contratando outros cuidadores. Você pode divulgar o serviço em petshops e lojas especializadas da sua região, e também oferecer opções de cuidados para diversos períodos: pode ser uma viagem de férias mais longa ou apenas um fim de semana, de acordo com a necessidade do cliente.

8 – Cultivar plantas (Reprodução) Se você leva jeito com plantas e tem um quintal em casa, uma boa opção de negócio pode ser o cultivo de árvores, plantas e arbustos. Para quem gosta, a atividade pode ser extremamente prazerosa. O preço de mudas e sementes é relativamente baixo, e o espaço necessário para cultivar algumas espécies não é tão grande. Se você se organizar para ter uma produção constante, pode conseguir um bom dinheiro extra. Para distribuir sua produção, você pode tanto oferecer ao consumidor final, quanto procurar paisagistas e lojas especializadas.

9 – Designer de flores (Thinkstock) Mais uma opção para quem gosta do universo das plantas. Se você tem um bom senso de estética, uma alternativa para conseguir renda extra é fazer arranjos de flores, buquês e coroas. Seu produto poderá ser usado principalmente em casamentos, funerais e eventos em geral, além de poder ser oferecido para pessoas que queiram ter um arranjo diferente em casa. Para alavancar as vendas, você pode buscar parcerias com empresas de eventos e funerárias. O negócio exige pouco investimento e pode ser iniciado num espaço em sua própria casa.

10 – Designer de acessórios (Thinkstock) Você tem uma queda pelo design? Que tal então investir neste talento e criar acessórios para vender? Você pode fazer bolsas, sapatos, carteiras, dentre vários outros itens. Se não souber costurar, pode muito bem procurar alguém que faça isso por você. Com os produtos em mãos, você pode vendê-los pela internet, em feiras especializadas ou mesmo oferecer para lojas de acessórios. O investimento inicial envolve principalmente compra de material e o serviço de costura.

11 – Fazer brinquedos (Thinkstock) Se você tem afinidade com o universo lúdico, fazer brinquedos pode ser uma ótima atividade para aumentar sua renda. Os tipos de brinquedos são os mais variados: você pode fazer itens de madeira, bonecos de pano, quebra-cabeças, dentre muitas outras possibilidades. Para iniciar este pequeno negócio, basta ter um espaço disponível em casa para a produção, alguns materiais, paciência para aprender algumas técnicas novas e criatividade para desenhar brinquedos diferentes. Com a maior procura por produtos artesanais, seus brinquedos têm potencial para fazer sucesso com vendas pela internet, feiras especializadas e lojas da sua região.

12 - Fazer sabonetes e óleos (Stock.XCHNG) Fazer sabonetes e óleos artesanais é outra atividade que pode se beneficiar da maior procura por produtos feitos à mão. Você pode usar essências as mais diversas, além de colocar sua criatividade para funcionar no formato e nos desenhos dos produtos. O início do negócio pode acontecer na cozinha de sua casa. Já as vendas podem ocorrer pela internet, em lojas da sua região e em feiras de artesanato.

13 – Cuidador de idosos (Thinkstock) O aumento da expectativa de vida e da idade média da população tem feito com que mais famílias precisem se preocupar com o cuidado com os idosos. Essa pode ser uma oportunidade para você. Esse tipo de trabalho pode incluir cuidar da casa, cozinhar, dar remédios, fazer compras, além de outras atividades que exigem habilidades específicas como carregar a pessoa para tomar banho ou colocá-la na cama. Além dos idosos, os cuidadores podem auxiliar nos cuidados com pessoas com deficiência e bebês. Para se qualificar melhor para este trabalho, é possível buscar cursos rápidos de formação.

14 – Personal trainer (ThinkStock) A preocupação com a saúde está cada vez mais presente na vida das pessoas. Por isso, uma boa opção para quem é da área de nutrição e educação física pode ser investir no trabalho de personal trainer. Além de propor exercícios físicos para seus clientes, esse profissional pode dar indicações para uma alimentação mais saudável e balanceada. Você pode começar atendendo individualmente, buscar parcerias com hospitais e spas da sua região e então investir em um estabelecimento próprio.

15 – Reparo de móveis (ThinkStock) Num momento de economia em crise, os negócios ligados à restauração estão em alta, pois muita gente prefere arrumar seu item antigo do que comprar um novo. Se você tem habilidades com madeira e estofados, pode trabalhar com restauração de móveis em geral. O negócio pode funcionar tanto de forma móvel, em que você vai até o seu cliente e faz o reparo no local, quanto num espaço próprio, que pode ser até mesmo em casa.

16 – Reparo de bicicletas (Montagem / Divulgação / Sada Bike) Outra possibilidade no ramo dos reparos, o conserto de bicicletas pode ser uma boa opção, especialmente em cidades como São Paulo em que o uso das bikes está se popularizando como uma opção de transporte viável. Se você tem algum espaço disponível, sua oficina para bicicletas pode funcionar em casa. Para conseguir clientes, uma boa estratégia é buscar clubes e fóruns de ciclismo.

17 – Planejar eventos e casamentos (Thinkstock) Se você é bom em planejar festas e eventos, uma ótima opção é atuar neste setor. Organizar festas de aniversário, casamentos, formatura e cerimônias é trabalhoso, e muitas pessoas estão dispostas a pagar para não ter que fazer isso sozinhas. Farão parte do seu trabalho tarefas como definir a decoração, os menus, banda e apresentações, dentre outras atividades necessárias para o bom andamento de uma festa. Para esse trabalho, você precisa ser uma pessoa organizada, detalhista, comunicativa e criativa. Para fazer seu negócio decolar, anuncie na internet e fale para as pessoas sobre o seu trabalho.

18 - Fotógrafo de pets (Thinkstock) Entende de fotografia e gosta de animais? Então essa pode ser uma boa saída para você. Quem tem um animal de estimação dificilmente vai resistir a ter fotografias bem-humoradas de seu bichinho. Você pode oferecer seus serviços em petshops, em um estúdio próprio ou ainda ir até o seu cliente. Para conquistá-lo, uma ideia é ter algumas fantasias e fundos temáticos para as imagens. Outra possibilidade é oferecer serviços extras, como vídeos ou até mesmo camisetas e bolsas personalizadas com a imagem do pet.

19 – Fornecedor de fraldas (Thinkstock) A preocupação com o meio ambiente tem que feito com que algumas famílias optem por resgatar as fraldas de pano na hora de cuidar de seus bebês. Além de mais macias para a pele, as fraldas de pano não geram lixo como as descartáveis. Porém, o trabalho de limpar e lavar as fraldas de pano pode fazer com que mesmo os pais mais conscientes desistam da ideia. Sendo assim, você pode oferecer um serviço que retira as fraldas e as entrega limpinhas. Para conseguir clientes, você pode divulgar seus serviços em fóruns de mães, lojas de produtos naturais e clubes de assinaturas de produtos infantis.