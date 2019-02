20 franquias premiadas que custam a partir de 3,9 mil reais

1/22 (Szepy/Thinkstock)

São Paulo – Na hora de procurar uma franquia , é preciso verificar a experiência prévia que as marcas possuem e a qualidade do suporte oferecido ao franqueado. Para isso, alguns caminhos são consultar o histórico da rede ou falar com outros franqueados. Outro bom critério de seleção é procurar as marcas que possuem o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franquias (ABF), por exemplo. Criado em 1990, o selo tem dois objetivos, segundo o diretor de inteligência de mercado da ABF, Cláudio Tieghi. “O primeiro e principal é criar, dentro da própria comunidade do franchising, um reconhecimento de melhores práticas. O segundo objetivo é oferecer à franqueadora uma série de relatórios, para que ela faça ajustes no seu atendimento ao franqueado.” As próprias redes se inscrevem para concorrer ao Selo de Excelência em Franchising. A ABF faz entrevistas telefônicas com uma amostra dos franqueados de cada marca, dependendo do tamanho da rede, para que eles respondam a um questionário e deem sugestões personalizadas. Após a série de perguntas de diversas áreas do franqueamento, cada marca consegue uma nota ponderada. Quem estiver acima da média feita com as notas de todas as marcas concorrentes recebe a premiação. Para a competição ser mais justa, há três modalidades de competição, seguindo o tamanho das redes: “Pleno”, “Sênior” e “Master”. Das pouco mais de três mil franqueadoras presentes no país, menos de 10% possuem o selo. Em abril, serão divulgadas as empresas que ganham o Selo de Excelência em Franchising da ABF neste ano. Enquanto esse dia não chega, EXAME.com separou algumas franqueadoras que já conquistaram a premiação diversas vezes – ao todo, 205 redes já receberam o selo em alguma ocasião. Navegue pelos slides acima e confira quais são essas franqueadoras. As informações de investimento foram fornecidas pelas próprias marcas.