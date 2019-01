20 franquias para ter um negócio pronto já depois do Carnaval

São Paulo – No Brasil, é comum dizer que o ano só começa realmente após o feriado do Carnaval. Mas, se você não quer ficar de braços cruzados até as festas e a quarta-feira de cinzas, esse tempo pode ser aproveitado para montar o seu próprio negócio.

EXAME selecionou algumas franqueadoras com casos comprovados de franquias abertas em pouco tempo – os prazos da assinatura do contrato até a operação partem de 20 dias. Os negócios podem variar desde uma franquia de serviços financeiras até uma unidade de estudo escolar multidisciplinar.

Vale lembrar que, antes de entrar de cabeça em um negócio franqueado, é preciso pesquisar sobre os setores pretendidos, analisar bem o contrato de franquia e perguntar para outros franqueados sobre a experiência com a franqueadora.

Veja, a seguir, franquias para ter um negócio pronto já depois do Carnaval:

1 — Banneg: a partir de 30 dias

–

O Banneg – Banco de Negócios, rede de franquias de serviços financeiros, foi fundado em 2008 e entrou para o franchising em 2017. Hoje, possui 124 unidades em operação. O lucro líquido mensal de uma unidade está em 17 mil reais.

Standard/Loja Física

Investimento inicial: 42 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

2 — Calçados Bibi: a partir de 30 dias

–

A Calçados Bibi foi fundada em 1949 e começou a franquear em 2008. As unidades da marca demoram, em média, de 30 a 60 dias para serem implantadas. A rede possui 111 unidades em operação e quer terminar 2019 com 130 delas. O faturamento médio mensal de uma franquia no modelo Loja fit vai de 70 a 100 mil reais, com lucro médio mensal de 12 a 15%.

Loja fit

Investimento inicial: 380 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

3 — Delivery Much: a partir de 45 dias

–

O Delivery Much, portal que agrega estabelecimentos de alimentação, começou a franquear em 2015 e possui 181 unidades em operação. O prazo de implementação vai de 45 a 60 dias, referente ao treinamento do franqueado e atividade de captação de restaurantes parceiros. Uma unidade franqueada possui um faturamento mensal estimado de 12,4 mil reais, com taxa de lucratividade de 40%.

Cidades com até 100 mil habitantes

Investimento inicial: 59 mil reais

Prazo de retorno: 19 meses

4 — Doctor Feet: a partir de 60 dias

–

A rede de podologia Doctor Feet foi fundada em 2008 e entrou para o franchising dois anos depois. Hoje, possui 80 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade com duas cabines de atendimento é de 30 mil reais, com lucro médio mensal de 20%.

Duas cabines de atendimento

Investimento inicial: 232 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

5 — Emagrecentro: a partir de 45 dias

–

A rede de clínicas de estética Emagrecentro começou a franquear em 1994 e possui 120 unidades em operação. A marca quer abrir mais 50 unidades até o fim de 2019. A implementação de uma franquia é feita em até 60 dias, com casos de implementação em 45 dias. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 50 mil reais, com taxa de lucratividade média de 40 a 50%.

Investimento inicial: 60 mil reais

Prazo de retorno: 5 a 12 meses

6 — Esmalteria do Sol: a partir de 22 dias

–

A Esmalteria do Sol foi criada em 2017 e começou a franquear no ano passado. Hoje, possui três unidades em operação. O tempo de entrega de uma franquia é estimada em 60 dias, mas uma unidade ficou pronta em 22 dias. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 60 mil reais, com taxa de lucratividade média de 20 a 25%.

Investimento inicial: 90 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 16 meses

7 — GIOlaser: 90 dias

Giolaser Giolaser

A clínica de depilação a laser GiOlaser, fundada em 2013 pela atriz Giovanna Antonelli e pela cirurgiã-plástica Camilla Moreira Pillar, possui 14 unidades em operação.

Investimento inicial: 420 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

8 — Little Kickers: a partir de 35 dias

–

A Little Kickers, rede que une inglês e futebol para crianças de até sete anos de idade, chegou ao Brasil como franqueadora em 2014. Hoje, possui 29 escolas em operação por aqui e quer chegar a 45 até o fim de 2019. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 17 mil reais, com taxa de lucratividade média de 40 a 50%.

Investimento inicial: 24 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

9 — Mary Help: a partir de 60 dias

–

A rede de franquia de limpeza Mary Help foi criada em 2011 e possui 80 unidades em operação. Até o final do ano, a expectativa é de chegar a 100 unidades. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 60 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 15 a 25%.

Investimento inicial: 40 a 60 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

10 — Master House: a partir de 30 dias

–

A Master House Manutenções e Reformas foi fundada em 2012 e começou a franquear dois anos depois. Hoje, possui 85 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 80 mil reais, com taxa de lucratividade média que vai de 25 a 35%.

Investimento inicial: 53 mil reais

Prazo de retorno: 10 a 14 meses

11 — Mr. Hoppy: a partir de 35 dias

–

O Mr. Hoppy, rede de franquias especializada em chope artesanal e hambúrguer, foi criado em 2015 e começou a franquear pouco mais de dois anos depois. Hoje, possui 19 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 100 mil reais, com lucratividade média mensal de 15 a 25%.

Investimento inicial: 145 mil reais

Prazo de retorno: 9 a 12 meses

12 — Nutty Bavarian: a partir de 30 dias

–

A rede de nozes glaceadas Nutty Bavarian começou a franquear em 1997 e possui 137 unidades em operação. Suas lojas demoram de 30 a 45 dias para serem implementadas. O negócio espera abrir mais 10 franquias em 2019. O faturamento médio de uma unidade é de 32 mil reais, com resultado líquido mensal de 12 a 15% do valor.

Investimento inicial: 89 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

13 — OdontoCompany: a partir de 37 dias

OdontoCompany OdontoCompany

A rede de clínicas odontológicas OdontoCompany entrou para o franchising em 2008 e conta com 700 clínicas franqueadas vendidas. Até o final de 2019, a marca espera chegar a 950 unidades comercializadas. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 63,7 mil reais, com taxa de lucratividade média de 20 a 25%.

Investimento inicial: 189 mil reais

Prazo de retorno: 20 a 24 meses

14 — Ortobom: a partir de 47 dias

–

A rede de venda de colchões Ortobom foi fundada em 1969, mas só começou a franquear em 1992. Hoje, possui mais de duas mil unidades em operação. O tempo médio de abertura de uma unidade é de 60 dias, mas há casos de abertura em 47 dias. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 40 a 150 mil reais para uma franquia de rua.

Investimento inicial: 500 reais por metro quadrado

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

15 — Paper Pão: a partir de 30 dias

–

A Paper Pão, rede de franquias de publicidade em sacos de papel de pão, surgiu em 2016 e entrou para o franchising um ano depois. O negócio possui 37 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 8 a 15 mil reais, com taxa de lucratividade média de 42%.

Investimento inicial: 5,2 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

16 — Piticas: a partir de 20 dias

–

A Piticas, especializada em vestuário de cultura pop e geek, possui 312 lojas e quiosques em operação. A média de tempo de abertura é de 45 dias para quiosque e 60 dias para loja, mas há unidades que abriram em 25 dias. A marca quer chegar a 500 pontos de venda no final de 2020. Um quiosque franqueado possui faturamento médio mensal de 40 mil reais, com taxa de lucratividade média de 10 a 20%.

Quiosque

Investimento inicial: 160 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 14 meses

17 — RenoveJÁ: a partir de 30 dias

–

A RenoveJÁ, plataforma marketplace de reformas e manutenções e franqueadora desde 2013, possui 28 unidades em operação e quer chegar a 60 unidades até o final do ano. O faturamento médio mensal para o modelo home based vai de 20 a 25 mil reais, com faturamento médio mensal de 40 mil reais e taxa de lucratividade média de 30%.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

18 — Suporte Smart: a partir de 30 dias

–

A Suporte Smart, rede de consertos de aparelhos celulares, começou a franquear em 2017. Hoje, possui 80 unidades em funcionamento. As nanofranquias Delivery, em modelo home based, possuem um prazo de implementação de 30 a 45 dias. O faturamento médio mensal é de 5 mil reais, com taxa de lucratividade média de 50% no modelo Delivery.

Delivery

Investimento inicial: 4,3 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

19 — Tratabem: a partir de 30 dias

–

A Tratabem, franquia para serviços de manutenção de piscinas, começou a franquear em 2012 e possui mais de 190 unidades em operação. Para 2019, a meta é chegar a 300 franquias. Segundo a franqueadora, 95% das implantações da Tratabem ocorrem em menos de 60 dias, com casos partindo de 30 dias. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 15 mil reais no final do primeiro ano, com taxa de lucratividade média de 30 a 40%.

Investimento inicial: 65,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

20 — Tutores: a partir de 45 dias

–

A rede de escolas de educação multidisciplinar Tutores começou a franquear em 2008 e possui 83 unidades em operação. Para 2019, planeja abrir mais 20 escolas. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 25,2 mil reais, com taxa de lucratividade média de 40%.

Cidades com até 50 mil habitantes

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses