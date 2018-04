São Paulo – Nem sempre é preciso investir rios de dinheiro para criar um empreendimento com rendimentos sólidos. Em tempos de crise econômica, muitas franqueadoras lançaram formatos enxutos, focados em quem quer abrir o próprio negócio e, ao mesmo tempo, tem um orçamento apertado.

EXAME elencou algumas dessas opções de franquias com baixo investimento inicial. Tais negócios costumam também apresentar faturamentos mais modestos – mas vale ficar de olho em indicadores como a taxa de lucratividade média, que indica a eficiência do negócio. O futuro franqueado também deve conversar com pessoas que já compraram uma franquia da marca e ler bem o contrato antes de fechar o acordo.

As informações a seguir foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Confira, a seguir, 20 franquias para abrir uma empresa com até 20 mil reais:

1 — R$ 2,5 mil: Freewet

–

A rede de franquias de limpeza automotiva ecológica Freewet foi fundada em 2011 e possui 188 unidades em operação. Para 2018, a marca espera obter 250 novos franqueados.

No modelo Nano, o faturamento médio mensal parte de 3,6 mil reais, com lucro médio mensal de 2,5 mil reais.

Nano

Investimento inicial: 2,5 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

2 — R$ 3 mil: Chocolateria Brasileira

–

A Chocolateria Brasileira foi fundada em 2015 e conta com dez lojas franqueadas, além de duas unidades próprias. Até o fim deste ano, a marca planeja inaugurar mais 24 operações.

Para o modelo home office da Chocolateria Brasileira, chamado Chocobag, o faturamento médio mensal é de 5 mil reais e a margem de lucro é de 25% do valor.

Chocobag

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 5 a 8 meses

3 — R$ 3 mil: Padaria Pet

–

A rede de franquias Padaria Pet, petiscaria e confeitaria para cães e gatos, foi fundada em 2015 e possui 35 microfranqueados. Para 2018, a marca pretende chegar a 100 revendedores, seja por home office ou por food bikes.

Uma unidade franqueada da marca possui um faturamento médio mensal a partir de 12 mil reais, com lucratividade média a partir de 2 mil reais.

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

4 — R$ 3 mil: TA Trust Intercâmbio Cultural e Turismo

–

A Trust existe desde 2009 e entrou para o franchising em 2015. A marca de intercâmbio cultural e turismo conta com 18 unidades em funcionamento. Até o fim do ano, a franqueadora espera atingir 25 agências.

Uma unidade franqueada no modelo Micro fatura 25 mil reais por mês, enquanto a taxa de lucratividade mensal é de 10% para o mesmo período.

Micro

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 48 meses

5 — R$ 3,9 mil: Yetlin

–

A rede de franquias de agências de marketing digital e desenvolvimento web/mobile Yetlin foi fundada em 2016 e entrou para o franchising no ano seguinte. O negócio possui 18 unidades em operação e quer dobrar o número até o fim de 2018.

Uma unidade franqueada da marca possui um faturamento média mensal que parte de 2 mil reais, com lucro líquido que parte de 900 reais.

Investimento inicial: 3,9 mil reais

Prazo de retorno: 5 a 10 meses

6 — R$ 4 mil: CI Intercâmbio e Viagem

–

A rede de franquias CI Intercâmbio e Viagem foi fundada em 1992 e possui 130 hoje unidades em operação. Para 2018, a marca quer abrir mais 39 agências.

Uma unidade franqueada no modelo Home Office possui faturamento médio mensal de 30 mil reais, com lucro médio de 2,5 mil reais no mesmo período.

Home Office

Investimento inicial: 4 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

7 — R$ 8 mil: PremiaPão

–

A PremiaPão é uma rede de franquias que vendem espaços publicitários em sacos de pão. A marca foi criada em 2015 e hoje possui 269 unidades no modelo home office. Em 2018, a marca quer conquistar mais 360 franquias.

O faturamento médio mensal de uma unidade é de cerca de 13 mil reais, com lucratividade média de 5 a 7 mil reais.

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

8 — R$ 9 mil: Mister Fix

–

A Mister Fix, franquia de pequenos reparos fundada em 2016, possui três franqueados em operação e outros três em fase de implementação. Em 2018, a marca pretende encerrar com 15 unidades funcionando.

Uma unidade da marca, que opera no modelo home office, possui faturamento médio mensal de 13 mil reais e lucro médio de 50 a 60% do valor no mesmo período.

Investimento inicial: 9 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

9 — R$ 10,5 mil: Gigatron

–

A Gigatron, franquia de soluções tecnológicas, foi fundada em 1998 e entrou para o franchising em 2012. O negócio possui 62 unidades em operação e espera crescer 30% em 2018.

No modelo home office da franquia Software, o faturamento médio mensal é de 5 mil reais, enquanto o lucro líquido médio é de 3,5 mil reais para o mesmo período.

Software (home office)

Investimento inicial: 10,5 mil reais

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

10 — R$ 10,7 mil: Wash Quality

–

A Wash Quality é uma rede de nanofranquias de lavagem de veículos e estofados com menor uso de água criada em 2016. O negócio possui 9 unidades funcionando e espera abrir outras 8 unidades até o fim do ano.

Uma franquia da marca possui faturamento médio mensal de 5 mil reais, com lucratividade média de 5 mil reais no mesmo período.

Delivery

Investimento inicial: 10,7 mil reais

Prazo de retorno: 1 a 3 meses

11 — R$ 13,2 mil: Especialista do Lar

–

A rede de manutenção, reparo e construção para empresas e residências Especialista do Lar foi criada em 2015 e entrou para o franchising no ano seguinte. A marca possui 3 unidades em operação e espera abrir outras 3 em 2018.

O faturamento médio mensal de uma unidade franqueada é de 20 mil reais, com lucratividade média de 30% a 40% do valor.

Investimento inicial: 13,2 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

12 — R$ 15 mil: Mania de Passar

–

A rede de lojas para passar roupas Mania de Passar foi fundada em 2015 e entrou para o franchising no ano seguinte. O negócio possui 80 unidades hoje e espera chegar a 125 delas neste ano.

O faturamento média mensal de uma unidade é de 4,5 mil reais, com lucratividade média de 50 a 70% do valor no mesmo período.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

13 — R$ 15 mil: MTCred

–

A MTCred, rede de crédito consignado, nasceu em 2008 e se tornou franqueadora em 2011. A rede conta com 54 unidades hoje e quer crescer 30% neste ano.

No formato Smart, que opera por home office, o faturamento médio mensal é de 80 mil reais, com lucratividade média de 10% sobre o valor obtido.

Smart (home office)

Investimento Inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

14 — R$ 17 mil: Sigbol Fashion

–

A Sigbol Fashion, rede de franquias de cursos de confecção e moda, foi criada em 1969 e começou a franquear em 2011. A marca possui 23 unidades em operação. Para 2018, espera abrir outras 13 escolas.

Uma unidade franqueada da marca fatura mensalmente, em média, 13 mil reais. O lucro médio mensal é de 30% sobre esse valor.

Home Office

Investimento inicial: 17 mil reais

Prazo de retorno: 5 meses

15 — R$ 18,7 mil: Mr. Kids

–

A Mr. Kids, marca de máquinas de brinquedos e chicletes, foi fundada e começou a franquear em 2012. Hoje, possui 7 mil máquinas em operação e espera aumentar tal número em 20% para 2018.

O faturamento médio mensal de uma unidade franqueada parte de 1,8 mil reais e pode chegar a 30 mil reais, com lucro médio mensal de 35 a 40% do valor faturado.

Investimento inicial: 18,7 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses