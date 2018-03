20 franquias para abrir sua própria empresa em casa

São Paulo – Quando se fala em franquias, muitos futuros empreendedores pensam em marcar chamativas e pontos comerciais grandiosos. Porém, talvez por conta da crise econômica e do menor poder aquisitivo dos candidatos às franquias, algumas redes apostaram na criação de formatos que permitem trabalhar da própria residência (ou de onde mais você quiser).

Essa é uma opção para reduzir os custos iniciais ao montar seu empreendimento – mas, vale lembrar, não faz com que o franqueado deixe de analisar o histórico da marca, falar com quem já foi franqueado e sempre checar o faturamento prometido.

O Site EXAME elencou algumas dessas opções de modelos home office, indo de alimentação até gestão tributária. Todas as informações foram fornecidas pelas franqueadoras.

Confira, a seguir, 20 opções de franquia para abrir sua própria empresa em casa:

1 – AcquaZero Car Wash

A rede de estética automotiva AcquaZero foi fundada em 2009 e entrou para o franchising no ano seguinte. A marca possui 240 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 10 mil reais, com lucratividade de 50%.

Investimento inicial: 10 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

2 – Ahoba Viagens

A rede Ahoba Viagens foi fundada em 2014 e passou a franquear no ano seguinte. Hoje, o negócio possui 190 franquias de agências de viagem remotas em operação.

Investimento inicial: 4 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

3 – Barela

A Barela é uma correta especializada em planos de saúde para pequenas e médias empresas. Criado em 1995, o negócio começou a franquear em 2015 e acumulou 40 unidades franqueadas apenas no estado de São Paulo. O faturamento médio mensal é estimado em 10 mil reais por franquia, com lucratividade média de 71%.

Investimento inicial: 7 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

4 – Bidon

A Bidon, franqueadera de corretoras de seguros, atua exclusivamente pelo modelo home office. O negócio foi fundada em 2010 e entrou ao franchising seis anos depois, acumulando 130 unidades em operação. O faturamento médio mensal é de 50 mil reais, com lucro líquido de 7,5 mil reais no mesmo período.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

5 – Cuidare

A rede de cuidados para a terceira idade Cuidare foi fundada em dezembro de 2013, passando a franqueadora três anos depois. O negócio possui hoje 34 unidades em operação. O faturamento médio mensal do franqueado varia entre 54 mil e 60 mil reais, para oito contratos por ano, com lucratividade média de 15 a 20%.

Investimento inicial: 25 a 30 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

6 – Dr. Jardim

A rede Dr. Jardim, especializada em serviços de jardinagem, foi criado em 2009 e começou a franquear no mesmo ano. Hoje, a marca possui 35 unidades em operação. Cada franqueado possui um faturamento médio mensal de 30 mil reais, com lucratividade de 25%.

Investimento inicial: 15 a 30 mil reais (de acordo com tamanho da região)

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

7 – Encontre Sua Viagem

A ESV é uma rede de franquias de agências de turismo fundada em 2011. Hoje, a marca possui 470 unidades em operação. Cada agência apresenta um faturamento médio mensal de 30 mil reais, com lucratividade de 3 a 7 mil reais no mesmo período.

Investimento inicial: 7 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

8 – Impacto Mídia

A Impacto Mídia, rede de franquias de publicidade em mídia alternativas, foi fundada em 2011 e entrou para o franchising dois anos depois. Hoje, o negócio possui 120 unidades em operação. Uma franquia possui faturamento médio mensal de 12 mil reais por mês, com lucratividade que varia entre 4 e 8 mil reais para o mesmo período.

Investimento inicial: 5 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

9 – Maid for You

A Maid for You é uma rede especializada em limpeza residencial por diaristas. O negócio surgiu em 2013 e entrou para o franchising dois anos depois. Hoje, possui 5 unidades franqueadas, sendo que o faturamento médio mensal de cada unidade é de 90 mil reais, com lucratividade média de x.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

10 – Multifilmes

Criada em 1999, a Multifilmes aplica películas de vidro em residências e veículos. O negócio entrou para o franchising no ano passado e possui duas unidades franqueadas em operação, ambas home office. O faturamento médio mensal parte de 30 mil a 150 mil reais por mês, com lucratividade média de 10,5 mil a 38 mil reais.

Investimento inicial: 28 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

11 – Louyt

A Louyt, franqueadora especializada em marketing móvel, foi criada em 2013 e começou a franquear no ano seguinte. Com 55 unidades em operação, o único modelo de franquia é home office. O faturamento médio mensal fica entre 10 e 15 mil reais, com lucratividade de 70%.

Investimento inicial: 19,5 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

12 – Ótris

A Ótris é uma rede de franquias de recuperação de crédito para pequenas e médias empresas. O negócio foi fundado em 2010 e entrou ao franchising seis anos depois. Hoje, possui 11 unidades em funcionamento. O faturamento médio mensal de um escritório é de 5 mil reais, com lucratividade média de 6,7 mil reais no mesmo período.

Investimento inicial: 10 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

13 – Paper Pão

A Paper Pão, rede especializada em publicidade por meio de sacos de pão, começou em 2016 e passou a franquear no ano seguinte. O negócio possui 16 unidades em operação, todas em formato home office. O faturamento médio mensal por franquia fica entre 10 e 12 mil reais, com lucro líquido de 6 mil reais.

Investimento inicial: 4,5 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

14 – Seguralta

A rede de franquias Seguralta foi fundada em 1968 e entrou para o franchising em 2008. Hoje, o negócio possui 912 seguradoras em operação. Uma unidade da marca no formato home office possui faturamento médio mensal de 15 mil reais, com lucro médio mensal de 45% a 50%.

Investimento inicial: 25 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

15 – Sinergi

A Sinergi é uma rede de franquias especializada em assinaturas mensais para administrar e gerenciar o marketing de marcas pelo Instagram. O negócio começou a franquear em 2016 e possui 16 unidades operando em modelo home office. O faturamento médio mensal vai de 1 mil a 8 mil reais, com lucro líquido de 800 a 5 mil reais.

Investimento inicial: 4,9 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 10 meses

16 – Tecvoz

A Tecvoz é uma rede de franquias especializada em segurança digital. O negócio foi fundado em 2002, mas entrou para o franchising apenas no ano passado. Hoje, são 247 franquias comercializadas, com faturamento médio mensal de 15 mil reais, com lucratividade média de 53%.

Vigilância Solidária

Investimento inicial: 30 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

17 – Touareg Seguros

A Touareg Seguros foi criada em 2011, com sede em Salvador (Bahia). A empresa começou a franquear em 2016 e possui hoje 13 unidades no ramo de seguros e consórcios. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 40 mil reais, com lucratividade média de 6 mil reais.

Investimento inicial: 22,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

18 – Tributarie

A Tributarie é uma rede de franquias de consultorias de compliance e gestão fiscal e tributária. O negócio foi criado em 2003 e passou a franquear em 2015, acumulando 55 franquias em operação. O faturamento é de 150 mil reais por contrato comercializado, com lucratividade de 75 mil reais.

Investimento inicial: 25 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

19 – Tutores

A rede de educação multidisciplinar Tutores foi fundada em 2007 e começou a franquear em 2015. Hoje, o negócio possui mais de 100 escolas em operação. Uma unidade franqueada home office fatura entre 15 mil reais e 23 mil reais em média mensalmente, com lucratividade de 26 a 28%.

Investimento inicial: 25 mil a 30 mil reais (de acordo com tamanho da região)

Prazo de retorno: 12 meses

20 – Vivenda em Casa

A Vivenda do Camarão, rede de alimentação especializada em frutos do mar, nasceu em junho de 1984. Seu modelo home office, chamada Vivenda em Casa, possui pouco mais de um ano de operação e 10 unidades em funcionamento. A média de faturamento médio mensal por loja é de 20 mil reais, com média de lucro mensal de 2,1 mil reais.

Investimento inicial: 30 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses