Para muitos, empreender é uma forma de ter mais flexibilidade nos horários, ainda que um negócio exija ainda mais dedicação do que um emprego comum. Para montar sua própria jornada de trabalho, negócios que possam ser administrados da própria residência são uma boa pedida. E, para quem não tem experiência, adquirir uma franquia é a forma de trocar capital investido por conhecimento do setor e de seus empreendimentos.

Por isso, EXAME selecionou algumas franqueadoras que permitem o trabalho home office. O investimento inicial em negócios do tipo costuma ser reduzido, pela desobrigatoriedade de adquirir um ponto comercial. Abaixo, há apenas negócios que pedem até 30 mil reais em capital inicial. As informações foram fornecidas pelas próprias marcas.

Vale lembrar que, antes de entrar de cabeça em um negócio franqueado, é preciso pesquisar sobre os setores pretendidos, analisar bem o contrato de franquia e perguntar para outros franqueados sobre a experiência com a franqueadora.

Confira, a seguir, 20 franquias para abrir sua própria empresa e trabalhar de casa:

1 — Trust Intercâmbio e Turismo: 3,5 mil reais

–

A Trust Intercâmbio Cultural e Turismo iniciou suas atividades em 2009. Atualmente, conta com 24 unidades em funcionamento. Para o modelo Micro, o faturamento médio mensal é de 25 mil reais.

Investimento inicial: 3,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 48 meses

2 — Ahoba Viagens: 4 mil reais

–

A Ahoba Viagens, rede de franquias de turismo online, foi fundada em 2014 e passou a franquear no ano seguinte. Hoje, possui 200 unidades em operação e espera crescer 25% em 2019. No modelo home office, o faturamento médio mensal é de 30 mil reais e o lucro médio mensal é de 2 mil reais.

Investimento inicial: 4 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

3 — Chocolateria Brasileira: 5 mil reais

–

A Chocolateria Brasileira foi fundada em 2015 e entrou para o franchising dois anos depois. Hoje, possui mais de 30 franquias em operação. Em seu modelo home office, chamado Chocobag, o faturamento médio mensal é de 5 mil reais, com taxa de lucratividade média de 50%.

Investimento inicial: 5 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

4 — Impacto Mídia: 6,5 mil reais

–

O Grupo Impacto Mídias Alternativas é uma rede de microfranquias especializada em publicidade em locais como sacos de pão, jogos americanos envelopes térmicos para pizza. O negócio foi fundado em 2011 e entrou para o franchising dois anos depois. Hoje, possui 120 franquias em operação e espera abrir mais 25 unidades neste ano. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 12 mil reais, com lucro médio de 7 mil reais.

Investimento inicial: 6,5 mil reais

Prazo de retorno: 2 a 3 meses

5 — Acqio: 7,9 mil reais

–

A Acqio, fundada em 2014, é uma rede de franquias de maquininhas de pagamento. O negócio possui 1.158 unidades em operação e espera crescer 66% neste ano. Uma unidade home office da Acqio fatura mensalmente 3,5 mil reais, com lucro médio mensal de 3 mil reais.

Investimento inicial: 7,9 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

6 — Mister Fix: 9 mil reais

–

A Mister Fix é uma rede de franquias especializada em marido de aluguel, pequenos reparos e manutenções residencial e predial. Fundada em 2016 e franqueando desde 2017, a marca possui 19 unidades franqueadas. A expectativa é de inaugurar mais 48 unidades até o fim de 2019. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 13 mil reais, com taxa de lucratividade média de 50 a 60%.

Investimento inicial: 9 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

7 — Acquazero: 10 mil reais

–

A Acquazero, rede especializada em lavagem ecológica automotiva, foi fundada em 2009 e entrou para o franchising no ano seguinte. Atualmente possui 240 unidades em operação. Uma franquia home office possui faturamento médio mensal de 12 mil reais, com lucro médio mensal de 50% sobre o valor faturado.

Investimento inicial: 10 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

8 — PremiaPão: 10 mil reais

–

A rede de publicidade em sacos de pão PremiaPão foi fundada em 2015. O negócio possui 206 unidades em operação e espera abrir mais 240 unidades neste ano. O faturamento médio por franquia é de 12,9 mil reais mensais, com lucratividade média de 5 a 7 mil reais.

Investimento inicial: 10 mil reais (cidades com até 100 mil habitantes)

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

9 — Gigatron: 10,5 mil reais

–

A Gigatron Franchising, rede desenvolvedora de software para empresas do varejo, foi fundada em 1998 e em 2012 entrou para o mercado de franchising. Possui hoje 72 unidades em operação e espera fechar 2019 com 100 franquias ativas. O faturamento médio mensal é de 5 mil reais, com lucro médio líquido mensal de 3,5 mil reais.

Investimento inicial: 10,5 mil reais

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

10 — Encontre Sua Viagem: 12 mil reais

–

A Encontre Sua Viagem, rede com foco em serviços de turismo, foi fundada em 2011. Hoje, possui 520 unidades em operação e espera chegar ao fim deste ano com mais 150 franquias. Uma unidade home office tem faturamento médio mensal de 30 mil reais, com lucro líquido mensal de 3 a 7 mil reais.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

11 — IEV: 12 mil reais

–

O Instituto de Especialização em Vendas foi fundado em 2014. O negócio de treinamentos comerciais para empresas começou a atuar no franchising em 2017. Hoje, possui 50 franquias em funcionamento e espera chegar a 200 unidades neste ano. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 50 mil reais, com lucro médio mensal de 15%.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 4 meses

12 — Mr Fit: 12 mil reais

–

A Mr. Fit, rede de franquias de alimentação saudável, foi fundada em 2014 e começou a franquear no ano seguinte. Hoje, possui mais de 100 franquias em operação. Em uma microfranquia home office, chamada Freezer Mr. Fit, o faturamento médio mensal vai de 4 a 20 mil reais e a lucratividade média é de 30%.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

13 — Quisto Corretora de Seguros: 12 mil reais

–

A Quisto Corretora de Seguros foi fundada em 2012 e entrou para o mercado de franquias em 2018. O negócio possui 30 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma corretora home office é de 50 mil reais, com lucro líquido mensal de 7 mil reais.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

14 — MTCred: 15 mil reais

–

A MTCred, rede franqueadora de crédito consignado, foi criada em 2008 e começou a franquear em 2013. A MTCred possui mais de 70 unidades. No modelo home office, chamado de Smart MTCred, o faturamento médio mensal é de 140 mil reais, com lucratividade média de 10%.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

15 — Protect Soluções: 16 mil reais

–

A Protect Soluções, rede de microfranquia especializada na saúde financeira das pequenas e médias empresas, foi fundada em 2015 e começou a franquear dois anos depois. Hoje, possui cinco unidades em operação. A expectativa é ter 15 unidades em operação até o final deste ano. Faturamento médio mensal de 8 mil reais e lucro médio mensal entre 60 e 70%.

Investimento inicial: 16 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

16 — Nova Capital: 17 mil reais

–

A Imobiliária Nova Capital foi criada em 2014 e entrou para o franchising em 2018. Hoje, possui sete unidades em operação. No modelo home office, chamado Nova Capital Home, o faturamento médio mensal é de 150 mil reais, com lucro médio mensal de 40 mil reais.

Investimento inicial: 17 mil reais (cidades com até 20 mil habitantes)

Prazo de retorno: 18 meses

17 — Mr Kids: 18,7 mil reais

–

A Mr. Kids, rede de vending machines, foi fundada em 2012 e começou a franquear neste ano. Possui hoje 500 máquinas próprias e outras 7.000 máquinas franqueadas. O faturamento bruto mensal vai de 1,8 mil a 30 mil reais, com lucro médio mensal de 35 a 40%.

Investimento inicial: 18,7 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

18 — Lends Club: 25 mil reais

–

A Lends Club, rede de franquias especializada em jogos de tabuleiro, foi fundada em 2013 e começou a franquear em 2017. Hoje, possui uma unidade própria e três franquias. O faturamento médio mensal de uma unidade home office é de 5 mil reais, com lucro médio mensal de 25%.

Investimento inicial: 25 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

19 — Meu Dever de Casa: 25 mil reais

–

A rede de franquias de apoio educacional Meu Dever de Casa oferece dois modelos home office: o Coach Educacional MDC (ensinar técnicas de estudo) e o Home Based MDC (reforço em casa). O negócio, fundado em 2014, passou a franquear em 2017. Possui 41 unidades em operação. No Home Based MDC, o faturamento médio mensal é de 9 mil reais, com lucratividade média mensal de 7 mil reais.

Investimento inicial: 25 mil reais

Prazo de retorno: 11 meses

20 — San Martin Seguros: 29,9 mil reais

–

A San Martin Seguros foi fundada em 1995 e entrou para o mercado de franquias em 2013. Atualmente, a marca possui 300 unidades franqueadas. O faturamento médio mensal fica acima de 100 mil reais, com lucro líquido mensal a partir de 13 mil reais.

Investimento inicial: 29,9 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses