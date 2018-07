Suria Barbosa, do Na Prática

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Ainda que a tecnologia tenha trazido muitas oportunidades de inovação, abrir um negócio é uma empreitada difícil. E, por vezes, cara. São gastos burocráticos, de pessoal, de estrutura… A lista não para.

A boa notícia é que o mesmo avanço tecnológico trouxe ferramentas gratuitas que ajudam a diminuir os custos de colocar para funcionar um empreendimento.

O Na Prática selecionou os melhores programas de uma lista compilada pelo site especializado Fit Small Business. Conheça 20 ferramentas gratuitas para pequenos negócios.

Apesar de a maioria possuir versões pagas, as gratuitas oferecem bastantes funcionalidades. Escolhidas por profissionais que fundaram ou trabalham em startups, elas vão acelerar e facilitar os processos envolvidos em abrir e gerir seu próprio negócio.

Ferramentas gratuitas para pequenos negócios

Totalmente gratuita, a ferramenta de CRM do Hubspot gerencia e organiza clientes. Oferece diversas funcionalidades, como criar modelos e medir desempenho de e-mais, fazer chamadas e agendar reuniões.

Bem conhecido mundialmente, o Evernote é um aplicativo que permite organizar e arquivar notas em texto, imagens e vídeos na nuvem.

Para facilitar a contabilidade da sua companhia, o Wave é uma pedida, porque permite fazer faturamento, controlar despesas e a receita em um aplicativo de celular ou no computador.

4 — Atendimento ao cliente: Helprace

Helprace é um software de atendimento ao cliente que inclui um help desk de tickets, bases de conhecimento e um fórum para coletar feedback.

5 — Avaliações de consumidores: Trustpilot

Na versão grátis, o Trustpilot envia 50 convites para as empresas coletarem avaliações dos consumidores, além de mostrá-la todas em uma página.

Quanto mais comentários você tiver, maior será sua classificação.

6 — Crescimento do site: Sumo

Sumo é uma plataforma que compila ferramentas que automatizam o crescimento do site.

7 — Gerenciamento de conteúdo: WordPress

Com o WordPress, você pode facilmente configurar um site ou um blog de forma gratuita. Ainda existem milhares de plugins (também gratuitos) que aprimoram sua funcionalidade.

8 — Software de SEO: SEOProfiler

O SEOProfiler tem funcionalidades como análise de links, oportunidades de palavras-chave e rankings, cruciais para que seu site seja encontrado nas buscas.

9 — Design gráfico: Canva

Voltado para design gráfico, o Canva é um site que ajuda até quem não tem habilidades nesse campo a criar peças incríveis.

10 — Monitoramento de termos nas redes sociais: Icerocket

O Icerocket é uma ferramenta que pesquisa e monitora termos em redes sociais. É totalmente gratuito e não exige cadastro.

O Slack é um software que permite comunicação integrada por texto, voz ou vídeo, além do envio de documentos.

12 — Análise dos mecanismos de busca: Google Trends

Você pode usar o Google Trends para ver exatamente quais termos as pessoas estão pesquisando no Google e compará-los com diferentes palavras-chave. Assim, entende melhor seu público-alvo e o que estão procurando online.

O Zapier automatiza pequenas tarefas, como compartilhar postagens e atualizar o CRM. A versão grátis tem limitações, mas ainda sim salva tempo.

14 — Localizador de endereço de e-mail: Hunter

Hunter é um software que encontra e-mails dos sites que você precisar. Pode ser instalado como plugin no Chrome – a versão grátis permite 150 buscas por mês.

15 — Gravação de tela: HYFY

O HYFY permite gravar a tela e voz ao mesmo tempo. Além disso, se integra com outros softwares e facilita o tipo de comunicação que se beneficia com imagens, como tutoriais.

16 — Ponto de vendas: Square

Atuando como um POS (ponto de vendas ou de serviço) ideal para pequenas empresas, o Square tem funcionalidades como loja online, ferramentas de gestão de negócios e inventário, entre outras

Survey Monkey permite a criação de pesquisas gratuitas que podem servir para você conseguir feedback para seu negócio.

A versão gratuita da ferramenta de gerenciamento de e-mail MailChimp permite que o usuário envie até 12 mil e-mails por mês.

19 — Edição de imagens: GIMP

GIMP é um programa de edição de imagens que compete com o Photoshop, da Adobe. Aliás, ele se conecta com alguns plugins do Photoshop também.

20 — Criação de modelos: Heflo

Completamente baseado em armazenamento em nuvem, o Heflo é um software para criar diagramas. Além disso, ele permite que o usuário crie uma documentação e compartilhe o trabalho.

Texto publicado original no site do Na Prática.