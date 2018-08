20 eventos para empreendedores que acontecem em setembro

São Paulo – Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em maio:

1 — 7º Fórum Empreendedoras: Diversidade e Inclusão

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 120

Data da atividade: 20 e 21 de setembro

Onde: São Paulo

O Fórum Empreendedoras, evento organizado pela Rede Mulher Empreendedora que promove conteúdo, inspiração e workshops para mulheres empreendedoras ou que planejam começar seu negócio próprio. Sob o tema Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo, serão oferecidas diversas atividades como palestras, painéis e oficinas, além de área destinada a expositores.

2 — AFROLAB

Inscrições: até 11 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 14 a 19 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

Apoiar, promover e impulsionar o afroempreendedorismo no Brasil, por meio da oferta de conhecimento e capacitação com foco em inovação e inventividade. Esse é o objetivo do AFROLAB. Promovida pela Feira Preta, com metodologia inédita e exclusiva desenvolvida em parceria com o British Council e Convetry University, do Reino Unido, a iniciativa conta com atividades de autoconhecimento, ciclos de imersão criativa, aprendizagem, cursos e workshops. As turmas do AFROLAB Rio de Janeiro são destinadas a empreendedores jovens e adultos que já possuem um negócio em andamento – com CNPJ – e desejam alavancar seu empreendimento.

3 — Artemisia Lab – Desafios da Saúde Pública

Inscrições: até 10 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

O Artemisia Lab – Desafios da Saúde Pública, programa de aceleração de curto prazo, é destinado a empreendedores com soluções inovadoras em saúde. A busca é por negócios de impacto social que possam melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados para a população de menor renda. As organizações correalizadoras, Artemisia e Instituto Sabin, vão selecionar até 15 negócios para uma jornada de seis semanas de aceleração. Os empreendedores selecionados serão potencializados com base na metodologia exclusiva de aceleração da Artemisia, tendo acesso à curadoria de ferramentas e conteúdos; conexão com outros empreendedores do setor; e mentorias com especialistas em negócio, impacto social e saúde.

4 — Building Blocks

Inscrições: até 16 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 4 meses a partir de novembro de 2018

Onde: São Paulo

A Saint-Gobain, em parceria com a Liga Ventures, encerra em setembro as inscrições para seu programa de aceleração, o Building Blocks. A iniciativa busca atrair startups com forte potencial inovador no setor da construção civil e em soluções digitais com foco no consumidor final e profissionais da área. O Building Blocks selecionará até 4 startups que terão acesso a uma aceleração de 4 meses com acompanhamento e metodologia do time da Liga Venture, no novo edifício do CUBO, em São Paulo. Terão também mentorias exclusivas com executivos Saint-Gobain e especialistas de mercado da rede Liga Ventures, além da geração de negócios com a Saint-Gobain e suas marcas.

5 — Café com Empreendedoras de Goiânia

Inscrições: até 3 de setembro, pelo site

Custo: gratuito ou doação entre R$ 21 e R$ 50

Data da atividade: 4 de setembro

Onde: Goiás

O Café com Empreendedoras, organizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME), é a oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo e histórias inspiradoras.

6 — Carreira Jovem – Rota Alternativa

Inscrições: durante o mês de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 4 a 24 de outubro, em diferentes locais

Onde: Rio de Janeiro

O Carreira Jovem, projeto do Senac RJ focado na gestão de carreira e no mercado de trabalho, promoverá a palestra “Rota Alternativa: como seguir uma carreira fora do meio corporativo”. O evento é voltado a quem precisa de apoio na escolha da profissão e para aqueles que estão em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho, informações sobre carreira pública e empreendedorismo. Serão trazidos conteúdos sobre o universo do empreendedorismo e as vantagens e desvantagens de ser o dono do próprio negócio. A oficina do dia vai ensinar como montar um modelo de negócio em nove passos, utilizando o Canvas.

7 — Ciclo MPE

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 5 de setembro

Onde: Uberlândia

Quem pensa em empreender, mas não sabe exatamente como, terá a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma loja virtual e as ferramentas necessárias para montar um negócio na internet. O Ciclo MPE, realizado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, é uma série de seminários gratuitos de capacitação para o e-commerce. Entre os conteúdos, será apresentada a palestra “Como escolher a plataforma ideal para o seu e-commerce”, ministrada pelo Alfredo Soares, fundador da Xtech Commerce.

8 — Colóquios de Coaching – Mindset e o Processo de Mudança

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 35

Data da atividade: 14 de setembro

Onde: Porto Alegre

No “Colóquios de Coaching”, o participante vai aprender o que é mindset; quais os tipos de mindset; quais as diferenças entre mindset fixo e de crescimento; e qual a relação entre mindset e a possibilidade de mudar, por exemplo. O evento é organizado pela Coaches Associados.

9 — Desafio InovAR

Inscrições: até 6 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

A unidade de aviação da general Electric no Brasil, localizada em Petrópolis (RJ), abre inscrições para o Desafio InovAr, que promete dar asas a projetos inovadores de startups nacionais e internacionais. O objetivo será selecionar o melhor projeto voltado para o planejamento de demanda e previsão de materiais nas oficinas de manutenção da GE Aviation. O prêmio será de R$ 38 mil ou a startup vencedora poderá optar por uma semana de imersão em inovação e mentoração para o projeto no Centro de Pesquisas da GE, em Nova York, com passagem e hospedagem pagas pela GE (máximo de três pessoas).

O desafio está aberto para as startups com projetos no estágio beta (com protótipo constituído, testes piloto) ou com Produto Viável Mínimo. O processo seletivo será dividido em duas etapas: a primeira será a análise das propostas recebidas via site. Na sequência, os candidatos selecionados serão convidados para entrevistas (presenciais ou online).

10 — Developers Experience

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 50

Data da atividade: 15 de setembro

Onde: Florianópolis (Santa Catarina)

Florianópolis recebe especialistas em Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e Big Data para a primeira edição do Developers Experience. O evento é dirigido a desenvolvedores de software e tem o objetivo de debater novas tendências no uso de tecnologias de última geração. A realização é da Hexagon Agriculture, divisão de agricultura da Hexagon, multinacional sueca de tecnologia.

11 — Expo Franchising ABF Rio 2018

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 40

Data da atividade: 27 a 29 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

Uma das dez maiores feiras de franquias do mundo, a Expo Franchising ABF Rio é voltada para quem quer expandir sua rede de franquias ou ser dono do seu próprio negócio. O evento chega a sua 12ª edição no formato salão de negócios, onde o grande destaque é o que as marcas têm a oferecer. Para orientar os futuros franqueados, a feira também oferece gratuitamente o Fórum de Franchising, que aborda informações fundamentais sobre o segmento, ministrado por nomes do setor.

12 — Inova Rodobens

Inscrições: até 10 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até 5 de outubro

Onde: todo o Brasil

Estão abertas as inscrições para o programa Inova Rodobens, da Rodobens Consórcio, que tem como objetivo se associar a startups, transformar o setor de consórcio e aprimorar a experiência de seus clientes e parceiros de negócios. O cronograma está composto por quatro fases: período de inscrições para todo o Brasil; pré-seleção dos inscritos; evento Pitch Day, para apresentação das soluções e divulgação dos selecionados em 5 de outubro.

13 — Lab habitação: Inovação e Moradia

Inscrições: até 24 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

Realizado pela Artemisia e Gerdau, com apoio do Instituto Vedacit, Grupo Tigre e Eternit, o Lab Habitação: Inovação e Moradia vai selecionar até 15 negócios de impacto social para uma jornada de cinco semanas de aceleração. Os três negócios que se destacarem ao longo do processo poderão receber capital-semente e mentorias extras pós-programa.

14 — ME B2B Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 19 de setembro

Onde: São Paulo

Promovido pelo Mercado Eletrônico, com curadoria da HSM, o ME B2B Summit irá reunir profissionais compradores para discutir as principais tendências na área e trazer as melhores práticas e expectativas desse mercado para os executivos de suprimentos das empresas. Serão abordados temas como a gestão de riscos na cadeia de suprimentos, práticas e desafios do CPOs, KPIs na gestão de compras e inovação no e-commerce B2B.

15 — Nokia Open Innovation Challenge 2018

Inscrições: até 6 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até dezembro de 2018

Onde: todo o Brasil

Para startups que desejem moldar o futuro da automação industrial, o desafio Nokia Open Innovation Challenge está com inscrições abertas. As iniciativas vencedoras da competição global serão premiadas com 175.000 dólares em suporte financeiro e terão acesso aos recursos de Pesquisa e Desenvolvimento dos Nokia Bell Labs para alavancar negócios em parceria com a Nokia. A seleção das propostas mais inovadoras e avançadas será feita por um júri internacional e os vencedores terão a oportunidade de apresentar seus produtos e soluções em evento na sede dos Nokia Bell Labs, em Murray Hill, Nova Jérsei, já em dezembro.

16 — Método CIS

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 1.992

Data da atividade: 21 e 24 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

O Método CIS é um programa de mudança. No treinamento, que tem duração de 50 horas, distribuídas em três dias, você conhece ferramentas científicas que permitem você eliminar do seu caminho tudo o que te impede de ser, fazer e ter. Os efeitos se dão por conta da reprogramação de três fundamentos da emoção humana: a Inteligência Emocional; as competências emocionais definidas pelo autor Daniel Goleman; e, por último, a reprogramação de crenças.

17 — Rethinking Economics

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 30 de maio

Onde: Campinas (São Paulo)

A especialista da Inova Business School Eliane El Badouy apresentará a ressignificação dos conceitos da Economia, as novas economias – circular, colaborativa, compartilhada, criativa e comportamental – e a economia como fluxo.

18 — Semana da Transformação Digital

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 a 14 de setembro

Onde: online

Organizada pelo Sebrae, a Semana da Transformação Digital acontecerá online e irá trazer para a pauta temas como estratégias e ferramentas que ajudam a aumentar o volume de vendas e a utilização das redes sociais para se comunicar e atrair clientes.

19 — Startup Show

Inscrições: até 2 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até 26 de outubro (anúncio final)

Onde: São Paulo

No Startup Show, 27 startups serão escolhidas por um corpo de jurados, com a participação do público e do Watson, plataforma de inteligência artificial na nuvem da IBM (que usará uma base de dados para indicar quais projetos têm mais chance de sucesso). As etapas eliminatórias serão gravadas em um formato de websérie – os episódios até a grande final em novembro podem ser vistos no próprio portal do programa ou no YouTube. Todos os participantes terão seus projetos avaliados pela ferramenta digital Free Valorize. O vencedor receberá uma viagem de uma semana para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, com uma programação especial de visitas preparada pelos organizadores de acordo com o perfil da startup vencedora.

20 — Startup Weekend Women

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 200

Data da atividade: 21 a 23 de setembro

Onde: São Paulo

O Startup Weekend​ é um evento mundial organizado pela Techstars​, apoiado por empresas como o Google for Entrepreneurs​, cuja missão é ensinar, inspirar, educar e promover o empreendedorismo nas comunidades locais. Mais de 8.000 startups foram criadas nos eventos realizados em cerca de 100 países. O objetivo desta edição especial é potencializar o empreendedorismo feminino. O evento propõe que 75% das participantes, mentoras e organizadoras sejam mulheres​.