25 eventos para empreendedores que acontecem em maio

São Paulo – Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em maio:

1 — Café com Empreendedoras de SP – Edição Especial Mês das Mães

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito ou doação entre R$ 21 e R$ 50

Data da atividade: 30 de maio

Onde: São Paulo

Organizado pela Rede Mulher Empreendedora, o tradicional café com empreendedoras terá uma edição especial pelo mês das mães. O evento conta com palestras, histórias inspiradoras, networking, mentorias e conteúdo temático para mães empreendedoras.

2 — Capital Empreendedora

Inscrições: até 13 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 18 a 19 maio

Onde: Brasília

O evento de educação empreendedora Capital Empreendedora terá uma feira de startups e abrirá seleção de 50 vagas para startups que quiserem participar. A empresa de tecnologia Microsoft estará presente e vai escolher ideias para investir entre R$ 400 mil e R$ 3 milhões. Além disso, o evento contará com 40 palestrantes como a investidora Camila Farani e o empreendedor Max Oliveira (MaxMilhas).

3 — Congresso Fintech View

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 15 e 16 de maio

Onde: São Paulo

O “Congresso Fintech View” é promovido e organizado pela Cantarino Brasileiro, agência de marketing e inteligência focada no mercado financeiro. Com mais de 50 palestrantes, painelistas e moderadores, o evento vai discutir as principais inovações do mercado financeiro e como as startups, aceleradoras e investidores estão interagindo e ganhando espaço no mercado. Também serão apresentadas experiências de sucesso, pesquisas, aspectos jurídicos e regulatórios, incentivo e investimentos.

Entre os tópicos a serem abordados no evento estão “como as fintechs e startups estão criando um mercado paralelo às instituições financeiras”; “quem são as empresas que estão na órbita das fintechs – aceleradoras, investidores, bancos digitais e outros”; “pagamentos e as novas formas de realizá-los”; “empréstimos, seguros, cobrança adequados ao perfil do cliente”; e “como as fintechs estão mudando o status quo das criptomoedas, câmbio e remessas”.

4 — Corrida de Unicórnios

Inscrições: até 6 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de maio até setembro

Onde: São Paulo

Com o objetivo de elencar as empresas com o maior potencial de mudar mercados tradicionais surgiu a Corrida de Unicórnios. A seleção avaliará startups em três eixos: Varejo, Customer Experience e Inovação. Serão sete etapas da Corrida, divididas em inscrição, pitches e semifinais de cada vertical de eixo. Seis startups finalistas, duas por vertical, farão apresentações. Serão escolhidos três vencedores de cada categoria que, além de benefícios conjuntos, receberão uma viagem com tudo pago para Madri (Espanha) com executivos.

5 — Coworking do Zero

Inscrições: até 20 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 14 a 21 de maio

Onde: online

O workshop online “Coworking do Zero” está em sua quinta edição e ensina empreendedores a montar um escritório compartilhado, apresentando o passo a passo e as perspectivas do setor. Quem o ministra é Bruna Lofego, CEO e fundadora da CWK Coworking. Nas aulas, a especialista irá explicar o conceito de coworking para que os participantes conheçam o ramo em que pretendem investir e saibam avaliar se o coworking é viável financeiramente, além de apresentar dados do mercado.

6 — Curso de Empreendedorismo

Inscrições: até 30 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: online

O curso online, feito pelo Senac Rio em parceria com e empresa de equipamentos de redes e internet Cisco, é voltado para aqueles que desejam abrir seu próprio negócio ou desenvolver competências relacionadas ao intraempreendedorismo. Ao longo de sete módulos, o aluno aprenderá a identificar oportunidades, analisar riscos, elaborar um plano de negócios simplificado, identificar ferramentas de marketing, estabelecer parcerias e tornar seus produtos ou serviços mais atrativos. O curso faz parte do projeto Senac Open Cisco, Academia que oferecerá cursos de Empreendedorismo e Tecnologia de forma online e gratuita.

7 — Day1 Endeavor

Inscrições: até o fim dos ingressos, pelo site

Custo: R$ 200 (físico) ou gratuito (online)

Data da atividade: 22 de maio

Onde: São Paulo ou online

Organizado pela rede de apoio ao empreendedorismo Endeavor, o “Day1” é um evento de inspiração para os donos de negócios brasileiros. O co-fundador do primeiro unicórnio brasileiro, a 99, Paulo Veras, a apresentadora Ana Paula Padrão e Leandro Pinto, empreendedor do Grupo Mantiqueira, são alguns dos nomes confirmados para o evento, com transmissão online e gratuita pelo portal Endeavor.

8 — Ela sonha, ela faz

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 770

Data da atividade: 3 de maio

Onde: São Paulo

Com o objetivo de debater sobre empreendedorismo, o “Ela sonha, ela faz” irá reunir aproximadamente 250 mulheres, que terão a oportunidade de adquirir conhecimento e trocar experiências com executivas e empreendedoras de destaque no cenário nacional. A atividade é organizada pela empreendedora Patrícia Brazil, fundadora e CEO do Grupo It Brazil, empresa que conecta marcas com influenciadores digitais.

9 — Empreendedorismo na prática: descomplicando carreiras

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de maio

Onde: São Paulo

Aprender a montar uma startup, identificar um problema e o público-alvo, criar e validar uma solução, elaborar um modelo de negócios, fazer um pitch e convencer um investidor a apostar na sua startup. Tais conteúdos serão ensinados por Alberto Parada, empreendedor e executivo de tecnologia e inovação, por meio de Canvas, Design Thinking e outras ferramentas para elaborar um plano de negócio e ter atitudes empreendedoras. O evento será no Cubo Itaú, em São Paulo.

10 — .Futuro

Inscrições: até 16 de maio, pelo site

Custo: a partir de R$ 900

Data da atividade: 17 e 18 de maio

Onde: Rio de Janeiro

O evento “.Futuro”, criado pela agência Mox Digital, tem como objetivo apresentar o impacto do empreendedorismo nas empresas e na sociedade, por meio da transformação digital e sua aplicação. Algumas empresas e instituições participantes são Fábrica de Startups, Microsoft, Oi, Oracle e Procter & Gamble.

11 — Histórias que Inspiram

Inscrições: até 15 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: online

O prêmio de empreendedorismo, organizado pelo Mercado Livre e pela Endeavor, está em sua terceira edição e busca identificar histórias de vendedores online que inspirem outras pessoas a empreender. Os empreendedores concorrem a um prêmio de até 25 mil dólares, além de apoio na divulgação e na gestão do seu negócio. A premiação é válida para empreendedores online do Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela.

12 — Hospitalar Med

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito com credenciamento online; R$ 50 no local

Data da atividade: 23 e 24 de maio

Onde: São Paulo

O “Hospitalar Med” é um congresso para médicos empreendedores que será realizado na Feira Hospitalar. A iniciativa, promovida pela empresa especializada no ecossistema de empreendedorismo médico Sucesso Médico, vai abordar assuntos voltados à carreira do médico empreendedor, como gestão, finanças e marketing.

13 — HR Thinking

Inscrições: até 7 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 8 de maio

Onde: São Paulo

Organizado pela startup de recursos humanos Match, o evento “HR Thinking” irá discutir as inovações no setor de aquisição de talentos, incluindo a ascensão das HR Techs. Entre os temas, está a discussão de uma das maiores apostas para os próximos anos: o “Recruitment Marketing”, que consiste em estratégias para encontrar, atrair, engajar e nutrir talentos antes mesmo deles aplicarem para alguma vaga.

14 — Jovens executivos: os primeiros passos na carreira

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 26 de maio

Onde: Campinas (São Paulo)

Organizado pela Inova Business School, o workshop “Jovens executivos: os primeiros passos na carreira” é voltado a jovens que são ou querem se tornar executivos. O especialista em carreiras Marcelo Veras vai debater sobre as profissões do futuro e o futuro das profissões, além de destacar as competências que o jovem executivo precisa desenvolver para ter sucesso em seus primeiros anos de carreira.

15 — Lançamento do livro “Empreendedorismo para Leigos”

Inscrições: apenas comparecer no local

Custo: gratuito

Data da atividade: 15 de maio

Onde: São Paulo

O livro “Empreendedorismo para Leigos”, da jornalista e cofundadora da Rede Mulher Empreendedora Alice Sosnowski, fala sobre desde a história do empreendedorismo no Brasil até dicas de A a Z sobre as dúvidas para quem quer empreender, com citações e exemplos de empreendedores pioneiros e inovadores no Brasil e no mundo.

16 — LatAm Edge Awards

Inscrições: até 4 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 4 de maio até 14 de junho

Onde: variável

O programa, focado em scale-ups da América Latina com mais de 1 milhão de dólares de faturamento anual ou investimento, quer apoiar a expansão internacional para o Reino Unido, Europa e Ásia. A startup vencedora receberá 123 mil libras em serviços e um espaço em um coworking em zona central de Londres e serviços de acompanhamento e suporte como contabilidade, desenvolvimento de novos negócios, assistência jurídica, coaching, PR, Marketing Digital e pesquisa de mercado.

17 — MasterClass do Clube do Networking

Inscrições: até 13 de maio, pelo site

Custo: R$ 3.100

Data da atividade: 14 a 23 de maio

Onde: Rio de Janeiro

A MasterClass 2.2 do Clube do Networking é um programa voltado para o empreendedor validar uma ideia de negócio e também construir a sua estratégia comercial, com foco em resultado. Ele é realizado em quatro encontros que acontecem durante duas semanas consecutivas. Serão 12 alunos, com mentoria em grupo.

18 — Meetup Startup SC

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 8 de maio

Onde: Santa Catarina

Em sua 26ª edição, o “Meetup Startup SC” terá como tema “vendas” e abordará os desafios do setor. O objetivo é destrinchar o processo comercial, mostrando que, para vender, não é necessário ter talento. O evento é oferecido pelo Startup SC, iniciativa do Sebrae de Santa Catarina C que promove capacitação gratuita para empresas nascentes de tecnologia.

19 — Mindfulness: o que é e como praticar

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: seis parcelas de R$ 231,25

Data da atividade: de 17 de maio até 28 de junho

Onde: São Paulo

O curso, organizado pela Casa do Saber, ensina consciência, foco e meditação para executivos. As aulas se concentram nos princípios teóricos de mindfulness e nas vivências e práticas imersivas. Por meio de ferramentas simples, é possível aprender como alcançar benefícios para a clareza, equilíbrio, ampliação da percepção e aquisição de formas mais hábeis de lidar com as questões da sociedade, trabalho e mesmo existenciais.

20 — Oil and Gas Climate Initiative

Inscrições: até 15 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 5 de junho até 24 de setembro

Onde: online

A “Oil and Gas Climate Initiative” é uma seleção pública internacional para dar financiamento a tecnologias e modelos de negócio para reduzir a emissão do gás de efeito estufa metano. Os químicos de petróleo Gustavo Moure e Ednardo Santos, ambos do Centro de Pesquisas da Petrobras, farão parte da banca.

Entre 10 a 15 iniciativas serão selecionadas no dia 5 de junho para apresentação e discussão presencial no Climate Investment Venture Day, da OGCI, a ser realizado em 25 de junho, em Washington (Estados Unidos). Os ganhadores serão anunciados em 24 de setembro e receberão investimentos de até 20 milhões de dólares e terão suas inovações produzidas em escala comercial.

21 — Pré-Evento Start Up Weekend

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 10

Data da atividade: 28 de maio

Onde: Campinas (São Paulo)

O “Pré-Evento Start Up Weekend” irá discutir o futuro e as tendências na educação. A Inova Business School, em parceria com o evento Startup Weekend Education, traz o CEO da Unità Educacional e professor Marcelo Veras para discutir o caminho mais provável para as inovações dentro da área de educação, pautado em seu novo livro, “Inovação em sala de aula”.

22 — Programa Natura Startups

Inscrições: até 31 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de agosto de 2018 a maio de 2019

Onde: variável

A Natura se uniu ao CESAR, centro privado de inovação que cria produtos, serviços e negócios com Tecnologias da Informação e Comunicação, para lançar um programa de aceleração de startups. A iniciativa faz parte do Programa Natura Startups, lançado em 2016, com o propósito de fomentar a cultura inovadora dentro da Natura e incentivar o empreendedorismo e o ecossistema de startups envolvidos com a empresa.

O objetivo do Programa de Aceleração é estimular o crescimento de startups em segmentos de mercado de interesse da Natura. A partir da assinatura do contrato, serão nove meses de aceleração, no qual a Natura irá contribuir para o desenvolvimento dessas empresas por meio da proposição de desafios, apoio e execução do programa e mentorias com executivos ao longo da duração do programa. Ao fim do ciclo, as startups poderão ser contratadas pela Natura como parceiras.

23 — Seleção Eqseed

Inscrições: até 13 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: online

A EqSeed, plataforma que conecta startups a investidores, está selecionando startups interessadas em participar de rodadas individuais de investimento para captar entre 300 mil reais e 2 milhões de reais cada no segundo semestre de 2018. Serão escolhidas até dez startups e a expectativa da plataforma é que cerca de mil empresas apliquem para o processo seletivo. A plataforma procura por startups já com um produto ou serviço pronto e tração nos seus mercados.

24 — Shared Services Leadership Forum 2018

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 4.475,35

Data da atividade: 23 de maio

Onde: São Paulo

O “Shared Services Leadership Forum 2018”, evento organizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), irá reunir responsáveis pelas tomadas de decisão de empresas para troca de experiências. O objetivo é divulgar soluções estratégicas para centros de serviços através de debates, palestras e discussões em mesas redondas. O evento contará com uma programação focada no tema “Criatividade e Inovação”, abordando assuntos como Cultura da Inovação, Lean Startup e Blockchain.

25 — Sustentabilidade e Impacto Social: O Futuro dos Negócios

Inscrições: até 15 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 16 de maio

Onde: Santa Catarina

Organizado pelo Civi-co, espaço de trabalho compartilhado para empreendedores cívico-sociais, o fórum “Sustentabilidade e Impacto Social: O Futuro dos Negócios”. Como o desenvolvimento de ações sustentáveis e que gerem impacto social podem contribuir para aumentar o faturamento das empresas? Este é o objetivo do fórum “Sustentabilidade e Impacto Social: O Futuro dos Negócios”.

O fórum traz para discussão como lucro e impacto social podem atuar juntos e como a inovação disruptiva, por meio de parcerias com instituições de ensino, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e startups pode ser a maneira mais rápida e barata para as empresas inovarem e se adaptarem como muito mais rapidez e flexibilidade às mudanças, demandas e ameaças do mercado.