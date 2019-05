20 eventos para empreendedores que acontecem em junho

Estamos chegando ao meio do ano. Para quem quer empreender ou já tem uma empresa — e está pensando em como fazer o segundo semestre render mais do que o primeiro –, junho é um mês para buscar conhecimento, fazer networking e participar de seleções de negócios.

Por isso, EXAME selecionou cursos, encontros e seleções que possuem inscrições ou ocorrem no próximo mês. Algumas das atividades, inclusive, são gratuitas.

Confira, a seguir, atividades em junho para quem quer abrir ou já tem seu próprio negócio:

1 — ABF Franchising Expo

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 70

Data da atividade: 26 a 29 de junho

Onde: São Paulo

A ABF Franchising Expo, feira oficial do setor que chega a 28ª edição, é realizada pela Associação Brasileira de Franchising, com organização e promoção da Informa Markets. Integrante da ABF Franchising Week, semana de imersão no universo das franquias, a ABF Franchising Expo deverá reunir mais de 400 marcas e receber uma visitação de cerca de 60 mil empreendedores nos 4 dias do evento.

A ABF Franchising Expo trará franquias com investimento inicial a partir de R$ 10 mil até mais de R$ 1 milhão, de segmentos variados como Alimentação, Moda, Serviços Educacionais, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Casa e Construção, Entretenimento, Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo, Serviços Automotivos e Comunicação, Informática e Eletrônicos. Completando o ecossistema do setor, participam também da feira fornecedores do franchising, shopping centers e pontos comerciais.

A feira oferece também espaços temáticos como a Arena do Conhecimento, com apresentações sobre diversos temas associados ao mercado de franquias no Brasil, o Boulevard de Microfranquias, com redes cujo investimento inicial é de até R$ 90 mil, e o Montando Minha Franquia, que reunirá fornecedores do sistema de franchising à exemplo de ferramentas de TI, serviços de marketing, geolocalização, design de ponto de venda, sistemas de pagamento, entre outros.

Haverá ainda o Lab ABF by Oasis, um espaço que reúne diversas RetailTechs em um único ambiente com soluções para franqueadores e franqueados de diferentes segmentos. Por fim, destaque para a criação do Exhibitor Business Louge, espaço dedicado para interações, encontros e negócios dos expositor da feira.

2 — Aceleradora Estação Hack

Inscrições: até 3 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de agosto a dezembro de 2019

Onde: São Paulo

O Facebook anuncia a abertura das inscrições para a quarta turma de até 10 startups que serão aceleradas na Estação Hack, centro de inovação da empresa na cidade de São Paulo. O programa, realizado em parceria com a Artemisia – organização pioneira no apoio a negócios de impacto social no Brasil -, tem como objetivo apoiar negócios inovadores que promovam transformações positivas na sociedade.

O principal requisito para empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil participarem é que tenham criado startups inovadoras com potencial de melhorar a vida das pessoas e das cidades onde vivem, com soluções voltadas para talentos e profissionais do futuro; desenvolvimento de competências do século XXI; ensino de programação, robótica e cultura maker; empregabilidade; capacitação de empreendedores; acessibilidade digital; incentivo à criatividade e à cultura; ética e tecnologia; saúde e bem-estar; cidades inclusivas e sustentáveis; govtechs; água, energia e meio-ambiente; moradias; mobilidade urbana; inclusão e acessibilidade para minorias e vulneráveis; e ética e cidadania.

Também é importante ter, ao menos, protótipo ou produto em fase de testes no mercado ou ser uma empresa que tenha produto lançado e que busque rápido crescimento.

3 — ABINC Summit — Conexão IoT

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 1.000

Data da atividade: 25 e 26 de junho

Onde: São Paulo

A ABINC (Associação Brasileira de Internet das Coisas) realiza o primeiro ABINC Summit — Conexão IoT. Voltado tanto para executivos que buscam um salto de produtividade para transformar as suas empresas e explorar novas oportunidades de negócios na economia digital quanto para fornecedores de produtos e serviços de internet das coisas, o congresso trará uma abordagem sobre a aplicação dos conjuntos de tecnologias que compõem a IoT.

A programação do Congresso será composta por painéis com especialistas em IoT e apresentação de cases reais de empresas de diferentes segmentos.

4 — Aprenda a programar em um final de semana no RJ

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 700

Data da atividade: 1º e 2 de junho

Onde: Rio de Janeiro

Em um final de semana de atividades, o aluno do curso “Aprenda a programar em um final de semana no RJ” será desafiado várias vezes a entender conceitos nunca vistos antes, e com uma língua que nunca falou, se deparar com notações que não imaginava que existiam.

Organizado pela escola de programação Mastertech, as aulas possuem temas como “primeiros passos na programação”, “introdução a HTML e CSS”, “responsividade”, “conceitos básicos de Javascript” e “faça seu próprio site”.

5 — Congresso Brasileiro de Investimento Anjo

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 434

Data da atividade: 26 de junho

Onde: São Paulo

O Congresso Brasileiro de Investimento Anjo é organizado pela Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos que fomenta o investimento anjo e apoia o empreendedorismo inovador no país. O evento trará, além de um dia inteiro de palestras, a divulgação do estudo inédito sobre o cenário do investimento anjo no país no último ano.

O congresso deste ano vai tratar da evolução do investimento anjo no Brasil e no mundo, estratégias de saída, tendências setoriais, políticas públicas de estímulo ao investimento anjo, boas práticas e o Syndication – como grupos de anjos podem coinvestir e como o Brasil oferece oportunidades únicas para startups. São esperados cerca de 350 participantes no evento.

6 — Desafio Roche

Inscrições: até 23 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de junho a outubro/novembro de 2019

Onde: São Paulo

O Desafio Roche 2019 convida startups para buscar soluções inovadoras de medicina personalizada, oferecendo às startups visibilidade, possibilidade de futuras parcerias com a Roche e premiação para a startup vencedora.

A Roche tem como objetivo a busca por um melhor atendimento ao paciente. O foco é encontrar soluções que busquem maior centralização das informações; suportem ao corpo clínico na tomada da decisão médica; garantam o uso adequado dos recursos envolvidos na saúde, e possibilitem educação médica de qualidade, com constante atualização dos profissionais envolvidos.

7 — Eurofarma Synapsis

Inscrições: até 15 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de agosto a novembro de 2019

Onde: todo o país

A Eurofarma, em parceria com a Endeavor, abre as inscrições para o Eurofarma Synapsis — um programa de aceleração que busca negócios que impactem a sociedade por meio da inovação na área de saúde. Serão oito scale-ups selecionadas, soluções já validadas e disponíveis para o mercado, com alto potencial de crescimento.

As empresas interessadas em participar devem ter soluções que contribuam com a melhora de processos e eficiência na produtividade da cadeia de saúde, com foco em inteligência de negócios, centro de serviços compartilhados, comercial e marketing, operações industriais e sustentabilidade.

A Endeavor será responsável pela captação e seleção das scale-ups. As empresas serão avaliadas por um time multidisciplinar, que irá analisar o perfil do empreendedor e da equipe envolvida, grau de inovação e modelo e impacto do negócio.

As empresas selecionadas serão aceleradas durante 7 meses, com mentoria da Endeavor, e poderão alavancar seus negócios ao ter disponíveis informações e tendências do setor, coaching em áreas de suporte, como Marketing, Vendas e Logística, e acesso à rede de relacionamento da Eurofarma.

8 — Festival Path

Inscrições: até 16 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 1º e 2 de junho

Onde: São Paulo

O Festival Path, evento de inovação e criatividade, está em sua sétima edição. O festival espera cerca de 600 palestrantes, mais de 10 shows e um público estimado em 20 mil pessoas.

As atividades do Festival Path incluem palestras, shows, mostra de filmes, workshops, feiras gastronômica, de startups, maker e de games, além de festas que acontecem simultaneamente em cinco espaços icônicos da região: Hotel Maksoud Plaza, Reserva Cultural, Clube Homs, Hotel Tivoli Mofarrej e Praça Alexandre de Gusmão.

Com entrada franca, o Festival Path estará recheado de conteúdo para quem busca visões inspiradoras sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, promovendo a circulação de ideias e negócios. A Feira Maker leva o visitante para o mundo dos geeks e dos criativos; a Feira de Games reúne estandes com desenvolvedores independentes que contam apenas com recursos próprios para criar, testar e distribuir seus jogos; e a Feira de Negócios congrega expositores, público, indústria e investidores.

9 — Miditec (Acate e Sebrae)

Inscrições: até 23 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de outubro de 2019 a setembro de 2021

Onde: Santa Catarina

Estão abertas as inscrições para programa de incubação no Miditec, incubadora de empresas de base tecnológica gerenciada pela Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e pelo Sebrae/SC.

O processo irá selecionar sete startups de base tecnológica em estágio inicial que já validaram o seu modelo de negócio ou estejam em processo de validação para seleção e incubação em Florianópolis. Essas startups devem precisar, portanto, de apoio para tracionar, se desenvolver e gerar crescimento.

O Miditec oferece desenvolvimento e aperfeiçoamento dos empreendedores enquanto gestores do negócio, programa de mentoria, consultorias em 12 áreas de negócio, participação em eventos, treinamentos e networking, aproximação com investidores e grandes players parceiros da incubadora e associação automática à ACATE. O programa de incubação tem duração de até 24 meses e disponibiliza duas modalidades: residente e não-residente, de acordo com as necessidades de cada startup.

10 — Neo Acelera

Inscrições: até 9 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 23 de julho até 10 de outubro de 2019

Onde: São Paulo

A Neo Química, marca das categorias de genéricos e similares, anuncia a Neo Acelera, aceleradora de saúde com foco em inovação social e direcionada aos desafios do contato inicial dos cidadãos com o sistema de saúde, seja público ou privado. Com apoio da Yunus Negócios Sociais, a iniciativa visa selecionar e acelerar negócios de impacto que contribuam para o avanço do empreendedorismo de saúde e gerem benefícios para as comunidades em que atuam.

A Neo Acelera selecionará até oito negócios sociais que atuem com os desafios do setor, segundo quatro critérios: potencial de impacto socioambiental; alcance ou previsão de sustentabilidade financeira; qualificação de equipe de empreendedores responsável; e potencial de escalabilidade ou replicabilidade da solução.

Os negócios selecionados passarão por um programa de três meses de aceleração, que conta com encontros presenciais, de capacitação do empreendedor e do seu negócio, mentorias de experts do mercado e acompanhamento semanal da equipe da Yunus Negócios Sociais. Os empreendimentos poderão receber um investimento de R$ 150 mil reais para desenvolver e aumentar o impacto do negócio.

11 — Nexos Digital Cleaning (Anprotec e Sebrae)

Inscrições: até 2 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o país

O programa Nexos, iniciativa liderada pelo Sebrae e a Anprotec, lançou o desafio tecnológico Digital Cleaning em parceria com o Grupo Steffen, uma das maiores empresas do setor de limpeza profissional do país.

O desafio busca pequenos negócios inovadores com competência tecnológica para desenvolver novas soluções digitais para o setor, com potencial de contribuir para a redução do impacto social, ambiental, melhorias das condições de trabalho e saúde, eficiência operacional e redução de descartes.

Os projetos selecionados receberão apoio financeiro para suportar o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias, produtos, serviços e soluções. O desafio Digital Cleaning Steffen priorizará o desenvolvimento de soluções em plataformas, aplicativos e sistemas de tecnologia da informação e algoritmos avançados nas áreas de inteligência de mercado; autoatendimento; autotreinamento e soluções em fidelização.

12 — Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre – Sucessão e Crise nos Negócios

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 3 parcelas de R$ 185 (presencial)

Data da atividade: 3, 10 e 17 de junho

Onde: São Paulo



O evento “Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre – Sucessão e crise nos negócios” será ministrado na Casa do Saber, em São Paulo. O curso trata dos desafios da segunda geração nas empresas. Os encontros abordam empresas familiares e suas características, com fases deste tipo de organização, os desafios da sucessão, os conflitos na segunda geração, a governança em empresas familiares e desenvolvimento de herdeiros, sucessores e da família empresária.

13 — Programa FedEx para Pequenas Empresas

Inscrições: até 10 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: anúncio do vencedor em 1º de julho de 2019

Onde: todo o país

O Programa FedEx para Pequenas Empresas, da empresa de transporte expresso FedEx Express, tem como objetivo auxiliar pequenas empresas a exportarem seus produtos ou serviços.

O concurso visa ajudar empresas com até 99 funcionários a desenvolver seu potencial de exportação. O vencedor receberá R$ 100.000 e o segundo colocado, R$ 40.000. Os premiados também receberão mentoria de negócios.

14 — SingularityU Brazil Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 4.597

Data da atividade: 11 e 12 de junho

Onde: São Paulo

O SingularityU Brazil Summit 2019, trazido pela HSM Educação Corporativa, vai reunir mais de 20 palestrantes com o tema “Brasil Elevado à sua Potência”. Serão abordados os 8 desafios globais definidos pela Singularity University (SU) nas áreas de energia, saúde, comida, educação, meio ambiente, finanças, segurança pública e infraestrutura.

15 — Superlógica Xperience

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 899

Data da atividade: 6 e 7 de junho

Onde: São Paulo

O Grupo Superlógica, composto pelas fintechs Superlógica e PJBank, anuncia a terceiro edição do Superlógica Xperience, evento de economia da recorrência. Com 1,3 mil participantes em 2017 e 2,4 mil em 2018, a terceira edição do evento deve superar a marca de 3,5 mil inscrições.

Os mais de 70 palestrantes vão abordar temáticas como vendas, marketing, precificação, growth hacking, customer success, design, UX, investimentos, cases de sucesso e estratégias de negócios. O Superlógica Xperience também contará com uma feira de negócios com cerca de 50 empresas.

16 — Together (GSK Farma Brasil)

Inscrições: até 14 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de junho até 31 de outubro de 2019

Onde: todo o país

O Together é o programa de conexão com startups da GSK Farma Brasil. O programa está estruturado para o desenvolvimento de inovações para o aumento de eficiência e a expansão do negócio atual da GSK. As startups selecionadas para os pilotos poderão ser contratadas como fornecedoras ou parceiras da empresa ao final do programa.

Podem participar startups que tenham aderência aos desafios — assistente virtual para backoffice, inteligência artificial para tomada de decisão na gestão de riscos, otimização do roteiro de serviço de campo, inteligência de dados para área comercial, gestão de treinamento da força de vendas, customização de campanhas comerciais, serviços complementares aos pacientes e adesão ao tratamento, adesão ao calendário vacinal, gestão de negócios ao médico e blockchain para gestão de dados de pacientes — e que possuam um MVP (Produto Mínimo Viável) desenvolvido e validado, ou mesmo que já tenham seu produto ou serviço disponível no mercado.

17 — Trabalho com Propósito para Empreendedores

Inscrições: variável, pelo site

Custo: R$ 270 até 2 de junho e R$ 540 depois da data

Data da atividade: a partir de 24/06 (acesso quando desejado)

Onde: todo o país (online)

A Sempreende, escola de empreendedorismo de Goiânia, oferece um curso online sobre Trabalho com Propósito para Empreendedores, que ensina técnicas para alunos escolherem a ocupação ideal de acordo com seus perfis. O aluno pode identificar seus pontos fortes e fracos, descobrir qual seria sua rotina ideal, aprender técnicas como mapa mental e brainstorming e criar uma matriz de autoconhecimento.

O conteúdo é ministrado por Luciana Padovez, co-fundadora da escola e pesquisadora na área de ensino de empreendedorismo, e aborda o conceito de trabalho com propósito, a nova realidade dos empregos e os mitos relacionados ao tema.

18 — Unimed InnovatiON

Inscrições: até 31 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de junho até 13 de novembro de 2019

Onde: todo o país

O InnovatiON é um programa de conexão da empresa de gestão da saúde Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo com startups. As empresas selecionadas realizarão um piloto ou prova de solução já desenvolvida em ambiente comercial competitivo, com o apoio de uma instituição representativa no mercado da saúde. As startups poderão ser contratadas como fornecedoras ou parceiras da cooperativa.

Podem participar startups que tenham aderência aos desafios — telemedicina, venda multicanal, acesso para a população envelhecida, educação corporativa e compartilhamento de conteúdos, análises preditivas de contratos, gerenciamento da saúde à distância, gestão da inadimplência e gamificação da saúde — e que possuam um MVP (Produto Mínimo Viável) desenvolvido e validado, ou mesmo que já tenham seu produto ou serviço disponível no mercado.

19 — Workshop Eqseed

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 11, 13, 26 e 27 de junho

Onde: Brasília, Belo Horizonte, Sorocaba e São Paulo

A plataforma de equity crowdfunding Eqseed realiza um Workshop Tour voltado exclusivamente a empresas que desejam captar até R$ 5 milhões para escalar seus negócios, que é o teto permitido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) atualmente.

A Eqseed apresentará o potencial de sua plataforma para as startups e como as empresas podem acessar uma base de investidores para captar recursos rapidamente. Em junho, a fintech passará por polos de inovação como Brasília, Belo Horizonte, Sorocaba e São Paulo.

20 — Workshop Deixa Que Eu Faço

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 300

Data da atividade: 15 de junho

Onde: Rio de Janeiro

Organizado pelo laboratório prático AgilizaLab, o workshop “Deixa Que Eu Faço” ensina a ter mais autonomia nos consertos de casa. Todo conteúdo será com teoria básica, dicas, segurança e prática. Os módulos são “Ferramentas básicas – o kit salva vidas”, “Furadeira”, “Hidráulica” e “Elétrica básica”.