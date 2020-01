20 eventos para empreendedores que acontecem em janeiro

São Paulo – O início de um novo ano pode ser inspirador para aqueles que querem começar ou alavancar um negócio. Gerir sua própria empresa pode ser muito desafiador, mas, por sorte, há dezenas de especialistas dispostos a compartilhar o que sabem.

Por isso, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições neste mês. Há cursos, congressos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em janeiro:

1- Curso Quero Empreender

Inscrições: até o dia 13 de janeiro, pelo site

Custo: 899 reais

Data da atividade: 17 e 18 de janeiro

Onde: São Paulo, Carlos Villalva 118, conj. 23, Vila Guarani

O curso Quero Empreender é destinado para quem tem ou quer abrir um negócio. As aulas se propõem a explicar desafios dos tipos de modelos de empreendimentos, planejamento financeiro, tipos de sociedade, enquadramentos tributários, construção de pitch e investimentos. O objetivo é que os inscritos saiam com plano de ação para tirar suas ideias do papel. Ao final do curso, os participantes terão oportunidade de participar da simulação de uma feira de negócios.

2- Café com empreendedoras de São Paulo

Inscrições: até o dia do evento, pelo site

Custo: de zero a 50 reais

Data da atividade: 31 de janeiro

Onde: São Paulo – Senac Jabaquara. Avenida do Café, 298 – Jabaquara

O evento da Rede Mulher Empreendedora é uma oportunidade para conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. As empreendedoras cadastradas terão mentorias gratuitas com especialistas no local.

3- RME Acelera

Inscrições: até o dia 27 de janeiro, pelo formulário disponível no edital

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de março de 2020

Onde: São Paulo, Rede Mulher Empreendedora

O programa semestral de aceleração da Rede Mulher Empreendedora está com inscrições abertas. Criado em 2018, o programa gratuito e equity free é destinado a negócios com alto potencial de crescimento, fundados e liderados por mulheres. Ao longo de 6 meses os empreendimentos selecionados passam por acompanhamento individual e mentorias coletivas e individuais.

4 – Semana do Licitante

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 13 a 17 de janeiro

Onde: online

No dia 16 de janeiro é celebrado o Dia do Licitante, e para parabenizar todos aqueles que se dispõem a prestar algum tipo de serviço ao governo, a Effecti, empresa de tecnologia para licitantes preparou a Semana do Licitante. Entre os dias 13 e 17 de janeiro, os maiores especialistas nacionais em licitações e contratos públicos estarão ao vivo trazendo conteúdo exclusivo para os participantes. Vantagens das micro e pequenas empresas em licitações públicas, mudanças na lei, pregão eletrônico, tecnologia para licitantes, boas práticas entre outros assuntos serão debatidos.

5 – Curso de férias LinkedIn para Universitários

Inscrições: pelo site

Custo: 520 reais

Data da atividade: dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro, das 9h às 11h

Onde: Rio de Janeiro – ESPM, Rua do Rosário, 90

Um curso para posicionar jovens universitários na plataforma do Linkedin. A ideia é mostrar que inclusive um estagiário tem seu espaço se souber levar conteúdo relevante. As aulas vão discutir a importância do networking para fortalecer os vínculos e ensinar caminhos para mostrar ao mercado que o jovem tem tanto a oferecer quanto profissionais mais experientes.

6 – Workshop de introdução a Métodos Ágeis

Inscrições: abertas pelo site até que as 20 vagas sejam preenchidas

Custo: 97 reais

Data da atividade: 22 de janeiro

Onde: São Paulo, Rua Cubatão, 436 – Paraíso – Conj. 32

O Garage Criativa, laboratório de inovação que tem auxiliado empresas de diversos setores em suas jornadas de transformação digital, abriu inscrições para seu workshop de introdução aos métodos ágeis. A programação demonstra como o Agile pode auxiliar uma organização em seu processo de digitalização, impulsionando a gestão de projetos complexos e otimizando times de alta performance. O conteúdo do workshop permite que o aluno tenha contato com casos reais, usando a proposta inovadora do Problem Based Learning (PBL) – ou seja, a aprendizagem baseada em problemas que inserem o aluno no centro do processo de resolução -, para que todas as dificuldades sejam abordadas em sala de aula.

7 – Workshop: Exercendo seu poder de influência e autoridade

Inscrições: pelo site

Custo: 40 reais

Data da atividade: 8 de janeiro, das 18h às 21h30

Onde: São Paulo, Cubo Itaú – Rua Casa do Ator, 919, Vila Olímpia

O Workshop “Exercendo o Seu Poder de Influência e Autoridade”, feito pela escola de liderança feminina ELAS, é uma vivência de 2h30 focada em despertar a consciência de como podemos nos comunicar melhor e gerar mais influência no ambiente de trabalho e em outros contextos de vida. O objetivo é gerar um desconforto positivo para que cada participante possa aplicar imediatamente o que vai aprender e já obter resultados diferentes no seu dia-a-dia.

8 -Workshop: Autoconfiança para conquistar o mundo

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 13 de janeiro, das 18h às 21h30

Onde: São Paulo, Google for Startups Campus – Rua Coronel Oscar Porto, 70, Paraíso

O Workshop “Autoconfiança para Conquistar o Mundo” é feito pela escola de liderança feminina ELAS. O objetivo do evento é gerar reflexões importantes e aumentar o poder pessoal das participantes. Mais de 3300 mulheres já vivenciaram essa experiência e tiveram resultados significativos em suas vidas.

9 – Faça Acontecer 2020

Inscrições: até 30 de janeiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 30 de janeiro

Onde: online

Evento on-line e gratuito reúne palestras para organizar a vida financeira e atingir metas para o próximo ano. Faça Acontecer 2020 terá especialistas em finanças pessoais, gestão de tempo, educação financeira e empreendedores em programação para incentivar as pessoas a saírem da inércia e atingir suas metas. Entre os palestrantes estão nomes do mercado financeiro como Ana Leoni, superintendente de Educação Financeira da ANBIMA; André Massaro, especialista em finanças pessoais e Luciano Tavares, CEO da Magnetis.

10 – Hypera Hub

Inscrições: até 31 de janeiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de fevereiro

Onde: etapa presencial em São Paulo

A Hypera Pharma lançou o Hypera Hub, seu programa de conexão com startups, gerenciado pela consultoria em gestão da inovação Innoscience. O programa foi desenhado a partir da seleção de 11 desafios, que buscam não só otimizar processos operacionais já existentes no dia a dia da companhia, mas também abrir caminho para a criação de novos produtos, serviços e canais de venda. As empresas selecionadas serão convocadas para um pitch day, previsto para ocorrer em fevereiro. Aquelas que forem aprovadas passarão por um período de imersão. Ao final do programa, as startups participantes poderão se tornar fornecedoras, parceiras estratégicas ou, ainda, receber aporte de recursos financeiros, por meio do Hypera Ventures, programa corporativo de investimento em startups da empresa.

11 – Agile Marketing na ESPM

Inscrições: até 15 de janeiro, pelo site

Custo: 1.500 reais

Data da atividade: entre os dias 20 e 23 de janeiro, das 19h30 às 22h30

Onde: São Paulo – ESPM Tech, Rua Joaquim Távora, 1240

ESPM está com inscrições abertas para a oitava edição do curso de Agile Marketing. As aulas serão ministradas por Felipe Collins e Gabriel Ferreira, professores da casa e profissionais com experiência na aplicação da metodologia. O conteúdo do curso engloba desde as rotinas operacionais de um time ágil, baseadas em metodologias como Lean Startup, Scrum e Kanban, até tendências, questões culturais, comportamentais e de design de carreira e competências para que o aluno saia pronto para implementar a gestão ágil em qualquer contexto, seja criando um negócio ou transformando uma agência ou a área de marketing de uma grande corporação.

12 – StartOut Brasil ciclo Nova York

Inscrições: até dia 20 de janeiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de 19 a 24 de abril de 2020

Onde: Nova York

O programa é destinado a startups brasileiras de qualquer área de atuação que já tenham tração no mercado doméstico e condições concretas de se internacionalizar, sem comprometer suas operações no país. Para participar, as empresas precisam já estar faturando ou já ter recebido algum tipo de investimento, além de contar com uma equipe 100% dedicada ao negócio. Serão selecionadas 15 startups brasileiras que nunca participaram ou fizeram parte de apenas um ciclo do programa, e até cinco startups classificadas como graduadas, ou seja, aquelas que participaram de dois ou mais ciclos do StartOut Brasil. As empresas selecionadas ganharão um dia de estande na TechDay NYC, uma das maiores feiras de tecnologia dos Estados Unidos. O resultado será anunciado no dia 28/02.

13 – Sparta Trader

Inscrições: pelo site

Custo: entre 997 e 2.797 reais

Data da atividade: 26 e 27 de Janeiro

Onde: São Paulo, Expo Center Norte

Lidar com o mercado trader, seja em qual for a área de atuação é uma tarefa difícil, que exije perseverança e segurança em todas as suas ações. O Sparta Trader, evento destinado aos traders esportivos, chega com a missão de desmistificar a ideia de medo e dificuldade da área, tendo como principal objetivo tornar o trade esportivo fácil. Com palestras de profissionais especializados em áreas fundamentais para a boa execução da modalidade, o evento se dividirá em dois dias e conta com três opções de ingressos: Silver, Gold e Black. Contará com figuras importantes da área como, Mauro Betting, Jorge Nicola, Paulo Vinícius Coelho e Karina Pólido, criadora do treinamento Fórmula da Transformação entre os palestrantes.

14 – Omie Academy – Fidelizando Clientes

Inscrições: pelo site

Custo: 119 reais

Data da atividade: durante o mês de janeiro

Onde: online

O curso visa a apresentação da metodologia ICARE, desenvolvida e utilizada pela Disney, a maior empresa de entretenimento do mundo. Neste curso, também são apresentadas métricas para conhecer o nível de lealdade e de experiência de seus clientes.

15 – Branding: como criar uma marca forte no mercado?

Inscrições: pelo site

Custo: 119 reais

Data da atividade: durante o mês de janeiro

Onde: online

Os participantes do curso serão capacitados para entender as próprias marcas e para, consequentemente, construir, proteger, posicionar e comunicar uma marca forte, alcançando assim o sucesso e seu público-alvo durante o processo de desenvolvimento.

16 – Fator X Live

Inscrições: pelo site

Custo: de 997 a 19.997 reais, a depender do tipo de ingresso

Data da atividade: dias 17, 18 e 19 de Janeiro

Onde: São Paulo EXPO – 1,5 Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda

O Fator X Live é o maior evento de diferenciação de negócios do mundo. Na sua quarta edição, a conferência com o tema “Descobrindo Sua Grandeza” contará com mais de 30 horas de palestras. Empreendedores e empresários do Brasil todo e de vários países do mundo aprenderão técnicas para descobrir qual é o Fator X de suas empresas, aquela característica que faz uma marca ser única e desejada e que o empresário pode explorar como um fator importante para o crescimento de seu negócio em cada etapa que ela se encontra. Desenvolvido por Pedro Superti, referência do marketing de diferenciação do Brasil, o curso Fator X é um avançado método de diferenciação e posicionamento de empresas que tem o intuito de tornar a concorrência irrelevante ao colocar à venda não apenas um produto ou serviço, mas uma visão de mundo.

17 – Empreendedorismo de Impacto Social

Inscrições: pelo site

Custo: 1.079 reais

Data da atividade: de 20 a 24 de janeiro, das 19h30 às 22h30

Onde: São Paulo, ESPM Tech – R. Joaquim Távora, 1240

Você já pensou em desenvolver um projeto que pudesse resolver problemas como a pobreza, o desmatamento, o déficit na educação ou ainda, trabalhar com uma causa social ou ambiental e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro? Esse é propósito do empreendedorismo de impacto social, que vem ganhando cada vez mais espaço em todo o mundo. Para fornecer informações e incentivar pessoas que desejam trabalhar com propósito e gerar impacto social, a ESPM-SP e o professor Marcus Nakagawa criaram o curso de férias “Empreendedorismo de impacto social: definindo causas e ações para mudar o mundo”. O professor é especialista em sustentabilidade e empreendedorismo, doutorando em sustentabilidade na USP EACH e professor na graduação e MBA da ESPM-SP, foi também coordenador do Programa Social Nutrir da Nestlé e gerente de sustentabilidade para fornecedores da Philips para a América Latina.

18 – Scale-Up Endeavor Nacional

Inscrições: até o final de janeiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: primeiro semestre

Onde: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará

O programa de aceleração da Endeavor, organização sem fins lucrativos que apoia empreendedores de alto impacto, é voltado a empresas de alto crescimento de todo o país. A aceleração acontece duas vezes por ano, no primeiro e segundo semestre, e será sediada em sete estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. Ao todo, 70 empresas são aceleradas pela Endeavor a cada semestre. O programa está em busca de scale-ups (empresas que crescem pelo menos 20% ao ano) com evidências de crescimento em escala, diferenciais competitivos claros e modelo negócios comprovado pelo mercado. As empresas selecionadas para o Scale-Up Endeavor Nacional vão participar de workshops, networking com empreendedores em estágios semelhantes e mentoria com lideranças à frente das empresas que mais crescem no Brasil.

19 – Liderança e Inteligência Emocional

Inscrições: pelo site

Custo: 370 reais o curso presencial e 390 reais, o online

Data da atividade: dias 13 e 15 de janeiro, às 20h

Onde: São Paulo, Casa do Saber

Os encontros apresentam, a partir de conhecimento teórico e vasta vivência prática do professor Armando Lourenzo, as competências do líder para o futuro, abordando a inteligência emocional aplicada à liderança e temas que se tornam cada vez mais significativos hoje em dia, como diversidade, liderança em ambientes virtuais, liderança participativa, liderança por influência, desafios da gestão de pessoas, avaliação de performance, carreira, feedforward, feedback, atração, retenção e engajamento de pessoas.

20 – Pensar, Aprender e Criar: Aristóteles e inteligência artificial

Inscrições: pelo site

Custo: 555 reais o curso presencial e 585 reais, o online

Data da atividade: dias 14, 15 e 16 de janeiro, às 20h

Onde: São Paulo, Casa do Saber

Ao apresentar de maneira descomplicada as formas sobre como humanos e máquinas pensam, aprendem e criam, os encontros, conduzidos pelo professor Roberto Vilhena, auxiliam na compreensão das etapas e processos de raciocínio e criatividade, fornecendo possíveis insights e repertório para se relacionar com um mundo que exige cada vez mais de cada um. Sem necessidade de conhecimento prévio, os encontros são destinados tanto às pessoas que têm a criatividade como trabalho, mas também àquelas que desejam compreender melhor como funcionam o pensamento, o aprendizado e a criação, pilares básicos da existência humana.