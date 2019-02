20 eventos para empreendedores que acontecem em fevereiro

Se você ainda não colocou a mão na massa para criar sua própria empresa em 2019, é preciso aproveitar o começo do ano para planejar bem seu futuro negócio e deslanchar no resto do ano.

Conectar-se com o ecossistema empreendedor e desenvolver competências comportamentais e técnicas são essenciais na jornada de um empresário. Por isso, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há cursos, encontros de networking, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, as atividades para empreendedores que acontecem em fevereiro:

1 — Aceleradora de Negócios de Impacto Social da Periferia (ANIP)

Inscrições: até 24 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

Iniciativa da produtora A Banca, em parceria com a aceleradora de negócios sociais Artemisia e o centro de estudos FGVCenn, a “Aceleradora de Negócios de Impacto da Periferia” chega à terceira edição. O ciclo de aceleração passou de quatro para oito meses; as inscrições estão abertas a empreendedores de todas as periferias da cidade de São Paul; e a seleção passou de cinco para 10 negócios. Os empreendedores com participação ativa no processo poderão receber um capital-semente de até R$ 20 mil.

2 — Aceleração da Spin

Inscrições: até 17 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de 13 de março

Onde: Santa Catarina e São Paulo

A Spin, aceleradora especializada em startup indústria, anuncia sua chegada a São Paulo junto com seu quinto ciclo de aceleração. A rede de aceleradoras irá selecionar startups de todo o país para aceleração nas cidades de São Paulo, Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul.

O quinto ciclo de aceleração contará com encontros presenciais nas quatro cidades, além de vídeos conferências na plataforma educacional da Spin, que oferece materiais relacionados a startups, nova economia, inovação, empreendedorismo, Indústria 4.0 e investimento anjo. O programa irá oferecer mentorias com metodologias do Vale do Silício, estrutura de escritório e salas de reunião da Spin disponíveis nas quatro cidades; programas exclusivos de governança corporativa para startups; conexão com possíveis clientes, indústria e grandes empresas; coaching em grupo e individual; treinamentos, cursos, workshops e assessoria jurídica e contábil.

3 — Aceleração da WOW

Inscrições: até 17 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o país

A WOW anuncia a abertura de inscrições para a 13ª rodada de seu programa de aceleração para startups. Além do capital financeiro, a aceleradora oferece mentoria em produto, marketing, networking e vendas e gestão com um grupo de 170 investidores; trilha de workshops; e acesso a mais de 500 mil reais em produtos e serviços. A previsão da WOW Aceleradora para 2019 é que seja investido mais um milhão de reais no portfólio. Desde sua fundação, em 2013, a WOW já analisou três mil startups e investiu cinco milhões de reais em projetos iniciais, com 66 startups aceleradas.

4 — Ahead 11/Startup Farm

Inscrições: até 26 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de 4 de maio

Onde: São Paulo

A aceleradora Startup Farm acaba de abrir inscrições para a sua primeira edição do programa de aceleração de 2019. O programa conta com parceiros institucionais como Banco do Brasil, Google For Entrepreneurs, Falconi Consultores de Resultado e Baptista Luz Advogados. A Startup Farm já acelerou desde 2011 mais de 300 startups. O programa selecionará startups para estarem 6 meses em ritmo intenso de aceleração. Todas as edições contam com uma ampla rede de mentores, investidores e especialistas do mercado.

5 — Brain Open/Algar Telecom

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de abril

Onde: Minas Gerais

O Brain, Centro de Inovação e Tecnologia fundado pela Algar Telecom, uma das maiores empresas brasileiras de telecomunicações, em parceria com a aceleradora ACE, deu início às inscrições para a primeira edição do programa Brain Open, que irá selecionar startups para desenvolver soluções de forma colaborativa em Uberlândia, sede da Algar Telecom. O programa durará quatro meses, a partir de abril. O objetivo é selecionar empresas dos setores de agro, energia, MPE, saúde, logística, indústria 4.0 e financeiro que já possuam equipe com dedicação de tempo integral, base de clientes e faturamento.

6 — Café com Empreendedoras de São Paulo

Inscrições: até 21 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito ou doação entre R$ 21 e R$ 50

Data da atividade: 22 de fevereiro

Onde: São Paulo

Em sua 74º edição, o Café com Empreendedoras acontece mensalmente e gera uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar o networking, divulgar sua empresa e contar com conteúdo e histórias. Em 2018, foram mais de 60 cafés com empreendedoras por todo o Brasil, com mais de 10 mil mulheres que estão começando a empreender ou planejando.

7 — Capacitação em Growth

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 14 de fevereiro

Onde: Rio Grande do Sul

Entender as tendências globais é fundamental para o sucesso de qualquer negócio que pretenda ser gigante – e você pode aprender sobre o que tem funcionado no Vale do Silício com apoio da aceleradora ACE, que possui mais de 250 startups aceleradas e 10 exits. O evento será sobre as principais técnicas de crescimento das maiores startups do Brasil e do Vale do Silício. Ao longo do encontro, serão abordados temas como máquina de vendas, canais de aquisição, growth hacking, customer success, marketing digital, inbound e outbound.

8 — Curso CEO Startup

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 2.400

Data da atividade: 23 de fevereiro e 9, 16 e 30 de março

Onde: São Paulo

O despreparo de CEOs e a falta de conhecimento sobre o mercado são alguns dos fatores responsáveis pelo alto índice de mortalidade das startups. A consultoria especializada em gestão de inovação Pieracciani lança o curso CEO Startup com o objetivo de desenvolver competências técnicas e comportamentais fundamentais na construção de uma trajetória de sucesso para CEOs e Intraempreendedores de novos negócios.

9 — Curso de Expansão e Marketing Digital de Franquias

Inscrições: até 5 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 890

Data da atividade: 7 de fevereiro

Onde: São Paulo

É necessário, cada vez mais, ter uma estratégia bem definida no plano de expansão da sua rede de franquias. Com o marketing digital, é possível aprimorar a busca pelos potenciais clientes. Se você quer criar a sua própria estratégia de marketing digital e garantir a expansão do seu negócio, o curso de Expansão e Marketing Digital, oferecido pela Jin Academy, ensinará a mensurar os resultados dos métodos adotados na expansão, atração e conversão de leads da sua marca.

10 — Global Legal Hackaton

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 22 a 24 de fevereiro

Onde: Santa Catarina

O Global Legal Hackaton, maratona de programação voltada para o segmento da Justiça, tem como proposta encontrar projetos inovadores para democratizar o acesso ao sistema judiciário, aproximando os cidadãos dos seus direitos de forma mais ágil e rápida.

Podem participar profissionais do direito, tecnologia, designers, publicitários, empreendedores, juristas e entusiastas. O evento é global e ocorre simultaneamente em 22 países, em mais de 40 cidades, com a atuação de cinco mil pessoas de todo mundo.

Mentores e especialistas de diversas áreas, além do direito e tecnologia, auxiliam os participantes que trabalham em equipe para mapear os desafios da Justiça e pensar em soluções para o setor. Nos três dias de maratona, eles terão mais de 50 horas para se dedicar às ideias. Cada equipe submete sua proposta a uma banca julgadora. Os vencedores vão receber uma premiação em dinheiro e ter a oportunidade de participar da etapa mundial do evento.

11 — Innovation Night Design de Futuros Desejáveis

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de fevereiro

Onde: São Paulo

O laboratório de Inovação Echos promove uma noite de conhecimento dos cursos da Escola Design Thinking e para aprender, na prática, como construir futuros desejáveis para a sociedade, sua vida e sua organização através do design.

12 — Inova Cia. Hering

Inscrições: variável, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: pitches realizados mensalmente

Onde: todo o país

A varejista Cia. Hering lança um programa de conexão contínua com startups. Mensalmente, o comitê de inovação da Cia. Hering entrará em contato, por e-mail, com 15 candidatas selecionadas e as convidará a participarem do Pitch Inova, uma breve apresentação online das suas soluções aos executivos da companhia. Depois do Pitch, se houver sinergia entre o projeto apresentado e a Cia. Hering, as startups escolhidas farão uma imersão com os profissionais da empresa e detalharão as suas sugestões.

As empresas terão a oportunidade de se tornar fornecedoras ou parceiras da companhia, conforme os resultados obtidos a partir dos pilotos implantados. Algumas tecnologias procuradas são digitalização do varejo, melhora da experiência do consumidor, automatização de tarefas e processos, analytics, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual, robotização e internet das coisas.

13 — Oficina de Empreendedorismo e Inovação

Inscrições: até 30 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de 11 de fevereiro

Onde: Rio de Janeiro

A Faculdade de Tecnologia Senac Rio irá promover a Oficina de Empreendedorismo e Inovação para empresários iniciantes e pessoas interessadas em começar um negócio. Os encontros gratuitos serão realizados nas tardes de segunda até o mês de julho. Serão discutidos os diferentes tipos de empreendedorismo, habilidades e competências necessárias para empreendedores, identificação e oportunidades de negócios e a elaboração de um modelo de negócio.

14 — Oiweek SciBiz

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: entre R$ 60 e R$ 640

Data da atividade: 25 a 28 de fevereiro

Onde: São Paulo

A Open Innovation Week, evento de inovação aberta, e a Universidade de São Paulo (USP) se uniram para promover a Oiweek SciBiz, evento que irá reunir a comunidade de inovação pela inovação aberta. Startups, pesquisadores, investidores, estudantes universitários e executivos de grandes empresas poderão participar do evento para discutir os rumos do setor e estimular as conexões e negócios dentro desse ecossistema.

Serão realizadas reuniões em formato speed-dating, conectando as 300 startups mais atraentes de acordo com ranking do movimento 100 Open Startups com mais de 100 empresas líderes. Universidades e institutos tecnológicos globais também participam do encontro, apresentando tecnologias disruptivas e fazendo cientistas, executivos e investidores trocarem experiências. Estudantes universitários poderão se conectar com startups e empresas líderes para conhecer seus processos de recrutamento e seleção.

15 — Pós-NRF na ABF Rio

Inscrições: até a véspera, pelo telefone (21) 2504-7573 ou pelo e-mail eventos@abfrj.com.br

Custo: gratuito para associados, R$ 160 para não-associados

Data da atividade: 12 de fevereiro

Onde: Rio de Janeiro

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro promoverá o evento “Pós-NRF 2019”, síntese dos principais insights sobre um dos maiores eventos de varejo do mundo: o NRF Big Show, convenção sobre varejo realizada anualmente em Nova York, com uma feira paralela de tecnologia, de mais de 600 expositores e 40 mil participantes.

16 — Primeiros passos para começar seu negócio na internet

Inscrições: até 11 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 12 de fevereiro

Onde: São Paulo

Quer criar um negócio online e usar marketing digital, mas não tem nenhum conhecimento sobre esses temas? A palestra gratuita na Digital House Brasil terá temas como “A importância do marketing digital”, “Por onde começar?”, “A importância de fazer o business canvas”, “Analisar concorrentes”, “Por que ter um site?”, “Selecionar os canais”, “Presença Digital” e “Importância do GTM (Google Tag Manager) e GA (Google Analytics).”

17 — Programa de aceleração Darwin Startups

Inscrições: até 10 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de abril

Onde: Santa Catarina ou São Paulo

A aceleradora Darwin Startups procura startups nas áreas de seguros, fintech, telecom e big data para receber até 500 mil reais em investimentos e escolher entre serem aceleradas em Florianópolis ou São Paulo. A Darwin Startups já acelerou 42 startups. Os principais critérios avaliados durante o processo seletivo serão o negócio da startup (produto ou serviço), a qualificação e engajamento dos empreendedores, o tamanho do mercado alvo da solução oferecida e o nível de maturidade do projeto.

Para o sexto ciclo de atividades, a aceleradora traz uma novidade para o mercado: as startups selecionadas receberão investimento inicial de R$ 200 mil em troca de participação minoritária de 7% na empresa. Os negócios que apresentarem boa performance ao longo do período de aceleração poderão receber mais aportes do grupo ao longo do tempo. As startups selecionadas passarão por um período de aceleração com quatro meses de duração, com início em 1º de abril, em que receberão mentorias, conexões, acesso ao mercado e todo o suporte necessário (como jurídico, contábil e psicológico) para acelerar seu crescimento.

18 — Startup Huddle Rio de Janeiro

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 6 de fevereiro

Onde: Rio de Janeiro

A Startup Huddle é uma iniciativa internacional voltada para ajudar empreendedores e fortalecer comunidades locais de empreendedorismo. O evento contará com apresentação de startups, seguidas de feedback dos participantes, interação entre público e mentores e networking.

19 — Startup.On

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 15, 16 ou 22 de fevereiro

Onde: Rio Grande do Sul (15), Santa Catarina (16) e Bahia (22)

A Associação Brasileira de Startups realiza todos os anos o Startup.ON, evento que circula por todo Brasil e que tem por objetivo fortalecer as diferentes comunidades existente no país. O evento tem duração de um dia e proporciona palestras, painéis e sessões de mentorias para todas as startups participantes. Os primeiros eventos desse ano estão marcados para o mês de fevereiro e vão acontecer em Caxias do Sul, em Blumenau e em Salvador.

20 — Steve Jobs e os 3Ps

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: três parcelas de R$ 185

Data da atividade: 7, 14 e 21 de fevereiro

Onde: São Paulo

Realizar apresentações em público impactantes requer planejamento, prática e presença de palco, três pês que Steve Jobs aplicava com maestria. Neste curso, os participantes terão contato com as técnicas presentes e usadas nas apresentações de Steve Jobs para que possam transpor para suas realidades de fala em público. As aulas são ministradas por Vívian Rio Stella, doutora em Linguística pela Unicamp, onde ministra cursos de extensão e desenvolve pesquisa de pós-doutorado sobre linguagem em ambientes institucionais.