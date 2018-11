20 eventos de dezembro para você criar sua própria empresa em 2019

São Paulo – Se você colocou como meta para o próximo ano abrir seu próprio negócio, saiba que se capacitar antes de colocar o sonho em prática é a melhor forma de evitar erros de principiante. E, se você já tem uma empresa, sabe que mais conhecimento é fundamental para se destacar diante da concorrência. O mês de dezembro é ideal para quem já quer começar 2019 com seu plano de negócios feito.

Por isso, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições em dezembro. Há cursos, eventos, palestras e seleções para aceleração, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Veja, a seguir, os eventos de dezembro para você abrir seu próprio negócio:

1 — A Importância do Design Como Ferramenta Estratégica Para as Empresas

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 11 de dezembro

Onde: Rio de Janeiro

Realizado no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, o evento pretende conscientizar as micro e pequenas empresas sobre a importância do design como ferramenta de inovação e de diferenciações e mostrar como isso pode destacar uma marca no mercado. Juliana Neves, arquiteta titular da Kube Arquitetura, estará presente com a palestra “Como Montar Uma Loja de Sucesso – storytelling da marca e produto aplicado ao ponto de vendas”, na qual falará sobre todos os itens a serem levados em consideração no momento de abrir uma loja física, mostrando um de seus cases de sucesso.

2 — Atendimento a clientes



Inscrições: até fim de dezembro e das vagas, pelo site

Custo: R$ 1200

Data da atividade: 21 a 23 de janeiro

Onde: São Paulo

O curso de férias, ministrado na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), vai abordar os segredos para alcançar a excelência em serviços, o impacto do ambiente digital e o desafio da satisfação do cliente. O curso, que é voltado para profissionais e estudantes das áreas de vendas, marketing e atendimento, traz uma abordagem completa sobre as principais pautas que envolvem o campo do atendimento. Serão três dias de imersão, nos quais os alunos aprenderão como a satisfação do cliente pode ser uma importante estratégia competitiva, como direcionar a mentalidade e estrutura da empresa para a satisfação do cliente, referências conceituais para uma filosofia de serviço, entre outros assuntos.

3 — Bootcamp Nacional e Demoday InovAtiva Brasil

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 8 a 10 de dezembro

Onde: São Paulo

O InovAtiva Brasil realiza os eventos Bootcamp Nacional e Demoday InovAtiva, iniciativas que têm como objetivo capacitar as empresas aceleradas no programa para apresentarem seus negócios para uma banca de investidores e executivos de grandes empresas. Os eventos são desenhados para ajudar as startups a fazerem negócios e captarem investimentos privados.

4 — Branding Digital e Planejamento Estratégico para Marcas

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 165

Data da atividade: 12 de dezembro

Onde: São Bernardo do Campo (São Paulo)

O curso Branding Digital e Planejamento Estratégico para Marcas, da agência de comunicação com especialização em live marketing, marketing digital e marketing de influência SugarLab Digital, ensina à micro, pequenas e médias empresas como ter uma presença digital profissional. O conteúdo deste evento é focado na produção de conteúdo para empresas que buscam se posicionar digitalmente e ter voz ativa dentro do seu segmento como marca. A SugarLab irá apresentar técnicas e dicas para criação de conteúdo relevante no mundo digital e irão abordar assuntos relacionados à importância do branding digital e de um planejamento estratégico bem feito.

5 — Como gerenciar uma rede de franquias

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo site, pelo e-mail contato@bcef.com.br ou pelo telefone (11) 4660-2201

Custo: R$ 1.950

Data da atividade: 11 e 12 de dezembro

Onde: São Paulo

A gestão de uma rede de franquias exige preparo, dedicação e conhecimento profundo das boas práticas do franchising. O curso da consultoria Bittencourt pretende mostrar as ferramentas necessárias para potencializar os resultados da rede e engajar os franqueados. Ele é voltado a empresários e profissionais que desejam absorver as melhores práticas do sistema de franquias do ponto de vista da gestão da rede.

6 — Desperte Seu Poder

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: sob consulta

Data da atividade: 14 a 16 de dezembro

Onde: Goiânia

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, Desperte Seu Poder serão três dias de alto impacto vivencial. Os participantes entrarão em contato com todos os ciclos necessários para eliminar crenças limitantes e medos que impedem o sucesso em âmbito pessoal e profissional, através de técnicas e ferramentas avançadas e comprovadas de desenvolvimento humano e treinamentos comportamentais.

7 — Dicas para abrir um negócio

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 200

Data da atividade: 14 de dezembro

Onde: São Paulo

Organizado pela consultoria Fran Systems Academy,o treinamento é ministrado por Batista Gigliotti, coordenador de franquias do Núcleo de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas (FGV-CENN), mestre em administração e também professor de cursos de pós-graduação da EAESP-FGV, Anhembi-BSP, Senac, Belas Artes e BI International.

8 — Empreender é para quem pode, não para quem quer

Inscrições: até 13 de dezembro, pelo site

Custo: R$ 850

Data da atividade: 15 de dezembro

Onde: São Paulo

O workshop, ministrado pelo consultor e coach Emerson Ciociorowski, é voltado para os que estão querendo empreender ou já são empreendedores. A atividade provoca uma reflexão sobre o perfil do empreendedor, talentos, propósito e competências, alémde discutir formas de driblar os obstáculos que paralisam muitas pessoas no desejo de empreender.

9 — Entenda sobre investimentos e como isso pode impactar o seu futuro

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo telefone (044) 3123-2000

Custo: gratuito

Data da atividade: 6 ou 13 de dezembro

Onde: Paraná

Realizada pela SVN Investimentos, maior escritório da corretora de investimentos XP no Paraná, a palesta possui o objetivo de educar e auxiliar empreendedores que já investem e que têm interesse em investir.

10 — Entendendo Franchising

Inscrições: até fim das vagas, pelo site

Custo: R$ 265 (sócios da ABF), R$ 297 (estudantes) ou R$ 360 (não-sócios da ABF)

Data da atividade: 6 de dezembro

Onde: São Paulo

Com linguagem simples e exemplos práticos, trata-se de uma capacitação para quem deseja conhecer e se envolver com o universo das franquias. Organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o curso aborda características do sistema de franchising, aspectos legais, processo de seleção e como avaliar uma franqueadora.

11 — Franchise Showcase Internacional 2018

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 12 parcelas de R$ 150

Data da atividade: 12 de dezembro

Onde: São Paulo

Realizado pelo Banco do Brasil, Global Franchise e Kick Off Consultores, o Franchise Showcase Internacional 2018 irá reunir franqueadores estrangeiros que pretendem abrir mercado no Brasil. Cada empresa franqueadora fará um sales pitch, apresentando sua oportunidade e convidando os participantes a visitarem seu estande durante os breaks e a rodada de negócios. Além das apresentações, o inscrito terá a oportunidade de conversar pessoalmente com o representante da franqueadora e tirar todas as dúvidas sobre o negócio, visitando o estande da empresa no evento.

12 — Franchise4u – Conectando pessoas a negócios

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 6 de dezembro

Onde: São José dos Campos (São Paulo)

A feira de franquias com horário agendado Franchise4u possui mais de 60 marcas de diversos segmentos, gerando mais de 4.100 reuniões de 30 minutos pré-agendadas com investidores qualificados. O grande diferencial da feira é disponibilizar a lista de expositores. O investidor analisa as informações sobre o negócio de seu interesse, taxas, valores de investimento e pré-agenda um horário para reuniões individuais com os representantes de cada marca.

13 — Instagram 360º: a nova vitrine da moda

Inscrições: até 4 de dezembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 12 de dezembro

Onde: Blumenau (Santa Catarina)

A palestra “Instagram 360º: a nova vitrine da moda ocorrerá no evento Prelúdio Santa Catarina Moda e Cultura (Prelúdio SCMC), criado para conectar indústria, entidades e instituições de ensino, capacitando e promovendo a colaboração entre parceiros para a inovação. A palestra será ministrada por Alessandra Marins, estilista e consultora de estilo e branding em diversas empresas de moda. É fundadora e sócia-diretora do Instituto Rio Moda., onde também vem facilitando workshops e coordenando projetos.

14 — Meetup Bar Impulso

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 12 de dezembro

Onde: online

A Impulso, ecossistema aberto de tecnologia para favorecer o desenvolvimento tecnológico, realiza um happy hour que reúne os profissionais de TI da comunidade da empresa para um bate-papo descontraído sobre diversos temas ligados ao mundo tecnológico e seus hobbies. Como o evento é online, não fica restrito apenas aos profissionais da empresa. A empresa dará dicas sobre como lançar e alcançar metas, dicas de metodologias aplicadas a planejamento pessoal, carreira e planejamento para 2019.

15 — Método CIS

Inscrições: até 13 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 1.490

Data da atividade: 14 a 16 de dezembro

Onde: Belo Horizonte (Minas Gerais)

O Método CIS deve receber cerca de quatro mil pessoas para três dias de imersão em temas como controle das emoções, mudança de crenças e inteligência emocional, com o propósito de quebrar as barreiras que afastam as pessoas dos objetivos que desejam alcançar. O PhD Paulo Vieira desenvolve o treinamento há mais de 20 anos e já impactou mais de 400 mil vidas e negócios com a metodologia do curso. O curso ajuda o participante a ter acesso a técnicas para melhorar seu dia, aumentar a produtividade, melhorar o diálogo com esposo(a), filhos, pais, colegas de trabalho e funcionários.

16 — Mulheres de Negócios ZN

Inscrições: até 4 de dezembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 5 de dezembro

Onde: São Paulo

A proposta do encontro mensal Mulheres de Negócios ZN é movimentar as empreendedoras da Zona Norte de São Paulo, gerando mais networking, parcerias, negócios e conhecimento. Haverá palestras com conselhos de gestão e histórias de superação.

17 — Percepção e empatia para a comunicação sustentável

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 3 parcelas de R$ 185 (presencial) ou 3 parcelas de R$ 195 (online)

Data da atividade: 7 e 8 de dezembro

Onde: São Paulo

O curso da Casa do Saber trata de percepção e empatia, a partir do olhar da neurociência e as suas contribuições para o desenvolvimento e a prática da comunicação não-violenta (CNV). Acomunicação não-violenta parte da troca do julgamento pela observação, da capacidade de empatia e auto-empatia, da diferenciação de sentimentos e não-sentimentos e da arte de fazer pedidos para propiciar às pessoas melhores condições de conexão e diálogo.

18 — Prisma – Programa de Inovação

Inscrições: até as vésperas, pelo site

Custo: doação de um brinquedo

Data da atividade: 8, 12 ou 15 de dezembro

Onde: São Paulo

Como parte da missão de acelerar a transformação criativa nas empresas e fomentar a inovação no Brasil, por meio de capacitação técnica e desenvolvimento humano de líderes, a Croma Solutions, consultoria de design de soluções para inovação em negócios, lançou o projeto Prisma Programa de Inovação.

A iniciativa oferecerá workshops de Design Thinking com o seu fundador, Edmar Bulla, especialista no assunto. Os participantes terão a oportunidade de conhecer como funciona a técnica no curso com duração de mais três horas. As aulas serão divididas em quatro tópicos, com conteúdo teórico sobre os principais conceitos do Design Thinking como Definição, Ideação e Desenvolvimento e aula prática de prototipagem para os alunos testarem as soluções elaboradas em grupos.

19 — Ramp Up Tour

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 600

Data da atividade: 11 de dezembro

Onde: São Paulo

O Ramp Up Tour é um evento que promove a troca de conhecimento e técnicas de vendas B2B, inspirado no software de automação da prospecção de vendas Ramper. Será um dia com mais de vinte palestras simultâneas, pelas quais os participantes poderão conhecer técnicas inovadoras de vendas e dicas de como tornar a tecnologia uma grande aliada na busca de metas mais arrojadas e na otimização do tempo.

20 — Stronger Together

Inscrições: até 31 de dezembro, pelo e-mail bond@atomsintegrator.com

Custo: sob consulta

Data da atividade: 3 a 9 de março de 2019

Onde: Waterloo (próximo a Toronto, no Canadá)

Uma imersão empresarial apenas para mulheres empreendedoras que atuam na gestão de empresas e desejam fomentar uma conexão global e até com possibilidades de fechamentos de negócios globais. Assim será o Stronger Together, intensivo de seis dias de desenvolvimento empresarial para mulheres líderes ou empreendedoras de todo o mundo. A programação contemplará 20 horas de workshops para a troca de experiência com foco na melhoria da capacidade de construir, desenvolver e promover seu empreendimento, além de focar em estratégias se para preparar ao mercado global com foco em negócios internacionais.

As profissionais interessadas devem estar ligadas a empresas registradas por uma entidade legal no país de onde está se candidatando. Inglês é necessário para garantir o sucesso no programa. A participante deve, ainda, demonstrar interesse real em fazer conexões no Canadá, com seus produtos ou serviços com potencial para serem internacionais. O empreendimento deve ser de propriedade majoritária de uma mulher ou a mulher deve ter posição de tomada de decisão na organização (por exemplo, CEO, presidente ou diretora).