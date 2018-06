20 atividades em julho para quem quer abrir seu próprio negócio

São Paulo – Julho é mês de férias escolares e de Copa do Mundo – mas, para quem quer empreender ou já empreende, também é um mês para buscar conhecimento e fazer networking.

Uma das formas mais fáceis de adentrar o ecossistema de pequenas empresas e startups é participando de eventos. Por isso, EXAME selecionou cursos, encontros e seleções que possuem inscrições ou ocorrem no próximo mês. Algumas atividades, inclusive, são gratuitas.

Confira, a seguir, atividades em julho para quem quer abrir (ou já possui) seu próprio negócio:

1 — Aceleradora de Impacto Social da Periferia

Inscrições: até 16 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

A Aceleradora de Impacto Social da Periferia, ou ANIP, tem o objetivo de potencializar uma nova geração de negócios de impacto social que atuam nos distritos do Jardim Ângela (M’Boi Mirim), Capela do Socorro e Campo Limpo (Capão Redondo). O processo vai selecionar cinco negócios e os empreendedores selecionados receberão até 20 mil reais de capital semente.

Entre os temas a serem abordados durante o processo de aceleração: mitos sobre a divisão entre impacto social e negócios; impacto social, indicadores e avaliação; gestão financeira; marketing digital; questões jurídicas; inovação; estruturação e refinamento do negócio; e conteúdos adaptativos de acordo com a demanda de cada negócio selecionado. ​​Após o processo de aceleração estão previstas mentorias durante seis meses.

2 — Apresentação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – Cietec

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 26 de julho

Onde: São Paulo

O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec) realizará um evento para apresentar sua Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) da USP. Além do funcionamento da incubadora e do Cietec, serão abordados aspectos sobre empreendedorismo inovador, como os conceitos de inovação de base tecnológica e capital, fomento e apoios disponíveis às empresas inovadoras.

3 — Artemisia Lab Alimentação

Inscrições: até 16 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de agosto de 2018 a janeiro de 2019

Onde: variável (inscrições de todo o Brasil)

O Artemisia Lab Alimentação, programa de aceleração de curto prazo, é destinado a empreendedores com soluções inovadoras em alimentação focadas nos desafios da população de baixa renda. As organizações realizadoras – Artemisia e Fundação Cargill – vão selecionar até 15 negócios.

As soluções buscadas são para acesso a verduras e legumes; produção próxima ao consumidor; acesso a refeições equilibradas; prevenção em nutrição/saúde; educação para uma alimentação saudável e equilibrada; armazenamento adequado para evitar perdas e desperdícios; e apoio à gestão pública. Os três empreendimentos com melhor desempenho ao longo do programa poderão receber um capital semente de até 20 mil reais.

4 — B2Mamy Pulse

Inscrições: até 30 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de agosto a novembro

Onde: São Paulo

A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação, está com inscrições abertas para o B2Mamy PULSE. O programa, que acontece com apoio do Campus São Paulo, propõe uma aplicação totalmente prática e imediata para a ideia ou empresa durante quatro meses. O intuito do B2Mamy Pulse é criar uma rede de capacitação e conexões em torno dessa mãe empreendedora, de forma a impulsioná-la de maneira sustentável e com foco em tração, introduzindo as integrantes no mundo das startups e gerando oportunidades reais.

5 — Brasil em Código

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 162 reais

Data da atividade: 5 de julho

Onde: São Paulo

O evento, organizado pela Associação Brasileira de Automação, tem como tema “Tudo conectado a tudo”. O encontro promove uma tarde de networking entre os diretores e gerentes da entidade com mais de 400 executivos das principais empresas do país e especialistas em tendências de tecnologia, indústria e logística. Alguns dos temas trabalhados são “Fábrica conectada pela Indústria 4.0”, “Indústria 4.0 aplicada ao setor de alimentos e bebidas” e “Novos tempos da transformação digital impactando empresas e pessoas.”

6 — Café com Empreendedoras de Bauru

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: contribuição opcional de 21 a 50 reais

Data da atividade: 17 de março

Onde: Bauru (São Paulo)

O Café com Empreendedoras, realizado pela Rede Mulher Empreendedora, é uma oportunidade de conhecer outras donas de negócios, aumentar seu networking, divulgar sua empresa por meio de pitches e ainda contar com conteúdo e histórias inspiradoras. Alguns temas trabalhados serão tranquilidade financeira e o poder da comunicação no seu negócio.

7 — Congresso Empreendedorismo e Gestão da Pequena Empresa

Inscrições: até 1º de julho, pelo site

Custo: a partir de 150 reais

Data da atividade: 4 a 6 de julho

Onde: São Paulo

O 10º Congresso Empreendedorismo e Gestão da Pequena Empresa – EGEPE tem como tema central “Caminhos para o fortalecimento do empreendedorismo: transformando possibilidades em realidades”. O encontro tem como objetivo reunir profissionais, professores, estudantes e interessados das áreas de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas visando o intercâmbio de estudos, ideias e experiências.

O X EGEPE oferece muitos workshops, painéis e encontros temáticos, palestras, apresentação de trabalhos, cobrindo diversos aspectos do empreendedorismo e gestão de pequenas, enfocando capital intelectual, contabilidade, educação, empreendedorismo feminino, estratégia, finanças, internacionalização, marketing, tecnologia da informação e sustentabilidade.

8 — Ecossistema de Economia Criativa

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 4 de julho

Onde: Campinas (São Paulo)

O professor José Eduardo Azarite, da Inova Business School, vai ministrar a palestra “Ecossistema da Economia Criativa”. Gratuito e aberto ao público. O especialista apresentará como a economia criativa se traduz em benefícios às empresas, seus acionistas e à sociedade, e como funciona o ecossistema dessa nova filosofia.

9 — Eletrolar Show 2018

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 23 a 26 de julho

Onde: São Paulo

O Eletrolar Show é uma feira de negócios voltada para a indústria e o varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares e TI. A 13ª edição do evento apresentará cerca de 10 mil produtos de 700 marcas nas categorias das linhas branca e marrom, portáteis, TI, telefonia, automotivo, bem-estar, utilidades domésticas, móveis, serviços, esporte e lazer, para 29 mil visitantes da indústria e do varejo.

10 — Enactus Brasil 2018

Inscrições: até 13 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 18 a 20 de julho

Onde: Fortaleza (Ceará)

Promovido pela Enactus Brasil, organização internacional sem fins lucrativos que fomenta o empreendedorismo social entre os universitários, o Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB) deste ano terá como tema “Nossa beleza está em nossas diferenças”.

Além de diversos debates sobre diversidade no ambiente de trabalho, o evento contará com a “Estação de Inovação”, onde empresas e organizações mostram seus valores, cultura e as iniciativas inovadoras que implementam nos mercados em que atuam.

No Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social, será possível conhecer pesquisas, trabalhos e palestras que têm o empreendedorismo social como foco. Por fim, cases de sucesso desenvolvidos por universitários participantes dos Times Enactus, feitos por universitários que fomentam o empreendedorismo local, farão apresentações e o campeão representará o Brasil no Campeonato Internacional, em outubro, no Vale do Silício (EUA).

11 — Inovação e Experiência do Consumidor – Como criar experiências marcantes aliadas à tecnologia

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 5 de julho

Onde: São Paulo

O ProVA (Laboratório Brasileiro de Inovação do Varejo) realizará a palestra “Inovação e Experiência do Consumidor – Como criar experiências marcantes aliadas à tecnologia”. Direcionado a varejistas, o evento é gratuito e abordará conceitos gerais do varejo, cases de sucesso, estratégias e dicas práticas para criar experiências focadas nos consumidores e capazes de gerar uma grande diferenciação no mercado.

12 — Programa de Aceleração da Visa

Inscrições: até 8 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

A Visa, empresa global de tecnologia de pagamento, abre as inscrições da segunda turma do seu programa de aceleração de startups em 2018.

O Programa de Aceleração da Visa busca dois perfis distintos de startups. São escolhidas startups ainda em estágio embrionário (classificadas como Start) e aquelas que já estão estabelecidas no mercado (batizadas de Growth). Ambas passam por um processo de imersão, bootcamp e elaboração de estratégias. Para as startups do Start, o programa tem duração de três meses. Já para as iniciativas do Growth, o período total de aceleração e incubação é de quatro meses, sendo um mês de imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

13 — Ranking 100 Open Startups

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 4 de julho

Onde: Fortaleza (Ceará)

O Ranking 100 Open Startups Brasil 2018, que lista as startups mais atraentes na visão do mercado, anunciará os negócios inovadores escolhidos no dia 4 de julho. O evento, organizado pelo movimento 100 Open Startups, contará ainda com a participação da professora Saras Sarasvathy, da The Darden School, University of Virginia, uma das maiores pesquisadoras do universo do empreendedorismo e responsável por introduzir o conceito de Effectuation para o mundo.

14 — Retail Tech Pitch Day – Cia. Hering

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 16 de agosto

Onde: Blumenau (Santa Catarina)

A varejista Hering está convocando startups, por meio de chamada pública, a apresentarem soluções inovadoras para o varejo. Com foco na potencialização das vendas, no aperfeiçoamento da produtividade do varejo e na melhora da experiência dos consumidores nas lojas, a Cia. Hering procura startups que possam acelerar os processos de venda física e online e aprimorar a comunicação e o engajamento de toda a sua rede de marcas.

Tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, analytics, robotização, big data e demais soluções que possam revolucionar o varejo serão avaliadas pela companhia. As 10 a 15 empresas selecionadas exporão seus projetos a executivos e colaboradores da Cia. Hering no Retail Tech Pitch Day.

Depois que as startups se apresentarem neste evento, a varejista escolherá as empresas que mais tiverem aderência ao negócio para que realizem uma imersão nas áreas de negócio para a condução de um projeto piloto com a companhia.

15 — Seleção do Fundo BR Startups

Inscrições: até 2 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: variável (inscrições de todo o Brasil)

O Fundo BR Startups anuncia a abertura do processo de seleção para investimento em startups de múltiplos setores. Formado por grandes corporações – Microsoft, Banco Votorantim, Monsanto, Grupo Algar, Banco do Brasil Seguros, Qualcomm, ES Ventures e AgeRio – e sob a gestão da MSW Capital, o BR Startups investe entre 500 mil reais e 3 milhões de reais para ajudar as startups realizarem a conexão entre a fase de investimento anjo e uma rodada de investimento Série A.

A seleção realizada pelas empresas participantes do fundo considera que a startup tenha pelo menos dois fundadores dedicados, de preferência um com foco em marketing e vendas e outro na tecnologia e desenvolvimento do produto ou serviço, e que já tenha tido receitas de, no mínimo, 60 mil reais nos últimos 12 meses.

16 — Selo Molde – Selo de Excelência em Moda

Inscrições: até 31 de julho, pelo telefone 2536-3944

Custo: 5 parcelas de 908,61 reais

Data da atividade: 7 de agosto

Onde: Rio de Janeiro

Realizado pelo Senac Botafogo, o Selo MOLDE – Selo de Excelência em Moda é voltado para empresários ou gestores de empresas do setor de moda do estado do Rio de Janeiro com até cinco anos de existência que tenham interesse em desenvolver e aprimorar seus processos de gestão.

Ao final do curso, que possui duração de 111 horas/aula, o participante será capaz de desenvolver o planejamento estratégico da empresa a partir de conceitos e técnicas de gestão empresarial, finanças e marketing. O objetivo é garantir excelência na qualidade dos produtos e serviços oferecidos e melhorias nos processos organizacionais, com base na sustentabilidade do negócio.

17 — Startup Farm Ahead I Banco do Brasil

Inscrições: até 1º de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

O programa Ahead | Banco do Brasil, feito pela Startup Farm em parceria com o banco, vai selecionar até dez startups de qualquer segmento. O programa conta com uma ampla rede de mentores, investidores e especialistas do mercado e as startups selecionadas estarão seis meses em ritmo intenso de aceleração. A edição busca startups de todos os mercados que usem tecnologia de forma inovadora e soluções que resolvam problemas na área de Wellness, Customer Analytics e Wealth Tech.

Além do programa de aceleração, a Startup Farm terá o importante papel de estreitar o relacionamento do BB com as startups, tanto para prover soluções para o banco, consumir os produtos deste ou até mesmo trabalharem em conjunto na criação de novos soluções.

18 — Startup Weekend Tubarão

Inscrições: até o término das vagas, pelo site

Custo: 100 reais

Data da atividade: 20 a 22 de julho

Onde: Tubarão (Santa Catarina)

O Startup Weekend é um evento que dura 54 horas. Ao longo de um fim de semana, empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas se unem para compartilhar ideias, formar equipes e criar startups. É o maior conjunto de eventos de startups do mundo, com edições realizadas em quase 700 cidades em todos os continentes.

19 — Startups Connected – Bayer

Inscrições: até 27 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de julho a setembro

Onde: variável (inscrições de todo o Brasil)

A Bayer, multinacional alemã com foco em ciências da vida, convida startups de todo o Brasil para a 3ª edição do programa de aceleração Startups Connected, da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Neste ano, a companhia lança um desafio sobre “Agricultura Sustentável”. A startup vencedora ganhará o Prêmio Startups Connected 2018, que é composto de diversos benefícios: vaga no programa de aceleração, check-up de maturidade, e associação exclusiva à Câmara Brasil-Alemanha, por exemplo.

Além da Bayer, outras sete empresas anunciaram temas para serem resolvidos pelas startups, são eles: Crescimento Populacional (BASF); Excelência Industrial (Schuler); Geração Hidroelétrica Inteligente (Voith Digital Solutions); Gerenciamento Energético Residencial (Siemens); Mobilidade Conectada (Volkswagen); Mobilidade Urbana (Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio – DIHK) e Papel e Celulose (Voith Paper).

20 — Utilizando a Inteligência Artificial para customizar ofertas e otimizar a experiência do cliente

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 de julho

Onde: online

Organizada pela Sage, multinacional britânica de software de gestão, a palestra online e gratuita “Utilizando a Inteligência Artificial para customizar ofertas e otimizar a experiência do cliente” irá mostrar técnicas e conceitos para que os empreendedores e donos de pequenas e médias empresas possam incorporar a inteligência artificial nas rotinas administrativas de seus negócios de forma efetiva. O webinar será ministrado por Arnon Bruno dos Santos, gerente de operações de marketing na Sage.