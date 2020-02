17 eventos para empreendedores que acontecem em fevereiro

São Paulo – Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês.

Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em fevereiro:

1 – Palestra “Pós-NRF 2020”

Inscrições: pelo telefone (21) 2504-7573 ou pelo e-mail

Custo: gratuito para associados ABF e R$200,00 para não associados

Data da atividade: 04 de fevereiro, das 9h às 12h

Onde: Sede Centro da ABF Rio, Av. Treze de Maio 23 – 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promoverá, no próximo dia 04 de fevereiro, o evento “Pós-NRF 2020”, que será uma síntese dos principais insights sobre um dos maiores eventos de varejo do mundo: o NRF Big Show, realizado entre 12 a 14 de janeiro em Nova York. O Pós-NRF da ABF Rio contará com a palestra do especialista em Franchising, consultor e sócio-diretor da Praxis Business, Adir Ribeiro que esteve na NRF 2020. No encontro, o executivo apresentará uma síntese das provocações e discussões mais importantes da Convenção e o que há de mais relevante nas visitas técnicas ao varejo de Nova York.

2 – Realize com Ella’s

Inscrições: até o dia 8 de fevereiro, pelo site

Custo: 1.200 reais

Data da atividade: 8 de fevereiro

Onde: São Paulo, Renaissance São Paulo Hotel – Alameda Santos, 2233

A Ella’s Investimentos promove um workshop de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres que desejam conquistar ou aprimorar suas habilidades por meio de sete modelos de inteligência: espiritualidade, autoestima, autocuidado, propósito, comunicação pessoal, liderança e dinheiro, em um ambiente seguro e transformador. O intuito deste evento é ir além dos padrões comuns de workshop e proporcionar uma experiência completa da teoria à prática.

3 – Qualidade de Dados e os ganhos para a Organização

Inscrições: até 10h do dia 06 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 06 de fevereiro, às 10h

Onde: online

Empresas que buscam melhores resultados estão usando a Análise de Dados como estratégia. Para que seja eficiente, um dos pilares na conquista destes resultados desejados é a qualidade das informações em questão. A Data Quality envolve planejamento e técnicas que garantem que os dados são os mais adequados para atender às necessidades dos analistas e usuários. Características como precisão, consistência e confiança são algumas das necessárias para se garantir a qualidade. Neste Webinar, vamos falar sobre: os impactos da qualidade de dados nas empresas e instituições, como garantir a qualidade nas fontes de dados e como unificar indicadores.

4 – #bizu: “Anúncios Patrocinados”

Inscrições: pelo site

Custo: gratuita

Data da atividade: 03 de fevereiro

Onde: online

O #bizu é um bate-papo entre especialistas de comunicação e negócios sobre hacks de crescimento para pequenas e médias empresas. Na edição de fevereiro o tema é “Anúncios Patrocinados” e o convidado será Wilson Souza, professor e consultor de estratégia e planejamento em redes sociais, além de ser idealizador do evento Marketing Stage.

5 – A Inteligência Emocional na Era Digital

Inscrições: pelo site

Custo: 125 reais

Data da atividade: 13 de fevereiro, das 19:30 às 20:30

Onde: São Paulo – Rua Pais de Araújo, 77, sala 3 (piso superior), Itaim Bibi

Destinada a quem busca ferramentas para gerenciar melhor suas emoções, a palestra irá mostrar a importância da conexão entre o mindfulness e a inteligência emocional, ensinando como essa técnica meditativa ajuda a lidar com a velocidade digital. “Em um mundo onde a quantidade de informação aumenta exponencialmente, é essencial lidar com a era digital com equilíbrio mental e racionalidade”, afirma a palestrante Vivian Wolff, coach especialista em desenvolvimento humano e mindfulness pelo Integrated Coaching Institute (ICI).

6 – Mentoria LinkedIn para negócios

Inscrições: até dia 05/02, pelo e-mail com pagamento no site

Custo: 697 reais

Data da atividade: 08 de fevereiro, das 14h às 19h

Onde: Spavo8, Rua Marco Aurélio, 932, Vila Romana – São Paulo, SP

Laíze Damasceno e Laís Vargas, duas LinkedIn Top Voices, farão um grupo de mentoria presencial sobre marca, conteúdo e relacionamento. Em dinâmicas práticas, elas ajudarão os participantes a preencher e revisar o planner Decola em 30 no LinkedIn, material didático exclusivo da metodologia ensinada. O objetivo é ter uma tarde focada na prática de LinkedIn para geração de negócios.

7 – EdTech Conference 2020

Inscrições: pelo site

Custo: de 1.200 a 3.500 reais

Data da atividade: 11 de fevereiro

Onde: São Paulo – Pro Magno Centro de Eventos – Av. Porfa. ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras

No dia 11 de fevereiro acontece no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, a EdTech Conference 2020, que pretende apresentar as novidades no segmento de educação e reunir, ao mesmo tempo, mentores, empresas, investidores, empreendedores e startups do segmento, todos dispostos a trocar experiências e fazer negócios e parcerias. Para mais informações, acesse o site.

8 – Programa de aceleração Pulse

Inscrições: até 7 de fevereiro

Custo: R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

Data da atividade: 13 de fevereiro a 19 de junho

Onde: Google for Startups – Rua Coronel Oscar Porto, 70 – Paraíso

Voltado para mulheres que querem impulsionar sua startup, aprender os diversos conceitos do empreendedorismo e imergir nesse mundo ou implementar processos mais ágeis a B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação e tecnologia, criou o Pulse, programa de aceleração powered by Google for Startups focado em startups em fase inicial. A 7ª edição do Pulse, pela primeira vez, oferece 10 vagas subsidiadas pelas marcas apoiadoras, como Huggies e Connect Car.

9 – Conflitos nas Empresas com Armando Lourenzo

Inscrições: pelo site

Custo: presencial 2x R$185,00/ online 2x R$195,00

Data da atividade: 05 e 12 de fevereiro

Onde: online ou em São Paulo – R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano, SP

Conflitos fazem parte do cotidiano de qualquer organização – e nem sempre eles são ruins. Claro, há os óbvios aspectos negativos, mas, se bem gerenciados, podem trazer benefícios para as relações humanas nas empresas. Os encontros tratam dos principais tipos de conflitos empresariais e traz técnicas de como identificá-los, (re)mediá-los ou gerenciá-los. Será discutida também a comunicação estratégica como uma forte ferramenta de gestão conflitos.

10 – Workshop: Autoconfiança para conquistar o mundo

Inscrições: pelo site

Custo: 40 reais

Data da atividade: 03 de fevereiro, das 18h às 21h30

Onde: São Paulo – Cubo: Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olimpia

O Workshop “Autoconfiança para Conquistar o Mundo” é uma vivência de 2h30 que mexe com as pessoas. O objetivo é gerar reflexões importantes e aumentar o poder pessoal das participantes. Mais de 3300 mulheres já vivenciaram essa experiência e tiveram resultados importantes em suas vidas.

11 – B2Mamy START

Inscrições: pelo site

Custo: de R$ 256,00 a R$ 350,00

Data da atividade: 15 de fevereiro, das 9h às 17h

Onde: São Paulo – R. Mateus Grou, 576 – Pinheiros

A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação e tecnologia, promove no próximo dia 25 o programa B2Mammy START, o primeiro passo da trilha para as mães que desejam entrar no universo empreendedor, mas ainda está somente com a ideia. O encontro é um intensivo que dura um dia e tem foco em mulheres que já possuem uma empresa de qualquer área, mas que precisam inovar ou validar o modelo vigente e para aquelas que ainda não tiraram ideias de alto impacto do papel por insegurança.

12 – O poder das narrativas: como gerar valor para a sua marcar através do storytelling

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 25 reais (meia), 50 reais (inteira)

Data da atividade: 18 de fevereiro

Onde: Casa Firjan, Rio de Janeiro – Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo

Para atingir o consumidor é preciso uma boa mensagem para encantá-lo com uma boa história. Mais do que nunca, o storytelling, a arte de contar histórias, é utilizado por empresas que buscam relevância, conexão e engajamento com o consumidor. Mas como construir narrativas que façam sentido na vida das pessoas? A palestra O poder das narrativas: Como gerar valor para a sua marca através do storytelling vai debater sobre técnicas e cases de sucesso com uma das maiores referências no assunto.

13 – LinkedIn e geração de negócios

Inscrições: até 4 de fevereiro, pelo e-mail

Custo: gratuito

Data da atividade: 06 de fevereiro

Onde: Auditório da Incubadora de Empresas da COPPE / UFRJ – Rua Hélio de Almeida, s/nº – Ilha da Cidade Universitária – Rio de Janeiro

O Programa Decola oferece capacitações para os empreendedores residentes, graduados e comunidade empreendedora do RJ. Nesta palestra serão abordados temas como: o que é o Linkedin; Como começar a ter resultados com a plataforma; e como construir autoridade na rede social.

14 – Fórum Comunicação Pro Business

Inscrições: pelo site

Custo: 300 reais

Data da atividade: 7 de fevereiro, das 8h30 às 18h

Onde: Belo Horizonte, hotel San Diego Convention Lourdes – Av. Álvares Cabral, 1181 – Lourdes

Com o objetivo de proporcionar um dia de imersão em comunicação e marketing aplicado aos negócios, a Partners Comunicação realiza na capital mineira o Fórum Comunicação Pro Business. O evento debate sobre como gerar resultado operacional e financeiro para as empresas por meio de um planejamento estratégico efetivo.

15 – Encontrando o Problem-Solution Fit do seu negócio

Inscrições: pelo site

Custo: 30 reais

Data da atividade: 13 de fevereiro

Onde: SOHO Centro de Inovação Tecnológica – R. Des. Pedro Silva, 2958 – Coqueiros, Florianópolis – SC

Antes de criar uma empresa, a primeira pergunta que o empreendedor deve se fazer é: qual problema estou resolvendo com o meu produto? “O evento Problem-Solution Fit ajudará os participantes a responderem esta pergunta, lapidando e refinando a solução de modo que seja possível resolver assertivamente um desafio latente da persona ou atender uma necessidade crítica sentida por ela”, explica o Prof. Geraldo Campos, mentor responsável do programa Nexxlabs e facilitador do encontro.

16 – NexxCafé – Conhecendo negócios de impacto

Inscrições: até 17 de fevereiro, no site

Custo: gratuito

Data da atividade: 18 de fevereiro

Onde: SOHO Centro de Inovação Tecnológica – R. Des. Pedro Silva, 2958 – Coqueiros, Florianópolis – SC

Empreender e encontrar soluções para desafios socioambientais: este é o objetivo do NexxCafé, que será realizado no dia 18 de fevereiro. O evento será uma oportunidade para trocar de experiências entre quem empreende gerando impacto e quem gostaria de empreender nesta área. Durante o encontro os participantes irão vivenciar o tema negócio de impacto socioambiental, por meio de conteúdos, momentos de networking e um painel com empreendedores de impacto que abordará os aprendizados e desafios da trajetória empreendedora.

17 – Fórmula da Realização

Inscrições: abertas até o dia do evento, pelo site

Custo: 997 reais

Data da atividade: 08 de fevereiro

Onde: Holiday Inn Parque Anhembi – Rua Professor Milton Rodrigues, 100 – Parque Anhembi

Karina Pólido, mentora, treinadora, palestrante e criadora do Fórmula da Transformação, método de imersão pessoal, lança sua primeira edição do Fórmula da Realização, voltado a profissionais de venda e líderes que buscam ferramentas para impulsionar seus níveis de produtividade e gestão.