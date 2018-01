17 eventos de fevereiro para você abrir seu próprio negócio

São Paulo – Se você colocou como meta para este ano abrir seu próprio negócio, saiba que se capacitar antes de colocar o sonho em prática é a melhor forma de evitar erros de principiante. E, se você já tem uma empresa, sabe que mais conhecimento é fundamental para se destacar diante da concorrência.

Por isso, o Site EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no mês de fevereiro. Há cursos, eventos, palestras e seleções para aceleração, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Veja, a seguir, os eventos de fevereiro para você abrir seu próprio negócio:

1 — Café com Empreendedoras – Edição Especial Mentorias

Inscrições: até 22 de fevereiro, pelo site

Custo: doação entre R$ 21 e R$ 50

Data da atividade: 23 de fevereiro

Onde: São Paulo

Organizado pela Rede Mulher Empreendedora, o café é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, fazer networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo rico e histórias inspiradoras. Nesta edição, serão realizadas mentorias coletivas com especialistas da rede.

2 — Chamada de Negócios da Longevidade

Inscrições: até 19 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável (mentoria)

Onde: São Paulo

A organização global Aging 2.0, sediada em São Francisco, está atenta ao ecossistema brasileiro e lança a 1º Chamada de Negócios da Longevidade em parceria com o Hype60+, núcleo de inteligência de marketing especializado no público sênior e a Ativen, única mentoria nacional focada exclusivamente em projetos destinados à terceira idade.

Será um mapeamento inédito das startups com soluções inovadoras em saúde, bem estar, segurança, autonomia, moradia, geração de renda e inclusão para os 60+. Serão selecionadas três empresas, que irão receber mentorias com nomes do empreendedorismo brasileiro.

3 — Curso de formação em audiovisual

Inscrições: até 5 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 13 a 16 de março

Onde: Rio de Janeiro

O coletivo carioca Az Pretas lança o Lab Pretaz_HUB, um curso gratuito de formação em audiovisual. Ao todo, serão selecionadas 20 mulheres negras, trans, cis e indígenas em situação de vulnerabilidade social do estado do Rio de Janeiro que desenvolvam iniciativas empreendedoras nas áreas de comunicação e tecnologia.

As aulas vão unir teoria e prática, abordando assuntos como linha editorial e roteiro para plataformas digitais; ativismo audiovisual; e captação e edição de áudio e vídeo com dispositivos móveis. O curso terá duração de quatro dias, com carga horária total de 16h. O coletivo oferecerá ajuda de custo e alimentação para as selecionadas.

4 — Darwin Starter

Inscrições: até 18 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de abril a julho

Onde: Santa Catarina ou São Paulo

O programa de aceleração Darwin Starter está em seu quarto ciclo, com turmas em Florianópolis e São Paulo. O objetivo é oferecer recursos e oportunidades para projetos iniciais em tecnologia, especialmente nas áreas de seguros, fintech, telecom e big data.

A expectativa é selecionar entre 10 e 15 startups, de qualquer estado brasileiro, que já estejam formalizadas como pessoa jurídica e em atividade. Os selecionados receberão investimento inicial de R$ 170 mil em troca de participação minoritária de até 12% – a porcentagem pode ser negociada de acordo com a maturidade da solução.

Os negócios que apresentarem boa performance ao longo da aceleração poderão receber mais aportes do grupo. Além do aporte financeiro e do apoio dos parceiros corporativos, as startups contarão com acompanhamento de conselheiros profissionais, psicólogo, assessoria jurídica e contábil e mentores.

Elas também terão acesso a um coworking para trabalhar e diversas ferramentas para apoiar o desenvolvimento do negócio. No total, os serviços oferecidos durante o período de aceleração podem chegar a 500 mil reais em benefícios.

5 — Design Thinking

Inscrições: até 26 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 3.080

Data da atividade: de 26 de fevereiro até 4 de abril

Onde: Rio de Janeiro

O curso Design Thinking da plataforma de inovação Laje pretende ensinar a olhar para a ponta antes de inovar. Esse é um dos fundamentos do Design Thinking, uma ferramenta que traz uma nova forma de identificar e solucionar os maiores desafios das empresas e das pessoas no século XXI.

Serão 12 aulas em 3 módulos, que trarão desde as definições básicas do Design Thinking até o processo de colocar em prática o que foi ensinado. Os alunos terão a chance de trabalhar em um desafio real, por meio de um projeto aplicado de uma ONG que desenvolve trabalho com impacto social.

6 — Entendendo Franchising

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 265 para associados e R$ 360 para associados

Data da atividade: 22 de fevereiro

Onde: São Paulo

O curso, organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), é voltado para quem quer entrar o franchising. Com linguagem simples e exemplos práticos, é uma opção de capacitação para quem deseja conhecer e se envolver com o universo das franquias.

Alguns assuntos trabalhados são “Introdução ao Franchising”, “Características do Sistema de Franchising”, “Aspectos Legais do Franchising”, “O Processo de Seleção” e “Como avaliar um sistema de franquias.”

7 — Eurofarma Synapsis

Inscrições: até 9 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de março a outubro de 2018

Onde: São Paulo

A Endeavor, em parceria com a Eurofarma, abriu as inscrições para o programa de aceleração Eurofarma Synapsis, que vai apoiar empreendedores com soluções em saúde e alto potencial de crescimento.

As 12 startups selecionadas terão mentorias com a rede Endeavor e conexão com empreendedores em estágios semelhantes que passam pelos menos desafios e dores. Além disso, poderão ter acesso à rede de relacionamentos da Eurofarma, empresa presente em 20 países da América Latina.

8 — Expansão e venda de franquia

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 390 para associados e R$ 529 para não associados

Data da atividade: 27 de fevereiro

Onde: São Paulo

O curso, organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), ensina o aluno a realizar a expansão de redes de forma sustentável e a conhecer as mais eficientes técnicas de venda.

Alguns temas abordados nas aulas serão “Atualizar informação do mercado”, “Informar e disseminar o conceito de Boas Práticas de Vendas”, “Demonstrar a importância do processo e das ferramentas na venda de franquia” e “Aplicar as técnicas de Vendas mais eficientes.”

9 — Fórum de Investimentos da Rede de Investidores Anjo de Santa Catarina

Inscrições: até 20 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 5 de março

Onde: Santa Catarina

Em sua nona edição, o Fórum de Investimentos da Rede de Investidores Anjo de Santa Catarina (RIA) é uma iniciativa da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) em parceria com a Anjos do Brasil para a descoberta de startups promissoras.

As empresas inovadoras brasileiras interessadas em participar do evento e receber aportes de investidores-anjo têm até o dia 20 de fevereiro para inscreverem seus projetos no site. Os projetos submetidos precisam de alguns requisitos para serem contemplados: as empresas devem ser escaláveis, faturar menos de um milhão de reais por ano, atender a um mercado que gere alta rentabilidade e apresentar alguma inovação.

10 — Free Electrons Global Accelerator

Inscrições: até 28 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: fevereiro a agosto

Onde: internacional

Startups de todas as regiões do Brasil podem se inscrever na segunda edição do Free Electrons Global Accelerator, programa de aceleração realizado pela EDP, empresa que atua em todos os segmentos da cadeia elétrica, em conjunto com outras sete companhias internacionais do setor.

A iniciativa é aberta para empreendedores com projetos e modelos de negócio voltados para as áreas de energia limpa, eficiência energética, mobilidade elétrica, gerenciamento do consumo de energia, redes inteligentes, internet das coisas e serviços de apoio ao cliente.

As 12 equipes escolhidas vão participar de um período de aceleração com duração prevista de seis meses e passarão por três módulos de mentorias e treinamentos. Com duração de uma semana cada, as três fases serão realizadas em São Francisco (Vale do Silício), Austrália e Berlim.

11 — Hadoukim Experience

Inscrições: até 28 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 397

Data da atividade: 9 a 11 de março

Onde: Paraná

O Hadoukim Experience tem como objetivo reunir os principais profissionais de sucesso do mercado de marketing digital em uma imersão do mundo online e transformação do seu mercado.

Organizado por Kim Archetti, especialista em redes sociais e viralização de conteúdos em vídeos, o evento é voltado para empreendedores, profissionais de marketing, influenciadores digitais e palestrantes. Já há mais de 20 nomes do marketing digital confirmados.

12 — HubGov 2018

Inscrições: até 28 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 3.995 por pessoa

Data da atividade: quatro meses, a partir de março

Onde: Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina ou São Paulo

O HubGov é um Programa Interinstitucional de Inovação em Governo. Nesse programa, a WeGov irá auxiliar os participantes a propor soluções inovadoras para um desafio institucional, através de oficinas de trabalho conectadas com a realidade institucional.

Além de ter acesso a todos os eventos realizados no HubGov, o participante terá acesso a mentores de alto nível, espaço virtual exclusivo para conteúdos e interação e um espaço colaborativo de trabalho.

O HubGov acontecerá simultaneamente nas capitais de quatro estados e instituições que não forem de um dos estados participantes podem eleger um para participar. Cada instituição pode enviar uma equipe de 4 a 5 servidores públicos.

13 — Link Lab

Inscrições: até 24 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de abril

Onde: Santa Catarina

O programa de inovação aberta Link Lab é uma iniciativa da Associação Catarinense de Tecnologia para conectar pequenas e grandes empresas. O projeto, que tem abrangência nacional, foi inaugurado no ano passado e contou com a participação de 30 empresas nascentes.

Para participar do programa, as startups devem atuar ou desenvolver soluções em Realidade Virtual e Aumentada, Machine Learning e Inteligência Artificial, Big Data, Governança e Sustentabilidade Corporativa, Fintech, Edutech, Segurança Cibernética, Internet das Coisas, Saúde e Bem-Estar, Fintech, Biotecnologia, Supply Chain e Logística, Blockchain, entre outras.

Os selecionados para o programa vão conviver durante quatro meses em um espaço com mais de 600m² de integração com as empresas patrocinadoras do programa, em Florianópolis. Participarão de iniciativas de acesso à mercado via empresas patrocinadoras, assim como as Verticais de Negócios da ACATE e workshops com parceiros selecionados. Também receberão créditos e descontos no acesso a soluções empresariais e infraestrutura em computação na nuvem, por exemplo.

14 — PIMP (Pensa, Inspira, Move e Pira)

Inscrições: até 23 de fevereiro, pelo site do Rio de Janeiro ou de São Paulo

Custo: gratuito

Data da atividade: 23 de fevereiro (São Paulo);

Onde: Rio de Janeiro ou São Paulo

O PIMP é um workshop mensal em que a plataforma de inovação Laje convida uma pessoa inspiradora para compartilhar sua trajetória, apresentar uma ferramenta, sua aplicabilidade e impacto. Em São Paulo, será convidada e economista Bruna Rezende, que fundou duas startups e atualmente é sócia-diretora executiva na Laje. No Rio de Janeiro, será convidado o advogado Diogo Castro, que também fundou duas startups.

15 — Radar Santander

Inscrições: até 26 de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de maio a agosto

Onde: São Paulo

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do programa de aceleração de empresas do Santander e da Endeavor: o Radar Santander. Os negócios procurados deverão contemplar inovações em canais de relacionamento entre clientes, mercado e indústria financeira; agilidade e segurança dos meios de pagamento e análise de dados.

Após o fim das inscrições, as dez melhores empresas participarão de um evento de apresentação de seus negócios para a alta direção do banco. Serão escolhidos cinco empreendedores que, entre maio e agosto, terão mentorias personalizadas com executivos do Santander e mentores da rede da Endeavor.

O Radar também promove uma rede de networking e ajuda mútua, formada por companhias que crescem e enfrentam desafios semelhantes. Haverá mentorias coletivas, que abordarão desafios comuns desses empreendimentos.

16 — Relações, o caminho para o resultado

Inscrições: até 1º de fevereiro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 1º de fevereiro

Onde: Santa Catarina

A Vertical de Governança e Sustentabilidade da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) promove um encontro com o tema “Relações, o caminho para o resultado”. Durante o evento, haverá palestras sobre a comunicação nas relações; o autoconhecimento como base para a transformação; o reflexo das pessoas na essência da marca; e a força dos modelos mentais nas relações e no resultado.

17 — Workshop Agile para Equipes Distribuídas

Inscrições: até 15 de fevereiro, pelo site

Custo: R$ 400

Data da atividade: 19 de fevereiro

Onde: São Paulo

O Workshop Agile é ideal para quem quer aprender ou revisar os conceitos e experiências práticas de métodos ágeis, com foco em equipes distribuídas.

Ao longo do treinamento, os participantes entenderão melhor quando aplicar o ágil, bem como realizar o planejamento e o controle neste modelo com o background de um ambiente digital, viabilizando a interação ágil entre equipes distribuídas.