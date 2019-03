17 atividades para empreendedores que acontecem em abril

Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, as atividades para empreendedores que acontecem em abril:

1 — Aceleração Sevna Startups

Inscrições: até 14 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: quatro meses após o anúncio das selecionadas

Onde: São Paulo

Estamos no 7º ciclo de aceleração da Sevna Startups, aceleradora localizada no Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. A Sevna reúne atualmente um portfólio de 26 startups, cujo valor está estimado em R$ 88 milhões.

A aceleradora busca empresas em estágio inicial e que precisam de ajuda para dar os primeiros passos (early stage), ou empresas em estágio de crescimento (growth) e que desejam ampliar sua participação de mercado. A participação no programa de aceleração da Sevna pode render até R$ 180 mil em investimentos diretos na nova empresa. Podem participar empresas que tenha tecnologia em seu negócio, seja ela como base ou como fim.

2 — Artemisia Lab: Proteção da Saúde e Prevenção

Inscrições: até 15 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: cinco semanas após o anúncio das selecionadas

Onde: de todo o Brasil

A chamada de negócios de impacto social é conduzida pela Artemisia, pioneira no Brasil em aceleração de negócios de impacto social. A organização firmou uma parceria com a Associação Samaritano para acelerar 15 startups focadas em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT).

Os empreendedores selecionados serão potencializados com base na metodologia exclusiva de aceleração de curto prazo da Artemisia, tendo acesso à curadoria de ferramentas e conteúdos; conexão com outros empreendedores do setor; e mentorias com especialistas em negócio, impacto social e saúde. O objetivo é que os participantes saiam do programa com maior clareza sobre os próximos passos do seu negócio para que avancem no desenvolvimento de aspectos fundamentais e estejam mais preparados para crescer e gerar impacto social no setor atuante. Os empreendedores que se destacarem vão ganhar um capital-semente de R$ 20 mil.

3 — ClassUP – Escolas Exponenciais 2019

Inscrições: até 2 de junho, pelo site

Custo: R$ 395

Data da atividade: 11 de abril

Onde: São Paulo

Voltado a empreendedores do segmento de educação e para donos de startups que fornecem tecnologia para escolas ou, de forma mais ampla, para empreendedores que buscam se inteirar das principais tendências em inovação e negócios, acontece em São Paulo a 2ª edição do ClassUP – Escolas Exponenciais 2019. O evento contará com mais de dez horas de programação e tem a expectativa de reunir mais de mil gestores, mantenedores e diretores de escolas particulares de todo país, que estarão em busca de soluções disruptivas e criativas para alavancar a gestão, a inovação e o marketing de seus negócios.

4 — Curso Blockchain para Negócios

Inscrições: até 2 de junho, pelo site

Custo: R$ 1.299

Data da atividade: a partir de 15 de abril, 7 semana

Onde: online

A Mosaico University e a Blockchain Academy promovem o curso Blockchain para Negócios. O conteúdo, que conta com rerências em blockchain como palestrantes, foi pensado com o intuito de descomplicar e demonstrar aplicabilidades do conceito. 100% online e com carga horária de 42 horas, o curso mostrará como esta tecnologia pode ser aplicada ao dia a dia de negócios para alavancar projetos de todos os segmentos. Para participar, não é necessário ter qualquer conhecimento prévio em blockchain.

5 — Day1 Endeavor

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 1º de abril

Onde: online

No Day1 da Endeavor, encontram-se as histórias de quem faz história e conhece-se o primeiro dia de quem transforma todos os dias. Empreendedores como Max Oliveira, fundador da MaxMilhas, Daniela Cruz, cofundadora da Vult Cosméticos, Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação e outros nomes para se inspirar estarão no evento, com transmissão online e gratuita.

6 — Empreenda Santander 2019

Inscrições: até 25 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: de todo o Brasil

O Santander Universidades abre inscrições para seu maior programa de incentivo ao empreendedorismo no Brasil em parceria com a Endeavor. A segunda edição do Empreenda Santander terá três categorias: Universidade & Microempreendedor, Universitário Empreendedor; e Startup. O Empreenda Santander tem como objetivo fomentar o empreendedorismo em todo o Brasil e apoiará os negócios dos contemplados destes três perfis com apoio financeiro, bolsas de estudo e mentoria por até 6 meses.

7 — Franchise4U

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 25 de abril

Onde: São Paulo

A Franchise4u acontece em um único dia segue o modelo de feiras de franquias low-cost, muito comum na Europa, e cria ao novo empreendedor a oportunidade de conversar pessoalmente com os executivos das redes que tem interesse. Os interessados devem entrar no site e agendar uma conversa com as franquias de sua escolha. O evento será em Campinas.

8 — Fraud Day

Inscrições: até 10 de abril, pelo site

Custo: R$ 499

Data da atividade: 11 de abril

Onde: São Paulo

O Fraud Day é um evento nacional focado em conteúdo para profissionais de prevenção à fraude em e-commerces e pagamentos digitais. A atividade é organizada pela Konduto, empresa brasileira de antifraude para transações on-line. O encontro contará com palestras de especialistas da análise de risco em grandes varejistas, fintechs e aplicativos.

9 — Gerdau Builders

Inscrições: até 29 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: cinco meses após o anúncio das selecionadas

Onde: de todo o Brasil

Em parceria com a Endeavor, o programa para aceleração de empresas e fomento à inovação Gerdau Builders selecionará dez empresas para sua primeira turma. Empreendedores de todo o país nas áreas de construção civil e reciclagem poderão participar da seleção. Para fazer parte do programa, a empresa deve apresentar potencial de crescimento e um modelo de negócios estruturado.

Os dez selecionados para o Gerdau Builders serão acompanhados por executivos Gerdau e Endeavor ao longo dos cinco meses de aceleração, que envolvem mentorias individuais e coletivas, além de workshops em São Paulo. O contato com o ecossistema de scale-ups deve promover novos modelos de negócios. O objetivo é gerar valor e impacto em ações de sustentabilidade e responsabilidade social, especialmente relacionadas a temas de reciclagem e moradia.

O Gerdau Builders busca parceiros que apoiem a empresa a encontrar soluções para as áreas de Building Information Modelling (BIM); soluções de gestão de obras; marketplaces; financiamento para construção civil; sistemas construtivos; construções modulares; regularização; drones; mapeamento de topografia; logística reversa de reciclagem; soluções de coleta e reciclagem; economia circular; gestão de resíduos e afins.

10 — Hangar Monetizze

Inscrições: até 10 de abril, pelo site

Custo: R$ 997

Data da atividade: 12 e 13 de abril

Onde: São Paulo

O Hangar é um evento que promove imersão com os empreendedores e especialistas do mercado do empreendedorismo digital no Brasil. Os dois dias estão reservados para conhecimento do mercado de afiliados e produtores, com o objetivo de fortalecer networking, aprender com os profissionais que são destaque no mercado e ter vários insights de como decolar suas vendas. O Hangar debaterá finanças, comunicação, liderança, investimento, empreendedorismo, marketing, importação, gestão estratégica e diversos outros temas.

11 — LatAm Edge Awards

Inscrições: até 20 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: final em 12 de junho

Onde: de todo o Brasil

Já estão abertas as inscrições para o LatAm Edge Award 2019, premiação para scale-ups brasileiras e latino-americanas inovadoras que desejam atuar nos mercados do Reino Unido e da Europa. Scale-ups dos setores de smart cities, health, manufacturing, fintech, entertainment, agritech, games e creative tech, com faturamento ou investimentos de mais de US$ 1 milhão, estão convidadas a participar — mais de 160 empresas de 29 países se inscreveram no ano passado.

O prêmio de £ 100 mil é formado por um escritório gratuito por um ano em Londres, além dos serviços de coaching, desenvolvimento de negócios, assistência jurídica, contabilidade, marketing digital e Relações Públicas. Os serviços são fornecidos gratuitamente por uma rede formada por oito empresas parceiras em Londres, além do conjunto de apoios e suportes comerciais das Câmaras de Comércio latino-americanas em Londres.

O anúncio das 6 scale-ups finalistas será em 30 de abril. Elas receberão gratuitamente o serviço de mentoria de um profissional inglês especializado em preparar empresas globais para pitches de 3 minutos durante a cerimônia do Latam Edge Award 2019, a ser realizada em Londres, em 12 de junho. Dez jurados ingleses escolherão a vencedora.

12 — P&G Open House

Inscrições: até 31 de março, pelo e-mail innovate4growth.im@pg.com

Custo: gratuito

Data da atividade: 22 de abril

Onde: São Paulo

A P&G realiza a terceira edição da sua iniciativa Open House – Feira de Startups, com o objetivo de aproximar a empresa das startups dos segmentos de distribuição, mídia e crescimento de categoria, além de identificar modelos que contribuam com os negócios da companhia. Nas edições anteriores participaram do evento 25 startups. Atualmente, oito trabalham em parceria com a P&G.

A seleção das empresas para o Open House acontece em duas etapas: as startups se inscrevem por e-mail e as lideranças de Compras, Business e TI fazem uma pré-seleção. As escolhidas são convidadas para um pitch de cinco minutos para o time de líderes. Posteriormente, funcionários-chave visitarão as empresas na feira para conhecer suas histórias e propostas. A participação pode ou não gerar futuras parcerias, no entanto, as startups terão as portas abertas com a companhia.

13 — Segredos da Audiência ao Vivo

Inscrições: até o fim dos ingressos, pelo site

Custo: R$ 697

Data da atividade: 29 de abril a 1º de maio

Onde: São Paulo

O Segredos da Audiência Ao Vivo é um evento focado em guiar empreendedores que desejam fazer negócios na internet, cativar uma audiência, manter sua atenção e transformar fãs em clientes. Em sua 6ª edição, deve reunir em média 1.500 participantes para acompanhar palestras.

14 — StartOut Brasil

Inscrições: até 8 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 23 a 28 de junho

Onde: de todo o Brasil

O StartOut Brasil, programa de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, está com as inscrições abertas para o segundo ciclo de 2019, em Toronto (Canadá). O programa é destinado a startups brasileiras que já tenham tração no mercado doméstico e condições concretas de se internacionalizar, sem comprometer suas operações no país. Para participar, as empresas precisam ter faturamento (de preferência acima de R$ 500 mil por ano) ou já ter recebido algum tipo de investimento. Serão selecionadas 15 startups brasileiras que nunca participaram ou fizeram parte de apenas um ciclo do programa e até cinco startups classificadas como graduadas, ou seja, aquelas que participaram de dois ou mais ciclos do StartOut Brasil. O resultado será anunciado no dia 7 de maio.

Entre os dias 23 e 28 de junho de 2019, os empreendedores terão uma agenda intensa no Canadá, que contará com treinamento de pitch internacional; conexão com clientes, parceiros e investidores; visitas a ambientes de inovação; acesso a workshops com prestadores de serviços; reuniões com potenciais parceiros de negócios; e imersão no ecossistema de inovação de Toronto. A todas as startups são oferecidas ainda possibilidades de apoio para promoção de exportação do produto/serviço, instalação no país visitado, atração de investimentos e diversas possibilidades de conexões a uma rede internacional de parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e coworkings.

15 — TD Web Conference

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 22 e 26 de abril

Onde: online

O TD Web Conference é um evento online e gratuito que tem como principal objetivo simplificar o processo de adoção das novas tecnologias nas empresas. O evento reunirá cerca de 70 palestrantes nacionais e internacionais para falarem sobre tudo o que envolve transformação digital. A expectativa de público é de 50 mil pessoas, que poderão tirar as suas dúvidas em tempo real.

16 — Transforma Souza Cruz

Inscrições: até 28 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: quatro meses após o anúncio das selecionadas

Onde: São Paulo

O programa de aceleração Transforma Souza Cruz está buscando quatro startups que usam tecnologia e criatividade para transformar o ambiente social e de negócios da companhia nos próximos anos. A empresa traz para dentro de casa, pela primeira vez, novos empreendedores que desejam desenvolver soluções inovadoras para grandes mercados. O programa é feito em parceria com a Liga Ventures, aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações, e terá duração de 4 meses. Setores procurados são logística, gestão, otimização de processos internos, análises financeiras, entre outros.

17 — User Experience Lab

Inscrições: até a véspera, pelo e-mail clarisse.barreto@hyperisland.com.br

Custo: sob consulta

Data da atividade: 8 a 9 de abril

Onde: São Paulo

A Hyper Island – consultoria que oferece soluções e treinamentos estratégicos focados na transformação de grandes corporações – realiza o User Experience Lab. O curso vai apresentar um conteúdo específico de diversidade e discutir com os participantes como é possível trazer uma visão de design inclusivo para todas as áreas de negócio de uma empresa. Novas maneiras de implementar verdadeiras experiências do cliente, fundamentos do design thinking, a importância do UX e tendências globais de human-centered design também serão abordados. Além disso, os participantes terão a oportunidade de trabalhar em um desafio real para prototipar e testar uma solução.